In Ucraina sta arrivando un flusso importante di aiuti sia militari che umanitari a sostegno della resistenza armata e dei bisogni immediati dei civili, molti dei quali feriti, senza cibo e sfollati.

La politologa Jessica Trisko Darden, spiega come l’assistenza statunitense all’Ucraina si stia evolvendo rapidamente e quali potrebbero essere le sue potenziali conseguenze.

, compresi gli sforzi per sequestrare i beni degli oligarchi russi , ma la maggior parte degli aiuti economici andrà a coprire gli aiuti umanitari e l’assistenza in caso di calamità Ciò include l’aiuto ai rifugiati e agli sfollati in Ucraina

all’Ucraina e altri 3 miliardi di dollari per supportare più truppe statunitensi in Europa.

all’Ucraina e altri 3 miliardi di dollari per supportare più truppe statunitensi in Europa.

per posizionare forniture di soccorso fondamentali in tutta l’Ucraina, inclusi cibo di emergenza, kit chirurgici e medici, coperte termiche e forniture igienico-sanitarie.

Per tutta la metà degli anni ’90, gli Stati Uniti hanno aiutato l’Ucraina a smantellare missili, bombardieri e altre infrastrutture nucleari. Questa denuclearizzazione si è conclusa nel 1996 con il trasferimento della sua ultima testata nucleare alla Russia.

Gli Stati Uniti hanno continuato a sostenere l’Ucraina durante la Rivoluzione arancione,proteste di massa nel 2004 e nel 2005 che hanno seguito l’apparente vittoria di un candidato presidenziale filo-russo ampiamente sospettato di frode. Oltre al supporto retorico, gli Stati Uniti hanno fornito almeno 13,8 milioni di dollari per garantire che i successivi turni elettorali fossero liberi ed equi.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti in Ucraina è aumentato drammaticamente in seguito alla Rivoluzione Euromaidan, l’ondata di proteste alla fine del 2013 e del 2014 che ha portato alla cacciata dell’allora Presidente Viktor Yanukovich.

Il conflitto è scoppiato giorni dopo, quando la Russia ha annesso la Crimea, una regione dell’Ucraina meridionale, e ha iniziato a sostenere le milizie separatiste nella parte orientale del Paese.

Tra l’annessione della Crimea e l’invasione della Russia, gli Stati Uniti avevano fornito più di 2,7 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza. La maggior parte di questo denaro ha finanziato armi, addestramento e cooperazione di intelligence per aiutare l’Ucraina a combattere queste milizie. Più di 14.000 ucraini sono stati uccisi tra il 2014 e il 2021.

L’ Ucraina ha anche ricevuto circa 418 milioni di dollari all’anno dal 2014 dal Dipartimento di Stato e dall’USAID. Alcuni di questi sono ufficialmente designati come ‘assistenza non letale‘, ma includono articoli come giubbotti antiproiettile, elmetti, veicoli, attrezzature di ingegneria pesante e motovedette che supportano direttamente gli obiettivi di sicurezza degli Stati Uniti e dell’Ucraina.

Inoltre, dal 2014 una media di oltre 350 milioni di dollari in aiuti umanitari statunitensi è affluita all’Ucraina ogni anno. Questo finanziamento fornisce beni di prima necessità come coperte e buoni alimentari, formazione per gli operatori sanitari e riparazioni strutturali alle case distrutte dal conflitto.



COS’ALTRO STA SUCCEDENDO IN TERMINI DI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA

L’assistenza militare sta arrivando da molti altri Paesi, inclusi 70 milioni di dollari dall’Australia e circa 1,1 miliardi di dollari in forniture militari dall’Unione Europea.

La Russia ha minacciato di prendere di mira le spedizioni di aiuti militari. Quando e come verranno consegnati gli aiuti militari all’Ucraina, dati gli attacchi aerei russi su una base militare ucraina vicino al confine polacco, non è chiaro. Gli analisti militari sottolineano che la strategia dell’Ucraina si basa sulla guerra urbana e su una lunga guerra di logoramento. Mentre gran parte dell’assistenza militare promessa supporta questa strategia, sta diventando sempre più difficile portare armi in Ucraina. Questo vale anche per gli aiuti umanitari.

le armi leggere possano finire altrove in Europa o cadere sotto il controllo delle milizie operanti in Ucraina

le armi leggere possano finire altrove in Europa o cadere sotto il controllo delle milizie operanti in Ucraina

come quelle distribuite in Ucraina

come quelle distribuite in Ucraina

Il governo ucraino ha invitato chiunque sia disposto a prendere le armi a farlo. Secondo quanto riferito, nella sola capitale Kiev sono stati distribuiti più di 25.000 fucili automatici, 10 milioni di proiettili e granate a propulsione a razzo e lanciarazzi . Altre armi sono in arrivo, dagli Stati Uniti e dagli alleati tra cui Canada Versare armi in un Paese in guerra può sembrare ragionevole, ma

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data.

Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi.

Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento.

L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma.

Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro.

In molti ti chiedono di donare per sostenerli.

Noi no.

Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione.

Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra.

Entra nel club L'Indro con la nostra Membership