Il Turismo sociale e accessibile è l’offerta di servizi turistici che considera i diritti universalistici delle persone con disabilità e degli anziani-silver/age (Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità-2006). E riconosce il valore del tempo libero per tutti, anche per le fasce deboli e fragili.

Nella Convenzione ONU, si impone la necessità di considerare la diversità sociale di ogni individuo fin dalla nascita, organizzando una accessibilità funzionale e strutturale, in completa autonomia. Inclusione sociale che va a beneficio non solo degli anziani, ma anche dei disabili. Un universalismo di accesso e gestione della vita.

Con la ‘Dichiarazione di Montreal’ (1996) viene definito cos’è il Turismo Sociale inteso come ‘creatore di società’ in quanto si pone come obiettivo principale quello di garantire a tutti l’accesso alla vacanza ed al tempo libero e contro l’esclusione di chi dispone di minori mezzi finanziari o capacità fisiche ridotte. Abbattere le barriere sociali ed economiche e sviluppare l’universalismo dei diritti. Inoltre, è un attore dello sviluppo locale in quanto promuove la conservazione e la tutela del territorio e delle comunità inclusive.

Questa opzione di sistema è un fattore di crescita di capitale sociale ed economico in quanto produce un costante flusso di persone che assicurano uno sviluppo sociale ed economico. Protagonista strutturale del turismo sociale e accessibile è l’impreditorialità sociale profit e non profit che ‘mette a terra’ i principi che abbiamo enunciato, in un contesto dove la percentuale di persone che non possono permettersi le vacanze come ‘componente di vita vissuta’ è ancora alta. Del resto, il termine ‘sociale’ significa maggiore solidarietà, fratellanza e speranza .

L’Art 13 della Dichiarazione di Montreal afferma che: “può rivendicare l’appartenenza alla cerchia del turismo sociale qualsiasi impresa turistica (associazione, cooperativa, mutua, fondazione, federazione, impresa senza scopo di lucro, società ecc.) il cui atto costitutivo od oggetto principale indichi con chiarezza l’impegno in un progetto d’interesse generale e la ricerca di un’accessibilità al turismo per il maggior numero di persone, segnando una netta demarcazione dalla ricerca del solo profitto”.

Oggi questa definizione si può considerare un po’ limitante, alla luce dello sviluppo della responsabilità sociale agìta delle imprese profit e dello sviluppo del condizionamento ESG.

Tuttavia occorre ricordare che non è lo statuto di una associazione a legittimare chi si occupa di turismo sociale, bensì l’azione effettivamente svolta.

Il mercato europeo del turismo accessibile vale circa 400 miliardi e l’Italia per la sua attrattività culturale, artistica, culinaria e paesaggistica può essere leader di mercato a patto che integri la sua capacità di imprenditorialità sociale con una visione di investimenti strutturali facilitanti. Purtroppo, però, nella fattispecie, le strutture turistiche per disabili in Europa sono solo il 9% del totale.

Il turismo accessibile è l’offerta di servizi turistici per i target della silver-age e delle persone con disabilità sviluppando politiche di turismo inclusivo, senza barriere e con una cultura gestionale dell’offerta che fa percepire l’orientamento. Essa non si può limitare ad una maggiore gentilezza quasi compassionevole, ma deve far percepire che i servizi offerti sono ‘taylored’ e non sono un ‘supplemento d’anima’ filantropica applicato all’offerta turistica.

Gli attori di questo mercato possono essere tutte le imprese sociali (profit e non profit) che hanno una linea dedicata nell’ambito del loro scopo- ‘purpose’ di business:

 cooperative sociali che fanno turismo specifico;

 start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) cioè società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico e sociale(la normativa di settore ha introdotto specifiche agevolazioni di carattere fiscale anche a favore degli investitori che partecipano al capitale sociale);

 offerta turistica tradizionale profit che rende “tradizionale” l’orientamento alla silver age ed alle persone disabili.

Le tappe per ‘convertirsi’ o sviluppare ex novo questo tipo di turismo sono:

1- Ricognizione ed analisi delle piattaforme specializzate on line.

Ci sono operatori web-base che offrono al mercato le opportunità turistiche specifiche. Ognuno di questi ha i suoi criteri, collegati alle esigenze specifiche dell’utente-cliente; poche di esse permettono la prenotazione direttamente dal sito stesso, piuttosto rimandano alla struttura per la prenotazione, limitandosi così ad una semplice segnalazione delle opportunità in una determinata area o con un determinato filtro. Si vedrà l’evoluzione. Si è notata la prevalenza di piattaforme dedicate alle varie forme di disabilità ed alla segmentazione degli anziani.

Alcuni casi: Village for all -piattaforma che valuta le strutture in base ad un punteggio di accessibilità espresso in numeri da 1 a 5 che viene elaborato per le seguenti esigenze: alimentazione e intolleranze alimentari,usocarrozzina, udito e vista ecc;HandySuperabile,piattaforma che ha una selezione delle strutture a livello geografico;Bookingbility srls: start up a vocazione sociale che intende facilitare la ricerca e prenotazione di strutture ricettive accessibili che siano in grado di accogliere sia persone disabili, con difficoltà motorie, visive, uditive o psichiche, che turisti con esigenze speciali, dovute per esempio ad allergie ambientali ed alimentari, o particolari necessità di natura terapeutica;Diversamente Agibile:associazione non profit che attraverso il progetto Diversamenteagibile.it fornisce a turisti con disabilità fisiche recensioni e reportage scritti, fotografici e filmati, realizzati dagli ospiti disabili delle strutture, affinché siano i turisti stessi a valutare le strutture e a fornire informazioni utili agli utenti del sito;Village Care -piattaforma che non si limita ad essere una banca dati per le strutture turistiche accessibili, ma si occupa anche di servizi di assistenza domiciliare, case riposo e consulenze turistiche in logica di” filiera di servizio”.

2- Le strutture di offerta di turismo accessibile devono essere ovviamente accessibili

Si è notato che questo tipo di offerta (con accessibilità totale) è presente maggiormente nelle strutture alberghiere e non in B&B o agriturismi, la cui accessibilità è spesso limitata.

Gran parte dell’offerta attuale si concentra su un’accessibilità volta ad aiutare una disabilità motoria, andando spesso invece a trascurare altri aspetti (es. percorsi per non vedenti, telefono DTS-text telepnoneper persone sordo mute).

La ‘struttura tipo’ ,orientata al turismo accessibile, non può limitarsi ad avere poche camere accessibili e rispettare solo le norme in materia;deve avere un prodotto-servizio “aumentato” con una progettualità che si basa su alcune di queste “facilities”:

• l’accessibilità in assoluto ,

• le esigenze dei viaggiatori con ridotte capacità motorie,

• ausili e facilitazioni quali piscina con sollevatore,

• ristorante accessibile( ormai sono diffusi ristoranti gestiti da giovani con fragilità,con patologie che ormai non sono più uno stigma,

• offerta arricchita da brevi escursioni organizzate nelle località turistiche raggiungibili con pulmino attrezzato,

• vasche terapeutiche al coperto (accessibili tramite gradini o sollevatore atto a facilitare l’accesso in vasca agli ospiti con mobilità ridotta),

• palestra con vari attrezzi,

• un percorso Kneipp :cura termale con vari benefici,

• un bagno turco accessibile,

• la doccia emozionale,

• essere pet friendly ,

• percorsi per ciechi e ipovedenti su tutta la struttura ,

• presenza di mappe tattili e così via.



Complessivamente, si è notato che l’offerta per il turismo accessibile è indirizzata, in modo prioritario, verso due tipi di target: persone affette da diversi tipi di disabilità (difficoltà motoria, uditiva, cognitiva e visiva) e anziani autosufficienti a livello motorio e cognitivo. Dunque, si riscontra una lacuna nell’offerta di strutture ricettive specifiche per anziani non autosufficienti dal punto di vista motorio.



Ribadiamo la scarsità di strutture ad alto grado di accessibilità o accessibilità totale, che si limitano di fatto a poche strutture maggiormente di tipo alberghiero. Queste spesso assicurano un’accessibilità solo a livello motorio, tralasciando esigenze di altri tipo.

3- Partnership



Possibili partenariati con network di offerta consolidata e di grande capacità di distribuzione geografica.

4- Applicazione di Marketing sociale ed Etico che o mira a sostenere un comportamento etico e, responsabile da parte delle aree aziendali dell’impresa sociale, che offre servizi sociali di accessibilità.

Questo tipo di approccio utilizza una comunicazione sana trasparente, volta a veicolare informazioni vere, non ingannevoli e che rispettano l’utente finale.



Nello specifico, il rischio più comune in cui si può incorrere con i target più anziani e di fasce deboli è quello di peccare di poca chiarezza nelle caratteristiche dell’offerta.



5- Prezzi



Le politiche di prezzo scontano il fatto che i costi del personale sono consistenti considerando che l’intensità di servizio è elevata. Per calmierare i prezzi è necessario sviluppare attività di fund raisingche costantemente finanziano i servizi ponendo il focus sul valore sociale e sull’’utilità di vita’ che si persegue.

Il turismo accessibile può essere una nicchia qualificata dell’imprenditorialità in generale e sviluppare linee di servizio ‘ad hoc’ per un approccio totale alla domanda che,per ora,è solo ‘un di cui’ residuale di quella complessiva di turismo, relegando il differenziale competitivo solo all’improvvisazione filantropica e non ad un management specifico e qualificato nella specializzazione. Il turismo accessibile è un ‘prodotto-progetto’ composto da valorE e valorI.