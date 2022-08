Domani 5 agosto 2022 il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin, a Sochi. Si tratta della prima visita in Russia di un leader di uno Stato membro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) dall’invasione russa dell’Ucraina. Al centro dell’incontro, l’Ucraina, ma soprattutto l’accordo tra Russia e Ucraina (mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, e firmato separatamente con i due Paesi) che stabilisce un corridoio marittimo per il passaggio delle navi cariche di grano ucraino attraverso il Mar Nero.

L’accordo comprende accordi paralleli firmati da funzionari russi e ucraini a Istanbul. Questi stabiliscono le condizioni per l’esportazione di grano e altri prodotti agricoli dall’Ucraina dai suoi porti sul Mar Nero di Odessa, Chornomorsk e Yuzhne.

Si aggiunge un accordo collaterale che riguarda la Russia. Infatti, la Russia ha firmato un memorandum d’intesa con il Segretariato delle Nazioni Unite sulla «promozione di prodotti alimentari e fertilizzanti russi sui mercati mondiali».

Fin dall’inizio dei colloqui, spiegano gli esperti di Crisis Group, «i funzionari delle Nazioni Unite hanno capito che sarebbe stato necessario offrire alla Russia modi per esportare più facilmente i propri prodotti agricoli che, sebbene non specificamente soggetti alle sanzioni occidentali, sono stati ostacolati dalle misure statunitensi e dell’UE contro banche, camion e navi, nonché dal rifiuto di molte compagnie di navigazione internazionali di lavorare con clienti russi».

Questo memorandum non è ancora stato divulgato, non è pubblico. «Secondo il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, il suo obiettivo principaleè “garantire spedizioni trasparenti e senza ostacoli di cibo e fertilizzanti russi, comprese le materie prime per la loro produzione, ai mercati internazionali” rimuovendo gli ostacoli finanziari, assicurativi e logistici che risultano dalle politiche occidentali. Ha una validità di tre anni, a differenza dell’accordo sul grano, che deve essere rinnovato ogni 120 giorni previo accordo di Kiev e Mosca».

Secondo l’interpretazione del documento da parte di Crisis Group, che si è relazionata con fonti informate sul contenuto del memorandum, non vi è la garanzia «che le potenze occidentali abbandoneranno le misure che complicano le esportazioni russe. Piuttosto, Mosca informerà il Segretariato delle Nazioni Unite degli ostacoli alle esportazioni russe di cibo e fertilizzanti. Il Segretariato si è impegnato a continuare gli sforzi per facilitare il flusso di alimenti e fertilizzanti dalla Russia ai mercati mondiali e a coinvolgere le autorità competenti e il settore privato per esentare gli alimenti e i fertilizzanti russi dalle misure restrittive. Sebbene le Nazioni Unite non possano obbligare gli Stati a cessare queste misure, l’impegno a utilizzare le sue capacità diplomatiche in questo caso è significativo. Il memorandum non precisa cosa accadrà se la Russia non sarà soddisfatta dei progressi dell’ONU».

Questi accordi sono stati il culmine di mesi di diplomazia, che per altro gli esperti di Crisis Group ricostruiscono dettagliatamente.

Gli esperti di Crisis Group analizzanodettagliatamente i guadagni derivanti da questo accordo per tutte le parti in causa (non solo Ucraina e Russia, anche Turchia e ONU, e infine, consumatori).

I guadagni maggiori ricadono sull’Ucraina. Ben poco arriverà al consumatore mondiale.

« L’accordo sul grano è un’opportunità per sostenere l’economia ucraina dopo i danni causati dall’invasione», spiegano da Crisis Group. «La Banca Mondiale ha previsto che l’economia ucraina si contrarrà del 45% nel 2022 e Kiev ha aumentato il suo budget per la difesa di oltre dieci volte dall’inizio dell’invasione. Il 25 luglio, l’ufficio del Presidente Volodymyr Zelenskyy ha affermato che il deficit di bilancio per il 2022 potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari e, a giugno, le entrate fiscali hanno coperto solo il 20% delle spese statali. Esportare più generi alimentari potrebbe attenuare il colpo economico. Prima dell’invasione, oltre il 10% del PIL del Paese e il 40% di tutte le esportazioni ucraine proveniva dall’agricoltura. Inoltre, un eccesso di grano che deprime i prezzi interni non favorisce l’economia debole. Kiev ha quindi dato priorità alle esportazioni di grano. Il 1 ° luglio, il gabinetto ha abbassato i requisiti di licenza per il commercio di cereali, aprendo il mercato a nuovi partecipanti.

L’Ucraina conta anche sull’accordo per rafforzare le relazioni con i Paesi del Sud del mondo che dipendono dal cibo coltivato nella regione del Mar Nero. Sia il governo ucraino che quello russo hanno cercato di convincere i leader africani ad aderire alle rispettive versioni di chi ha causato la crisi alimentare. I politici ucraini sperano che il rinnovo delle esportazioni di grano rafforzi il loro sostegno globale.

L’accordo arriva in un momento cruciale. È necessario spedire grandi quantità di grano nei silos per liberare spazio di stoccaggio per il raccolto estivo. La maggior parte del grano dell’Ucraina cresce nel suolo nero del sud e dell’est del Paese, le regioni più colpite dalla guerra. I tre porti che trarrebbero vantaggio dall’accordo sono tra i motori economici della regione di Odessa. Rimetterli in funzione, nonostante i continui attacchi russi, fornirebbe posti di lavoro urgentemente necessari a una regione sotto tiro.

Per alleviare la stretta sui suoi porti marittimi, anche l’Ucraina ha anche esplorato rotte alternative.

Ma il grano trasportato via terra, sebbene ora dieci volte il volume prebellico, deve superare numerosi ostacoli fisici. Lo scartamento dei binari dei treni negli Stati post-sovietici come l’Ucraina è 92 mm più largo rispetto all’Unione Europea. Per il trasbordo, l’Ucraina ha quindi bisogno di grandi stazioni di smistamento vicino ai valichi di frontiera, dove i treni possono fare lunghe soste per scaricare le loro merci.

Quando si tratta di spedizione su strada, molti camion ucraini non soddisfano gli standard ecologici degli Stati vicini, anche dopo aver facilitato il commercio. Di conseguenza, gli esportatori ucraini non possono spostare via terra più di 1 milione di tonnellate di grano al mese, un quinto di quello che potrebbero spedire attraverso il Mar Nero».

Il guadagno da parte russa deriva invece dal memorandum d’intesa confidenziale con l’ONU. Questo in parte perchè è proprio lì che sta il suo guadagno, anche e soprattutto nella prospettiva di una riduzione delle sanzioni, anche se secondo le informazioni che su questo documento sono disponibili agli addetti ai lavori, al momento tale riduzione non è in vista.

Altresì incide la narrativa messa in campo dalla Russia fin dall’inizio secondo la quale la vera fonte dell’aumento globale dei prezzi alimentari sono le sanzioni occidentali alla Russia -che ora le Nazioni Unite dovrebbero incoraggiare i governi a garantire che non minano le esportazioni di cibo- piuttosto che il proprio blocco sul grano ucraino. E ciò anche minimizzando il contributo delle esportazioni ucraine alla sicurezza alimentare globale. Gli analisti di Crisis Group sottolineano che ora «Lavrov sta descrivendo il memorandum ONU-russo sull’agevolazione delle esportazioni alimentari russe come una prova della “natura assolutamente artificiale dei tentativi dell’Occidente di scaricare sulla Russia la colpa dei problemi nell’approvvigionamento di grano ai mercati internazionali”».

C’è un secondo aspetto di questa narrativa pubblicitaria russa. «Mosca ha cercato a lungo di considerarsi amica delle ex colonie occidentali in Africa, mentre inquadra la guerra in Ucraina come una risposta all’espansione coloniale occidentale».

L’accordo sul grano è stato concluso mentre Lavrov si preparava a partire il giorno successivo per un importante tour africano. E mentre il Cremlino stava organizzando il secondo vertice Russia-Africa, che si terrà in Russia nel 2023, e altri eventi nel formato Russia-Africa. La sicurezza alimentare dovrebbe essere uno dei temi principali all’ordine del giorno del vertice.

«La leadership russa dipinge l’accordo come un segno che la politica sanzionatoria occidentale è debole e una prova che il suo approccio è solido. Il Cremlino vuole che gli Stati occidentali mettano fine al loro sostegno all’Ucraina per consentire la vittoria militare russa e un’influenza duratura su Kiev. In mancanza, conta sulla dipendenza occidentale dalle esportazioni russe per costringere i sostenitori dell’Ucraina a revocare le sanzioni. Sebbene non abbiano revocato le sanzioni, gli Stati Uniti e l’UE hanno adattato una serie di allentamenti alla Russia alla vigilia dell’accordo, la maggior parte relative a garantire che le esportazioni alimentari e agricole, che non sono sanzionate, non siano danneggiate dagli effetti secondari delle sanzioni. Il 14 luglio, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un’ampia licenza generale per autorizzare determinate transazioni relative a prodotti alimentari, attrezzature agricole, medicinali e dispositivi medici. Cinque giorni dopo, l’UE ha deciso di consentire ai suoi Stati membri di sbloccare i beni rilevanti di alcune banche russe sanzionate “dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi grano e fertilizzanti ”. In particolare, il più recente round di sanzioni dell’UE, annunciato il 20 luglio, ha congelato i beni della più grande banca russa, Sberbank, ma ha esentato specificamente i fondi necessari per il commercio alimentare»

Di conseguenza, alcune banche russe potranno utilizzare i beni congelati nell’UE relativi a transazioni di cibo o fertilizzanti. I produttori agricoli russi, che hanno conti presso queste banche, hanno ora la certezza che i loro beni non saranno congelati e saranno disponibili per il commercio con Paesi terzi.

Il mercato del grano in Russia, in particolare, è dominato da grandi aziende agricole strettamente collegate alle autorità statali. Pertanto, sebbene queste azioni siano strettamente incentrate sui prodotti agricoli, potrebbero anche sbloccare alcuni dei beni delle banche legate alla cerchia ristretta di Putin e al complesso militare-industriale russo.

Se gli acquirenti internazionali concludono che il cibo e i fertilizzanti russi non saranno interessati dalle sanzioni, Mosca (e quelle aziende agricole) gioiranno nel vendere quello che si aspettano essere un raccolto record con un grande profitto sul mercato internazionale. Secondo Putin, il raccolto di grano nel 2022 ammonterà a 130 milioni di tonnellate, di cui 87 milioni di tonnellate di grano».



La Turchia guadagna molto e incassa immediatamente, in attesa di un ulteriore, tangibile guadagno in occasione della prossima tornata elettorale. «Commentatori e funzionari turchi hanno salutato l’accordo sul corridoio del grano come una vittoria diplomatica. Dall’invasione russa, la Turchia ha bilanciato delicatamente le sue relazioni con i due Paesi e ha cercato di mediare tra di loro. Ha sostenuto l’Ucraina, anche con le armi, e, all’inizio della guerra, ha chiuso lo stretto turco alle navi militari russe non di stanza nel Mar Nero. Ma non ha aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia e ha consentito agli aerei militari e civili russi di attraversare il suo spazio aereo. A marzo, dopo l’intensa diplomazia di Ankara, la Turchia ha ospitato delegazioni russe e ucraine ad Antalya (10 marzo) e Istanbul (29 marzo) per colloqui di cessate il fuoco, anche se nessuno dei due round ha avuto successo.

Ora, invece, Ankara è in testa il ruolo a fianco dell’ONU nei negoziati sul grano ha dato i suoi frutti. Un incontro tra Erdoğan e Putin a Teheran il 19 luglio sembra essere stato fondamentale per portare a termine l’accordo sul grano tre giorni dopo».

L’accordo, sottolinea Crisis Group, «rafforza le credenziali di Ankara come risolutore di problemi a livello globale e, sperano i funzionari, ne rafforza l’immagine all’estero».

I funzionari turchi sperano anche che l’accordo possa eventualmente aiutare a facilitare un cessate il fuoco, o meglio, la fine della guerra in Ucraina. La Turchia teme che una lunga guerra tra i suoi due importanti partner commerciali e gli altri Stati costieri del Mar Nero possa essere pericolosa per la sua stessa economia e sicurezza».

«Ankara spera sicuramente che l’accordo faccia bene al pubblico nazionale» in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali ora previste per giugno 2023. I media mainstream turchi hanno ampiamente coperto le reazioni positive di tutto il mondo al ruolo svolto dalla Turchia». «I partiti di opposizione turchi sono rimasti in gran parte in silenzio sull’accordo sul corridoio del grano, ma alcuni degli oppositori di Erdoğan temono apertamente che possa ottenere sostegno presentandosi come un intermediario di accordi internazionali vitali.

Altri postulano che le storie di successo nella politica estera turca possono aiutare Erdoğan a distogliere l’attenzione del pubblico dai problemi economici e da altri problemi interni (i dati ufficiali ora mostrano un’inflazione annua di quasi l’80%).

I rappresentanti dell’industria agricola turca vorrebbero vedere l’accordo sul corridoio del grano mitigare i danni arrecati al settore dai drastici aumenti delle valute estere degli ultimi anni e dall’aumento dei prezzi. Alcuni sperano che il corridoio ripristini l’accesso della Turchia al grano ucraino e russo, cruciale per i suoi bisogni e per le sue esportazioni di farina. (Nel 2021, la Turchia era il principale esportatore mondiale di farina di frumento.) Idealmente, rallenterà anche l’inflazione dei costi alimentari alle stelle nel Paese. A lungo termine, alcuni ritengono che l’accordo potrebbe persino aumentare l’importanza strategica di Istanbul come centro di esportazione del grano. Tali aspettative possono essere realistiche o meno, ma possono benissimo giocare nel pensiero di Ankara».

Per quanto misero, un bottino lo incassa anche il Palazzo di Vetro.

«Il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha descritto l’accordo sul grano come “probabilmente il più importante” risultato del suo mandato nell’organizzazione fino ad oggi». E però, afferma Crisis Group, il «successo dei negoziati, tuttavia, non significa necessariamente che le Nazioni Unite siano in una buona posizione per mediare una soluzione politica alla guerra».

Naturalmente, i funzionari delle Nazioni Unite affermano di sperare che l’iniziativa sia un passo verso la pace, ma rimangono dubbiosi sul fatto che le ostilità finiranno o addirittura si fermeranno presto. Per il momento, è probabile che il ruolo principale delle Nazioni Unite nella guerra continui a essere quello di mediare i compromessi umanitari -come il grano- piuttosto che un accordo di pace». L’uso spregiudicato dei veti da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza -che di fatto tengono prigioniero il potere dell’ONU- fino ad ora ha bloccato quasi tutte le iniziative diplomatiche dell’ONU. Non da oggi si è consapevoli della insostenibile debolezza dell’ONU.

L’unica parte in gioco a non guadagnarci è il consumatore

Certo, è chiaro che se il grano ucraino potrà liberamente essere esportato si ridurrà il rischio di una crisi alimentare eccezionale nei Paesi in via di sviluppo, ma se si guarda ai prezzi il discorso cambia.

Gli analisti di Crisis Group spiegano così: «Nonostante i vantaggi che promette, l’iniziativa del Mar Nero potrebbe non avere un grande effetto a lungo termine sui prezzi alimentari globali. I prezzi internazionali di quasi tutte le materie prime esportate dall’Ucraina, in particolare grano e mais, sono quasi tornati ai livelli prebellici. Il motivo è che i mercati stanno già scontando una recessione incombente: le aspettative che la domanda di materie prime diminuirà nei prossimi mesi stanno deprimendo i prezzi. Ma l’iniziativa, se realizzata, renderà almeno più facile per l’Ucraina fornire grano ai mercati vicini, in modo che Paesi come Turchia, Libano ed Egitto possano acquistare più grano a un prezzo inferiore rispetto ai mesi precedenti. L’accordo potrebbe far scendere ulteriormente i prezzi poiché riduce l’incertezza sui mercati delle materie prime, e offre anche la prova che la Russia e l’Occidente possono prendere accordi politici attraverso intermediari -come le Nazioni Unite- anche se la guerra continua. Prezzi più bassi, tuttavia, possono creare incentivi in altri Paesi per accumulare cibo mentre è a buon mercato.

I prezzi spot dei cereali sui mercati internazionali sono diminuiti dopo la conferma dell’iniziativa del Mar Nero, ma il calo è stato compensato da un aumento la settimana successiva dopo l’attacco missilistico russo a Odessa.

Sebbene i rapidi cambiamenti dicano poco sull’accordo sul grano in sé, suggeriscono che i mercati del grano e delle materie prime rimarranno volatili e che i commercianti saranno cauti sugli ordini di esportazione di grano ucraino. Gli elevati costi di trasporto e i rischi esistenti continueranno a spingere gli esportatori a diversificare l’offerta di grano, come hanno fatto dallo scoppio della guerra. Poiché altri Paesi come la Romania prenderanno il posto dell’Ucraina nei mercati dei cereali, l’Ucraina continuerà a perdere quote di mercato (almeno nel breve periodo) anche se l’iniziativa del Mar Nero sarà un successo alle sue stesse condizioni.