Turchia – India: Erdogan e Modi possono creare una potente alleanza?

Il 20 settembre, nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il primo ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha criticato ancora una volta l’India per non aver risolto la controversia con il Pakistan e aver stabilito “pace e prosperità giuste e durature nel Kashmir”. Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar “ha risposto ai turchi” incontrando i suoi omologhi ciprioti e greci Ioannis Kasoulides e Nikos Dendias a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, il principale diplomatico indiano ha sostenuto l’unificazione di Cipro, cosa che ha fatto anche durante un incontro con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

I messaggi di quegli incontri erano apparentemente una provocazione destinata alla Turchia, criticata dalla maggior parte della comunità internazionale, inclusa l’India, per decenni di occupazione illegale di Cipro del Nord. L’ultimo conflitto armato tra Armenia e Azerbaigian sulla contesa regione del Nagorno-Karabakh è anche un punto di contesa tra Nuova Delhi e Ankara. L’India ha incoraggiato la cessazione delle ostilità, mentre l’Azerbaigian gode del sostegno della Turchia. Prima del divampare di nuovi conflitti, l’India ha ampliato i suoi legami di difesa con l’Armenia.

Le suddette acute mosse diplomatiche sono l’esatto opposto dei piacevoli colloqui tra Erdogan e il primo ministro indiano Narendra Modi che hanno avuto luogo il 16 settembre a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). Quell’incontro non ufficiale è stata un’opportunità per entrambi i leader di scongelare le fredde relazioni turco-indiane. L’incontro ha discusso questioni chiave tra i due paesi, compresi i legami storici ed economici. Sembrava che potessero seguire la riconciliazione e il riavvicinamento tra le due grandi nazioni.

Tuttavia, solo per poco tempo, perché solo pochi giorni dopo sono avvenute le descritte provocazioni diplomatiche. A prima vista, non sembra che l’alleanza turco-indiana si concretizzerà presto. Entrambi i governi, principalmente per il desiderio di segnare punti politici in casa, sono a loro agio con il conflitto con l’altra parte. Tuttavia, nonostante le differenze, è inevitabile che ci sarà un riscaldamento delle relazioni. E ‘solo questione di tempo. Il riavvicinamento bilaterale gioverebbe notevolmente sia all’India che alla Turchia in molte aree dominate dall’economia, dall’integrazione nelle organizzazioni multilaterali pertinenti e dalla repressione delle attività terroristiche.

Uno sguardo alla storia risveglia l’ottimismo. Le relazioni diplomatiche tra i due paesi furono stabilite nel 1948. La Repubblica di Turchia è stato uno dei primi paesi a riconoscere la Repubblica indipendente dell’India. Il rapporto tra India e Turchia si basava sul Trattato di amicizia firmato dai presidenti Jawaharlal Nehru e Celal Bayar nel 1951. Il trattato metteva in luce le speranze dell’India di costruire un partenariato duraturo con la Turchia nell’era postcoloniale. Durante i primi anni dell’India indipendente e laica, Nehru assistette allo sviluppo di uno stato turco laico. La politica estera della Turchia kemalista era incentrata sul principio di “Yurtta sulh, cihanda sulh” (“Pace in casa, pace nel mondo”), che assomigliava molto alla politica di non allineamento dell’India. L’India ha un’ambasciata ad Ankara e un consolato generale a Istanbul. La Turchia ha un’ambasciata a Nuova Delhi e un consolato generale a Mumbai.

Più recentemente, l’ascesa al potere del Justice and Progress Party (AKP) di Erdogan e del BJP di Modi ha ampliato il divario politico tra i due paesi. Questo non è strano poiché entrambi i partiti giocano la carta della religione in politica, cioè credono che la politica debba essere svolta nello spirito della religione. L’AKP si affida al nazionalismo islamico e il BJP al nazionalismo indù. La crescente islamizzazione della società turca alimentata dalle strategie di politica estera di Erdogan (panislamismo e neo-ottomanismo) ha peggiorato le relazioni con l’India. D’altra parte, l’induizzazione dell’India ha portato a un conflitto con la Turchia. Le politiche interne etno-nazionaliste portarono al crollo delle relazioni interstatali.

Le relazioni sono state gravemente tese nell’agosto 2019, quando il parlamento indiano ha abrogato l’articolo 370 della Costituzione, che garantiva uno status speciale alla regione a maggioranza musulmana del Jammu e Kashmir, che il Pakistan considera propria. Fu un evento che portò a una sorta di guerra diplomatica. Ankara ha risposto elevando le sue relazioni con Islamabad al livello di una partnership strategica ed Erdogan ha criticato l’India in ogni possibile opportunità. Le critiche nei suoi discorsi all’Assemblea generale delle Nazioni Unite risuonano di più. Gli indiani sono fortemente colpiti da queste critiche, che erano evidenti nel 2020 quando il rappresentante permanente dell’India presso le Nazioni Unite, T.S. Tirumurti, ha affermato che la Turchia dovrebbe prima rispettare la sovranità e l’integrità territoriale delle altre nazioni. Si è scoperto che la Turchia considera il Pakistan un amico e l’India un nemico nella regione dell’Asia meridionale.

Gli indiani hanno risposto. Modi ha avuto incontri con i vertici dell’Armenia, della Grecia e di Cipro. Inoltre, nell’ottobre 2019 avrebbe dovuto visitare la Turchia e l’Arabia Saudita, ma ha visitato solo quest’ultima, il che è stato un duro messaggio per Erdogan. Inoltre, gli indiani hanno risolto un redditizio contratto navale da 2,3 miliardi di dollari con una compagnia militare turca. L’India ha anche tagliato le sue esportazioni militari verso la Turchia, che includevano armi a duplice uso come esplosivi e detonatori. Da allora, l’India ha ridotto significativamente le sue importazioni dalla Turchia. Inoltre, ha concluso un accordo di difesa del valore di 40 milioni di dollari con l’Armenia, che la Turchia considera nemica.

Ankara ha stretti rapporti con Islamabad non solo per via del Kashmir, ma anche perché il rapporto con il Pakistan è una questione di rivalità tra la Turchia ei Paesi arabi del Medio Oriente (principalmente Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti). Va sottolineato che in cambio del sostegno sulla questione del Kashmir, il Pakistan sostiene la Turchia in questioni come l’esplorazione del gas nel Mar Mediterraneo orientale e allo stesso tempo segue l’atteggiamento della Turchia nei confronti della guerra nel Nagorno-Karabakh.

L’evidenziazione da parte della Turchia della questione del Kashmir e il sostegno al Pakistan in vari forum multilaterali è molto fastidioso per i politici indiani. New Delhi considera il Kashmir parte integrante dell’India e storicamente ha condannato le interferenze straniere. Inoltre, il sostegno implicito della Turchia alle organizzazioni politiche radicali dei musulmani indiani, come il Fronte Popolare dell’India (PFI), ha accelerato il deterioramento dei legami tra India e Turchia. La discriminazione più o meno contro i musulmani in India fa arrabbiare fortemente Erdogan, che si considera il protettore dei musulmani a livello globale. Ha costantemente criticato il governo indiano per la difficile situazione dei musulmani indiani, portando a diverse note di protesta indiane. Oltre a tutto questo, la Turchia fornisce borse di studio ai musulmani indiani, impiega giornalisti musulmani del Kashmir e finanzia ONG indiane che promuovono punti di vista non particolarmente cari al governo indiano.

Il primo passo per migliorare le relazioni India-Turchia è la cessazione reciproca delle critiche dirette. L’Ankara ufficiale dovrà criticare sempre meno l’India sulla questione del Kashmir e sullo status dei musulmani indiani. I turchi dovranno applicare un atteggiamento nei confronti dell’India simile a quello che hanno con la Cina, che non chiamano pubblicamente a causa della posizione dei musulmani uiguri. La Turchia dovrà trattare India e Pakistan come due entità separate e indipendenti. Allo stesso modo, l’India dovrà criticare meno spesso la Turchia per le sue relazioni con Cipro e per il suo sostegno all’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh.

Un altro passo per migliorare le relazioni è la cooperazione su questioni transnazionali. Gli indiani potrebbero convincere i turchi a ridurre la cooperazione militare con il Pakistan e contribuire a impedire che il suolo pakistano sia una base terroristica diretta contro l’India. Allo stesso tempo, gli indiani possono aiutare i turchi con consigli su quali strategie utilizzare contro il riciclaggio di denaro, come combattere il diffuso mercato nero e come eliminare il terrorismo curdo e altro.

La cooperazione economica dovrebbe essere il terzo e più importante passo per migliorare le relazioni tra i due paesi. I ricchi scambi commerciali con molti paesi in tutto il mondo aiutano l’India a perseguire una politica sovrana ed essere un polo indipendente nell’arena internazionale. Le buone relazioni economiche dell’India con i paesi musulmani dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti sono la direzione che i politici indiani dovrebbero prendere anche nei confronti della Turchia.

Le tendenze attuali mostrano che lentamente ma inesorabilmente c’è un “ripristino” delle relazioni e un riavvicinamento tra Ankara e Nuova Delhi. Questo è stato simbolicamente visto nel discorso di Erdogan alle Nazioni Unite il mese scorso. Le critiche rivolte all’India erano di carattere “camomilla” rispetto alle occasioni passate. Le azioni sono più importanti delle parole e vanno nella direzione della normalizzazione delle relazioni. Attualmente sono attive tre tendenze a favore del rilancio delle relazioni turco-indiane: il crescente potere economico dell’India, l’incapacità della Turchia di affermarsi come leader del mondo musulmano e il deterioramento delle relazioni turco-pakistane.

Il governo turco vede l’India come un’importante potenza economica su scala globale e deve quindi essere pragmatico. Mentre la Turchia cerca modi per rilanciare la sua economia vacillante, il miglioramento dei legami con l’India allenterebbe almeno in parte la difficile situazione dell’inflazione (80%) e del debito finanziario che ha sofferto negli ultimi anni. Inoltre, Ankara vuole rivitalizzare le relazioni con Abu Dhabi e Riyadh e New Delhi può aiutarla in questo.

Vale a dire, a settembre l’India ha assunto la presidenza di un anno dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, ea dicembre assumerà la presidenza di un anno del G-20. Ciò renderà l’India un fattore economico estremamente importante. La Turchia vuole entrare a far parte della SCO (per ora è solo un partner), e proverà a diventarlo il prossimo anno in India. Ovviamente, una posizione anti-indiana non aiuterà la Turchia in queste circostanze, ma una posizione pragmatica a favore dell’India lo farà. Gli indiani possono fare pressioni per l’inclusione della Turchia nell’esclusivo gruppo I2U2. È un forum economico multilaterale composto da India, Israele, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. L’obiettivo dell’organizzazione è “investimenti congiunti e nuove iniziative in materia di acqua, energia, trasporti, spazio, salute e sicurezza alimentare”.

Nonostante tutti i problemi, lo scambio commerciale turco-indiano non è affatto insignificante. Tra il 2018 e il 2021, la crescita del commercio è stata registrata da 8 a 10 miliardi di dollari. La soluzione migliore sarebbe un accordo di libero scambio, che aprirebbe nuove prospettive di sviluppo. La Turchia potrebbe includere l’India nella sua “New Asia Initiative”, che mira a rafforzare i legami economici con i partner asiatici, compreso l’ASEAN. Il rafforzamento delle relazioni economiche con la Turchia consentirebbe all’India di avere un’influenza più forte in Medio Oriente, indipendentemente dall’influenza del Pakistan nella regione.

I progetti economici recentemente concordati sono promettenti. L’India ha assegnato un contratto di costruzione navale da 2,3 miliardi di dollari a un consorzio dei cinque maggiori cantieri navali della Turchia, TAIS. La società turca Savronik ha completato il progetto del Ministero della Difesa indiano e costruito il Tunnel Atal sull’autostrada indiana Leh-Manali. Inoltre, gli indiani sono attualmente il terzo turista asiatico più numeroso in Turchia dopo cinesi e indonesiani. Le aziende indiane, dal cibo alla tecnologia, stanno gradualmente espandendo la loro presenza in Turchia.

Nonostante i grandi sforzi del suo presidente, la Turchia non è riuscita ad affermarsi come leader del mondo musulmano. Ha tentato questo in collaborazione con Pakistan, Qatar, Malesia e Iran con l’intenzione di frenare l’influenza dell’Arabia Saudita e del Qatar. La partenza del primo ministro pakistano Imran Khan e la dipendenza finanziaria del Pakistan dall’Arabia Saudita hanno eliminato la realtà di un tale piano. Più che un desiderio di leadership simbolica nel mondo musulmano, la Turchia ha bisogno di buone relazioni con Israele ei paesi del Golfo per migliorare la sua precaria situazione economica.

Il deterioramento delle relazioni turco-pakistane è principalmente il risultato dell’enorme numero di migranti pakistani che arrivano in Turchia. Secondo i rapporti turchi, ci sono tra i 3.000 ei 6.000 migranti illegali pakistani nei centri di detenzione turchi in un dato momento, mentre molti altri rimangono in Turchia finché non trovano un modo per andare in Europa. Le autorità turche sono particolarmente turbate dal fatto che gli immigrati non rispettano la cultura turca, in particolare le donne. Fonti dell’intelligence turca affermano che i clandestini pakistani partecipano a guerre tra bande e altre attività illegali, incluso il traffico di esseri umani e narcotici, e organizzano rapimenti di turisti stranieri e chiedono in cambio un riscatto. Questo è un grosso problema perché il turismo è una fonte di reddito molto importante per l’economia turca. La Turchia non può permettersi di diventare riconoscibile come un paese in cui i turisti sono insicuri. Tenendo conto di queste tendenze, sembra che Modi ed Erdogan potrebbero creare una forte partnership.

Una potente alleanza indo-turca porterebbe pace, stabilità e prosperità nelle regioni del Medio Oriente, nel subcontinente indiano e potenzialmente oltre. Un forte sforzo diplomatico congiunto di Modi ed Erdogan potrebbe contribuire alla fine della crisi ucraina proponendo piani di pace costruttivi. A causa delle loro relazioni più o meno corrette sia con la Russia che con gli Stati Uniti, Modi ed Erdogan potrebbero contribuire più di chiunque altro a fermare lo spargimento di sangue in Ucraina e oltre. Oltre alla cooperazione diplomatica, di sicurezza ed economica, è importante che i responsabili delle politiche interne in Turchia e in India aderiscano alle visioni kemalista e gandhiana degli stati laici. Un allontanamento troppo grande da queste visioni ha spesso portato più problemi che benefici a entrambi i paesi.