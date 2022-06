Solo pochi mesi fa, la Turchia era in una situazione un po’ difficile. Il lungo allontanamento del Presidente Recep Tayyip Erdogan dal liberalismo occidentale aveva reso Ankara la pecora nera della famiglia NATO. Il Presidente Joe Biden aveva messo in luce questo punto quando aveva definito Erdogan un “autocrate” durante la campagna e lo aveva lasciato fuori dal tanto pubblicizzato Summit delle Democrazie dell’anno scorso.

E mentre crescevano le tensioni tra Russia e Ucraina, molti a Washington avevano previsto che la Turchia sarebbe stata la grande perdente. Come ha affermato uno studioso, la crisi “potrebbe segnare la fine del lungo atto di equilibrio tra NATO e Russia”.

Ma gli eventi internazionali hanno un modo di confondere le aspettative. Mentre la guerra in Ucraina si avvicina al suo quarto mese, la posizione internazionale della Turchia è aumentata grazie a un’attenta strategia in cui Ankara ha armato l’Ucraina con droni economici, si è unita ad alcune (ma non a tutte) sanzioni occidentali e si è seduto con i leader russi quando possibile. Gli esperti affermano che questo approccio ha permesso alla Turchia di fare l’impensabile: mantenere forti relazioni sia con la NATO che con la Russia mentre incombe la minaccia di una nuova guerra fredda.

“La Turchia è un paese geostrategicamente importante e questo particolare episodio ha davvero elevato la sua posizione”, ha affermato Sibel Oktay, professore all’Università dell’Illinois e senior fellow non residente presso il Chicago Council on Global Affairs.

Come suggerisce Oktay, gli sforzi della Turchia per bilanciare tra Oriente e Occidente non sono una novità. Istanbul si trova a cavallo dello Stretto del Bosforo, la via navigabile strategica che collega il Mar Nero al Mediterraneo. Poiché la Russia è la principale potenza navale sul Mar Nero, la Turchia non ha avuto altra scelta che affrontarla nel corso degli anni. I due paesi sono ora i principali partner commerciali e ogni estate i turisti russi affollano la costa egea della Turchia.

Naturalmente, la Turchia ha anche un confine con l’Europa e una lunga storia di relazioni con il continente. Ankara fa parte della NATO dal 1952 e la sua vicinanza alla Russia e alle grandi forze armate la rendono probabilmente il secondo membro più importante dell’alleanza.

Ma la posizione non è tutto, e il funambolo della Turchia non è sembrato così elegante negli ultimi anni. Erdogan e il suo Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) – un tempo il beniamino dell’Europa e considerato un modello di Islam politico moderato – si sono allontanati dai partner occidentali negli ultimi anni, in gran parte a causa degli sforzi dell’AKP per erodere le istituzioni (relativamente) liberali della Turchia e reprimere i dissidenti.

Le cose sono peggiorate nel 2016 dopo che membri dell’esercito turco hanno tentato di rovesciare il governo di Erdogan. Secondo Giorgio Cafiero, CEO di Gulf State Analytics, Erdogan e i suoi consiglieri “credono che gli Stati Uniti e i paesi dell’Europa occidentale stessero sostanzialmente coprendo le loro scommesse durante quelle ore di incertezza mentre si stava svolgendo il complotto del colpo di stato”, che ha portato i pensatori turchi a chiamare per ed eventualmente attuare un riavvicinamento con la Russia.

Le tensioni hanno raggiunto il punto di ebollizione nel 2018, quando Ankara ha acquistato difese missilistiche russe incompatibili con i sistemi NATO, una mossa che ha fatto uscire la Turchia dal prestigioso programma F-35. Il presidente Donald Trump ha fatto poco per aiutare le cose quando ha minacciato di “distruggere e cancellare totalmente” l’economia turca l’anno successivo.

La situazione ha toccato il fondo a metà del 2021 quando Biden ha riconosciuto il genocidio armeno, una mossa che la Turchia ha visto come un attacco non provocato alla sua storia nazionale. E durante tutto questo, la Turchia non ha fatto alcun favore alle capitali occidentali continuando a reprimere il dissenso in patria e ad abbracciare la Russia sulla scena mondiale.

“Stiamo guardando a un paio d’anni passati davvero, davvero rocciosi”, ha detto Oktay a Responsible Statecraft.

Ma la prestazione di Ankara nella crisi ucraina ha cambiato il tono nelle capitali occidentali senza danneggiare i suoi legami con la Russia, un’impresa notevole dato che la Turchia ha trascorso gli ultimi mesi ad armare Kiev fino ai denti.

In particolare, la Turchia ha fornito all’Ucraina droni economici ma efficaci, che hanno permesso all’Ucraina di ottenere vittorie anticipate che “hanno aumentato il morale di tutti nell’alleanza occidentale”, secondo Oktay. “La Turchia ha elevato quella posizione geostrategica solo con quell’atto da solo”, ha detto. “Ed è stato un gesto abbastanza grande per dimostrare che la Turchia stava lavorando a fianco della NATO e per assicurarsi che l’Ucraina potesse rispondere all’aggressione russa”.

Erdogan, che non è noto per la sua sottigliezza, non ha perso tempo a mettere alla prova quella ritrovata posizione quando Finlandia e Svezia hanno annunciato di voler aderire alla NATO. La Turchia si è immediatamente opposta alle loro offerte, rilevando che i due paesi avevano dato rifugio ai membri del PKK, un gruppo militante curdo che la Turchia e la maggior parte dei paesi occidentali hanno designato come organizzazione terroristica.

L’obiezione ha suscitato costernazione tra alcuni, che vedono la mossa come divisiva e rischiosa in un momento in cui la NATO deve mostrare un fronte unito. Come ha detto Mustafa Gurbuz, professore all’Università americana, in un’e-mail a Responsible Statecraft, alcuni osservatori potrebbero iniziare a vedere la Turchia come “il cavallo di Troia della Russia all’interno della NATO, piuttosto che il contrario”.

“Le minacce di Erdogan di bloccare l’adesione alla NATO di Svezia e Finlandia rendono evidente che la Russia è il principale beneficiario degli attriti tra la Turchia e i suoi alleati occidentali”, ha affermato Gurbuz.

In ogni caso, Erdogan è determinato a usare la sua leva per ottenere una vittoria, soprattutto con le elezioni che incombono il prossimo anno. Il presidente turco è preoccupato che lui e i suoi alleati dell’AKP possano perdere molto mentre il suo paese soffre a causa di una grave crisi economica e le vittorie internazionali potrebbero aiutarlo a far valere le sue ragioni agli elettori, secondo Baris Kesgin della Elon University.

“Le elezioni del 2023 sono all’orizzonte, quindi penso che lo tenga molto a mente qui”, ha detto Kesgin, aggiungendo che Erdogan spera di “rivendicare vittorie e quindi impostare la scena nazionale in questo modo”.

E, come osserva Oktay, la Turchia pensa che la decisione della Finlandia e della Svezia di ospitare le affiliate del PKK abbia permesso all’organizzazione di rimanere in vita nonostante decenni di conflitto con Ankara. Resta da vedere se la Turchia otterrà tutto ciò che vuole dagli aspiranti alla NATO, ma Oktay si aspetta che la Turchia “ottenga alcune concessioni da questo in qualche modo”.

Alla fine, la Turchia sa che la NATO non vuole affrontare le conseguenze di lasciare Ankara a piedi. “Se espellere la Turchia, cosa accadrà? La Turchia si avvicinerà alla sfera di influenza russa”, ha detto Oktay, che poi ha riso e ha aggiunto che il suo commento l’ha fatta sentire come se “stiamo riavvolgendo l’orologio di 60 anni”.

Una recente dichiarazione del capo della NATO Jens Stoltenberg sembra supportare il punto di vista di Oktay. In una conferenza stampa, Stoltenberg ha affermato che la Turchia ha “legittime preoccupazioni” relative al terrorismo, segnalando che l’alleanza prende sul serio il PKK come una minaccia alla sicurezza turca.

Un’altra questione importante nel conflitto è il fatto che milioni di tonnellate di grano sono depositate in silos in Ucraina, incapaci di raggiungere i mercati internazionali. I governi occidentali cercano disperatamente di far fluire quel grano per mitigare una crisi alimentare che ora minaccia di carestia alcuni dei paesi più poveri del mondo. Ma pochi sono disposti a parlare con la Russia perché ciò accada. Arriva Erdogan, la cui squadra ha negoziato con il Cremlino per riprendere le spedizioni nel Mar Nero.

Gli sforzi di Erdogan, tuttavia, hanno recentemente incontrato un serio ostacolo, con l’Ucraina (che in realtà non è stata al tavolo dei negoziati) che ha rifiutato le condizioni di Mosca per il ripristino delle spedizioni. Ma la Turchia è fortemente incentivata a continuare a spingere sulle esportazioni di grano e su maggiori sforzi per mediare tra le parti in guerra, secondo Oktay.

“Se [la Turchia]agisce in modo intelligente, ha il potenziale per salvare almeno il mondo da un’imminente crisi alimentare, o forse portare queste parti al tavolo dei negoziati”, ha affermato.

Per quanto riguarda Kesgin, non è convinto che l’aumento a breve termine della leva finanziaria di Erdogan si tradurrà in un aumento geopolitico a lungo termine. Ma di una cosa è sicuro: “[Erdogan] vuole il riconoscimento che la Turchia conta, e questo gli dà quell’opportunità. Quanto bene si materializzerà questo, dobbiamo ancora vedere”, ha detto Kesgin. “Dobbiamo ancora vedere”.