Turchia: sotterfugi in vista delle elezioni

L’apertura delle urne prevista in Turchia per il 18 giugno 2023 combineranno l’elezione di 600 membri della Grande Assemblea Nazionale con l’elezione del Presidente – la sua rielezione, se sarà Recep Tayyip Erdogan, l’attuale presidente della Turchia. Eppure è ben consapevole che la sua posizione all’interno della nazione è tutt’altro che sicura, e lui e il suo partito di governo AKP faranno tutto il possibile nel frattempo per assicurarsi un risultato favorevole.

Mentre lo stesso sistema elettorale turco rimane notevolmente affidabile, l’ambiente elettorale è stato costantemente truccato in vista di sondaggi e referendum da parte dell’AKP. Le loro macchinazioni non hanno sempre avuto successo: prova, si ritiene generalmente, che il sistema elettorale è abbastanza robusto da vanificare qualsiasi tentativo di truccare i risultati effettivi. Il pubblico turco sembra avere fiducia nel sistema e risulta votare in gran numero.

In base all’attuale costituzione, Erdogan ha diritto a un ulteriore mandato di cinque anni. I suoi oppositori, tuttavia, sono fin troppo consapevoli che al potere Erdogan ha buon gioco nel cambiare la costituzione. Ha già rivisto il ruolo di Presidente e abolito quello di Primo Ministro. Ha consolidato la sua autorità mettendo il Paese in uno stato di emergenza per un lungo periodo, accumulando nelle sue mani poteri enormemente accresciuti. Ha chiuso più di 150 media indipendenti e incarcerato un gran numero di giornalisti e esponenti dell’opposizione.

Per contestare le prossime elezioni si sono formati tre principali blocchi elettorali: l’Alleanza Popolare, un raggruppamento dominato dall’AKP; la Tavola dei Sei, un vasto raduno di partiti di opposizione guidati dal Partito popolare repubblicano (CHP); e l’Alleanza del Lavoro e della Libertà, composta da sei partiti curdi guidati dal Partito Democratico del Popolo (HDP).

L’AKP e i suoi alleati, accusando l’HDP di avere legami con il partito dei lavoratori curdi (PKK), messo al bando, hanno contestato legalmente il diritto all’esistenza del partito e ne chiedono lo scioglimento. Nelle ultime elezioni l’HDP ha ottenuto quasi il 12% dei voti nazionali e detiene 56 seggi nell’Assemblea nazionale composta da 600 seggi. Il partito avrebbe dovuto ricevere 29 milioni di dollari di finanziamenti pubblici, in conformità con la legge turca che consente finanziamenti parziali ai partiti politici che hanno ricevuto più del 7% del voto popolare nelle precedenti elezioni.

Il 5 gennaio la Corte Costituzionale turca ha deciso di sospendere l’accesso dell’HDP ai finanziamenti che gli spettavano fino a quando non sarà decisa la petizione presentata dall’AKP per sciogliere il partito, attualmente all’esame del tribunale. Il 10 gennaio il procuratore capo della Turchia ha presentato la sua ultima causa in tribunale.

Con l’esistenza stessa del CHP sotto attacco, anche il futuro della figura di spicco del secondo più grande gruppo politico turco, il CHP, è incerto.

Il 14 dicembre un tribunale turco ha condannato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, a due anni e sette mesi di carcere. Imamoglu è l’uomo che ha inflitto a Erdogan la più grande sconfitta politica che abbia mai subito, e la notizia della sentenza ha fatto scendere in piazza migliaia di suoi sostenitori in segno di protesta.

Nelle elezioni municipali del 2019 l’AKP ha perso il controllo politico a favore del principale partito di opposizione, il CHP, sia nella capitale, Ankara, sia nel centro commerciale della nazione, Istanbul. A Istanbul la corsa per il sindaco è andata al galoppo testa a testa fino al traguardo, e il risultato finale ha dato al candidato del CHP, Imamoglu, un vantaggio di 28.000 voti sugli oltre 8 milioni di voti espressi.

La sconfitta ad Ankara è stata già abbastanza grave, poiché l’AKP aveva tenuto il potere nella capitale per un quarto di secolo, ma la sconfitta a Istanbul, la più grande città della Turchia, ha colpito Erdogan in modo particolarmente duro. Fu come sindaco di Istanbul che iniziò la sua fulminea ascesa al potere negli anni ’90, e si dice che abbia detto: “chi vince Istanbul, vince la Turchia”.

L’AKP ha fatto appello contro il risultato e ha presentato una petizione per una replica, una reazione che non è piaciuta all’elettorato. Nel nuovo voto Imamoglu ha aumentato il suo margine di vittoria di 57 volte ottenendo il 54,2% dei voti contro il 45,0%. È stato un record nella storia delle elezioni locali di Istanbul.

In un comunicato stampa, diffuso nel pieno delle turbolenze politiche, Imamoglu ha definito i membri del consiglio elettorale supremo della Turchia ‘pazzi’. Tanto è bastato per farlo denunciare con l’accusa di oltraggio a pubblici ufficiali, per essere giudicato colpevole e condannato a una pesante pena detentiva. Ha detto che farà appello, ma se la corte d’appello confermerà la sua condanna gli sarà vietato di ricoprire qualsiasi carica politica. Ciò darebbe a Erdogan una doppia vittoria. Non solo gli consentirebbe di riprendere il controllo di Istanbul, ma potrebbe anche impedire al suo più forte sfidante di candidarsi alle elezioni del giugno 2023.

Se l’appello di Imamoglu avrà successo, tuttavia, diventerà una potente minaccia elettorale per Erdogan. Imamoglu riesce a fare appello agli elettori di tutta la società turca, compresi i gruppi curdi minoritari ma cruciali. Appartiene a un partito laico, ma è in grado di recitare il Corano in pubblico, attirando anche elettori religiosi. In breve, rappresenta ciò che Erdogan teme di più: una figura dell’opposizione che può fungere da candidato per la ‘grande tenda’. Se non ostacolato da una corte d’appello che conferma la sua condanna, Imamoglu potrebbe semplicemente portare a termine il suo successo a Istanbul sulla scena nazionale.

Le elezioni presidenziali del 2023 arrivano quando la posizione di Erdogan in Turchia sembra essersi indebolita, con i sondaggi che suggeriscono che potrebbe perdere contro un forte contendente. L’opposizione deve ancora annunciare il proprio candidato alle elezioni presidenziali. Un nome suggerito era il leader del CHP Kemal Kilicdaroglu, ma un recente sondaggio dell’opinione pubblica ha indicato che Erdogan lo avrebbe sconfitto con un voto diretto. Secondo la maggior parte dei sondaggi pubblici, tuttavia, Erdogan è ora meno popolare di Imamoglu o del sindaco di Ankara, Mansur Yavas, entrambi membri del CHP.

Il problema della popolarità di Erdogan deriva in gran parte dalla crisi economica in corso. Il tasso di inflazione annuale della Turchia è salito oltre l’80% e gran parte dell’elettorato incolpa Erdogan. Se i dubbi sforzi pre-elettorali per garantire una vittoria dell’AKP saranno sufficienti per superare il diffuso disagio economico e finanziario della Turchia rimane, per il momento, una questione aperta.