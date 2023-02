Turchia: il terremoto potrebbe ribaltare il panorama politico

La mattina presto del 6 febbraio, due terremoti hanno devastato la Turchia sudorientale e la Siria settentrionale, facendo crollare edifici in un raggio sorprendente di diverse centinaia di chilometri. Più di 22.000 persone sono morte e altre decine di migliaia sono rimaste ferite. Giorni dopo, sopravvissuti e vittime rimangono tra le macerie. Con ogni probabilità, questo disastro si classificherà tra i primi cinque terremoti più mortali di questo secolo.

Anche se potrebbe volerci del tempo per calcolare l’intera entità del danno, si ritiene che la forza di questi due terremoti corrisponda o superi quella del terremoto di Duzce del 1999, che si è verificato vicino a Istanbul e ha causato 18.000 vittime. Da allora, la silenziosa paura di un altro grande terremoto ha vissuto nelle menti dei turchi e dei visitatori abituali, soprattutto quando il paesaggio urbano della Turchia è sbocciato e si è sviluppato con una velocità sorprendente sotto il regime del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) di Recep Tayyip Erdoğan. Dato che Erdoğan ha concentrato il potere attraverso modifiche costituzionali che hanno castrato il parlamento e gli hanno dato mano libera in ogni braccio del governo, molti si sono chiesti, me compreso, se un terremoto potrebbe rovesciare il suo regime.

Solo il tempo dirà cosa questa nuova, sinistra ironia e destino significherà per il prossimo futuro della Turchia. Basti dire che il ricordo del terremoto del 1999 e la paura di uno scenario che si ripetesse non sono mai stati lontani dalle menti dei cittadini turchi negli ultimi due decenni. Poiché Erdoğan ha accresciuto il potere, soprattutto di fronte a un’opposizione che è apparsa incapace in quasi ogni occasione, l’ipotesi che ci vorrebbe un disastro esattamente di questa portata per scatenare forze politiche in grado di sconfiggere Erdoğan in un’elezione è solo cresciuta nel menti di molti analisti ed esperti. All’indomani di questo indicibile disastro, ci sono tre trame importanti che sto seguendo: 1) dove si stanno concentrando i soccorsi, 2) i tentativi di Erdoğan di controllare la narrazione e 3) come le figure chiave dell’opposizione cercano di raccogliere risorse e sostegno.

Danno diffuso, rilievo irregolare

La questione più urgente che i turchi e la comunità internazionale devono affrontare è come coordinare la risposta al disastro. Oltre settanta nazioni hanno offerto assistenza e dozzine di organizzazioni non governative stanno arrivando in tutta la regione per coordinare i soccorsi. Questa è una sfida monumentale dato che i rapporti di edifici crollati si estendono a ovest fino ad Adana (popolazione 1,8 milioni), a nord fino a Malatya (popolazione 750.000), a sud fino ad Antakya (popolazione 470.000) e ad est fino a Diyabakır (popolazione 1,8 milioni) . Uno dei maggiori centri abitati della regione, Gaziantep (popolazione 2 milioni) si trova a meno di 100 chilometri dagli epicentri del terremoto. Tutto questo prima di includere i territori siriani colpiti, tra cui Aleppo, e diverse grandi città che sono state focolai della guerra in corso in quest’area. Per chi non ha familiarità con la regione, immaginare un terremoto che ha colpito vicino a New York City che ha anche raso al suolo edifici a Boston e Washington, DC, dà un’idea dell’ampia portata del danno.

Con un ambito di distruzione così ampio, anche gli stati più funzionanti avrebbero difficoltà a rispondere equamente tra le regioni. La risposta al disastro della Turchia è aggravata da due ulteriori fattori: 1) la situazione economica generalmente negativa, segnata dalla svalutazione della lira negli ultimi anni, conseguenza della ferma politica di Erdoğan di abbassare i tassi di interesse nei periodi di inflazione, ha diminuito la capacità di contribuire in denaro ai soccorsi, e ha lasciato la Turchia più dipendente dagli aiuti esteri, e 2) il fatto che questa regione è rimasta invischiata nei conflitti sovrapposti. La Turchia si è impegnata con il regime di Assad in Siria e i partigiani curdi dentro e fuori questo territorio negli ultimi 12 anni, ha significato che questa regione, in particolare, ha assorbito milioni di rifugiati, molti dei quali sono stati ospitati in abitazioni di fortuna o trasferiti in appartamenti costruiti frettolosamente che sono stati esentati dagli standard di sicurezza antisismica. Nelle aree fortemente curde, come Diyarbakır, ci sono stati anche periodi di scontri tra le forze turche e il Partito dei lavoratori del Kurdistan nel 2015-2016, in seguito ai quali interi quartieri sono stati demoliti e ricostruiti e 24.000 persone sono state sfollate.

Anche considerando queste immense sfide, ci sono state accuse diffuse da parte dei turchi secondo cui gli aiuti fino a questo punto sono stati distribuiti su base partigiana. Erdoğan ha fatto la sua prima apparizione pubblica nelle aree colpite l’8 febbraio nella città di Kahramanmaraş, dove l’AFAD, l’agenzia turca di risposta ai disastri, ha istituito un’operazione relativamente solida. Nelle elezioni locali del 2019, il 67% di Kahramanmaraş ha votato per il candidato dell’AKP. Al contrario, solo una squadra AFAD è arrivata ad Antakya, una delle città più colpite nella provincia di Hatay, che da sola potrebbe contenere un bilancio di molte migliaia di persone, secondo The Economist. La provincia di Hatay ha un sindaco guidato dall’opposizione dal 2014, con il 55% di voti per il candidato del Partito popolare repubblicano (CHP) nel 2019. In effetti, due settimane prima del terremoto, il sindaco di Hatay, Lütfü Savaş, è apparso alla televisione turca e gli è stato chiesto se pensava che Hatay fosse preparato per un terremoto, ha risposto “No, non lo siamo. Non posso dirti quante volte abbiamo scritto ai ministeri su questo, con la maggior parte senza risposta.

La risposta di Erdogan, Stato di emergenza

Di fronte a quella che è stata ampiamente vista come una risposta immediata inadeguata al terremoto del 6 febbraio – i rapporti indicano che l’esercito turco non è stato attivato per assistere fino alla fine del 7 – Erdoğan è apparso in televisione per pronunciare le sue osservazioni iniziali il 7 febbraio. Parlando dall’interno del palazzo presidenziale di Ankara, in quella che sembra essere la sua stanza delle situazioni, Erdoğan ha parlato per quindici minuti descrivendo in dettaglio l’entità del danno così come la conosceva e promettendo che tutte le risorse della Turchia sarebbe stato schierato per rispondere a ciò che considerava “Uno dei più grandi disastri affrontati non solo dalla nostra repubblica, ma dalla nostra geografia e dal nostro mondo”. Le iniziative principali emerse dal discorso, tuttavia, sono state l’imposizione di uno stato di emergenza di tre mesi nelle regioni colpite e un’appassionata affermazione secondo cui chiunque avesse diffuso “notizie false” sulla risposta sarebbe stato notato dalle autorità e perseguito.

Data l’entità del danno, i turchi certamente ripuliranno le macerie e ricostruiranno per più di tre mesi. Non era sfuggito a nessuno che tre mesi avrebbero portato lo stato di emergenza fino alle elezioni generali previste per il 14 maggio. Sebbene ci siano alcuni utili poteri di emergenza attivati ​​in base a queste regole, la storia degli stati di emergenza sotto Erdoğan li ha visti utilizzati in gran parte a fini politici: dopo il tentativo di colpo di stato del 2016, uno stato di emergenza è stato imposto in tutto il paese per due anni interi per che Erdoğan conducesse una completa epurazione della burocrazia statale e del sistema educativo. Nel 2015, molte delle stesse regioni colpite dal terremoto sono state sequestrate in uno stato di emergenza nel bel mezzo di una stagione elettorale e in seguito agli attacchi terroristici dello Stato islamico lungo il confine siriano e a Istanbul.

Una semplice analisi dei sondaggi elettorali prima dei terremoti più recenti ha dimostrato che né Erdoğan né uno sfidante senza nome della principale alleanza di opposizione avrebbero ottenuto la maggioranza dei voti al primo turno, indicando che il Partito democratico popolare (HDP), un partito a maggioranza curda , sarebbe in grado di giocare a kingmaker. Mentre l’HDP è il secondo o il terzo partito di opposizione più forte, una delle regioni ora in stato di emergenza, Diyarbakır, ha la più alta concentrazione di elettori dell’HDP nel paese: quasi il 63% è andato all’HDP nelle elezioni del 2019 .

Le osservazioni sulle “notizie false” sono state ripetute nella prima apparizione pubblica di Erdoğan nelle aree disastrate il giorno successivo, nel bel mezzo della quale è diventato evidente che i provider Internet turchi, tutti strettamente legati al governo, avevano iniziato a limitare la larghezza di banda per i siti di social media come Twitter e Facebook. Queste azioni hanno rappresentato un ulteriore ostacolo per coloro che sul campo utilizzavano questi siti per localizzare i propri cari e chiedere aiuto.

Movimenti dei partiti di opposizione

Prima che Erdoğan potesse apparire in televisione, il leader del più grande partito di opposizione della Turchia, Kemal Kiliçdaroğlu (Partito popolare repubblicano, CHP), ha annunciato che si sarebbe diretto ad Hatay insieme ai suoi colleghi, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Ankara, Mansur Yavaş, e il sindaco di Izmir, Tunç Soyer, che hanno tutti vinto le gare contro i candidati dell’AKP alle elezioni del 2019. Nel periodo precedente al terremoto, la coalizione di opposizione al “tavolo dei sei” aveva fissato la data del 13 febbraio per nominare il proprio candidato da candidare contro Erdoğan, ed era opinione diffusa che le primarie non ufficiali fossero una gara tra Kiliçdaroğlu e İmamoğlu, il l’annuncio e le successive apparizioni congiunte ad Hatay hanno chiaramente dimostrato un’unità all’interno dell’opposizione che molti temevano fosse sotto un’enorme pressione. Kiliçdaroğlu ha offerto il suo discorso alla nazione da Hatay nella tarda serata del 7 febbraio. In netto contrasto con il discorso di Erdoğan, Kiliçdaroğlu è apparso illuminato da una luce di scorta in una città ancora senza elettricità, vestito interamente di nero, e ha risparmiato poche cerimonie prima di dare la colpa per la catastrofe ai piedi del regime, dicendo: “Questo crollo è interamente il risultato di una sistematica politica di rendita. Non c’è terreno d’incontro con Erdoğan, il palazzo o queste bande di rentier”. In passato, Kiliçdaroğlu è stato criticato per il suo comportamento discreto e per le critiche spesso sommesse e indirette al regime, ma questo discorso si è distinto per la sua franchezza e le sue pesanti accuse.

Il giorno seguente, İmamoğlu ha pubblicato i video del lavoro svolto a Hatay per conto del comune, compresa la creazione di una stazione di ricarica e Internet improvvisata , la consegna di oltre 1 milione di pacchetti di aiuti, l’arrivo di 582 soccorritori e dispositivi portatili servizi igienici e docce. Nel fare l’annuncio su Twitter, İmamoğlu ha fornito esplicitamente le informazioni “per coloro che si connettono tramite VPN”, un riferimento alle reti private virtuali utilizzate per accedere alle reti dei social media nei periodi in cui il governo ha limitato l’accesso. Nel mezzo di una guerra di accuse e accuse che probabilmente inizierà tra Erdoğan e Kiliçdaroğlu nelle prossime settimane e mesi, l’enfasi di İmamoğlu sulla fornitura di servizi è in linea con il modo in cui ha trascorso il suo tempo come sindaco, concentrandosi sul miglioramento dei servizi cittadini di base e sviluppo in un modo che non è dissimile dal mandato di Erdoğan come sindaco di Istanbul negli anni ’90. In effetti, portare internet, cibo, acqua ed elettricità ai turchi che non avevano accesso a queste cose è stato il biglietto da visita dell’AKP durante la sua ascesa negli anni 2000 e potrebbe essere un fattore chiave nella sfida dell’opposizione in futuro.

La stabilità di Erdogan

La risposta travolgente finora da parte dei turchi che si occupano di questa indicibile tragedia è la sensazione che molte di queste morti avrebbero potuto essere evitate. È vero che terremoti più forti hanno colpito altri paesi con vittime di ordini di grandezza inferiori a quelle che probabilmente vedremo in Turchia. Nel terremoto cileno del 2010, di magnitudo 8,8, morirono 525 persone. Al momento della stesura di questo articolo, il totale delle vittime ha superato quello del terremoto del 2011 in Giappone, che ha raggiunto 9,0 sulla scala Richter ed è stato accompagnato da un enorme tsunami e dal secondo peggior disastro nucleare della storia.

Il motivo per cui questo è così inquietante per Erdoğan è che la natura di queste decine di migliaia di morti – condomini di cemento armato – colpisce al centro della strategia di governo del suo partito. Nei primi anni del regno dell’AKP, la ripresa della Turchia dai crolli economici degli anni ’90 e l’apparente resilienza dopo la crisi finanziaria del 2008 è stata annunciata come una sorta di miracolo economico. In verità, questa resilienza è stata favorita da un settore delle costruzioni eccessivamente aggressivo. Nella fretta di costruire enormi quantità di nuove abitazioni, il governo turco ha emesso centinaia di migliaia di esenzioni dagli standard di sicurezza antisismica in tutto il paese, inclusi 75.000 edifici nell’area colpita da questi terremoti. Nell’ultimo decennio, questo sviluppo è andato a gonfie vele per costruire non solo enormi ed estesi nuovi progetti abitativi, ma discutibili “mega progetti” tra cui due nuovi ponti sul Bosforo e sullo stretto dei Dardanelli, un nuovo imponente aeroporto nella periferia di Istanbul e un progetto di progetto di canale inteso ad aggirare lo Stretto, tagliando un’enorme fascia attraverso la provincia turca della Tracia. In gran parte, questa costruzione è stata pagata con iniezioni di debito estero, gran parte del quale proveniva dagli alleati della Turchia nel Golfo, a cominciare dal Qatar e più recentemente dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita.