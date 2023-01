Turchia – Siria: Erdogan e Assad sono pronti a seppellire l’ascia di guerra?

Nonostante le frequenti minacce della Turchia di intraprendere presto una nuova offensiva militare di terra nel nord della Siria, nessuna operazione del genere si è ancora concretizzata. Questo blocco è in gran parte dovuto al ritardo della Russia nel dare il via libera all’operazione, chiedendo prima di vedere progressi nelle relazioni bilaterali turco-siriane. Di conseguenza, il governo turco sta mostrando più entusiasmo di impegnarsi con il regime del Presidente siriano Bashar al-Assad, il che danneggerebbe le conquiste curde siriane. Dopo essersi scambiato una calorosa stretta di mano durante un incontro faccia a faccia con il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi durante i Mondiali del 2022 in Qatar, il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha risposto ai suoi frustrati critici interni al partito riguardo alla Siria, dicendo: “Proprio come questa faccenda è ora sulla buona strada con l’Egitto, le cose potrebbero anche andare sulla buona strada con la Siria … Non c’è spazio per i rancori in politica”.

I tentativi di Ankara di riconciliarsi con Damasco stanno inaugurando una nuova fase nella politica decennale e in continua evoluzione della Turchia nei confronti della Siria. Anche se il governo turco ha sospeso da tempo le sue richieste di cambio di regime in Siria, le relazioni Ankara-Damasco sono ancora dominate dalla guerra per procura e da una profonda sfiducia. Pertanto, non è realistico aspettarsi che le due parti seppelliscano presto l’ascia di guerra. Tuttavia, i ripetuti appelli del Presidente turco ad aprire canali bilaterali segnalano un cambiamento di politica nei calcoli di Ankara. Erdoğan, il maestro delle inversioni a U della politica estera turca, scommette su un discorso di normalizzazione con attori regionali e di altro tipo che potrebbe portargli guadagni nelle elezioni presidenziali turche del giugno 2023. La retorica della normalizzazione di Erdoğan mira a soddisfare la speranza populista che la Turchia possa rimpatriare i milioni di rifugiati siriani che risiedono nel Paese, e quindi ritrae Erdoğan come un leader che può portare un vero cambiamento.

Assad lo scettico, Erdoğan l’opportunista

Questa nuova fase della politica turca è la naturale conseguenza di precedenti cambiamenti strategici. Dall’inizio del coinvolgimento della Russia nella guerra civile siriana nel 2015, la Turchia ha etichettato il separatismo curdo come una minaccia principale e ha quindi trascinato i suoi gruppi per procura in una guerra con i curdi siriani. Dopo che il regime siriano ha riconquistato la città di Aleppo, le fazioni ribelli non hanno avuto altra scelta che affidarsi al governo turco. Alcune fazioni hanno agito come delegati diretti ricevendo finanziamenti dalla Turchia, mentre altre hanno operato nel governatorato di Idlib nordoccidentale, dove Ankara ha fornito un sostegno più indiretto.

La Turchia si aspetta di ricevere collaborazione da Damasco per accelerare il ritiro delle truppe americane nel nord-est della Siria e per frenare l’autonomia curda. Il regime di Assad, tuttavia, rimane sospettoso sulle intenzioni del governo turco. Senza alcuna offerta concreta da parte di Ankara, un incontro Erdoğan-Assad non farebbe altro che legittimare la posizione della Turchia nella sua duratura occupazione militare turca della Siria settentrionale. Per questo Damasco ha fatto della ritirata militare della Turchia una precondizione per un rilancio diplomatico. Ma è improbabile che Ankara accetti questo requisito. Il regime di Assad comprende anche che la campagna di pubbliche relazioni di Erdoğan che ha portato a quelle che probabilmente saranno elezioni turche critiche ha giocato un ruolo importante nelle sue recenti decisioni di politica estera. Di conseguenza, Damasco punta a ottenere in cambio qualcosa di sostanzioso dal governo Erdoğan. Se la Turchia non offre alcuna concessione ora, potrebbe segnalare che Erdoğan non è seriamente intenzionato a negoziare, il che non darà a Damasco alcun motivo per affrettarsi a contribuire alla vittoria elettorale di Erdoğan.

Lo scetticismo del regime di Assad e la riluttanza del governo turco a fare concessioni fanno della Russia la chiave per risolvere lo stallo. Un ruolo del genere si adatta bene al Presidente russo Vladimir Putin, dal momento che vuole preservare la sua posizione di arbitro principale sulla scena siriana. Più di recente, Erdoğan ha annunciato che Ankara si sta coordinando con Mosca per preparare un incontro trilaterale con Damasco. Secondo il piano, i ministri degli esteri e della difesa dei tre Paesi si sarebbero riuniti per discutere le questioni, seguite da un incontro dei presidenti dei tre Paesi.

Per Damasco, l’attuale posizione di potere della Turchia nei confronti della Russia dopo la guerra in Ucraina è un grosso problema. Ankara ora non ha alcun incentivo a ritirare le sue truppe dai territori che controlla in Siria. Nel 2020, quando la Turchia ha fermato l’avanzata dell’esercito siriano nei territori ribelli a Idlib, la Russia non ha esitato a uccidere i soldati turchi con un rapido bombardamento. Oggi, tuttavia, Mosca affronta un estremo stress finanziario sotto il peso delle sanzioni internazionali e trova in Ankara un partner chiave per superare questo blocco. Pertanto, il governo turco vede di avere il sopravvento nei negoziati con il regime di Assad, che a sua volta è estremamente dipendente dalla Russia. L’attuale spinta di Mosca per i negoziati Ankara-Damasco piuttosto che intensificare l’avanzata militare della Turchia rivela che la Russia non vuole uno scontro con la Turchia sulla Siria.

Damasco osserverà come Putin usa Idlib per fare pressione sulla Turchia per le concessioni. Mosca ha armato il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su un cruciale corridoio di aiuti umanitari per Idlib. Il valico di frontiera di Bab al-Hawa tra Turchia e Siria è un’ancora di salvezza per milioni di rifugiati a Idlib e una catastrofe umanitaria è imminente se il mandato delle Nazioni Unite non viene rinnovato prima della scadenza a metà gennaio. Un’altra crisi di rifugiati è l’ultima cosa di cui Ankara ha bisogno. Puntando il dito contro la milizia siriana Hay’at Tahrir al-Sham, che ha il controllo su Idlib, la Russia sostiene che i ‘terroristi’ beneficiano del corridoio di aiuti, e propone invece che tutti gli aiuti umanitari passino attraverso Damasco, che ne guadagnerebbe un enorme vantaggio che gli consente di esercitare pressioni sulla popolazione di Idlib e cercare la loro lealtà in cambio.

Essendo in una posizione svantaggiata, il regime di Assad è altrimenti scettico sul valore dello sviluppo di relazioni bilaterali con Ankara. L’unico vantaggio sembra impedire ulteriori conquiste territoriali da parte delle forze armate turche. La traiettoria degli eventi nel 2019 è stata molto eloquente: l’offensiva transfrontaliera della Turchia, nome in codice Operazione Peace Spring, ha messo le amministrazioni cittadine di Kobane e Manbij, entrambe gestite dalle forze democratiche siriane (SDF), sotto una minaccia esistenziale. Damasco ha accusato la Turchia e le SDF, rispettivamente, di occupazione illegale e separatismo. Poiché non ha ricevuto aiuti urgenti dall’amministrazione Trump, le SDF guidate dai curdi non hanno avuto altra scelta che raggiungere un accordo con Damasco. Di conseguenza, l’esercito siriano è entrato a Kobane e Manbij, e le forze siriane e russe hanno iniziato pattugliamenti militari nelle aree lungo il confine.

Nelle scorse settimane la Turchia ha nuovamente minacciato di invadere Kobane e Manbij. L’ attentato di Taksim del novembre 2022 a Istanbul, che ha provocato sei morti e dozzine di feriti, è stato indicato dal governo turco come pretesto per i recenti attacchi aerei e una potenziale operazione di terra. Tuttavia, questa non è una novità, dal momento che i funzionari turchi hanno costantemente minacciato invasioni negli ultimi anni. Putin ora vuole che Erdoğan e Assad sviluppino una tabella di marcia. Se la normalizzazione delle relazioni diplomatiche si verifica nelle circostanze odierne, la Turchia potrebbe congelare le sue azioni militari, in gran parte perché Erdoğan potrebbe quindi rivendicare prontamente la vittoria su una questione critica: stringendo la mano ad Assad, il Presidente turco potrebbe ottenere il riconoscimento sulla parte del territorio siriano controllato per la Turchia nel prossimo futuro.

Ankara ha già preso provvedimenti per realizzare questo cosiddetto ritorno ‘volontario’ costruendo decine di migliaia di case nel nord-ovest della Siria, pianificando di raggiungere il suo obiettivo di fornire rifugio a un milione di rifugiati. Secondo il governo turco, le comunità residenziali che sta costruendo in Siria avranno scuole, ospedali e centri commerciali. Tuttavia, è già in corso una deportazione in gran parte silenziosa da parte delle autorità turche. Human Rights Watch ha documentato deportazioni di massa di profughi siriani costretti a firmare moduli di consenso al loro presunto rimpatrio ‘volontario’. Tali espulsioni mettono a rischio i finanziamenti dell’Unione europea per la Turchia perché Ankara è vincolata dal diritto internazionale a impedire il ritorno di qualsiasi persona in un luogo in cui potrebbe essere esposta al rischio di persecuzione o maltrattamento.

Tuttavia, se il piano di Erdoğan di dichiarare i territori controllati dalla Turchia come zone sicure negoziando con il regime di Assad, tali deportazioni o rimpatri ‘volontari’ saranno contrassegnati nei documenti legali come diretti verso aree sicure. Solo allora il governo turco potrà realizzare il suo obiettivo di rimpatriare un milione di rifugiati in Siria. Inoltre, le zone sicure proposte dalla Turchia all’interno della Siria fungeranno anche da zone cuscinetto per la Turchia contro i movimenti curdi. Se il regime di Assad vuole usare i curdi siriani contro Ankara in futuro, la Turchia probabilmente userà la sua amicizia con l’opposizione siriana in risposta.

Il consenso Ankara-Damasco: distruggere le speranze curde in Siria

Il potenziale ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria è un obiettivo comune che potrebbe legare insieme Ankara e Damasco a lungo termine. Un ritiro americano probabilmente causerebbe il fallimento degli sforzi dei curdi siriani per ottenere uno stato. La distruzione dell’autonomia curda è una priorità strategica assoluta per la Turchia e sarebbe anche un risultato auspicabile per Damasco. La Turchia sta già compiendo sforzi estremi per rendere la vita insopportabile nelle zone controllate dalle SDF, mentre pianifica il giorno dopo la partenza delle truppe statunitensi come parte di quella che è essenzialmente una partita a scacchi a lungo termine. Gli ultimi attacchi aerei turchi, ad esempio, hanno inflitto gravi danni ad aree densamente popolate, tra cui la morte di civili, la distruzione di infrastrutture critiche e pozzi petroliferi. E la catastrofe umanitaria in corso è stata esacerbata da quella dalla strumentalizzazione turca del flusso d’acqua nella parte del fiume Eufrate controllata dalla Siria, una politica che ha portato a un aumento delle malattie trasmesse dall’acqua, compreso il colera.

Il silenzio di Damasco riguardo alla campagna di attacchi aerei della Turchia è rivelatore. Il capo della commissione per gli affari esteri del parlamento siriano, Pierre Marjane, ha descritto gli attacchi turchi come “un messaggio alle milizie curde separatiste”, nonostante abbia riconosciuto che anche civili e soldati siriani erano tra le vittime. Marjane ha aggiunto che non tutti i curdi siriani “possono essere accusati di tradimento, salvo il gruppo separatista armato dagli Stati Uniti”, con cui intendeva le Unità di protezione del popolo. Gli attacchi turchi in realtà servono a Damasco poiché spingono i curdi a capitolare al regime di Assad.

Se gli Stati Uniti si ritireranno davvero dalla Siria a un certo punto, una questione critica potrebbe ancora allontanare Ankara e Damasco, vale a dire la questione di ciò che accadrebbe ai membri del cosiddetto Stato islamico (IS) e alle loro famiglie che sono detenuti nel campo di detenzione di al-Hol , e che sono almeno 53.000. Non è chiaro se il regime di Assad o la Russia possano assumere con successo la gestione del campo. E dato che molti dei combattenti dell’IS in questi campi potrebbero essere inclini a vendicarsi dei curdi siriani, la Turchia e i delegati siriani potrebbero percepirli come potenziali alleati nella caotica regione. Pertanto, anche se Damasco cooperasse con Ankara contro i curdi fino all’auspicato ritiro americano, tale cooperazione sarebbe estremamente difficile da mantenere sotto un ordine post-USA in Siria.

Reticenza di Washington

La risposta degli Stati Uniti agli attacchi aerei turchi nel nord della Siria è stata relativamente morbida, creando seri dubbi tra i curdi siriani sul futuro della loro partnership con Washington. Sebbene i funzionari statunitensi abbiano ripetuto la loro ‘forte opposizione‘ a ulteriori operazioni militari turche in Siria, la reazione complessiva dell’amministrazione Biden è stata ampiamente contenuta. A novembre, in un’azione che ricordava le operazioni turche del 2019 nel nord della Siria, la Turchia ha lanciato ancora una volta un attacco aereo vicino alle forze statunitensi, mettendo a rischio la vita dei soldati americani. Ma a differenza dell’amministrazione Trump, che ha imposto sanzioni ai funzionari turchi, la Casa Bianca di Biden ha scelto di guardare dall’altra parte.

Tale reticenza può essere attribuita all’accresciuta importanza della Turchia a causa della guerra in Ucraina. Washington potrebbe anche aver calcolato che le autorità turche stanno cercando un’opportunità per impegnarsi in una guerra verbale con i funzionari statunitensi, e quindi ha scelto di evitare strategicamente di fare il gioco di Erdoğan mentre cerca di costruire una retorica populista anti-americana prima delle elezioni turche. Le provocazioni della Turchia erano abbastanza prevedibili: le autorità turche hanno incolpato gli Stati Uniti per l’attentato di Taksim e hanno respinto le condoglianze della Casa Bianca, con il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu che ha affermato che le espressioni di simpatia degli Stati Uniti erano simili a “un assassino che si presenta per primo a un scena del crimine” e affermando anche che il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) è subordinato alle agenzie di intelligence statunitensi.

Una possibile apertura tra Ankara e Damasco non si trasformerà in un rapido sforzo di cooperazione che minaccerà la presenza degli Stati Uniti in Siria. Ma un riavvicinamento Erdoğan-Assad ha il potenziale per rafforzare il ruolo di Putin nel plasmare la scena siriana. Le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Russia complicheranno ulteriormente gli sforzi per valutare gli obiettivi americani a lungo termine che includono il contrasto dell’IS e l’indebolimento dell’asse Teheran-Damasco, che rimane un altro fattore che influenza un possibile riavvicinamento turco-siriano.

La versione originale di questo intervento è qui.