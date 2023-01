Ucraina: 6 domande che i generali occidentali non sembrano mai porsi, ma dovrebbero farlo oggi

Quando i massimi funzionari della difesa statunitensi ed europei si incontreranno oggi alla base aerea di Ramstein in Germania per discutere della guerra in Ucraina, la questione più importante all’ordine del giorno sarà come la coalizione può continuare a fornire all’Ucraina sistemi d’arma più sofisticati.

Nello specifico, il gruppo di contatto ucraino, un’assemblea formale di circa 50 nazioni , discuterà di carri armati. La pressione sarà sulla Germania affinché ceda alle richiestedi Gran Bretagna, Polonia e Stati baltici di inviare i principali carri armati Leopard 2 in Ucraina e consentire anche ad altri paesi della NATO che hanno i carri armati di farlo.

Ciò segnerebbe un significativo progresso nell’assistenza militare occidentale all’Ucraina. Potrebbe essere visto come un’escalation. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è opposto all’invio dei Pardi, nonostante le intense pressioni, anche da parte dei membri della sua stessa coalizione. Mercoledì ha detto al Guardian che “vogliamo evitare che questa diventi una guerra tra Russia e NATO”. Nel corso della giornata, i funzionari tedeschi hanno detto ai giornalisti che non avrebbe inviato Panthers a meno che gli Stati Uniti non avessero fornito all’Ucraina carri armati di fabbricazione americana, secondo il Wall Street Journal.

(Aggiornamento: lunedì, i funzionari polacchi hanno dichiarato che potrebbero inviare i loro Leopards di fabbricazione tedesca in Ucraina , indipendentemente dal fatto che la Germania dia la sua approvazione o meno.)

Finora, gli Stati Uniti si sono astenuti dall’inviare i propri carri armati M-1 Abrams in Ucraina, anche se, come la Germania, hanno inviato veicoli da combattimento di fanteria (spesso erroneamente chiamati “carri armati”) e artiglieria pesante. L’amministrazione Biden ha accolto con favore la promessa della Gran Bretagna di inviare 12 carri armati Challenger . Questo è puramente simbolico. D’altra parte, il trasferimento dei Leopardi (l’Ucraina ha detto che ha bisogno di 300 carri armati occidentali) sarebbe una faccenda del tutto più seria, anche se ci vorrebbe tempo per addestrare le truppe ucraine a usarli.

Qualsiasi invio aggiuntivo di ulteriori batterie antimissile Patriot è molto meno controverso, perché saranno utilizzate per difendere le infrastrutture ucraine dai missili russi, un obiettivo su cui tutti i paesi della NATO sono d’accordo.

La discussione su fino a che punto l’Occidente dovrebbe spingersi nella fornitura di carri armati avanzati è importante, ma solleva questioni critiche e strategiche su dove vuole veramente la coalizione da quella che potrebbe essere interpretata come un’escalation da parte della Russia. Le seguenti sono le domande chiave che dovrebbero porsi, ma probabilmente non lo sono.

1. In che modo i nostri piani per l’assistenza militare all’Ucraina si inseriscono nella nostra più ampia strategia per porre fine alla guerra?

2. Dato il desiderio giustificato dell’amministrazione Biden di evitare un conflitto militare diretto con la Russia, cosa dovrebbero fare gli alleati per impedire un progressivo scivolamento verso un coinvolgimento sempre più profondo degli Stati Uniti, come è accaduto in Vietnam?

3. Cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti e la NATO per pianificare mosse russe a sorpresa, come disattivare i satelliti vitali per il comando USA/Ucraina e il controllo delle munizioni a guida di precisione?

4. Questi governi partner sono disposti a sostenere l’Ucraina per riconquistare tutto il territorio che ha perso dal 2014 – compresa la Crimea e il Donbas orientale come suggerito in questo articolo del New York Times di mercoledì – anche a rischio che la Russia degeneri verso la guerra con la NATO e l’uso di armi nucleari?

5. In caso negativo, in quale fase e secondo quali linee vogliono che l’Ucraina chieda una battuta d’arresto e quali pressioni sono disposte a esercitare per raggiungere questo obiettivo?

6. Se nessuna delle due parti raggiunge una svolta e la guerra diventa una situazione di stallo, in quale fase la distruzione delle infrastrutture ucraine e il costo del sostegno all’Ucraina renderanno necessaria la ricerca di un cessate il fuoco?