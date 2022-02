Con un agghiacciante atto di aggressione, il Presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un assalto militare all’Ucraina nelle prime ore del 24 febbraio. Secondo Putin si tratta di una ‘operazione militare speciale‘ per smilitarizzare e ‘denazificare‘ l’Ucraina.

«Con circa 200.000 soldati russi ai confini dell’Ucraina, a nord, ovest e sud», «le forze di terra che sono entrate in Ucraina indicano che la Russia ha intrapreso non solo una campagna aerea volta a rovesciare il governo ucraino, ma un’invasione su vasta scala. Il bilancio umano potrebbe essere catastrofico», avvisa Crisis Group, il think tank impegnato sulla risoluzione dei conflitti.

La belligeranza della Russia, afferma il rapporto Crisis Group, «infligge un colpo sbalorditivo alla norma contro la conquista, che, sebbene a volte onorata nella violazione, ha sostenuto gli affari globali dalla seconda guerra mondiale». Il resto del mondo, e non solo le potenze occidentali che finora sono state più esplicite, ora deve fare il possibile per limitare i danni» e riportare la regione di nuovo verso un ordine più stabile.

La ricostruzione ordinata degli eventi frenetici che sono poi sfociati negli eventi del 24 febbraio sono alla base del tentativo di rimettere ordine, che in primis significa intanto fermare i combattimenti. «Il bombardamento russo segna una drammatica escalation in una guerra che la Russia ha condotto contro l’Ucraina dal 2014.

All’epoca, le proteste a sostegno di legami più stretti con l’Unione europea hanno portato alla cacciata di un Presidente filo-Mosca. La Russia, che ha visto un contributo occidentale sia nei disordini che nel nuovo governo di Kiev, ha annesso la penisola di Crimea e ha inviato armi e personale a sostegno dei separatisti nella regione orientale del Donbas.

Due accordi di cessate il fuoco firmati nel 2014 e nel 2015 –gli accordi di Minsk– hanno posto fine al peggio dei combattimenti e hanno lasciato i separatisti al controllo di circa un terzo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, dove hanno proclamato le Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Luhansk (DNR e LNR).

Gli accordi di Minsk stabilivano una tabella di marcia per la pace e il reinserimento delle regioni controllate dai separatisti sotto uno‘status speciale‘ indefinito. Mosca ha visto gli accordi come un modo per costringere Kiev ad assorbire i suoi delegati in una confederazione,in cui le entità controllate dai separatisti avrebbero esercitato il veto su qualsiasi decisione importante. Kiev non aveva alcuna intenzione di muoversi in questa direzione e ha incolpato Mosca per non aver ritirato armi e forze, come prevedevano anche gli accordi di Minsk.



I preparativi di Mosca per questa ultima fase della guerra risalgono almeno alla primavera del 2021. Sempre più frustrato dal Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, salito al potere nel 2019, dopo aver fatto una campagna sulle promesse di pace ma rifiutato di attuare gli accordi di Minsk alle condizioni della Russia, Mosca ha schierato vicino al confine con l’Ucraina quello che sembrava l’inizio di una forza d’invasione.

Successivamente ha ritirato molte truppe anche se ha lasciato le infrastrutture in atto.

Un secondo potenziamento è iniziato nell’autunno del 2021, questa volta con un numero maggiore di soldati e con schieramenti su nuovi fronti, tra cui la Bielorussia a nord e la Crimea a sud. Gli schieramenti hanno suscitato una frenesia diplomatica volta a scongiurare la guerra.

Gli Stati occidentali hanno intrapreso una duplice campagna diplomatica: chiarire, in primo luogo, che qualsiasi nuova aggressione in Ucraina sarebbe stata affrontata con dure sanzioni economiche, e un accumulo di forze NATO vicino ai confini della Russia e, in secondo luogo, che se le forze russe si fossero ritirate, i governi occidentali erano pronti a negoziare nuovi limiti alle attività, alle esercitazioni e agli schieramenti in Europa.

Mosca ha risposto con le proprie richieste, pur affermando che gli occidentali stavano esagerando ‘istericamente’ la sua formazione. Voleva che la NATO e gli Stati Uniti firmassero trattati vincolanti impegnandosi a non espandere ulteriormente l’alleanza, specialmente a altri Paesi dell’ex Unione Sovietica; rimuovere tutte le forze militari in Paesi che erano già membri della NATO quando l’Unione Sovietica è crollata; edevitare schieramenti di armi nucleari in Europa.

Sebbene la NATO si sia rifiutata di chiudere le porte ai nuovi membri, i leader occidentali hanno comunicato a Mosca che non avevano in programma di consentire l’adesione dell’Ucraina o della Georgia; potrebbero limitare reciprocamente gli schieramenti, le esercitazioni e le attività di missili a raggio intermedio; ed erano pronti a intraprendere una discussione più ampia, a lungo rinviata, sull’architettura di sicurezza europea».

I Paesi occidentali, in primis gli Stati Uniti, hanno«declassificato e condiviso informazioni sull’accumulo e sui piani di Mosca, che sembravano includere un’invasione e un’occupazione su larga scala di gran parte dell’Ucraina.

Settimane di negoziati e movimenti delle truppe russe sono continuate fianco a fianco, fino a quando le cose non sono peggiorate a metà febbraio.

La linea di contatto tra il territorio dei separatisti e quello detenuto dal governo nel Donbas, che era stato per lo più silenzioso durante l’accumulo, ha visto un forte aumento dei bombardamenti. I media russi e controllati dai separatisti, che fino a quel momento si erano concentrati sulla denuncia dell’isteria occidentale e minimizzato i rischi della guerra, hanno descritto i combattimenti come l’inizio di una campagna ucraina per riconquistare i territori in mano ai separatisti, nel mezzo di un tentativo di genocidio della popolazione di lingua russa.

L’ Ucraina, da parte sua, ha insistito sul fatto di non aver iniziato la sparatoria e l’esercito ucraino ha accusato combattenti separatisti di bombardare il proprio territorio a fini di propaganda. Le affermazioni sul genocidio della Russia si basavano su immagini falsificate e fuori contesto che sono state facilmente smentite.

Il 17 febbraio, i capi del DNR e dell’LNR hanno annunciato l’evacuazione delle loro popolazioni civili a Rostov, in Russia, apparentemente con sorpresa del governatore di Rostov, che ha indicato di non avere preparativi in atto.

Entro il 22 febbraio, secondo Mosca, erano arrivati circa 90.000 rifugiati, nonostante le continue lacune nella disponibilità di alloggi e cibo. I rifugiati sono in maggioranza donne, bambini e anziani. I separatisti hanno annunciato la mobilitazione dell’intera popolazione maschile dai diciotto ai 55 anni e proibirono agli uomini di partire.

Allo stesso tempo, il tintinnio della sciabola russa è diventato più forte. Gli esercizi nel Mar Nero hanno ridotto drasticamente la libertà di movimento e di navigazione. Il 19 febbraio Mosca ha anche tenuto esercitazioni delle forze di deterrenza strategica nucleare e convenzionale, compresi i lanci di missili balistici e da crociera. Sebbene probabilmente programmati con molto anticipo, questi hanno contribuito a dare la sensazione che la Russia si stesse preparando per la guerra. Altrove vicino al confine ucraino, le forze russe si sono avvicinate sempre di più, in netto contrasto con le promesse del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu di iniziare a ritirare le truppe al termine delle esercitazioni. In effetti, le esercitazioni militari congiunte Russia-Bielorussia, che sono state il pretesto per il raduno di decine di migliaia di truppe russe in Bielorussia sul fianco settentrionale dell’Ucraina -a circa 200 km da Kiev- sono state prorogate oltre la data di fine programmata del 20 febbraio, per le crescenti tensioni nel Donbas».

«»Un barlume di speranza il 20 febbraio è stato presto deluso. Putin e il Presidente francese Macron hanno parlato due volte al telefono e si sono impegnati a continuare i colloqui, anche per facilitare un vertice con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha accettato di incontrarsi, a condizione che non ci siano ulteriori escalation da parte della Russia. Il giorno successivo, il 21 febbraio, Mosca ha trasmesso in televisione una riunione guidata da Putin del Consiglio di sicurezza nazionale russo, convocata per discutere il possibile riconoscimento delle due repubbliche separatiste, quindi ha trasmesso il discorso di Putin che annunciava tale riconoscimento. Il discorso descriveva la NATO come un nemico ostile deciso a indebolire e vincolare la Russia. È stato caratterizzato dal vetriolo anti-ucraino e dal rifiuto della nazionalità ucraina, tornare indietro nella storia per incolpare Vladimir Lenin per aver riconosciuto l’Ucraina come repubblica sovietica durante il periodo post-rivoluzionario.

Il riconoscimento del DNR e dell’LNR ha fatto cadere gli accordi di Minsk. Ha creato un pretesto per Mosca per inviare truppe,apparentemente come forze di pace per difendere l’LNR e il DNR, che secondo Mosca avevano ora il potere di acconsentire alla loro presenza. Ha anche sottolineato il rifiuto da parte di Putin della legittimità dell’Ucraina come Stato-Nazione.



Poiché più truppe russe sono entrate nelle aree controllate dai separatisti, il 23 febbraio, l’Ucraina ha dichiarato lo stato di emergenza, richiamato i riservisti e approvato una legge che consente ai cittadini di portare armi da fuoco e usarle per autodifesa. Quella sera, il Presidente Zelenskyy ha riferito che i suoi sforzi per raggiungere Putin erano stati vani. Parlando russo sul suo canale Telegram, si è rivolto al popolo russo con un accorato appello per prevenire la guerra. Riferendosi alla propaganda di Mosca, Zelenskyy ha continuato chiedendo come lui, il nipote di un uomo che ha servito la seconda guerra mondiale nella fanteria sovietica ed è morto nell’Ucraina indipendente, potesse essere un nazista (Zelenskyy è anche ebreo).

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto dicendo che i funzionari del Cremlino non erano sicuri di cosa avrebbero potuto discutere i due presidenti, sebbene non fossero contrari ai colloqui se questi avessero potuto ‘tagliare il nodo gordiano’ dell’Ucraina orientale.

Quando è iniziato il bombardamento russo, Kiev ha rotto ufficialmente i legami diplomatici con Mosca.

Anche se molto rimane poco chiaro, la Russia sembra aver iniziato il suo assalto con attacchi a lungo raggio contro le infrastrutture militari e di altro tipo in tutta l’Ucraina, anche vicino a Kiev e ad altre grandi città del Paese come il porto di Odessa sul Mar Nero, così come i centri industriali orientali Kharkiv, Dnipro e Mariupol. L’Ucraina occidentale non è stata risparmiata, con bombe che sono sbarcate nella regione di Leopoli e vicino a Lutsk.

Il bombardamento iniziale potrebbe aver mirato a distruggere la capacità di difesa aerea dell’Ucraina. Potrebbe anche aver inteso minacciare gli ucraini e dimostrare la massiccia superiorità militare della Russia».

«Le forze di terra russe, comprese colonne di armature pesanti e artiglieria, sono poi avanzate dalla Crimea a sud e dalla Bielorussia a nord, gli elicotteri depositavano personale in svariate altre località». Il proseguio è cronaca di queste ore.

«Per quanto tempo le forze ucraine saranno in grado di resistere è semplicemente poco chiaro.Se l’obiettivo della Russia è un’Ucraina smilitarizzata e compiacente, come indicano le dichiarazioni e i discorsi di Putin, è difficile immaginare come possa raggiungere questo scopo senza qualche elemento di occupazione militare. Il dispiegamento delle truppe della Guardia nazionale russa insieme alle unità offensive ai confini dell’Ucraina dall’inizio del 2022 suggerisce che Mosca si stia preparando ad occupare almeno parti dell’Ucraina. Nel corso del tempo, l’occupazione quasi sicuramente incontrerà resistenza e sarà enormemente costosa, il che potrebbe portare Mosca a cercare di installare un governo surrogato. Ma la creazione di un’autorità di governo in grado di controllare una popolazione ostile sarà anche costosa e difficile, anche se Mosca può aspettarsi -probabilmente erroneamente- che la maggior parte degli ucraini andrà d’accordo o credere che i metodi brutali che è disposta a schierare li intimidiranno. Inoltre, non è chiaro quanto seriamente Mosca intendesse la sua richiesta, alla fine del 24 febbraio, che l’Ucraina si arrendesse e si impegnasse sia alla neutralità che alla smilitarizzazione. Ma è altamente improbabile che Kiev, che finora è ribelle, si adegui».

L’avanzata russa in queste ore prosegue, e la cronaca è sempre più difficile da realizzare, tra propaganda e inaccessibilità del campo dei combattimenti e delle informazioni. I corrispondenti sul campo lamentano l’impossibilità di raccontare. Anche questo caratterizzerà questa prima guerra europea del del post-Guerra Fredda.