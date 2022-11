Turchia (in Kurdistan) Russia (in Ucraina): aggressori pari sono

Aumme aumme … beh, non ditemi che non conoscete l’espressione napoletana, ben famosa, non ci credo! Aumme aumme, zitti zitti, mentre uno è occupato a guardare altro, qualcuno, furbastro, ne approfitta.

Magari non è che nessuno degli altri non se ne accorga, ma, come quasi sempre accade, si finge di essere distratti da altro per lasciar fare, cose che, su un altro piano, si criticano, si condannano, per le quali ci si straccia le vesti e ci si scandalizza che qualcuno sia più freddo, più realista, più concreto … più sincero. Stavo per dire onesto, ma non voglio infierire.

Mentre tutto il mondo sedicente libero e liberale, democratico e non so che altro, segue con orrore crescente la guerra in Ucraina, le brutture fatte dai russi, magari dimenticando quelle fatte dagli ucraini, mentre tutto ciò accade, uno dei Paesi orripilati da quella guerra, prodighi di consigli, di mediazioni e quant’altro, aumme aumme si fa tranquillo la sua guerra personale.

Giusto per dire: la Russia è entrata in Ucraina compiendo una aggressione, si è detto dai liberal-democratici mondiali, compiendo un atto di difesa delle comunità che si ritenevano oppresse e desiderose di liberazione, oppure un atto di difesa dello Stato russo (non la Nazione, signora Meloni, non la Nazione, se no parleremmo di altro), oppure quello che volete, la Turchia, Paese mediatore di pace, attacca con le sue forze armate ‘i curdi‘ (cattivissimi, dice) che si trovano in Siria.

Ecco, vorrei dedicare oggi queste poche righe a mostrare un altro fenomeno tremendo, rispetto al quale il sangue scorre ed è scorso a fiumi, ma del quale nessuno si occupa, anche se, per molti versi, è esattamente, mutatis mutandis, quello che accade in Ucraina.

Già! il popolo curdo. Che, secondo la Turchia, la Siria, l’Iraq e l’Iran non esiste, ma che esiste per i sempre lealissimi statunitensi, che se ne sono serviti per farli combattere contro il cosiddetto Stato Islamico, l’ISIS insomma, e poi li hanno dimenticati.

Ecco, facciamo un paragone, un parallelo. Beninteso, lo dico subito, il riferimento è solo etico e rivolto alle rivendicazioni giuridiche, poi, come ovvio, ogni situazione ha la sua storia e le sue motivazioni.

Il paragone che si potrebbe fare è tra il popolo del Donbass e della Crimea, ‘Rus‘ (si chiama da sempre così) il primo, ‘donato’ all’Ucraina, il secondo, e quello del Kurdistan.

Sì, il Kurdistan, la patria dei curdi. Un popolo antico e ben noto, vissuto sotto la dominazione turca (Impero Ottomano) fino alla fine della prima guerra mondiale, quando le ‘potenze vincitrici‘, Italia inclusa, imposero alla Turchia, tra l’altro, di lasciare che si formasse uno Stato curdo, che avrebbe compreso, più o meno, la parte nordorientale della odierna Siria, la parte nord occidentale della odierna Iraq (Stati formati, o se preferite inventati con gli accordi Sykes-Picot, dove, come allora spesso facevano gli Stati evoluti, con un tratto di matita si crearono: l’uno sotto dominazione coloniale francese, l’altro inglese) e una piccola parte nord occidentale dell’attuale Iran, la Persia di un tempo.

Italia inclusa, dicevo, non dimentichiamolo, quella Italia che, nel 1999, Massimo D’Alema regnante, provocò l’arresto di Oçalan, rifugiato in Italia, ad opera della Turchia, con la scusa che la sentenza che gli attribuiva l’asilo non fosse arrivata, pochi giorni dopo la sua espulsione dall’Italia!

Il Kurdistan, viene definito esattamente così nel trattato di Sévres, che però fu stracciato dai turchi dopo la rivoluzione di Atatürk, che ottenne dalla lealtà delle potenze che ho detto, l’annullamento dello Stato curdo. Anzi, per evitare equivoci, la Gran Bretagna, si incaricò di bombardare le popolazioni curde (nel 1931, se non sbaglio) che si ribellavano in particolare alla Turchia. Che, infatti, da quel momento, ne ha combattuto ogni possibilità di autonomia: combattuto con le armi.

Molti di voi ricorderanno l’eroismo dei curdi quando difesero Kobane (in Siria, oggi bombardata dalla Turchia) da un lato dall’attacco turco e dall’altro da quello dell’ISIS, sostenuto dalla Turchia. Sta in fatto che anche gli USA si avvalsero dei combattenti curdi, che sconfissero l’ISIS nella parte orientale della Siria, in piena guerra civile determinata dai tentativi occidentali (leggi: USA e Israele) di spodestare il regime siriano, suscitando ribellioni non sempre gran che spontanee, con l’unica conseguenza di portare la Siria in una guerra tremenda (anche con l’uso di armi chimiche), che ancora oggi perdura, in alcune parti della Siria, aiutata (aiutato il regime siriano, beninteso, bello o brutto che sia) dalla Russia, che voleva, e ha ottenuto, la possibilità di utilizzare un porto nel Mediterraneo per le propria flotta da guerra.

Sta in fatto, però, che la Turchia, con una sorta di ‘mezzo accordo‘ della Russia -eccoci al punto- ha invaso (aggressione?) una parte del territorio siriano abitato per lo più da curdi, allo scopo, a dire di Ankara, di impedire che da lì partissero azioni terroristiche, in realtà, come ben capite, per massacrare le popolazioni curde, nel silenzio in particolare dell’Europa, felice che i profughi siriani (milioni di persone, che fuggivano dalla guerra, pur non essendo né favorevoli al regime siriano di Assad, né alle varie forze di opposizione) venissero ospitati in Turchia, ora spostati prevalentemente in quella parte di territorio siriano occupato dalla Turchia. Occupazione, sia chiaro, del tutto di fatto, perché per quanto io sappia con la Siria la Turchia non ha stipulato alcun trattato.

Ma, avevo cominciato, con un ‘aumme aumme’. Infatti, in queste settimane, zitta zitta, la Turchia ha esteso l’occupazione ad altre fette del territorio siriano, e ha iniziato una ‘lotta‘ sistematica alle popolazioni curde, accusate di terrorismo e quant’altro.

Avete sentito qualcuna delle ‘grandi potenze’ di oggi parlarne? O qualcuna delle ‘grandi firme’ o dei ‘grandi giornali’?

Solo per dire che l’orrenda invasione russa in Ucraina -che ho già spiegato mille volte qui, forse non è affatto una aggressione anche se bisognerebbe vedere bene ‘le carte’, oggi cosa impossibile- è esattamente la stessa in atto in Siria. E non ditemi che la cosa va bene perché il regime di Assad fa schifo: qui sta in fatto che il tentativo statunitense ed europeo (e israeliano) di sradicare Assad finanziando forze ribelli di varia natura è fallito. Per cui, per brutto che sia, il regime è legittimo, e se si vuole combatterlo si devono usare altri mezzi e non le armi … o vogliamo pensare che la Turchia agisca in nome dei diritti dell’uomo e dell’autodeterminazione dei popoli?

Aumme aumme! Mica solo la Turchia. Guardate cosa sta accadendo in Israele, dove la popolazione palestinese, il cui territorio è occupato illecitamente da Israele (lo dice il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Corte internazionale di Giustizia, e prima o poi quella penale internazionale, troppo presa da altre cose negli ultimi cinque o sei anni!), vive stabilmente sotto occupazione. Cito solo un fatto, se no dovrei riscrivere un libro: a Gerusalemme est (illecitamente occupata e annessa … guarda un po’ anche lì si ‘annette’, ma senza chiedere alla popolazione, nemmeno per finta) si costruiscono interi quartieri esclusivamente per gli ebrei (vi ricorda qualcosa quell’esclusivamente?) su quartieri palestinesi abbattuti ed espropriati, mentre ad altri quartieri palestinesi, si impedisce anche solo di fare un attico (!). Ma certo, Israele è un Paese democratico e rispettoso dei diritti dell’uomo e dell’autodeterminazione: tutto, infatti, accade con regolare sentenza della Corte Suprema israeliana!

Come ho scritto mille volte: io faccio il giurista, e quindi, per me, non esistono amici o nemici, simpatici o antipatici, correligionari o di altre religioni: per me esiste solo il lecito e l’illecito, ovunque ve ne sia! per me un morto è un morto, qualunque sia il suo colore, ma, come diceva un Tale piuttosto noto: «chiunque ucciderà Caino, sarà punito sette volte più di lui»: chiunque!

Aumme aumme, ma senza guardare in faccia a nessuno.