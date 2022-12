Turchia: obiettivo Asia

L’incontro del vertice del Consiglio dei capi di Stato dell’Organizzazione degli Stati turchi si è tenuto l’11 novembre 2022 a Samarcanda, nel mezzo della lotta in corso tra la Russia e l’Occidente per l’influenza in Asia centrale, assumendo un carattere sempre più non compromettente.

Il 29 settembre, cioè poco più di un mese prima, in un incontro con i giovani all’Università di Pamukkale, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che il Turkmenistan sarebbe diventato membro a pieno titolo dell’Organizzazione degli Stati turchi (OTC) in una riunione di capi di stato vertice del blocco che doveva svolgersi in Uzbekistan. Il Turkmenistan è stato ammesso all’organizzazione come osservatore anche più recentemente dell’Ungheria, nazione non turca, situata al centro dell’Europa, nel novembre 2021. “Vorrei condividere una notizia meravigliosa. Il Turkmenistan, che in precedenza era osservatore, diventerà membro a pieno titolo anche al vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi che terremo a Samarcanda l’11 novembre. In questo modo completeremo il ritratto di famiglia”, Mevlut Cavusoglu ha detto a un pubblico dell’Università di Pamukkale a Denizli.

Ma le sue aspettative non sono state soddisfatte. L’11 novembre, quella che il ministro degli Esteri turco aveva precedentemente annunciato come una “notizia meravigliosa” , non si è avverata. Il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov si è astenuto dall’andare a Samarcanda. Al vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi del 2022, il Turkmenistan era invece rappresentato da suo padre, presidente del Consiglio popolare del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov. Pertanto, Ashgabat ha chiarito che non era ancora pronto per entrare a far parte del club turco come membro a pieno titolo. In realtà, quello che era stato presentato al mondo dal massimo diplomatico turco come quasi un fatto compiuto si è rivelato niente più che dare desiderabile per valido. Questa sembra essere qualcosa di simile all’idée fixe della politica di Ankara nei confronti dei paesi dell’Asia centrale.

Non c’è da stupirsi, quindi, che il 28 novembre Mevlut Cavusoglu, ospitando il ministro degli Esteri del Turkmenistan Rashid Meredov, sia tornato sull’argomento. “Siamo lieti che il Turkmenistan sia un membro osservatore dell’OTS. Il nostro più grande desiderio è che il Turkmenistan diventi membro a pieno titolo dell’OTS e ospiti i vertici” , ha detto in conferenza stampa dopo un incontro con il suo omologo turkmeno ad Ankara.

Si sono rivisti solo due settimane dopo, alla riunione trilaterale dei ministri degli Esteri Turchia-Azerbaigian-Turkmenistan tenutasi prima del ‘Vertice di Avaza‘. Il 14 dicembre 2022 si è svolto nella zona turistica di Avaza, sulla costa del Caspio, il primo vertice trilaterale dei capi di stato di Turkmenistan, Azerbaigian e Turchia. Secondo le informazioni ufficiali, l’ordine del giorno del vertice si è concentrato su tre temi principali: energia, trasporti e relazioni commerciali ed economiche. C’erano alcune aspettative per un grande annuncio su un nuovo fornitore di gas naturale per l’Europa quando il padre e il figlio Berdimuhamedovs hanno incontrato il presidente Recep Tayyip Erdogan e il presidente Ilham Aliyev ad Avaza. L’impulso per questo era stato dato dal presidente turco. Prima di partire per Avaza, ha affermato che il vertice trilaterale tra Turchia, Turkmenistan e Azerbaigian si concentrerà sui piani della parte turca di portare il gas turkmeno in Turchia e da lì in Europa a causa dei tagli alle forniture russe. Essendo arrivato lì, ha detto alle sue controparti quanto segue: “Stiamo portando il gas del Caspio in Europa. Dobbiamo iniziare a lavorare sulla consegna del gas naturale turkmeno ai mercati occidentali” .

Il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedow è sembrato molto più prudente e cauto, quando ha affrontato l’argomento di particolare interesse dei suoi più alti ospiti. Ha sottolineato che ‘la diversificazione delle vie di approvvigionamento [del gas] e il loro funzionamento dovrebbero basarsi su norme chiare e precise che tengano conto degli interessi multilaterali, nonché delle garanzie di affidabilità e sicurezza’ . Secondo lui, “è da questo punto di vista che dovrebbero essere prese in considerazione iniziative congiunte per stabilire una cooperazione per la fornitura di gas naturale dal Turkmenistan e dall’Azerbaigian alla Turchia e successivamente ai mercati mondiali”.. Ha semplicemente chiamato le cose con il loro nome, come è normale tra i paesi considerando le possibilità di un’azione congiunta nei settori dell’energia, dei trasporti e del commercio. Il che, in sostanza, significa che è troppo presto per parlare della necessità di ‘iniziare immediatamente a lavorare sulla fornitura di gas naturale turkmeno ai mercati occidentali’ . Quasi a voler addolcire l’impressione, data dalle suddette dichiarazioni, il presidente turkmeno ha poi aggiunto: “Condividiamo la [sua] opinione sulla necessità di una stretta cooperazione trilaterale basata su una strategia comune per la creazione di corridoi di trasporto e di transito tra l’Asia e l’Europa, attraverso i nostri paesi” . Ma questo non potrebbe più cambiare in modo significativo la situazione ai colloqui di Avaza. Il risultato è quanto descritto da Eurasianet.com in questo modo :“Un decantato incontro per discutere della spedizione del gas turkmeno in Turchia e in Europa si è concluso senza una svolta” .

Recep Tayyip Erdogan sembra del tutto indifferente a questo. Dopo essere tornato a casa ha iniziato a parlare dei piani per determinare, con i leader di Azerbaigian e Turkmenistan, una tabella di marcia per la fornitura di gas turkmeno alla Turchia. “Sono state ora impartite istruzioni pertinenti al Ministero dell’Energia turco, che svolgerà i lavori preparatori con le sue controparti in Azerbaigian e Turkmenistan. Dopo questo lavoro preliminare, ci incontreremo di nuovo, determineremo la tabella di marcia e prenderemo una decisione. La fornitura di gas dal Turkmenistan al nostro Paese attraverso l’Azerbaijan faciliterà il nostro lavoro e la nostra vita” , ha detto il presidente turco durante un evento tenutosi a Mardin.

Gli osservatori sono perplessi sul motivo per cui inizialmente non avrebbe determinato una tale sequenza di azioni invece di andare ad Avaza con l’impegno di fornire una “svolta decisiva” per garantire le forniture di gas turkmeno ai consumatori turchi ed europei. Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia in mente esattamente Ankara.

Ma il fatto, a quanto pare, è che la leadership turca ha una gamma più ampia di compiti urgenti riguardanti l’Asia centrale di quanto possa sembrare a prima vista. In particolare, c’è quello che è stato formulato da Mevlut Cavusoglu così: “Il nostro più grande desiderio è che il Turkmenistan diventi membro a pieno titolo dell’OTS” . L’adesione del Turkmenistan all’OTS come membro a pieno titolo è importante per Ankara non solo in sé e per sé, ma anche perché apre la strada al “completamento del ritratto di famiglia” e all’incarnazione di uno slogan che suona così: “Altı devlet bir millet: Toprağımız, yurdumuz, ilimiz bir’ (‘Sei stati, una nazione: abbiamo una terra comune, un paese comune, e siamo un solo popolo’). Se si parla dal lato pratico delle cose, allora bisogna richiamare l’attenzione sul fatto che per ora l’OTS non è un blocco commerciale definito, né un’alleanza militare e politica.

Proposto per la prima volta dall’allora presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev nel 2006, è stato fondato il 3 ottobre 2009, a Nakhchivan. Allora era noto come Consiglio turco o Consiglio di cooperazione degli Stati di lingua turca. Durante il primo decennio della sua esistenza, nel 2009-2019, vi erano solo quattro Stati membri: Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan e Turchia. L’Uzbekistan e il Turkmenistan per molto tempo non hanno accettato di entrare a far parte del club turco. A quei tempi, a quanto pare, non credevano che avesse molto senso farne parte. Le cose apparentemente iniziarono a cambiare entro la fine del primo decennio del suo funzionamento. L’Uzbekistan ha formalmente presentato domanda di adesione il 12 settembre 2019. Il Turkmenistan ha ottenuto lo status di osservatore nel 2021. Eppure in realtà tutto è rimasto com’era prima.‘turchicità’ enient’altro. Ciò che attualmente viene fatto tra i suoi Stati membri e/o le loro società su base commerciale, è solo il risultato di accordi bilaterali tra quelle nazioni ei loro imprenditori.

Pertanto, non sorprende che non ci siano vantaggi tangibili significativi che il club turco può portare ai suoi Stati membri dell’Asia centrale (Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan) nel suo stato attuale. Invece può portare guai a coloro che hanno avuto l’imprudenza di essere eccessivamente coinvolti nel portare avanti la sua causa. Nel 2021, l’ex presidente kazako Nursultan Nazarbayev ha presentato una proposta per dare un nuovo nome al Consiglio turco o Consiglio di cooperazione degli Stati di lingua turca. Così divenne famoso come padre fondatore dell’Organizzazione degli Stati turchi (Türk devletleri örgütü). Nel 2022, a Nursultan Nazarbayev è stato impedito di fare proposte di questo tipo a nome del Kazakistan, perché non detiene più il titolo di Elbasy, o leader della nazione.

Alla luce di quanto sopra, Ankara si trova di fronte alla necessità di ‘completare il ritratto di famiglia’ in Asia Centrale e procedere a dare all’OTS la forma di un blocco commerciale, e/o di un’alleanza militare e politica. In termini di interessi turchi, ora sembra essere più importante che “lavorare alla fornitura di gas naturale turkmeno ai mercati occidentali” . Dal momento che Ankara ha attualmente un’opportunità unica per aumentare notevolmente la sua presenza politica in Asia centrale, capitalizzando la preoccupazione della Russia per la guerra contro l’Ucraina. E l’OTS può servire come base eccellente per questo scopo.