Questa settimana ha visto la prima nave mercantile salpare da Odessa attraverso il Mar Nero dopo la firma del 22 luglio di un accordo storico per consentire l'esportazione di grano ucraino. Questo accordo, mediato congiuntamente da Turchia e Nazioni Unite e firmato da Russia e Ucraina, mira a porre fine a un blocco russo di cinque mesi ai porti ucraini del Mar Nero che ha portato il mondo sull'orlo di una crisi alimentare globale. Sebbene la partenza del primo carico di grano dell'Ucraina da febbraio sia una buona notizia, è ancora troppo presto per festeggiare. Fondamentalmente, il record del Cremlino di non aver rispettato il diritto internazionale e gli impegni dei trattati durante la sua guerra in Ucraina solleva seri dubbi sull'affidabilità della Russia come partner nell'accordo sul grano. Poche ore dopo la firma dell'accordo a Istanbul, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico al porto di Odessa che Mosca ha inizialmente negato ma poi riconosciuto. Attacchi simili alle strutture portuali o alla navigazione mercantile non sorprenderebbero e renderebbero rapidamente impraticabile il fragile accordo sul grano. Alla luce di queste preoccupazioni, sono chiaramente necessari ulteriori passi per garantire la sicurezza alimentare globale e porre fine al ricatto del Mar Nero di Vladimir Putin. Non va sottovalutato il ruolo svolto dai prodotti agricoli ucraini nella sicurezza alimentare internazionale. Conosciuta da tempo come il 'granaio d'Europa', l'Ucraina è diventata negli ultimi anni un granaio globale. Alla vigilia dell'invasione russa, si stimava che l'Ucraina fornisse cibo a ben 400 milioni di persone in tutto il mondo. Funzionari ucraini hanno dichiarato all'inizio del 2022 che questa cifra sarebbe salita a un miliardo entro il 2030, rappresentando circa una persona su nove sul pianeta. La ripresa delle spedizioni agroalimentari ucraine non è meno importante per la stessa Ucraina. L'agricoltura è il motore dell'economia ucraina e rappresenta oltre il 40% delle esportazioni totali del Paese. La maggior parte delle ricchezze agricole dell'Ucraina raggiunge i mercati globali attraverso i porti del Mar Nero del Paese. Data questa dipendenza dall'industria agricola, il blocco della Russia nel Mar Nero si è rivelato economicamente devastante e ha contribuito al crollo del PIL ucraino. L'efficacia del blocco russo e la sua importanza nella più ampia campagna di Mosca per estinguere lo stato ucraino rende improbabile che Putin sia pronto ad abbandonare del tutto questa strategia. Invece, molti osservatori rimangono cauti e prevedono che la Russia inventerà ragioni per interrompere l'attuale accordo sul grano. Mentre le navi di grano potrebbero continuare a lasciare Odessa, lo scenario più probabile comporterebbe volumi di esportazione limitati che ridurranno la pressione diplomatica su Mosca senza alleviare i problemi economici dell'Ucraina o risolvere la carenza di cibo globale. Putin di certo non ha scrupoli nell'armare la fame globale nella sua guerra contro l'Ucraina. Mentre Mosca cerca ufficialmente di incolpare l'Ucraina e l'Occidente collettivo per la scarsità di cibo e l'aumento dei prezzi delle materie prime, alti rappresentanti del regime hanno apertamente discusso i piani del Cremlino per affamare il mondo fino alla sottomissione. Parlando al forum economico internazionale di alto profilo di San Pietroburgo a giugno, il caporedattore della piattaforma multimediale del Cremlino RT, Margarita Simonyan, ha dichiarato: "Tutta la nostra speranza è nella carestia".

Se la comunità internazionale desidera assicurarsi le esportazioni agricole ucraine, non può fare affidamento solo sulla parola della Russia. Sebbene l’attuale accordo sul grano sia un passo nella giusta direzione, la Russia mantiene il controllo militare sulle rotte marittime del Mar Nero e può ancora interrompere unilateralmente le spedizioni di esportazione da Odessa e altri porti ucraini. Mentre il dialogo diplomatico con il Cremlino ha contribuito a raggiungere la recente svolta, l’unico linguaggio che Putin comprende veramente è il linguaggio della forza. Non è infatti un caso che l’accordo sul grano firmato a fine luglio sia arrivato a seguito di una serie di importanti battute d’arresto militari subite dalla Russia nella zona del Mar Nero durante la guerra russo-ucraina. Quando l’invasione russa iniziò il 24 febbraio, il blocco del Mar Nero era già in atto con il pretesto di esercitazioni navali. Putin avrebbe cercato di integrare questo blocco navale invadendo l’Ucraina meridionale dalla Crimea e conquistando Odessa. L’obiettivo finale era l’occupazione dell’intera costa ucraina del Mar Nero. Tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani. Durante le prime settimane dell’invasione, le truppe di Putin hanno incontrato un’opposizione inaspettatamente dura e furono costrette a ritirarsi da Mykolaiv, una città chiave nell’Ucraina meridionale che doveva fungere da porta d’accesso per la presa russa di Odessa. Isola dei Serpenti, strategicamente vitale, dopo aver subito giorni di bombardamenti ucraini. Imbarazzati funzionari del Cremlino hanno tentato di risparmiare i rossori di Putin ribattezzando il ritiro come un ‘gesto di buona volontà’. Ad aprile, i piani per un assalto anfibio a Odessa hanno subito un duro colpo quando l’Ucraina ha affondato l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, la Moskva . Le forze russe hanno subito un’ulteriore battuta d’arresto nel Mar Nero all’inizio di luglio quando hanno abbandonato l’, strategicamente vitale, dopo aver subito giorni di bombardamenti ucraini. Imbarazzati funzionari del Cremlino hanno tentato di risparmiare i rossori di Putin ribattezzando il ritiro come un ‘gesto di buona volontà’. Queste sconfitte in terra e in mare hanno contribuito a persuadere Putin a firmare il nuovo accordo sul grano e ad allentare il suo blocco. Sono ora necessarie ulteriori misure forti per garantire che i porti dell’Ucraina rimangano aperti e proteggere le rotte marittime che fungono da arterie vitali per la sicurezza alimentare globale.

Da un punto di vista militare, il modo migliore per salvaguardare le spedizioni di grano ucraine sarebbe quello di formare una coalizione navale internazionale che si assumesse il compito di controllare le rotte marittime attraverso il Mar Nero. Tuttavia, ciò creerebbe un rischio significativo di confronto militare diretto tra i paesi partecipanti e la marina russa. L’esperienza passata indica che i leader occidentali non hanno alcuna intenzione di correre tali rischi. Un’opzione creativa sarebbe quella di porre Odessa sotto il controllo delle Nazioni Unite come porto neutrale. Ciò potrebbe essere giustificato in base al ruolo chiave svolto da Odessa nelle esportazioni globali di grano. I funzionari delle Nazioni Unite supervisionerebbero le operazioni portuali e fornirebbero assicurazioni che le navi non stanno consegnando armi all’Ucraina, ma il problema della salvaguardia della navigazione mercantile rimarrebbe insieme alle sfide per evitare potenziali scontri con le navi da guerra russe. Armare l’Ucraina rimane di gran lunga la soluzione più pratica e realistica. Fornire al Paese maggiori capacità antinave e antisottomarino cambierebbe drasticamente l’equilibrio di potere nella zona settentrionale del Mar Nero. L’esercito ucraino ha già dimostrato la sua capacità di affondare le navi da guerra russe e ha costretto la marina russa a ritirarsi dalle coste meridionali del Paese. In effetti, i funzionari ucraini . L’esercito ucraino ha già dimostrato la sua capacità di affondare le navi da guerra russe e ha costretto la marina russa a ritirarsi dalle coste meridionali del Paese. In effetti, i funzionari ucraini si sono recentemente vantati del fatto che la flotta russa del Mar Nero aveva annullato le celebrazioni della Giornata della Marina di quest’anno a fine luglio piuttosto che rischiare di esporsi all’attacco ucraino. Se la Russia viene avvertita che ulteriori tentativi di ricattare il mondo porteranno alla distruzione della flotta del Mar Nero del Paese, ci sono tutte le ragioni per credere che Putin si tirerà indietro. Come tutti i bulli, il dittatore russo è un codardo nel cuore che si ritira ogni volta che incontra un’opposizione risoluta. L’Ucraina è pronta a dimostrare questa determinazione, ma deve ricevere gli strumenti per farlo. Il blocco di cinque mesi della Russia nel Mar Nero ha sottolineato il contributo cruciale delle esportazioni agricole ucraine alla lotta contro la fame nel mondo. Gli accordi diplomatici per riprendere le spedizioni di grano ucraine sono i benvenuti, ma difficilmente possono essere considerati affidabili quando uno dei firmatari è la Russia. Al contrario, la comunità internazionale deve cercare modi più credibili per salvaguardare la sicurezza alimentare globale. Ciò significa armare l’Ucraina per mantenere aperte le rotte marittime vitali.

La versione originale di questo intervento è qui.