Tutta la matematica del gaming: dalle singole variabili alla teoria di John Nash

Interagire con gli altri cercando di ottenere il più alto guadagno possibile, il tutto mettendo in campo strategie, tattiche, soluzioni diverse. C’è questo al centro della cosiddetta Teoria dei giochi, firmata da John Nash, uno dei più grandi matematici della storia.

Premio Nobel per l’economia nel 1994, tra le menti più brillanti e più originali di tutto il Novecento, il suo nome è legato indissolubilmente anche alla sfera dei giochi e quindi a tutto quello che oggi noi chiamiamo gambling o gaming. È dedicato a lui il bellissimo film diretto da Ron Howard ‘A Beautiful Mind’, con Russel Crowe nei panni del grande economista statunitense.

Ma alla fine di cosa parlava questa ‘teoria dei giochi’? Detta in soldoni si tratta di una lettura teorica di qualsiasi situazione in cui degli individui si stanno giocando qualcosa. È quindi applicabile a tutto ciò che è gioco: da una partita a scacchi a una di poker, ma è utile anche per gli scambi economici. Grazie alla teoria dei giochi si applicano delle norme matematiche per tentare di prevedere l’andamento di un gioco. Uno scenario inedito, mai visto prima, che apre le porte a un grande argomento: quello della matematica del gaming.

Dietro tutti i videogiochi, dietro tutte le piattaforme di gioco, esistono infatti delle leggi matematiche precise e a volte oscure. Come quelle che governano i casinò: le teorie su come vincere alle slot parlano infatti di metodi sicuri per prevedere le combinazioni, le uscite dei simboli, i momenti caldi e i momenti freddi. Ma non esiste niente di più falso. All’interno di ogni slot machine infatti regna il RGN, acronimo che sta ad indicare il Random Generator Number. Si tratta di un algoritmo che ha il compito di rendere completamente casuali e quindi imprevedibili i simboli che compariranno sullo schermo del giocatore.

Stessa cosa per la creazione dei più classici dei videogame: dietro la traiettoria di un pallone calciato su Fifa o su Pro Evolution Soccer c’è infatti un’equazione matematica, a gestire i movimenti e quindi le forme, le dinamiche, le prospettive del protagonista di GTA, di Fortnite, di Roblox ci sono dei numeri, sapientemente messi ad arte, creati e assemblati da matematici e programmatori, le figure fondamentali per la creazione di un gioco. Perché i numeri e la matematica sono veramente dappertutto. E lo statunitense John Nash l’aveva capito prima e meglio degli altri.