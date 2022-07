Gli eventi sono così chiaramente sotto gli occhi di tutti che solo l’ignoranza delle avventure dell’investigatore, improvvisato ma assai accorto, Auguste Dupin ideato da Edgar Allan Poe può non far comprendere quel che è evidente. Magari proprio per la propria evidenza. Come in ‘La lettera rubata‘ (‘The Purloined Letter‘), terzo racconto avente come protagonista per l’appunto Dupin. Scritto per la rivista ‘The Chamber’s Journal‘ nel 1845 indaga talmente nel profondo dell’animo umano da essere stato via via spunto di riflessione per Sigmund Freud, poi per uno psicanalista sperimentale come Jacques Lacan e infine, ma non ultimo, per il filosofo Jacques Derrida. Non può far dubitare. Ché è evidente, evidentissimo, come tutti ma proprio tutti si stiano adoperando perché senza il minimo contrattempo Giorgia Meloni possa vincere le prossime Elezioni Politiche di inizio 2023. O, nell’assai improbabile caso di un anticipo, di fine 2022.

Il tutto si svolge sotto l’accorta regia di Massimo D’Alema. Peraltro se l’ha scritto la Repubblica la settimana scorsa del suo rilevantissimo ruolo in questa crisi, chi siamo noi per dubitarne. E, dunque, apparentemente distinti in realtà niente affatto distanti, da Enrico Letta a Silvio Berlusconi, da Matteo Salvini a Matteo Renzi, da Calenda a Brunetta a Paragone al Generale Pappalardo (gradita guest star), con il fondametale assenso di Giuseppe Conte e dell’effervescente Luigi Di Maio tutti assieme si preoccupano di agire con oraziana concordia discorde perché venga eliminato il pur minimo dubbio che il consenso popolare incoroni trionfalmente Giorgia nostra alla guida del Paese. E, per una volta, stanno riuscendo benissimo in un proprio intento.

«A sentire la stampa sembra che tutta Italia stia supplicando Draghi di rimanere, come se questo Governo fosse nel cuore di tutti gli italiani. Però poi la stessa stampa avverte che, se si votasse, stravincerebbe chi sta alla opposizione. Tipiche dissonanze cognitive della sinistra» dice la Presidente di Fratelli d’Italia. A parte voler caricare solo sulla sinistra comportamenti che sono, quelli sì, di tutti, la futura inevitabile Prima Ministra italiana non ha molti torti. Anzi.

L’ultimo attendibile sondaggio elettorale è quello di lunedì 18 luglio 2022 eseguito dalla SWG per il TGLA7 di Enrico Mentana. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il suo 23,8% (massimo storico nelle rilevazioni), seguito dal Partito Democratico al 22,1%. Sono le uniche due forze politiche rilevanti che aumentano i consensi rispetto alla settimana prededente: rispettivamente +0,3% per FdI e +0,4% per il PDd di Letta. Con il segno meno tutti gli altri maggiori partiti. La Lega si conferma al terzo posto con il 14% segnando il calo di gradimento più alto, -0,5%. In calo anche il MoVimento Cinque Stelle all’11,2% (-0,3%). Segue Forza Italia al 7,4% (-0,4%), Azione con +Europa al 4,9% (-0,2%). Verdi e Sinistra Italiana momentaneamente uniti sono al 3,8% (-0,1%), Italia Viva di Renzi al 2,7% (+0,1%) incalzata da Italexit di Paragone al 2,5% (+0,3%). Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,1%), stabile all’1% Noi con l’Italia di Lupi. Non rilevata Insieme per il futuro di Luigi Di Maio.

Il tutto tra invocazioni e appelli, come si ricordava in ‘Draghi: Resta!‘ 18 luglio 2022. Il Vaso di Pandora del MoVimento Cinque Stelle e quello dell’Italia tra appelli e manganelli. Ma era una narrazione ancora riduttiva del raffinato piano in atto. Ché la cronaca riservata ma veritiera del complotto per far vincere alla Meloni le prossime Elezioni, e non solo quelle, rivela la volontà generale e comune di operare per darci quanto prima come Guida proprio Giorgia, sempre Giorgia, fortissimamente Giorgia. Finalmente, Giorgia.

POLITICHE 2023: IL FUTURO CHE CI ASPETTA /19 (continua)