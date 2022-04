All’inizio di marzo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che chiedeva alla Russia di interrompere immediatamente le sue operazioni militari in Ucraina.

Su 193 Stati membri, 141 hanno votato a favore della risoluzione, cinque hanno votato contro, 35 si sono astenuti e 12 non hanno votato affatto. Dei 54 stati membri africani, l’Eritrea ha votato contro la risoluzione, 16 paesi africani compreso il Sudafrica si sono astenuti, mentre altri nove paesi non hanno votato affatto.

In tutto circa la metà (26) dei 54 stati membri in Africa ha scelto in qualche modo la via della neutralità.

Allora perché i paesi africani non hanno votato a stragrande maggioranza per sostenere la risoluzione?

Ritengo che la decisione di diversi paesi africani di rimanere neutrali ed evitare di condannare la Russia per la sua invasione dell’Ucraina sia stata presa su questioni relative direttamente al conflitto, nonché su considerazioni di sicurezza, economiche e politiche più ampie.

Ci sono cinque ragioni chiave: queste includono lo scetticismo verso l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e le sue motivazioni; la crescente dipendenza di alcuni paesi da Mosca per il supporto militare nell’ultimo decennio; crescente dipendenza dalle importazioni di grano e fertilizzanti; e la sensazione che questo sia un ritorno della Guerra Fredda.

I paesi africani hanno basato le loro decisioni su calcoli strategici su come il conflitto li influenzerà piuttosto che sulla catastrofe umanitaria derivante dal conflitto. Ciò è in contrasto con l’Unione europea che ha saputo convergere e prendere una posizione unanime sul conflitto.

Gli argomenti trainanti

In primo luogo, alcuni paesi africani, compreso il Sud Africa, vedono la NATO come l’aggressore con la sua espansione verso est. Questo, secondo questi paesi, costituisce una minaccia per la Russia. Il presidente del Sud Africa ha recentemente accusato l’organizzazione della guerra in Ucraina affermando:

la guerra avrebbe potuto essere evitata se la NATO avesse ascoltato gli avvertimenti tra i suoi stessi leader e funzionari nel corso degli anni che la sua espansione verso est avrebbe portato a una maggiore, non minore, instabilità nella regione.

Questa non è la prima volta che i paesi africani sono scettici sulle attività della NATO. Nel 2012, l’ex presidente della Namibia (un altro paese che si è astenuto dal voto) ha sostenuto che il rovesciamento da parte della NATO di Muammar Gheddafi in Libia dovrebbe essere condannato e respinto da tutti gli africani retti.

L’invasione della Libia e la successiva uccisione di Gheddafi hanno provocato la destabilizzazione del Nord Africa e del Sahel. Il risultato è che la NATO è diventata piuttosto impopolare in diversi paesi africani.

In secondo luogo, nell’ultimo decennio, diversi paesi africani come Libia, Etiopia, Mali e Nigeria hanno sviluppato significative alleanze militari con la Russia. Diversi paesi africani dipendono dalla Russia per combattere le insurrezioni. Ciò ha spaziato dall’assunzione di appaltatori militari privati ​​dalla Russia come il gruppo Wagner all’importazione diretta di armi.

La mancanza di enfasi della Russia sull’adesione ai diritti umani ha spinto molti paesi africani a costruire alleanze militari con essa. Ad esempio, nel 2014, quando gli Stati Uniti hanno rifiutato di vendere alcune armi alla Nigeria a causa delle gravi violazioni dei diritti umani registrate nella lotta contro Boko Haram, la Nigeria si è rivolta ad altri paesi, tra cui Russia e Pakistan, per la fornitura di armi.

Nel 2021 la Russia ha firmato accordi di cooperazione militare con Nigeria ed Etiopia, i due paesi più popolosi dell’Africa.

Lo Stockholm International Peace Research Institute stima che la Russia abbia venduto il 18% delle armi totali prodotte in Africa tra il 2016 e il 2020. Alcune di queste alleanze militari esistono dall’era sovietica e sono profondamente radicate.

Terzo, diversi paesi africani dipendono dalla Russia per il grano ei fertilizzanti. Questo ha rafforzato i legami economici. I dati della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo mostrano che i paesi africani hanno importato grano dalla Russia e dall’Ucraina per un valore di circa 5,1 miliardi di dollari tra il 2018 e il 2020. Un quarto dei paesi africani dipende dai due paesi per un terzo del proprio consumo di grano.

La Russia rappresenta il 16% della produzione mondiale di grano e il 13% della produzione di fertilizzanti. I paesi africani, già scossi dall’impatto del COVID-19, sono scettici sul taglio di qualsiasi legame commerciale.

Inoltre, la percepita mancanza di sostegno da parte dell’Occidente durante la pandemia di COVID-19 ha allontanato molti paesi africani dai loro tradizionali alleati occidentali in Europa e in America.

In quarto luogo, alcuni paesi africani vedono il conflitto come una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia, reminiscenza della Guerra Fredda e quindi non vogliono rimanere invischiati nel conflitto.

La Guerra Fredda ha portato indicibili difficoltà a diversi paesi africani, come è successo quando la maggior parte dei paesi africani stava ottenendo l’indipendenza e aveva bisogno di allinearsi con uno dei blocchi. Seguirono diverse guerre civili. Sembra quindi giusto che alcuni paesi africani rimangano neutrali a questo punto.

Inoltre, la Cina, uno dei principali alleati di diversi paesi africani, ha trainato questa linea. Di conseguenza alcuni dei suoi alleati in Africa hanno scelto la stessa strada.

Infine, c’è una crescente percezione in diversi paesi africani che i tradizionali alleati occidentali si preoccupano solo delle proprie economie e delle proprie persone e assisterebbero solo se è nel loro interesse o rientra nell’agenda liberale.

Ad esempio, da quando l’impatto delle sanzioni sulla Russia ha iniziato a far salire i prezzi delle materie prime, gli Stati Uniti si sono rivolti al Venezuela mentre il Regno Unito si è rivolto all’Arabia Saudita per aumentare la produzione di petrolio e ridurre il peso dei cittadini in patria.

Non è stata fatta alcuna menzione su come sono colpiti i paesi africani, o su come aiutare i paesi del continente le cui economie sono in difficoltà. Ciò riporta alla memoria il sostegno apatico ricevuto dall’Occidente durante la pandemia. E ripristina ulteriormente la necessità di essere neutrali – o in alcuni casi di non essere dettati.