Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Il mondo umano è un miscuglio di azioni razionali e di decisioni irragionevoli in cui vorticano le speranze dialogano con le aspettative ed i rischi calcolati incrociano le incertezze nelle nostre vite singole o collettive. Insomma uno sliding doors sociale in cui il liminale confine tra “bel colpo ragazzi!” e “abbiamo toppato” acquista la friabile inconsistenza di un’ostia o di una filigrana. Si chiama razionalità limitata quel cumulo di azioni umane separate da un nulla di consistenza variabile. Di questo si tratta leggendo delle “apocalittiche” (la cara vecchia apocalisse è tornata in auge in questo mondo impazzito, come sempre nella sua storia umana, solo che si diffonde a scala globale) vicissitudini che il traffico aereo mondiale da subendo in queste settimane e mesi dai bollenti spiriti climatici. Caos negli aeroporti, decine di migliaia di valigie se va bene lasciate a terra, mal che vada, ossia la regola, dimenticate da qualche parte o sparite (giorni fa a Parigi erano introvabili ca. 20 mila valigie!). Un bel problema di rimborsi e scambi di accuse, soprattutto nell’ambiguo panorama dei voli cosiddetti lowcost che si scopre l’Enac (l’ente nazionale per l’aviazione civile) non ha il potere di controllare, insomma le compagnie a basso costo che producono la gran massa di guadagni e profitti che fanno ciò che gli pare. Altro fulgido esempio di come il capitalismo dei sacrifici austerità e taglio dei costi di personale, lasci mano libera senza regole di ingaggio di controllo ed autorità. Sfortuna o caso, accidente o i conti alla fine si pagano sempre? La seconda che hai detto, come recitava il grande Corrado Guzzanti nel ruolo di mistico profeta della “religione del quelo”. Dopo due anni di pesantissima pandemia da covidmasse di giovani e meno già di loro stressati tra chiusure in casa forzate, studenti a mimare una scuola a distanza dagli effetti deleteri, l’innalzamento di tassi di aggressività di gente che non vedeva l’ora di sfogarsi, ché il cerebro umano è materia talora grigia molto friabile, si è registrata una richiesta di viaggi, di muoversi, di scappare, rifare ciò che pareva ormai negato. E qui sono scoppiati i guai.

Parrebbe sfiga ma quella ci vede molto bene, magari è la fortuna ad essere cieca. E dunque mentre scrivo sono pure in agitazione per un’amata figlia in prossima partenza per una capitale europea, terra del trifoglio. Per studio un mese addirittura, così da dover caricare oltre al bagaglio a mano in carlinga, un cospicuo valigione in stiva. Da dove i bagagli appunto spariscono negli hub aeroportuali perché manca il personale. Facciamo qualche passo indietro per capire che la sfortuna non c’entra nulla. Solo errate decisioni umane improntate ad un modello organizzativo che taglia subito costi, anche a scapito di rialzi futuri. Questo come altri temi possono essere inquadrati in un ciclo storico di un’interconnessione permanente che Immanuel Wallerstein, importante studioso di scienze sociali di formazione marxista, ha spiegato con la sua teoria del ‘sistema-mondo’. Studiata ed approfondita da altri valenti studiosi, Giovanni Arrighi, Samir Amin, Andre Gunder Frank. Di cui andrebbero riprese le tematizzazioni soprattutto se le cosiddette sinistre non si fossero impelagate tatticamente in politicismi politicanti dismettendo analisi e strategie al dominio del capitale che ha terremotato il mondo globale degli ultimi quattro decenni. Buttando a mare idee ed analisi, teoria e prassi perché dicevano i tanti micro corifei il mondo era cambiato. Per ritrovarci nel pieno di una retrotopia, un ritorno al passato di azioni, decisioni, strategie, paradigmi. Quelle teorie analizzano i fenomeni dell’economia globale, la nascita e la polarizzazione geografica del capitalismo ed il connesso predominio occidentale nel mondo. Ma noi siamo, ci hanno fatto credere, passati a spiegare le dinamiche sociali o con occhi e portafogli della lotta di classe delle élite beandoci delle immense ricchezze accumulate dai già molto ricchi oppure a spiegarci le trasformazioni con gli occhiali più fighetti delle variabili culturali, quelle post materialistiche alla Inglehart.

Insomma la struttura era morta con la dismissione della fabbrica del capitale e da allora si sono spiegate dinamiche e mutamenti con le preferenze culturali, civili, di genere, sessuali. Qui è avvenuto un passaggio chiave nel dimenticare che l’attacco era alle condizioni materiali dell’esistenza sempre meno sotto controllo, in favore di un allargamento delle pluralità culturali ai diritti civili soggettivi alla persona. Insomma una degradazione del lavoro e dei diritti connessa ad uno spostamento d’asse da condizioni di felicità collettive verso forme private individuali di espressione delle proprie preferenze di vita, di genere, sessuali. Con il mondo della politica che ha allargato, legittimandola, l’azione illegale dei big della Rete, delle manifatture prive di tutele regole e leggi per tutti, di masse di laureati o neo cittadini precarizzati consalari di fame. Quelle tesi, peraltro, spiegherebbero meglio ai tanti parvenu del pensiero odierno lo scontro che contrappone oggi Usa contro Russia e domani, già oggi, la prima con la Cina. Di modo che il capitalismo ha smesso di essere spiegato in termini di un ‘Sistema-mondo’ con un centro di azioni ed aree più sviluppate che utilizzando la violenza e determinando le regole del mercato, quando ci sono ma in genere solo imputabili agli altri, si è imposto sulle cosiddette ‘periferie’ del mondo. Che intanto si sono moltiplicate e non accettano più i dettati ‘coloniali’ scanditi dall’Occidente.

Gli scostamenti poi verificatisi e diffusi coincidono con i diversi cicli di accumulazione ed egemonia politica che producono uno slittamento e ridislocazione del centro in diversi luoghi. Questo approccio di tipo quantitativo è stato solertemente abbandonato per privilegiare la tesi del cosiddetto “scontro di civiltà”, con Samuel Huntington quale alfiere principe. Così nei decenni scorsi è venuta affermandosi una narrazione che ha rimosso cause e responsabilità dell’allargamento di disuguaglianze economiche e sociali per istradare alla cifra dell’epoca regolata dalla difesa, paura, far spaventare, mettere le persone in uno stato di ansia permanente. Forme e modalità di immunizzazione psicologica dinanzi all’aggressione di un sistema di vita competitivo, regolato in un mercato di risorse scarse, per conseguire fini di benessere psico-fisico individuale a scapito di forme di cooperazione relazionale. E così emergono fenomeni mai visti in forme così diffuse. La massa enorme, oltre le previsioni che sono stime che vanno poi confermate, di persone che ha ricominciato a viaggiare si è trovata così presa tra la velocità dell’andare e la stanzialità dell’attesa di bagagli sperando che si trovi il proprio che permetta la destinazione di un viaggio. Il problema ha proporzioni gigantesche. In Germania per far fronte all’arrivo e partenze di viaggiatori hanno dovuto assumere per i servizi aeroportuali moltissimi turchi, avendone a casa loro una comunità di oltre 5 milioni. In America vengono cancellati migliaia di voli. In Inghilterra all’aeroporto di Heathrow è stato chiesto di non emettere più titoli di viaggio perché sarebbe impossibile farvi fronte. Ma poi ci sono i problemi enormi a Francoforte, Amsterdam, al CdG di Parigi. Pazzesco, limiti i guadagni perché non sai come gestire una situazione ormai fuori controllo. In Irlanda per sopperire a carenze di personale è stato addirittura mobilitato l’esercito, così forse la figlia avrà subito le sue cose in valigia. Speriamo. Assaeroporti dichiara a giugno negli aeroporti italiani i passeggeri sono stati quasi 15 milioni, un incremento del 10,5% rispetto allo stesso mese del 2019, pre pandemia. Con atterraggi e decolli di più 6,3% e le merci trasportate più 1,6%.

Qual è la causa principale di questo faraonico caos totale? In sostanza l’imprevidenza delle grandi compagnie aeree. Perché quando la pandemia ha lungamente azzerato qualsiasi attività, ed i voli sono stati le prime vittime, la decisione estrema di salvaguardare gli opportuni benefici riducendo i costi al massimo, ha avuto quale effetto licenziamenti di massa degli organici impegnati nel trasporto logistica ed immagazzinamento di valigie ed affini. Ed oggi dinanzi ad una ripresa così impetuosa il personale aeroportuale è fortemente carente, e quelli che accettano di lavorarvi come ovvio pretendono un salario migliore di quello spuntato negli anni precedenti. Si chiama domanda ed offerta sul mercato. E dunque le migliaia di lavoratori stagionali e precari stanno negandosi alle nuove strategie degli aeroporti pretendendo, giustamente dal loro punto di vista, miglioramenti contrattuali e salariali. In tutto questo caos paradossalmente la situazione italiana pare meno disastrosa perché da noi le reti di solidarietà e di ‘paracadute’ di casse integrazioni ed altre forme di sostegno, hanno evitato quei licenziamenti di massa passati altrove. Naturalmente scaricando sulla collettività i costi e contraccolpi causa Covid. Con il contro problema di un sistema che anche da noi utilizzava a pieno regime migliaia di stagionali e precari ad alto tasso di sfruttamento. Ma essendovi leggi di tutela collettiva, gli aeroporti hanno dovuto per legge richiamare al lavoro prima i lavoratori in cassa integrazione. Cosicché le figure più precarizzate, sentendosi tradite, non hanno risposto alle odierne chiamate al lavoro e molti hanno così deciso di andarsene a lavorare in altri settori ristrutturando le proprie vite alla ricerca di condizioni migliori. Così il giusto obiettivo del profitto, differenza tra salario e voci di produzione più estrazione di plusvalore, si gioca in un ciclo storico dove la ricerca di taglio dei costi alla produzione finalizzato all’impoverimento della forza-lavoro ha consentito l’estensione e la diffusione di pratiche di maggiore sfruttamento e l’innalzamento di profitti esorbitanti rispetto ad un passato dove il differenziale stipendiale tra manager e operai era intorno a 60 volte ma che oggi ha un poco ovunque determinato forbici di 6-700 volte in più per amministratori delegati e manager. Insomma una concentrazione di ricchezze in sempre meno soggetti ed una diffusione di forme di impoverimento e povertà che le diverse politiche pubbliche sono sempre meno in grado di sostenere. Siamo dinanzi ad un problema capitale, ad un capitale che è un serio problema per molti, ma non per tutti. Buon volo a tutti ed auguri per i bagagli!