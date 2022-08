Ucraina 6 mesi dopo: a che punto è la notte?

A sei mesi esatti dall’avvio della ‘operazione militare speciale’ in Ucraina da parte della Russia viene da chiedersi a che punto è la notte.

Tramontata la profezia della blitzkrieg, che in tre giorni avrebbe portato i carri con la ‘Z’ a sfilare in parata a Kiev; dimenticato il 9 maggio, quando un trionfante Vladimir Putin avrebbe annunciato al popolo festante: ‘mission accomplished’, i mesi e i morti hanno invece continuato ad affastellarsi con tragica regolarità.

Una delle poche verità che possiamo ricavare da questi mesi è qualcosa che sarebbe dovuta essere chiara a tutti già dai primi giorni. Quella d’Ucraina non è il racconto di una guerra fittizia, un docufilm, una fiction a puntate. E’ una guerra vera e senza tanti aggettivi, diversa da quella che l’ha preceduta e per nulla simile a quelle che la seguiranno. Ciò che meraviglia è invece che proprio l’Europa, che sulla guerra ha fondato la propria identità e che con due guerre mondiali si è suicidata, non riconosca più sua madre. Già, perché chi vorrebbe avere una madre così: lacera, vendicativa, infida, con il viso sporco di sangue. Di certo la pace che abbiamo deciso di adottare come madre putativa è di gran lunga più presentabile, ma il conflitto russo-ucraino ci ricorda sgarbatamente le nostre origini.

Qual è dunque la situazione?

Si deve constatare che dopo la caduta di Severodonetsk e Lysychansk, per gran parte dell’estate, non è successo quasi nulla. Solo una feroce routine di morte con i russi che continuano a cannoneggiare villaggi, strade e ferrovie e gli ucraini ancorati a difenderli strenuamente. Della sbandierata controffensiva che avrebbe portato alla riconquista del Donbass non si ha traccia, se non nelle quotidiane dichiarazioni del Presidente Volodymyr Zelensky, ma anche il ‘rullo compressore’ russo sembra impantanato nella ‘terra nera’. Entrambi gli eserciti scrutano il cielo in attesa delle prime piogge d’autunno, quelle che trasformeranno tutto il Paese in un immenso pantano, imporranno una sorta di cessate il fuoco a questi che sempre più assomigliano a due pugili sfiniti che non aspettano altro che la campana.

Lungo gli 800 e oltre chilometri di fronte i russi hanno schierato circa 130 gruppi tattici e poco meno hanno fatto gli ucraini.

A nord, dalle parti di Kharkiv, i russi ne hanno una ventina con i quali riescono a mala pena a tenere il settore. Al centro, nel cuore della difesa ucraina, tra Kramatorsk e Sloviansk, la situazione non è molto diversa. Cannoneggiamenti di artiglieria da parte russa ai quali gli ucraini rispondono con qualche sortita dei droni Bayractar o qualche salva di himars. Più a sud, tra Zaporishzhia e Kherson, si è concentrato il grosso dell’esercito ucraino e anche la maggior parte dei gruppi tattici russi, circa 70 gruppi tattici, ma entrambi non sono forti abbastanza per condurre un’azione risolutiva. Così da parte ucraina ci si limita ad attacchi contro Kherson, dove la guarnigione russa si è in pratica auto-carcerata al di là del fiume Bug, mentre a Zaporhijia i russi hanno sistemato una delle loro basi logistiche avanzate. Niente da ridire se non fosse che hanno deciso di parcheggiare le munizioni e i loro camion di rifornimenti tra i reattori della più grande centrale nucleare d’Europa. Del paventato sbarco a Odessa non parla più nessuno e l’accordo russo-ucraino per il grano, benedetto dall’ONU e soprattutto da Ankara, sembra funzionare, tanto che le navi porta-granaglie che salpano dai porti ucraini non fanno più notizia.

Tutto bene allora? Non proprio. Già perché l’assenza della grande offensiva e dei bombardamenti a tappeto non vuol dire certo pace. I primi a essersene accorti sono stati gli sfiniti battaglioni ucraini, gli stessi che la propaganda di Kiev assicura sorretti dal un morale altissimo e dall’incrollabile fede nella vittoria finale. Da mesi questi reparti sono al fronte senza ricevere il cambio, ma solo rimpiazzi. Ogni giorno, nelle compagnie e nei battaglioni muoiono cinque o sei compagni e il doppio rimane ferito. In molti reparti la maggior parte dei veterani è caduta, ferita o è fuori combattimento. Al loro posto arrivano reclute sempre meno addestrate e use ai modi e ai trucchi di questa guerra. Per chi non se ne fosse accorto, un reparto militare non è un elenco contabile di uomini, armi e mezzi. Esso vive e si comporta come fosse un organismo che spera, teme ed è disposto a lottare perché tra commilitoni si sono stabiliti legami così stretti e forti che consentono di affidare l’un l’altro la propria vita nelle mani del compagno. La guerra di usura, quella che i russi stanno imponendo agli ucraini, mira proprio a recidere questi legami. Dalle trincee e dai boschi del Donbass o al di là dei fiumi il nemico non si vede, la sua fanteria è riparata dietro la linea delle artiglierie, ma intanto ogni giorno una granata sparata chissà da chi cancella il compagno con il quale la sera prima avevi parlato di calcio o diviso una sigaretta. E non solo. Per mancanza di mezzi di soccorso i feriti hanno difficoltà ad essere sgomberati nelle retrovie, così che basta una ferita neppure tanto seria che in pochi giorni ti porta al cimitero. Questo i russi lo sanno benissimo e su questo premono. Lo sanno anche gli americani che ultimamente oltre a obici e lanciarazzi hanno iniziato a inviare anche decine di ambulanze.

E i russi? L’esercito invasore gode del vantaggio del numero e del fatto che confina con il Paese aggredito. La maggior parte dei reparti ha potuto godere di uno o due turni di riposo e numerose sono le unità che sono state interamente sostituite in linea. Peraltro tra le fila russe si comincia ad avvertire che si preferisce sparare che mandare avanti la fanteria e questo rincuora.

Se partiamo da questo ragionamento fatto di sangue e fango s’intravedono bene le due linee strategiche a confronto. Da una parte Mosca, vista fallire la possibilità di una guerra breve e risolutiva, ha tutto l’interesse a mettere la sordina al conflitto fino al punto in cui -perché no!- proporre un cessate-il-fuoco sulle posizioni raggiunte. Non un armistizio e tanto meno la pace; un semplice cessate il fuoco. A questo punto quanti governi in Europa sarebbero ancora disposti a pagare per la libertà dell’Ucraina? L’inverno si avvicina, il gas costa quanto il caviale e la parola razionamento è pronunciata in tutte le lingue dell’Unione. Per parafrasare il titolo di un giornale inglese del 1939 ‘Morire per Kiev? No, grazie‘.

Ecco perciò che in questo drammatico gioco di specchi è proprio l’aggredito ad avere necessità a che la guerra prosegua; che non si spengano i riflettori sull’Ucraina, alla quale la guerra costa sette miliardi di euro al mese. I droni su Sebastopoli, gli attacchi delle forze speciali in Crimea, i missili su Belogorod vogliono forse provocare i russi a uscire dal loro apparente letargo perché, paradossalmente, solo la guerra può ancora mantenere l’Ucraina libera. Se questa è l’idea c’è da chiedersi se nelle trincee del Donbass i soldati ucraini siano ancora disposti a sostenerla con la vita.