Quando 13 soldati ucraini stavano difendendo Snake Island a marzo, le forze russe hanno detto loro di deporre le armi. In risposta, gli ucraini hanno detto “Nave da guerra russa, vai a farti fottere!”.

Questo indicativo di chiamata marittimo ha il suo precursore nel dramma navale U311 Cherkasy (2019), diretto da Tymur Yashchenko.

U311 Cherkasy è stato il primo film ucraino sull’annessione della Crimea e il film è stato importante nel plasmare l’identità nazionale.

È un film su un piccolo dragamine: l’U311 che ha sfidato la potenza della marina russa e ha mostrato loro il proverbiale dito.

Industria cinematografica ucraina

Dopo i giorni inebrianti di Alexander Dovzhenko e Dziga Vertov negli anni ’20, l’industria cinematografica ucraina è stata inclusa nella travolgente macchina del cinema sovietico.

Negli ultimi 100 anni, ci sono stati rari scorci di grandi film del paese di maestri come Sergei Parajanov, Kira Muratova e Sergei Loznitsa.

Dal 2014, il cinema ucraino è in un attivo processo di ripresa, con un maggiore sostegno finanziario da parte del governo dal 2017.

È un’industria cinematografica modesta, con una notevole produzione di documentari. Ma c’è stato un costante aumento del numero di lungometraggi mainstream di qualità usciti nelle sale. Più di 24 film sono stati rilasciati nel 2020.

Vale la pena notare che il presidente Volodomyr Zelenskyy è presente in tre dei primi dieci successi al botteghino dell’Ucraina.

Una pietra miliare di resistenza

U311 si basa su eventi reali durante l’annessione della Crimea e la cattura della marina ucraina nel marzo 2014.

Durante l’assedio della base navale meridionale dell’Ucraina, a tutte le navi della marina ucraina è stato impedito di entrare nel Mar Nero allo stretto ingresso del lago Donuzlav. Il blocco è stato avviato dall’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero, l’incrociatore missilistico Moskva.

Questa sarebbe la stessa nave da guerra a cui è stato detto dove andare dai difensori ucraini di Snake Island.

Nel 2014, la marina ucraina era terribilmente in inferiorità numerica. Si arresero uno per uno ai russi. Non c’era altro modo. Solo l’U311 Cherkasy ha rifiutato di arrendersi e ha continuato la sua lotta coraggiosa, sebbene senza speranza, per più di tre settimane.

La resistenza della nave divenne una pietra miliare nazionale.

Il film crea il contesto per questo temerario, aprendo con il comandante della nave che sfida l’ultimatum russo. L’azione si snoda poi nel 2012, dopo Lev (Dmitry Sova) e Mishko (Yevhen Lamakh) e le loro buffonate ubriache e insensate nel loro villaggio. L’unica fuga significativa dalla loro piccola città è entrare a far parte della marina con tutte le sue percosse, cibo avariato, condizioni anguste e rituali di nonnismo.

All’inizio del film ci sono scene di rivalità “amichevole” tra i marinai ucraini ei soldati russi con base in Crimea: si scontrano tra loro al tiro alla fune e al braccio di ferro. Mentre i soldati russi insultano gli ucraini, questo non è niente in confronto ai rituali di nonnismo istituzionalizzati che le giovani reclute sperimentano per mano dei marinai e degli ufficiali più anziani.

I giovani ucraini sono costretti a mangiare cibo avariato e a vivere in condizioni scadenti. Non rispettano il sistema perché non capiscono la loro missione. Sembrano impreparati a qualsiasi conflitto.

Ma quando arriva il momento decisivo, il meno probabile si è fatto avanti.

Le relazioni amichevoli tra russi e ucraini non durano, poiché i russi diventano sempre più violenti nell’atto di annettere la Crimea. La Russia afferma che gli ucraini devono arrendersi, ma gli ufficiali ucraini annunciano ai marinai che il dragamine non si arrenderà. Chi non è d’accordo dovrebbe andarsene immediatamente.

Tenendo alto il morale

Il film non è un documentario e si prende alcune libertà con la verità, ma l’attuale comandante del dragamine, Yuriy Fedash, è stato anche il principale consulente del film.

Ha detto a una stazione radio ucraina:

Non penso davvero che io e il mio equipaggio siamo degli eroi. Abbiamo solo cercato di fare ciò che ogni membro delle Forze di Difesa ha il compito di fare. Abbiamo cercato di sfuggire alla situazione, pur rimanendo umani.

L’unica cosa di cui Fedash si rammarica è di non aver dato l’ordine di affondare il Cherkasy. A quel tempo, sperava che i russi avrebbero restituito le navi sequestrate in Ucraina. Non voleva che la sua nave finisse per arrugginire in Russia.

In una delle scene più forti del film, quando i marinai ucraini si rendono conto che il loro tempo è scaduto, si chiudono nello scafo e iniziano a cantare, mantenendo il morale alto anche quando la nave viene invasa dalle forze speciali russe pesantemente armate.

Nel marzo 2014, i veri marinai ucraini hanno pubblicato un video su YouTube che cantava Warriors of Light, una canzone punk bielorussa che è diventata uno degli inni delle proteste di Euromaidan a Kiev. Questo video è diventato una sensazione virale e lo stimolo per Yashchenko a scrivere la sceneggiatura di U311 Cherkasy.

Nel film, i soldati realizzano un video simile su YouTube e poi lo guardano in TV nella loro mensa quando diventa virale. Chiedono “consegneremo loro la nostra nave?”.

Sanno che è solo questione di tempo prima di essere sopraffatti dalle forze russe.

Ci sono opinioni divergenti, c’è conflitto interno e alcune fantastiche scene di combattimento.

E poi ci sono momenti poetici di un drone girato sull’acqua blu scuro con gabbiani che volano in direzioni diverse e la triste promessa che questa battaglia è solo l’inizio.

Il regista per la prima volta Yashchenko ha detto a The Hindu che “non è un film facile da guardare; non è per tutti”.

Stavo cercando di mostrare l’immagine collettiva della Marina ucraina, ma sono andato molto più in profondità e ho cercato di mostrare un ritratto dell’Ucraina. È solo molto del mio amore, molto del mio sostegno e molto di me come ucraino.