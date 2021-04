Il COVID-19 continua a influenzare i viaggi costringendo i governi a imporre divieti e restrizioni specifici per i vari Paesi. Tuttavia, con l’avvio dei programmi di vaccinazione, molti sperano di tornare a viaggiare in un prossimo futuro, anche se non immediatamente. La città Redmond, nello Stato USA di Washington, dove si trova la sede centrale di Microsoft, di Nintendo of America o di SpaceX e Facebook, per far ripartire il turismo, ha pensato ad una tecnica eccezionale: pagare i turisti. ‘You Stay, We Pay’ è il programma lanciato alla fine del mese scorso, che prevede l’assegnazione ai primi 500 visitatori che soggiornano due o più notti in un hotel che aderisce al piano di un buono del valore di 100 dollari.

Questa è una misura straordinaria, ma quali sono i fattori che influenzeranno le nostre decisioni di viaggio in un’era post-pandemia? Secondo Katerina Antoniou, esperta di turismo dell’University of Central Lancashire, sebbene siano ancora in vigore restrizioni significative, gli annunci delle agenzie di viaggio sono diventati più frequenti di recente e le prenotazioni per le vacanze hanno nuovamente iniziato a salire mentre le persone guardano oltre i confini.

Le condizioni di viaggio legate al COVID-19 complicheranno le vacanze per il prossimo futuro, comprese potenziali misure come richiedere la vaccinazione delle persone. Il timore è che questo limiterà le opzioni di viaggio all’estero per coloro che non hanno ricevuto il vaccino. Potrebbe persino influire sulla capacità delle persone di viaggiare sul territorio nazionale. Anche le difficoltà economiche influenzeranno i viaggi a livello globale, dal momento che tante persone hanno perso reddito durante la pandemia.

Queste sfide, afferma Antoniou, influenzeranno le nostre decisioni quando si tratta di scegliere una vacanza. Quando la pandemia finisce, i giorni di scelta delle vacanze in base alla destinazione o alle attrazioni saranno finiti. Al contrario, sia l’industria che i viaggiatori saranno molto più interessati alle esigenze personali.

Di fronte al desiderio di viaggiare e agli ostacoli pratici che lo ostacolano, ci si aspetta che le persone facciano scelte di viaggio più ponderate. I turisti nell’era post-COVID, dice Antoniou, saranno meno disposti a scendere a compromessi nel loro prossimo viaggio. Avranno aspettative molto più elevate nei confronti dei fornitori di servizi di ospitalità e saranno molto più esigenti. Per stare al passo, l’industria dovrebbe dare la priorità all’offerta di servizi, strutture ed esperienze che si rivolgono al benessere, alla salute e al benessere generale. Dovranno concentrarsi su standard igienici elevati, che i turisti dovrebbero desiderare.

Non sorprende vedere crescere in popolarità anche tendenze come il turismo della salute, il turismo del benessere, il turismo spirituale e potenzialmente religioso. Grazie alla pandemia, i turisti stanno prestando più attenzione che mai a queste esigenze, sia che si tratti di problemi di salute urgenti, trattamenti di lusso o ricerca del benessere fisico, intellettuale e spirituale dopo oltre un anno di convivenza con restrizioni.

Secondo l’accademico del turismo Fabio Carbone, anche il turismo post-COVID dovrebbe concentrarsi più sulle persone che sulle destinazioni. Coloro che desiderano allontanarsi da misure come il distanziamento sociale probabilmente useranno i viaggi per abbracciare le relazioni esistenti con i propri cari che vivono all’estero o cercare nuovi incontri. Carbone suggerisce che a causa di ciò, il turismo post-Covid ruoterà verso la priorità dello sviluppo umano, del dialogo e della pace.

È quindi probabile che i tipi di turismo popolari includano: viaggi per visitare amici e parenti, turismo di volontariato e turismo di pace.

Come sostiene l’esperta dell’University of Central Lancashire, il turismo volontario – o volontariato – è un’attività turistica di nicchia che essenzialmente significa fare volontariato in una destinazione straniera. Sebbene alcuni si chiedano se contribuisca positivamente ai Paesi in via di sviluppo e alle comunità svantaggiate, il volontariato ha generato un prezioso lavoro umanitario. Con le ricadute economiche della pandemia COVID-19 che ha colpito i Paesi in via di sviluppo in modo più grave, il volontariato efficace non è solo desiderato, è necessario.

Il turismo della pace, afferma Antoniou, si riferisce invece all’interesse nel visitare destinazioni specifiche al fine di esaminare come la pace viene sviluppata e celebrata lì attraverso la ricerca o gli studi, o contribuire agli sforzi di una destinazione per stabilire la pace dopo un conflitto. Il turismo della pace in genere comporta la visita a memoriali della pace o zone di conflitto con l’obiettivo di imparare dagli errori delle guerre passate e aiutare a risolvere o prevenire i conflitti esistenti.

Esempi di attività di turismo della pace includono gite didattiche in siti come il Memoriale del Muro di Berlino e il Parco della Pace di Hiroshima. Anche la visita a famose opere d’arte sulla pace e mostre a tema, così come i festival e le esibizioni sono considerate attività di turismo della pace.

L’industria del turismo, sottolinea Antoniou, ha un’opportunità unica per riflettere sul proprio futuro. Se vuole avere un impatto, deve dare la priorità alla fornitura di esperienze di qualità e convenienti e mettere i clienti al primo posto. Quando il viaggio riprenderà nel mondo post-pandemia, promuovere destinazioni e punti di riferimento specifici non avrà più senso. Può essere difficile di fronte a corridoi di viaggio restrittivi e in continua evoluzione, ma l’industria turistica non avrà altra scelta che rimodellare le vacanze in base ai desideri dei turisti.