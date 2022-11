Tutelare le imprese: cosa dovrà fare il nuovo Governo

Magari saranno anche consigli non richiesti però il popolo ha deciso che FdI debba essere la prima forza politica in Italia in percentuale in base al numero di votanti.

Il periodo è quello che è, complicatissimo per commercianti e dipendenti. Ma questo non vuol dire che non si possa uscire alla grande. Quali dovrebbero essere le priorità del nuovo governo? Eccone alcune.

Meno tasse ma non deve essere uno slogan

Quante volte abbiamo sentito politici promettere meno tasse? È normale, ci sta. Del resto, l’Italia è uno dei paesi con la tassazione più alta al modo senza che, però, i servizi possano giustificare l’enorme esborso di denaro che sono costretti a fare le imprese ogni anno.

Meno tasse, quindi, deve essere l’obiettivo e non uno semplice slogan da campagna elettorale. Ad esempio, bisogna fare qualcosa il prima possibile per contrastare la crescita del cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto il lavoratore percepisce in busta paga e quanto, nel complesso, l’azienda paga di tasse. Bisogna ridurre le tasse per tutte le imprese, di tutti i tipi, salvaguardando i leader di settore che danno anche diversi posti di lavoro.

È un cane che si morde la gola: se le tasse sono troppo alte, lo stipendio non può salire più di tanto. Se lo stipendio non può salire più di tanto, il potere d’acquisto dei dipendenti scende e non possono comprare ciò che essi stessi, magari, fanno in azienda.

Ci sarebbe anche tutta la questione relativa al caro bollette, oggi insostenibili. Parecchie imprese stanno già chiudendo perché non si può lavorare solo per pagare le tasse e perché, comunque, a fine anno bisogna pur sempre far quadrare i conti.

Porre un freno agli aumenti deve essere una priorità.

Basta con la burocrazia inutile

L’imprenditore chiede due cose in particolare: meno lacci da parte dello stato e meno perdita di tempo inutile. Solo chi è sul campo ha l’esatta percezione di come la burocrazia possa davvero incidere anche sul lavoro stesso che si fa.

Se per sbrigare una pratica in un ufficio pubblico ci vuole una mezza giornata, vuol dire che in quella mezza giornata non si è praticamente lavorato. Si sono persi dei soldi, in pratica. Ecco, semplificare alcuni processi – pur garantendo le stesse sicurezze in termini di infiltrazioni, riciclaggio e così via – può essere utile per migliorare la produttività del settore industriale.

La burocrazia, però, non ‘tocca’ solo i cittadini ma rallenta anche l’attività del Parlamento. Infatti, il percorso dell’approvazione delle normative non è agevole come può sembrare e, quindi, c’è il bisogno di snellire alcuni processi.

Agevolare i cambiamenti

Soprattutto da dopo la pandemia, il mondo è notevolmente cambiato. Le abitudini dei consumatori sono cambiati, sono nati e cresciuti nuovi business, altri non sono decollati. Basti pensare al mondo del gioco: ci sono siti come Casinofy che si occupano di confrontare i vari di scommesse online, ci sono influencer dai milioni di follower conosciuti grazie alla loro passione per il gioco e anche tornei dal vivo dai milioni di spettatori.

Agevolare questi cambiamenti e renderli armonioso deve essere un obiettivo. Perché tutte le innovazioni devono essere gestite. Altrimenti si crea diseguaglianza sociale. Bisogna sfruttare ciò che il digitale offre perché, ormai, tutto viene dal web e chi non si innova muove. Kodak e BlockBuster sono lì a dimostrarlo. Si può essere leader del settore per anni ma che c’è un approccio propositivo ai cambiamenti, da parte di tutti – istituzioni e cittadini -, in un attimo si può volatizzare il lavoro di decenni.