Ucraina: 5 motivi per cui il Sud del mondo non sostiene l’Occidente

Nell’ottobre 2022, circa otto mesi dopo l’inizio della guerra in Ucraina, l’Università di Cambridge nel Regno Unito ha armonizzato i sondaggi condotti in 137 Paesi sul loro atteggiamento nei confronti dell’Occidente e della Russia e della Cina.

I risultati dello studio, sebbene non esenti da un margine di errore, sono abbastanza solidi da essere presi sul serio.

Questi sono:

Per i 6,3 miliardi di persone che vivono al di fuori dell’Occidente, il 66% si sente positivamente nei confronti della Russia e il 70% si sente positivamente nei confronti della Cina, e,

Tra il 66% che si sente positivamente nei confronti della Russia, la ripartizione è del 75% nell’Asia meridionale, del 68% nell’Africa francofona e del 62% nel sud-est asiatico.

L’opinione pubblica sulla Russia rimane positiva in Arabia Saudita, Malesia, India, Pakistan e Vietnam.

Sentimenti di questa natura hanno causato ira, sorpresa e persino rabbia in Occidente. È difficile per questi Paesi credere che due terzi della popolazione mondiale non stia dalla parte dell’Occidente.

Quali sono alcuni dei motivi o delle cause per questo? Credo che ci siano cinque ragioni, come spiegato in questo breve saggio.

1. Il Sud del mondo non crede che l’Occidente capisca o simpatizzi con i loro problemi

Il ministro degli Esteri indiano, S. Jaishankar, lo ha riassunto succintamente in una recente intervista: “L’Europa deve uscire dalla mentalità secondo cui i problemi dell’Europa sono i problemi del mondo, ma i problemi del mondo non sono i problemi dell’Europa”. Si riferisce alle numerose sfide che i paesi in via di sviluppo devono affrontare, indipendentemente dal fatto che riguardino le conseguenze della pandemia, l’alto costo del servizio del debito, la crisi climatica che sta devastando le loro vite, il dolore della povertà, la scarsità di cibo, la siccità e l’alta energia prezzi. L’Occidente ha a malapena parlato con il Sud del mondo su molti di questi problemi. Eppure l’Occidente insiste affinché il Sud del mondo si unisca a lui nel sanzionare la Russia.

La pandemia di Covid è un esempio perfetto: nonostante i ripetuti appelli del Sud del mondo a condividere la proprietà intellettuale sui vaccini, con l’obiettivo di salvare vite umane, nessuna nazione occidentale era disposta a farlo. L’Africa rimane fino ad oggi il continente più non vaccinato al mondo. L’Africa aveva la capacità di produrre vaccini ma senza la proprietà intellettuale non poteva farlo.

Ma l’aiuto è arrivato dalla Russia, dalla Cina e dall’India. L’Algeria ha lanciato un programma di vaccinazione nel gennaio 2021 dopo aver ricevuto il suo primo lotto di vaccini russi Sputnik V. L’Egitto ha iniziato le vaccinazioni dopo aver ottenuto il vaccino cinese Sinopharm all’incirca nello stesso periodo. Il Sudafrica si è procurato un milione di dosi di AstraZeneca dal Serum Institute of India. In Argentina, lo Sputnik è diventato la spina dorsale del loro programma di vaccinazione. Tutto questo accadeva mentre l’Occidente utilizzava le sue risorse finanziarie per acquistare milioni di dosi in anticipo, e spesso le distruggeva quando diventavano obsolete. Il messaggio al Sud del mondo era chiaro: i tuoi problemi sono i tuoi problemi, non i nostri problemi.

2. La storia conta: chi c’era durante il colonialismo e dopo l’indipendenza?

Molti paesi dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia vedono la guerra in Ucraina attraverso una lente diversa rispetto all’Occidente. Molti di loro vedono i loro ex poteri coloniali raggruppati come membri dell’alleanza occidentale. I paesi che hanno sanzionato la Russia sono o membri dell’Unione Europea e della NATO o i più stretti alleati degli Stati Uniti nella regione dell’Asia-Pacifico. Al contrario, molti paesi dell’Asia e quasi tutti i paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’America Latina hanno cercato di mantenere buoni rapporti sia con la Russia che con l’Occidente e di evitare le sanzioni contro la Russia. Potrebbe essere perché ricordano la loro storia di ricezione delle politiche coloniali dell’Occidente, un trauma con cui convivono ancora ma che l’Occidente ha in gran parte dimenticato.

Nelson Mandela ha spesso affermato che è stato il sostegno dell’Unione Sovietica, sia morale che materiale, a ispirare i sudafricani a rovesciare il regime dell’apartheid. È per questo che la Russia è ancora vista con favore da molti paesi africani. E una volta raggiunta l’indipendenza per questi paesi, è stata l’Unione Sovietica a sostenerli anche se essa stessa disponeva di risorse limitate. La diga di Assuan in Egitto, la cui costruzione ha richiesto 11 anni, dal 1960 al 1971, è stata progettata dall’Hydro Project Institute di Mosca e finanziata in gran parte dall’Unione Sovietica. L’acciaieria di Bhilai in India, uno dei primi grandi progetti infrastrutturali in un’India di recente indipendenza, è stata realizzata dall’URSS nel 1959. Anche altri paesi hanno beneficiato del sostegno fornito dall’ex Unione Sovietica, sia a livello politico che economico, tra cui il Ghana , Mali,

Il 18 febbraio 2023, al vertice dell’Unione africana ad Addis Abeba, in Etiopia, il ministro degli Esteri dell’Uganda, Jeje Odongo, ha dichiarato: “Siamo stati colonizzati e abbiamo perdonato coloro che ci hanno colonizzato. Ora i colonizzatori ci chiedono di essere nemici della Russia, che non ci ha mai colonizzato. È giusto? Non per noi. I loro nemici sono i loro nemici. I nostri amici sono nostri amici”.

A torto oa ragione, la Russia odierna è vista da molti paesi del Sud del mondo come un successore ideologico dell’ex Unione Sovietica. Questi paesi hanno una lunga memoria che fa loro vedere la Russia sotto una luce un po’ diversa. Data la storia, possiamo biasimarli?

3. La guerra in Ucraina è vista dal Sud del mondo principalmente per il futuro dell’Europa piuttosto che per il futuro del mondo intero

La storia della guerra fredda ha insegnato ai paesi in via di sviluppo che essere coinvolti in grandi conflitti di potere genera loro pochi benefici ma comporta enormi rischi. E vedono la guerra per procura in Ucraina come una guerra che riguarda più il futuro della sicurezza europea che il futuro del mondo intero. Inoltre, la guerra è vista dal Sud del mondo come una costosa distrazione dalle questioni più urgenti che stanno affrontando. Questi includono l’aumento dei prezzi del carburante, dei prodotti alimentari, il servizio del debito più elevato e una maggiore inflazione, che sono diventati tutti più aggravati a causa delle sanzioni occidentali che sono state imposte alla Russia.

Un recente sondaggio pubblicato da Nature Energy afferma che fino a 140 milioni di persone potrebbero essere spinte in condizioni di estrema povertà a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia verificatosi nell’ultimo anno.

L’aumento dei prezzi dell’energia non solo ha un impatto diretto sulle bollette energetiche, ma porta anche a pressioni al rialzo sui prezzi su tutte le catene di approvvigionamento e sui beni di consumo, inclusi cibo e altri beni di prima necessità. Ciò danneggia i paesi in via di sviluppo ancor più di quanto non danneggi l’Occidente.

L’Occidente può sostenere la guerra “per tutto il tempo necessario” poiché dispone delle risorse finanziarie e dei mercati dei capitali per farlo. Ma il Sud del mondo non ha lo stesso lusso. Una guerra per il futuro della sicurezza europea ha il potenziale per devastare la sicurezza del mondo intero.

Il Sud del mondo è anche allarmato dal fatto che l’Occidente non stia portando avanti negoziati che potrebbero portare a una fine anticipata di questa guerra. Ci sono state opportunità mancate nel dicembre 2021, quando la Russia ha proposto trattati di sicurezza rivisti per l’Europa che avrebbero potuto prevenire la guerra e che sono stati respinti dall’Occidente. Anche i negoziati di pace dell’aprile 2022 a Istanbul sono stati respinti dall’Occidente anche per “indebolire” la Russia. E ora il mondo intero sta pagando il prezzo di un’invasione che i media occidentali amano definire “non provocata” e che poteva essere evitata.

4. L’economia mondiale non è più dominata dagli americani o guidata dall’Occidente e il Sud del mondo ha altre opzioni

Diversi paesi del Sud del mondo vedono sempre più il loro futuro legato a paesi che non sono più nella sfera di influenza occidentale. Se questa è la loro percezione di come l’equilibrio di potere si sta allontanando dall’Occidente, o un pio desiderio come parte della loro eredità coloniale, diamo un’occhiata ad alcune metriche che potrebbero essere rilevanti.

La quota statunitense della produzione globale è scesa dal 21% nel 1991 al 15% nel 2021, mentre la quota della Cina è aumentata dal 4% al 19% nello stesso periodo. La Cina è il principale partner commerciale per la maggior parte del mondo e il suo PIL in parità di potere d’acquisto supera già quello degli Stati Uniti. I BRICS (Brasile, Russia, Cina, India e Sud Africa) hanno avuto un PIL combinato nel 2021 di 42 trilioni di dollari rispetto ai 41 trilioni di dollari del G7. La loro popolazione di 3,2 miliardi è più di 4,5 volte la popolazione complessiva dei paesi del G7, a 700 milioni.

I BRICS non impongono sanzioni alla Russia né forniscono armi alla parte avversaria. Mentre la Russia è il più grande fornitore di energia e cereali per il Sud del mondo, la Cina rimane il più grande fornitore di finanziamenti e progetti infrastrutturali attraverso la Belt and Road Initiative. E ora Russia e Cina sono più vicine che mai a causa della guerra. Cosa significa tutto questo per i paesi in via di sviluppo?

Significa che quando si tratta di finanziamenti, cibo, energia e infrastrutture, il Sud del mondo deve fare più affidamento su Cina e Russia che sull’Occidente. Il Sud del mondo sta anche assistendo all’espansione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, più paesi che vogliono aderire ai BRICS e molti paesi ora commerciano in valute che li allontanano dal dollaro, dall’euro o dall’Occidente. Vedono anche una deindustrializzazione in atto in alcuni paesi europei a causa dei maggiori costi energetici, insieme a una maggiore inflazione. Ciò rende abbastanza evidente una vulnerabilità economica in Occidente che non era così evidente prima della guerra. Con i paesi in via di sviluppo che hanno l’obbligo di mettere al primo posto gli interessi dei propri cittadini, c’è da meravigliarsi che vedano il loro futuro legato maggiormente a paesi che non sono guidati dall’Occidente o dominati dagli americani?

5. L’’ordine internazionale basato sulle regole’ manca di credibilità ed è in declino

L'”ordine internazionale basato sulle regole” è un concetto che molti paesi del Sud del mondo vedono come concepito dall’Occidente e imposto unilateralmente ad altri paesi. Pochi o nessun paese non occidentale ha mai aderito a questo ordine. Il Sud non si oppone a un ordine basato su regole, ma piuttosto al contenuto attuale di queste regole come concepito dall’Occidente.

Ma ci si deve anche chiedere, l’ordine internazionale basato sulle regole si applica anche all’Occidente?

Ormai da decenni, per molti nel Sud del mondo, si vede che l’Occidente ha fatto a modo suo con il mondo senza tener conto delle opinioni altrui. Diversi paesi sono stati invasi a volontà, per lo più senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Questi includono l’ex Jugoslavia, l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia e la Siria. In base a quali “regole” quei paesi furono attaccati o devastati, e quelle guerre furono provocate o non provocate? Julian Assange sta languendo in prigione, ed Ed Snowden è in esilio, per aver avuto il coraggio (o forse l’audacia) di esporre le verità dietro queste azioni.

Le sanzioni imposte dall’Occidente a oltre 40 paesi impongono notevoli privazioni e sofferenze. In base a quale diritto internazionale o “ordine basato su regole” l’Occidente ha usato la sua forza economica per imporre queste sanzioni? Perché i beni dell’Afghanistan sono ancora congelati nelle banche occidentali mentre il paese sta affrontando la fame e la carestia? Perché l’oro venezuelano è ancora tenuto in ostaggio nel Regno Unito mentre il popolo venezuelano vive a livelli di sussistenza? E se l’esposizione di Sy Hersh è vera, in base a quale “ordine basato su regole” l’Occidente ha distrutto gli oleodotti del Nord Stream?

Sembra che ci sia un cambio di paradigma che sta avvenendo da un mondo dominato dall’Occidente verso un mondo più multipolare. E la guerra in Ucraina ha reso più evidenti quelle differenze o voragini che fanno parte di questo cambio di paradigma. In parte a causa della sua stessa storia, e in parte a causa delle realtà economiche che stanno emergendo, il Sud del mondo vede un mondo multipolare come un risultato preferibile in cui è più probabile che le loro voci vengano ascoltate.

Il Presidente Kennedy terminò il suo discorso all’Università americana nel 1963 con le seguenti parole: “Dobbiamo fare la nostra parte per costruire un mondo di pace dove i deboli siano al sicuro ei forti siano giusti. Non siamo impotenti davanti a quel compito o senza speranza per il suo successo. Fiduciosi e senza paura, dobbiamo lavorare per una strategia di pace”.

Quella strategia di pace era la sfida davanti a noi nel 1963 e rimane una sfida per noi oggi. E le voci per la pace, comprese quelle del Sud del mondo, devono essere ascoltate.