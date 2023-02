Turchia: lezioni post-terremoto

Siamo tutti scioccati dai massicci disastri sismici che si sono verificati uno dopo l’altro il 6 febbraio 2023, prima con una scossa di magnitudo 7,7 della scala Richter a Pazarcık Kahramanmaraş e poi con una scossa di magnitudo 7,4 a Elbistan, in Turchia. Abbiamo seguito le operazioni di ricerca e salvataggio in TV negli ultimi dieci giorni. Il numero dei morti è ormai oltre 43mila, non è ancora chiaro il numero esatto di coloro che erano sotto le macerie, gli esperti fanno stime di perdite molto alte.

Deplorevoli le immagini veicolate dalle telecamere di strada che hanno effettuato osservazioni ambientali sul posto. Tutti hanno parenti nella zona terremotata di Maraş, Hatay, Adıyaman e Antep. La casa di cinque piani di un nostro conoscente è crollata dopo il terremoto, nessuno è scappato. Un posto di lavoro al piano seminterrato ha tagliato le colonne del pavimento di base per fornire ampio spazio. La situazione di supporto indebolita, chiamata “pavimento morbido”, si è formata e non è stata sufficiente per portare i piani superiori dell’appartamento. L’appartamento in via Gaziantep Zübeyde Hanım, le cui foto precedenti sono bellissime, non esiste più. Proseguono i lavori di rimozione dei detriti. Gli appartamenti adiacenti sono rimasti illesi, ma in essi non è consentito l’ingresso in via precauzionale.

Gli edifici del complesso residenziale sono stati realizzati utilizzando la cassaforma del tunnel. Il sistema di casseforme a tunnel può facilmente tollerare carichi sismici verticali e soprattutto orizzontali, i grattacieli degli edifici pubblici TOKİ sono realizzati con un sistema di casseforme a tunnel. Ankara Bilkent Emlakbank, Yaşamkent, İncek, Turkuvaz Toki, İstanbul Ataşehir Le case Emlakbank sono state costruite con il sistema di casseforme a tunnel e sono state tutte testate nel terremoto di Yalova Gölcük del 1999, sono tutte intatte e sicure. È difficile sapere in anticipo cosa accadrà nel prossimo grande terremoto di Istanbul.

Per la prevenzione dei terremoti, è necessario mettere isolatori sismici in stile giapponese sulle colonne di fondazione dell’edificio, per evitare pavimenti morbidi, rispettare le regole e i regolamenti delle condizioni sismiche, utilizzare l’acciaio e il cemento appropriati nell’edificio, eseguire seri calcoli statici, ed evitare progetti rischiosi. Questi non sono sufficienti. Ci sono anche misure post-costruzione.

C’è stato un caso di un condominio Zümrüt a Konya nel 2004. Presumibilmente, il negoziante che vendeva prodotti tessili al piano terra dell’appartamento di 11 piani aveva tagliato la colonna portante principale per fare spazio al suo negozio, a seguito della quale il l’edificio è crollato bruscamente e 92 residenti dell’appartamento sono crollati e hanno perso la vita tragicamente. Il proprietario del negozio non si è consultato da nessuna parte mentre apportava le modifiche, non lo ha segnalato, e i residenti dell’appartamento non erano nemmeno a conoscenza della situazione, dopo che la colonna è stata tagliata, l’odore di bruciato si è sentito in tutto l’appartamento per giorni è stato affermato che era causato dall’attrito creato dai ferri da stiro – si pensava che l’odore fosse causato dall’impianto di riscaldamento, è stato portato un maestro e l’impianto di riscaldamento è stato controllato, ma l’odore non è stato trovato. Il motivo non è stato compreso fino a quando l’appartamento non è crollato. È stato un evento molto triste.

Viene venduto un appartamento in un edificio a più piani. Il nuovo proprietario dell’appartamento che ha acquistato la casa avvia le attività di demolizione e ristrutturazione all’interno senza informare nessuno e senza ottenere il permesso. Il lavoro richiede giorni. Gli appartamenti vicini rimangono in polvere e sporcizia. Cosa sta succedendo dentro, nessuno lo sa, non c’è controllo interno. Tutto il giorno c’è l’abbattimento di muri, il trapano elettrico fa un rumore terribile. A causa della movimentazione pesante e incurante, l’ascensore fa rumore e poi si rompe, la riparazione dell’ascensore è per lo più pagata dal budget comune, non dal proprietario del piano che ha causato questo lavoro. Questa attività di demolizione e ristrutturazione continua nell’appartamento il sabato, la domenica e nei giorni festivi. La situazione non rientra nell’ambito di responsabilità del personale di sicurezza. Se l’amministratore dell’edificio non è nell’edificio,

Ci sono anziani che non possono uscire di casa, ci sono pensionati, bambini che dormono, studenti che studiano, ci sono sviluppatori di software che lavorano dalla loro casa-ufficio nel palazzo. Cosa puoi fare come vicino vittima in questa situazione? Potresti accigliarti quando vedi il nuovo proprietario dell’appartamento. Gli sbatti la porta in faccia. Tu bussi alla sua porta e avverti gli operai, ma gli operai spesso non ti ascoltano. Se la cavano con il rumore che fanno per giorni e la sporcizia. I tuoi nervi sono spezzati.

La stessa situazione potrebbe verificarsi in un cantiere edile vicino alla tua casa estiva nel resort e l’intera vacanza estiva potrebbe passare nel rumore e nella sporcizia. Il tuo vicino di casa indipendente nel sobborgo può fare tutti questi lavori di ristrutturazione. Non è dovere della polizia locale emettere un avvertimento in una situazione del genere. Mentre in Germania è dovere della polizia avvertire in questi casi. Durante la riparazione, abbiamo assistito personalmente all’incidente del vicino di casa, dove è arrivata la polizia distrettuale di turno, che ha ricevuto lamentele perché faceva troppo rumore durante i lavori di ristrutturazione.

In un altro studio che ho visto a Istanbul, il nuovo proprietario del piano che esegue lavori di ristrutturazione firma un contratto con la direzione sull’ordine e la durata dei lavori. Dichiara che lavorerà solo tra le 10:00 e le 17:00 nei giorni feriali il prima possibile, con un inquinamento relativamente basso, facendo meno rumore, e lo appende alla porta d’ingresso inferiore con un avviso scritto. La sicurezza ha questa conferma firmata e controllata dal rinnovatore.

Togliendo il compito alla situazione, il tuo autore ha riflettuto su come dovrebbe essere il contratto per il piano dei lavori di ristrutturazione interna, come se stesse preparando un regolamento di VIA per la centrale termica. Di seguito presento la prima bozza delle regole per vostra informazione e commenti,

Prima della ristrutturazione dell’appartamento, il nuovo proprietario dell’appartamento otterrà l’autorizzazione dalla direzione e consegnerà un piano di rinnovo scritto. Questo periodo non può superare le 4 settimane. Il proprietario dell’appartamento è responsabile per tutti i tipi di danni.

Prima della ristrutturazione dell’appartamento, effettuerà un ragionevole deposito alla direzione per un risarcimento. Secondo l’approvazione o l’obiezione dei vicini del piano dell’appartamento e del vicino del piano di sopra, questo denaro sarà pagato alle lesioni minori a titolo di risarcimento.

Il tempo ragionevole per tutte le attività di smontaggio e trasporto rottami all’interno dell’appartamento è di massimo 2 giorni lavorativi.

Il tempo ragionevole per il nuovo impianto elettrico, la rimozione-rinnovo-installazione dei tubi dell’acqua calda e fredda è di 2 giorni lavorativi.

Il tempo ragionevole per il cambio di imbiancatura, vernice, rivestimento del pavimento è di massimo 5 giorni lavorativi,

Il tempo ragionevole per lo smantellamento del bagno, il rimodellamento, il rimodellamento della cucina è di 2 giorni lavorativi.

Il tempo ragionevole per lo smontaggio, il rinnovo delle finestre con doppi vetri termoisolanti è di massimo 2 giorni lavorativi.

Durante lo smontaggio e il trasporto di nuovi materiali, non ci sarà personale sull’ascensore e ci sarà personale ai piani inferiore e superiore per la spedizione e la ricezione.

In caso di guasto dell’ascensore, i costi di riparazione verranno detratti dal deposito, se il costo è superiore al deposito, l’importo in eccesso verrà risarcito separatamente,

Non ci sarà assolutamente lavoro nell’appartamento la domenica e nei giorni festivi.

L’orario di lavoro sarà dalle 10:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi.

La porta dell’appartamento verrà tenuta chiusa durante i lavori interni. Saranno evitati polvere, rumore e sporcizia che vanno all’ingresso e ai vicini del piano comune.

Al termine dei lavori di ristrutturazione, verrà effettuata una determinazione della perdita e del danno, verrà detratta una penale dal deposito cauzionale per ogni settimana di ritardo extra lavorata, inoltre, verranno pagati la manutenzione dell’ascensore, i danni ai vicini di salita e discesa e il i soldi detratti saranno trasferiti al bilancio generale della gestione dell’edificio. L’eventuale denaro residuo verrà rimborsato.

Pensiamo che tali bozze di contratto simili sarebbero molto accurate in termini di evitare problemi nelle future relazioni di vicinato facendo rumore, facendo casino, guadagnando l’antipatia dei vicini prima che si trasferissero nella loro nuova casa. Questi sono proprio come ottenere un rapporto VIA prima della costruzione di centrali termiche, non danneggiare l’ambiente durante la costruzione di una centrale elettrica, chiedere alla popolazione locale centrali termiche a combustibili fossili, HEPP, eolico, solare, autostradale e ottenere la loro approvazione, sono problemi a cui le società civili sono sensibili. Il problema è patologico e la sua soluzione non è immediatamente possibile nemmeno nel breve termine, nemmeno nel medio termine, perché nella nostra geografia le stesse istituzioni pubbliche, i comuni locali che danno il benestare, e gli imprenditori irresponsabili e ignoranti che ci causano il maggior disagio, e la gara è data alle persone irrispettose. Tuttavia, è ancora necessario riflettere sull’argomento e riflettere seriamente.

I lavori di ristrutturazione degli interni sono lavori importanti e seri che non vanno lasciati alla discrezione del nuovo vicino, cioè alla discrezione del committente della ristrutturazione. È meglio prendere sul serio la questione fin dall’inizio, stabilire un programma di lavoro serio e risolverlo con sanzioni pecuniarie. La natura non perdona.