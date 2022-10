Turchia – Russia: lo strabismo di Erdogan

I contatti tra il Presidente turco Erdoğan e il suo omologo russo Putin si fanno di giorno in giorno più regolari e intensi.

In una delle recenti telefonate, Erdoğan ha esortato il leader russo ad adottare misure per ridurre le tensioni in Ucraina e gli ha richiesto di estendere l’accordo a protezione delle esportazioni di grano dall’Ucraina. Infatti, l’accordo, firmato tra Russia e Ucraina con la mediazione delle Nazioni Unite e (soprattutto) della Turchia e che ha consentito già ad oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti agricoli di salpare dai porti ucraini, scadrà a fine novembre e dovrà essere rinnovato con il sostegno della Russia e delle altre tre parti. Inoltre, il leader turco ha espresso la sua soddisfazione per il successo dello scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev avvenuto il 21 settembre, in cui 215 soldati ucraini sono stati scambiati con 55 militari russi: un altro accordo avvenuto con la mediazione turca, a testimonianza del ruolo chiave della Turchia in questa guerra.

Questi mesi di intense relazioni tra Turchia e Russia rientrano nella strategia diplomatica ed economica di lungo termine che la Turchia sta adottando per normalizzare le sue relazioni nell’area e per rafforzare la sua economia, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia.

Negli ultimi anni, la Turchia ha siglato accordi commerciali e rasserenato le relazioni con quasi tutti i Paesi del Medio Oriente, dagli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita fino ad Israele, sulla base di interessi reciproci. Anche con l’Egitto le relazioni si sono di nuovo intensificate e la Turchia sta cercando di saldare le relazioni con l’Armenia, benchè rimanga fortissimo il sostegno all’Azerbaijan. L’obiettivo principale di Ankara è quello di frenare le conseguenze della crisi economica e valutaria e di attirare investimenti dall’estero, oltre che ad avviare rapporti commerciali in Medio Oriente.

Ma la Russia è di particolare importanza per non solo per la domanda interna di energia (la Turchia presenta circa il 75% di dipendenza dalle importazioni per soddisfare la sua domanda, di cui la Russia è il fornitore principale), ma soprattuto per la strategia turca di sostegno all’indipendenza energetica.

Infatti, almeno dagli anni ‘70 la Turchia ha avviato la strada verso la creazione di centrali nucleari. Nel 1976 il sito di Akkuyu, sulla costa orientale del Mediterraneo, vicino al porto di Mersin, ottiene la licenza per una centrale nucleare e nel 1980 un tentativo di costruire diversi impianti fallì per mancanza di garanzia finanziaria del governo. Seguirono per anni ritardi e rinvii nella programmazione e nell’accettazione di partner internazionali. All’inizio del 2006 anche la provincia della città portuale di Sinop sul Mar Nero è stata scelta per ospitare una centrale nucleare e un consorzio franco-giapponese è stato incaricato della costruzione, ma i preparativi sono ancora in itinere. Per questo motivo, oggi il maggiore partner della Turchia per le sue aspirazioni nucleariste è la Russia, le cui imprese pubbliche Atomstroyexport e Inter RAO (insieme alla turca Park Teknik) nel 2018 hanno iniziato la costruzione della prima centrale nucleare in Turchia, formata da quattro reattori da 1200 MWe. Il progetto prevede il completamento del primo reattore nel 2023 e degli altri tre entro il 2026.

La collaborazione con la Russia sulla creazione di centrali nucleari è cruciale per diminuire la dipendenza dalle importazioni e i relativi costi, che con la crisi della lira turca sono cresciuti del 50%, ma soprattutto per le aspirazioni di crescita economica della Turchia, il cui recente sviluppo ha visto aumentare fortemente la domanda interna di energia.

Per questo il Presidente Erdoğan si è posto subito come mediatore nel conflitto tra Russia e Turchia: innanzitutto, per cercare di stabilizzare i prezzi sul mercato che colpiscono la Turchia in modo grave, ma soprattutto per salvaguardare i rapporti economici strategici che la Turchia ha instaurato con la Russia nell’ultimo decennio.

Questo lavoro diplomatico sta dando i suoi frutti anche sul versante del pagamento delle importazioni di gas naturale dalla Russia. Trapelano indiscrezioni, infatti, che l’importatore statale turco di energia, Botas, stia cercando di posticipare parte dei pagamenti al 2024 e le trattative sarebbero in corso. I colloqui arrivano sulla scia di un accordo tra i due Paesi che consente a Botas di pagare il 25% dei suoi obblighi in rubli anziché in dollari. Sembrerebbe, quindi, che la funzione di mediazione percorsa dalla Turchia stia dando i risultati sperati dal governo in questa fase delicatissima per l’economia turca.

Perciò, con l’inflazione all’80% rispetto all’anno scorso, secondo i dati ufficiali (ma sarebbe molto di più secondo gli esperti, fino anche al 150%), la povertà in aumento, e politiche monetarie alquanto discutibili, la displomazia sembra essere la soluzione alla crisi economica secondo il Presidente Erdoğan, che la utilizza anche in chiave propagandistica in vista delle elezioni del 2023. Il 1 ottobre il Presidente turco ha riferito in parlamento, riguardo all’accordo sul grano tra Mosca e Kiev, che “l’ONU, il cui prestigio è stato scosso a causa della sua inadeguatezza di fronte alle crisi globali, ha visto uno dei suoi più grandi successi degli ultimi anni attraverso questo accordo, frutto degli intensi sforzi del nostro Paese”, e che “la diplomazia turca si é spostata in una classe molto più alta a livello internazionale”. Se, dunque, la crisi economica e finanziaria morde la società turca, Erdoğan crede di calmare la situazione con il nuovo ruolo assunto dalla Turchia sul piano internazionale e con i vantaggi che ne derivano. Inoltre, la sua speranza è che questo suo zelo diplomatico lo porti ha ribaltare i sondaggi a lui non favorevoli per le prossime elezioni nel 2023.