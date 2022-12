Turchia: l’energia nel 2023

Alla fine di ogni anno, gli analisti energetici dovrebbero fare proiezioni per l’anno successivo. Gli economisti fanno previsioni, gli scienziati sociali fanno previsioni politiche, noi analisti energetici facciamo previsioni energetiche. Alcune di queste previsioni sono valide, molte no. Ciò che è scritto qui è puramente le opinioni personali del suo autore. Nell’anno successivo accadono molte cose che influenzano i mercati. Le preferenze politiche dell’amministrazione politica cambiano. Le elezioni generali turche del Maggio 2023 si avvicinano, politiche economiche, finanziarie e politiche ottimistiche entrano in gioco prima delle elezioni e la politica interna ed estera imprime inevitabilmente direzioni diverse agli eventi economici.

La produzione-consumo di energia elettrica è aumentata del +7% nel 2022 rispetto all’anno precedente. Il consumo di combustibili fossili è rimasto pressoché invariato a causa dell’aumento dei prezzi. I prezzi dei combustibili fossili sono quasi raddoppiati, a volte triplicati, i prezzi hanno oscillato. Era impossibile dare un prezzo a lungo termine. A causa della guerra in Ucraina e dell’epidemia di Covid-19, gli eventi attuali si sono sviluppati così tanto che ho dovuto rinnovare l’articolo molte volte.

Dall’inizio del 2020, ci troviamo di fronte alla nuova epidemia di virus Covid-19 che si verifica una volta ogni secolo. Noi, con più di 65 anni, siamo stati chiusi per molto tempo nella primavera e nell’autunno del 2020. L’effetto della pandemia di Corona sembra essersi attenuato ora. Tuttavia, anche se siamo protetti dall’infezione da Corona, le malattie della vecchiaia come il cuore, il diabete e l’osteoporosi hanno iniziato a colpirci tutti. I casi di attacco cardiaco improvviso sono aumentati drasticamente in tutto il mondo. Mascherina-igiene-distanza acquisirono importanza. Poi sono arrivate le mutazioni, Delta dall’India, e poi la variante Omicron dal Sud Africa. Abbiamo ricevuto due dosi di Sinovak, poi due dosi di Biontech.

Il Centro Culturale Atatürk di Istanbul è stato aperto, ho visto molti concerti e opere. Ero affascinato dall’architettura. Il nuovo edificio dell’Orchestra Sinfonica Presidenziale di Ankara è stato aperto, è stato costruito un meraviglioso design Gewandhous, il pubblico prende posto intorno all’orchestra, l’acustica è ottima al centro, il sistema di pagamento automatico di entrata-uscita nel garage sotterraneo consente alle auto di essere evacuato in breve tempo, ci congratuliamo con gli architetti di entrambe le grandi opere architettoniche.

Siamo di nuovo a casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non abbiamo altro argomento di cui parlare se non le imminenti elezioni generali del 2023, la guerra in Ucraina e l’epidemia di Covid-19. Sebbene vengano implementate politiche globali sbagliate, vengono prese decisioni tardive e incomplete e vengono fatti commenti negativi. L’epidemia di Covid-19 regola ogni luogo, ogni amministrazione, ogni paese, costringendo i decisori nella direzione in cui dovrebbero essere. Diminuisce il numero di persone che usano i mezzi pubblici, gli anziani non escono di casa, rimandano le esigenze sanitarie, rimandano gli appuntamenti dal medico, escono con la propria auto, le strade sono ingorgate.

I pagamenti ad altri progetti di investimento sono stati ritardati a causa del timore dell’epidemia. Risorse limitate sono state indirizzate agli ospedali cittadini, sono stati forniti fondi per la costruzione di ospedali non finiti e la costruzione è stata accelerata. Gli ospedali cittadini di Istanbul Anatolian Başıbüyük e Başakşehir sul lato europeo, l’ospedale cittadino di Ankara Etlik sono stati aperti rapidamente. L’Ankara Bilkent City Hospital è diventato un centro specializzato sulle pandemie. Ospedali Hacettepe Ankara TIP İbniSina specializzati nel trattamento. ICU di produzione nazionale (unità di terapia intensiva), la produzione di massa di ventilatori medici accelerata, il personale sanitario necessario ai nuovi ospedali è stato reclutato dal personale giovane dei vecchi ospedali, sono stati nominati i medici di famiglia e è stato dato sostegno finanziario alla costruzione di “ospedali cittadini” in tutte le province. È entrato in gioco il vantaggio dell’immunità di gregge della popolazione giovane. Ci sono ancora oppositori anti-vaccino, probabilmente è troppo presto per dire giusto o sbagliato. Sono emerse le possibilità per il vaccino di creare altri conflitti. Anche i produttori di vaccini non possono dare garanzie assolute. Prima di vaccinarci il rischio è mio, ci fanno firmare le carte. Con il vaccino Biontech la diffusione della pandemia è visibilmente diminuita. I casi iniziarono a essere visti soprattutto tra coloro che non erano stati vaccinati. la diffusione della pandemia è visibilmente diminuita. I casi iniziarono a essere visti soprattutto tra coloro che non erano stati vaccinati. la diffusione della pandemia è visibilmente diminuita. I casi iniziarono a essere visti soprattutto tra coloro che non erano stati vaccinati.

Protezione, mascherina, igiene, misure di distanza sono state molto efficaci. Stare all’aperto in estate ha attivato la misura del distanziamento.

I prezzi del petrolio nel mondo sono saliti in questi giorni a 80-90 dollari USA al barile. C’è stato un enorme aumento dei prezzi del gas naturale in tutto il mondo. Le condizioni di produzione del carbone sono cambiate. Il carbone locale non sarà più estratto così facilmente dalle miniere sotterranee. Solo in misura limitata le miniere sotterranee meccanizzate senza equipaggio possono funzionare. Le centrali termiche saranno completamente inattive in futuro.

Le risorse eoliche, solari e idroelettriche, che non richiedono manodopera, acquisiranno importanza. Dopo il Covid-19 torneremo a fonti energetiche completamente rinnovabili. Gli investimenti confluiranno rapidamente nelle centrali elettriche rinnovabili.

Gli incontri di Sham-El-Sheikh hanno rivelato l’inversione di tendenza rispetto ai combustibili fossili. Gli investimenti nelle centrali termoelettriche a combustibili fossili diminuiranno nel tempo. Gli investimenti nelle energie rinnovabili aumenteranno rapidamente. Si cercherà di limitare il riscaldamento globale a +1,5°C. L’arrivo di politici e celebrità con i loro jet privati ​​alle riunioni del COP27 ha ricevuto molte critiche.

La guerra Ucraina-Russia ha colpito non solo i paesi vicini, ma il mondo intero. L’Europa ha smesso di acquistare combustibili fossili dalla Russia. Ha accelerato i suoi investimenti in energie rinnovabili. Le centrali termoelettriche e nucleari chiuse hanno ripreso ad essere riaperte. In tutti i Paesi occidentali si sono registrate diminuzioni della produzione e del consumo di energia elettrica nel 2020-2022. Nel nostro Paese è stato annunciato che nel 2022 si è verificata una piccola variazione della produzione di energia rispetto all’anno precedente. La nostra produzione di elettricità è di oltre 334 miliardi di kWh, la nostra potenza installata è di 103+GWe nel 2021 e il nostro consumo di energia di picco (massimo) è di 55+GWe ad agosto. Entro la fine del 2022, il nostro consumo di gas naturale sarà di oltre 61 BCM (miliardi di Sm3), la nostra produzione di lignite sarà di oltre 85 milioni di tonnellate, la nostra carbon fossile di 1,2 milioni di tonnellate, le nostre importazioni di carbone importato saranno di 50 milioni di tonnellate. I dati reali saranno chiari entro la fine del 2022. La relativa diminuzione delle attività produttive durante il processo Covid-19 ha ridotto la domanda di elettricità. Non abbiamo fatto lunghi viaggi sulle autostrade, non potevamo. La maggior parte dei pensionati preferiva trascorrere l’inverno nel cottage estivo in riva al mare o nella casa di campagna nella propria città natale. Installarono la stufa, accesero il condizionatore d’aria e fecero collegare una caldaia combinata se c’era il gas naturale. Le case nelle grandi città sono rimaste vuote. Le auto hanno aspettato per mesi nei parcheggi davanti alla porta. Il consumo di petrolio è diminuito. A causa della crisi economica, i prezzi della benzina sono aumentati senza sosta. La relativa diminuzione delle attività produttive durante il processo Covid-19 ha ridotto la domanda di energia elettrica. Non abbiamo fatto lunghi viaggi sulle autostrade, non potevamo. La maggior parte dei pensionati preferiva trascorrere l’inverno nel cottage estivo in riva al mare o nella casa di campagna nella propria città natale. Installarono la stufa, accesero il condizionatore d’aria e fecero collegare una caldaia combinata se c’era il gas naturale. Le case nelle grandi città sono rimaste vuote. Le auto hanno aspettato per mesi nei parcheggi davanti alla porta. Il consumo di petrolio è diminuito. A causa della crisi economica, i prezzi della benzina sono aumentati senza sosta. La relativa diminuzione delle attività produttive durante il processo Covid-19 ha ridotto la domanda di energia elettrica. Non abbiamo fatto lunghi viaggi sulle autostrade, non potevamo. La maggior parte dei pensionati preferiva trascorrere l’inverno nel cottage estivo in riva al mare o nella casa di campagna nella propria città natale. Installarono la stufa, accesero il condizionatore d’aria e fecero collegare una caldaia combinata se c’era il gas naturale. Le case nelle grandi città sono rimaste vuote. Le auto hanno aspettato per mesi nei parcheggi davanti alla porta. Il consumo di petrolio è diminuito. A causa della crisi economica, i prezzi della benzina sono aumentati senza sosta. Installarono la stufa, accesero il condizionatore d’aria e fecero collegare una caldaia combinata se c’era il gas naturale. Le case nelle grandi città sono rimaste vuote. Le auto hanno aspettato per mesi nei parcheggi davanti alla porta. Il consumo di petrolio è diminuito. A causa della crisi economica, i prezzi della benzina sono aumentati senza sosta. Installarono la stufa, accesero il condizionatore d’aria e fecero collegare una caldaia combinata se c’era il gas naturale. Le case nelle grandi città sono rimaste vuote. Le auto hanno aspettato per mesi nei parcheggi davanti alla porta. Il consumo di petrolio è diminuito. A causa della crisi economica, i prezzi della benzina sono aumentati senza sosta.

La necessità di una maggiore produzione di elettricità si è riflessa solo leggermente nell’ultimo 2022 a causa della pandemia di Covid-19. Vediamo una produzione di elettricità stagnante, investimenti e pochissime attività di rinnovamento e riabilitazione. Nuovi investimenti, attrezzature ambientali si stanno facendo investimenti di riabilitazione ESP-FGD nelle centrali che sono state trasferite a società private con la privatizzazione, ma sembra dubbio quanto saranno efficaci.

Non ci sono più finanziamenti per le centrali termiche sui mercati internazionali. Non c’è possibilità di investire in nuove centrali termiche, nessuna vendita di apparecchiature di grande capacità, nessuna produzione di pezzi di ricambio. Nel 2022 è entrata in funzione la nuova centrale a carbone importata Hunutlu (Sugözü) con una capacità di 1320 MWe. I prezzi spot per il carbone importato sono aumentati molto, la maggior parte delle centrali termoelettriche importate a carbone sono in attesa inattive.

I paesi europei e nordamericani hanno iniziato a imporre un embargo alla Russia a causa della guerra in Ucraina. Hanno smesso di comprare combustibili fossili. D’altra parte, la Russia ha iniziato a concedere sconti del 20-30% ai paesi che acquistano gas naturale, carbone e petrolio da loro stessi. I paesi che hanno maggiormente beneficiato di questo vantaggio di prezzo sono stati Cina, India e Turchia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a gravi blocchi nel finanziamento dei progetti. Secondo gli ultimi rapporti delle agenzie internazionali di rating del credito, è difficile dire che siamo nella posizione di “paese d’investimento”. Le agenzie di valutazione, invece di fare valutazioni negative, smettono del tutto di valutare aree geografiche difficili in questi casi.

Il prezzo del barile di petrolio ha oscillato nella fascia di 80-90 dollari USA nell’ultimo anno. C’è il gas del Mediterraneo orientale, ma come verrà trasportato è ancora sulla carta. Ci vogliono almeno 4-5 anni, forse 10 anni per la soluzione. Proseguono gli studi offshore per le risorse di gas naturale del Mar Nero. Il gas naturale russo è ancora troppo caro per noi, 1000 m3 ci costano $ 1000. Il gas dell’Azerbaigian è più costoso. Il gas iraniano viene tagliato per 1-2 mesi per soddisfare la domanda del mercato interno in inverno. È stato costruito un gasdotto TurkStream proveniente da sotto il Mar Nero, ma è stato successivamente sottoposto a sanzioni statunitensi. I 30 miliardi di BCM di gas che ci sono arrivati ​​non possono essere venduti all’Europa. Nel mercato interno, il gas naturale è economico in dollari USA, ma poiché il valore del dollaro USA rispetto a TL è aumentato così tanto, i prezzi del gas naturale in TL sono aumentati molto.

Le politiche economiche rilassanti sono attese prima delle elezioni del 2023. Queste pratiche aumenteranno nuovamente l’inflazione nel lungo periodo.

La ristrutturazione del debito è stata fatta nel nostro mercato dell’energia e sarà fatta. I passaggi dalla proprietà privata a quella privata possono verificarsi nuovamente nelle proprietà delle centrali elettriche. La nostra crescita alla fine del 2022 dovrebbe essere al massimo stabile, le proiezioni pubbliche ottimistiche indicizzate alle elezioni generali del 2023 sono più alte. I politici ritengono che gli investimenti energetici dovrebbero aumentare più del tasso di crescita.

Deterioramento refrattario, apparecchiature e sistema I&C, guasti sincroni si sentono nelle centrali termiche domestiche a carbone a basso costo che sono in funzione. La disponibilità di piante è bassa.

C’è molta cenere nei carboni di lignite locali dell’Anatolia occidentale, è necessario il preriscaldamento per ridurre l’acqua, troppa cenere ostruisce i canali di scarico dopo la camera di combustione, troppa cenere esce troppa scoria, per mantenere la cenere molto grande il filtro a maniche ESP e FGD sono necessari per trattenere lo zolfo, per portarlo alla diga di cenere Richiede grandi pompe per l’acqua, una grande diga di cenere.

Non c’è molta disponibilità per altri nuovi investimenti in centrali termoelettriche ad Afşin Elbistan, non ci sono investitori seri. I gruppi di finanziamento dell’Estremo Oriente sono in attesa a causa della pandemia e degli alti prezzi del carburante. Non hanno fretta per nuovi investimenti. Stanno valutando la situazione per acquistare vecchi impianti che hanno perso molto valore.

Finiranno quelli avviati in progetti di investimento per centrali a carbone di importazione, ma la volontà politica ha preso una posizione netta sull’utilizzo del carbone di importazione, che aumenta e incide negativamente sul disavanzo delle partite correnti. Dopotutto, gli investimenti in carbone importato non sono raccomandati. Il prezzo del carbone importato nel mercato spot internazionale (Sud Africa, Colombia, Australia) è aumentato molto per tonnellata.

La notizia che il “progetto giapponese Sinop è stato cancellato” per la centrale nucleare è stata pubblicata, poi è stata smentita. Continuano i lavori di costruzione in loco per Akkuyu. È uscita la notizia della terza centrale nucleare, ma non sono stati forniti dettagli. Gli elevati aumenti di prezzo a lungo termine con garanzie di acquisto dell’energia nucleare suscitano serie preoccupazioni nei mercati.

Saranno necessari maggiori investimenti in attrezzature ambientali, tecnologie del carbone pulito. Nel prossimo futuro, ci sarà una completa fuga dal carbone in tutto il mondo e un taglio totale dei finanziamenti per gli investimenti nelle centrali elettriche a combustibili fossili. Mentre l’obiettivo critico delle strategie energetiche è la crescita economica, è necessario aumentare l’efficienza, ridurre l’aumento della domanda o mantenerlo costante. Al momento abbiamo un surplus relativo, ma questa situazione non durerà a lungo.

Inoltre, la maggior parte della nostra fornitura di energia in eccesso proviene da parchi solari ed eolici che non vengono prodotti continuamente, queste centrali elettriche non sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le fonti energetiche rinnovabili possono funzionare solo 2000-3000 ore all’anno. Se c’è vento, sole e acqua disponibile, allora c’è energia, altrimenti non c’è energia. Il più delle volte non c’è. In altre parole, la disponibilità di 103 mila MWe di potenza installata è solo la metà. I tempi difficili passano, sii sempre ottimista