Mia madre non ha mai parlato molto delle sue esperienze d’infanzia a Londra durante la seconda guerra mondiale. Ha menzionato solo una volta il momento in cui si è rifiutata di mettersi al riparo durante il Blitz, optando invece per correre a casa mentre le bombe piovevano intorno a lei. Aveva otto anni. Poi c’è stata la volta che l’edificio dall’altra parte della strada è stato cancellato e la mamma si è inginocchiata per assistere mia nonna, resa svenuta da un mattone canaglia attraverso la finestra della cucina.

No, la mamma non ne ha mai parlato molto. Ma potrebbe andare avanti per ore sulla famiglia reale. La sua ammirazione per aver soggiornato a Buckingham Palace durante le ore più buie del paese. Il suo rispetto per la dignità e il decoro di re Giorgio VI. La sua adorazione adolescenziale per la giovane principessa Elisabetta, di pochi anni più grande di lei.

La riverenza che mia madre nutriva per la Casa di Windsor ha generato il mio costante rispetto per la regina Elisabetta II. Ho trascorso 34 anni al servizio di Sua Maestà, il berretto di fucina del mio ufficiale ornato da una corona d’oro fittamente cucita. Ho giurato a “Elizabeth II, per grazia di Dio del Regno Unito, capo del Commonwealth, difensore della fede”. Roba da capogiro! Mentre scrivo, una pergamena sul muro dietro di me porta la firma del monarca più longevo della storia britannica.

La Union Jack è ora abbassata. Per molte ragioni, la scomparsa del nostro sovrano è profondamente triste. Era una donna di eccezionale dignità e di coraggio senza riserve. Nei suoi sette decenni sul trono, il mondo è cambiato in modi inimmaginabili. Ha visto l’andirivieni di 15 primi ministri. Ha supervisionato la transizione dall’impero al Commonwealth. In anni più recenti, ha presieduto all’inevitabile, e probabilmente naturale, disintegrazione dei suoi regni. Ma qualunque vento le soffiasse alle spalle, qualunque tragedia le strappasse il tessuto; Sua Maestà era sempre risoluta. Sempre orgoglioso.

E, sebbene fosse una donna della massima correttezza, la regina non era estranea all’imbarazzo. Ha sopportato decenni di insinuazioni sull’infedeltà di suo marito. Ha visto i matrimoni dei suoi figli esplodere con una disgrazia sorprendente. Ha sopportato la dolorosa e pubblica erosione della civiltà tra i membri della sua stessa famiglia. Ma attraverso quelle prove, ha portato con sé un senso di profondo scopo e sorprendente integrità. Potremmo strappare una o due pagine da quel libro.

Circa otto anni fa, ho parlato con il cantante canadese Bryan Adams a un piccolo evento a Calgary. Ha raccontato di aver incontrato la regina per un servizio fotografico accuratamente organizzato in Scozia. Era l’ultimo fotografo della giornata e la giornata era arrivata in ritardo. La sua sessione è stata annullata. La regina chiese tranquillamente al signor Adams se gli sarebbe dispiaciuto se avesse messo i suoi stivali da pioggia in sua presenza. Le foto che ha scattato a Elizabeth Alexandra Mary Windsor in quel momento – una persona reale che indossa stivali veri per fare una passeggiata nel fango reale – sono tra le sue migliori.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un dibattito sul futuro della monarchia; abbastanza giusto. Ma non ci dovrebbe essere alcun dibattito sull’onore e sulla decenza umana della regina Elisabetta.

Cosa possiamo prendere dalla morte della regina? Come un uomo che ha avuto due carriere parallele; uno in divisa e uno che gestisce crisi reputazionali di prim’ordine, suggerirei tre lezioni. Uno, possiamo ringraziare la regina per averci infuso un senso di resilienza, quando il resto del mondo sembra spesso andare in pezzi. Secondo, possiamo ringraziare la Regina per aver dimostrato dignità e civiltà quando l’antagonismo e l’acrimonia sono troppo spesso all’ordine del giorno. Tre, e forse la cosa più importante, possiamo ringraziare la Regina per aver condotto una vita che ha veramente definito impegno, onore e servizio. Riposa in pace, Maestà. Il tuo lavoro è finito. Possiamo ora tutti elevarci al nostro senso di scopo.