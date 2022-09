Specie quando si viaggia molto per lavoro o, anche, quando si desidera non scendere a compromessi con eventuali ritardi e imprevisti in grado di rovinare il mood della propria vacanza, il budget diventa un fattore trascurabile. Ecco, quindi, che si fanno spazio opzioni di spostamento decisamente più esclusive e prestigiose. Tra queste spicca, ovviamente, il noleggio con conducente.

Quando si parla di noleggio con conducente non si può fare a meno di pensare a tutte quelle circostanze in cui perdere tempo a cercare parcheggio o non sapere come orientarsi col trasporto pubblico o su rotaia, risulti particolarmente deleterio. Chi si sposta per lavoro e presenzia in location diverse in giro per un’unica regione o città e, specie in aree metropolitane dinamiche, necessita di una soluzione del genere.

Il noleggio con conducente, per i meno avvezzi, non è altro che il servizio di trasporto di persone attraverso un’autovettura munita di autista. Si tratta di una modalità di trasporto dall’alto standard qualitativo, prenotabile molto facilmente in rete o per telefono, al fine di evitare anche l’attesa che il classico noleggio comporta all’arrivo ai terminal degli aeroporti. Il noleggio con conducente offre, generalmente, ai clienti di scegliere la propria auto in funzione di esigenze di spazio, numero di passeggeri e preferenze personali, ma scopriamo come funziona questa pratica nel dettaglio.

Cosa sapere sui servizi di noleggio con conducente

I servizi di noleggio con conducente offrono esperienze di viaggio uniche ai passeggeri. Attraverso di essi sarà possibile programmare la tratta, il giorno, l’ora ed il luogo in via preventiva, al fine di ricevere i servizi del driver sin dall’inizio, venendo accompagnati a destinazione su un’auto di gran classe. L’autonoleggio con conducente necessita di autisti muniti di licenza, distribuite dal comune di appartenenza in maniera contingentata.

Il decreto semplificazioni ha portato nuove regole sull’obbligo di ritorno in autorimessa e sulle licenze, ma in ogni caso, l’NCC rimane una pratica tra le più diffuse e di maggior tendenza nel nostro Paese, venendo scelta da professionisti per viaggi di lavoro o trasferte e da turisti che non vogliono rinunciare per niente al comfort vacanziero.

Il noleggio con conducente, ormai, è appannaggio dell’intero Stivale. Proprio per questa ragione, oggi, risulta particolarmente facile, ad esempio, trovare aziende di autonoleggio con conducente a Milano come in qualsiasi altra città d’Italia. Vedremo, nel prossimo paragrafo, quali sono i vantaggi fattivi che hanno reso questa pratica sempre più diffusa.

Perché scegliere l’autonoleggio con conducente?

Sono diversi gli aspetti positivi che giustificano il prezzo del servizio di noleggio con conducente. Innanzitutto, esso permette di avere un facile accesso alle zone a traffico limitato, oltre all’uso di corsie preferenziali. Per questo motivo, raggiungere anche le zone più trafficate o, comunque, scomode, sarà possibile senza troppe difficoltà.

La puntualità è un altro importantissimo aspetto del noleggio con conducente. Rivolgendoci a realtà tra le migliori del settore, infatti, avremo a disposizione la celerità e l’esperienza di driver professionisti, con diversi chilometri dietro le spalle. Inoltre, in caso di ritardi da parte nostra, i servizi di NCC aspettano senza costi aggiuntivi per lassi di tempo limitati.

A differenza dei taxi, poi, i servizi di noleggio con conducente presentano prezzi fissi e chiari, che non prevedono rincari in caso di traffico o altri variabili. Il prezzo, poi, è legato alla vettura e non al numero di passeggeri che ne usufruiranno. Nel caso di viaggi di gruppo, quindi, il costo si abbasserà notevolmente.Inoltre, prenotando in anticipo è possibile godere di un servizio in regola, performante e con tutti i crismi del caso. Col noleggio con conducente, infine, sarà possibile viaggiare nel comfort più totale.