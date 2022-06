Il 1 giugno il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha interrotto i colloqui che aveva avviato con la Grecia nel gennaio 2021 e ha annullato il Consiglio strategico di alto livello che avevano istituito come forum in cui discutere le loro divergenze.

L’approccio di Erdogan alla Grecia era stato parte della svolta politica che ha così sconcertato gli osservatori politici nel dicembre 2020. All’improvviso, la Turchia aveva intrapreso un’offensiva di fascino che ha fatto scervellare politici e commentatori. Erdogan stava giocando a un nuovo gioco subdolo o stava davvero cercando di voltare pagina?

C’erano certamente ragioni sufficienti per la Turchia per riparare le relazioni. Nel 2020 la sua posizione internazionale, su una traiettoria discendente costante per circa otto anni, era davvero in stasi.

Le elezioni presidenziali americane erano in pieno svolgimento. Il Presidente Donald Trump, che aveva chiuso un occhio sull’accaparramento di terre in chiave anti-curda di Erdogan nel nord della Siria, aveva tracciato un confine con la Turchia, membro della NATO, imponendo sanzioni e bloccando l’accesso al programma dell’aeromobile da combattimento F-35 all’avanguardia degli Stati Uniti dopo l’acquisto dell’S-400 russo, un sistema antiaereo progettato specificamente per distruggere aerei come l’F-35. Il candidato presidenziale Joe Biden, a lungo contrario alle attività di accaparramento del potere di Erdogan in Siria, non lo avrebbe certamente ribaltato.

Erdogan aveva anche suscitato il dispiacere dell’UE continuando a cercare gas in quelle che sono internazionalmente riconosciute come acque cipriote. Dopo mesi di scambi aspri, nel dicembre 2020 l’UE ha effettivamente imposto sanzioni mirate alla Turchia. Il Regno Unito, ora non più nell’UE, ha sanzionato la Turchia per gli stessi motivi.

Le relazioni della Turchia con l’Egitto erano state congelate dal 2013, quando il presidente dei Fratelli Musulmani Mohamed Morsi è stato estromesso da Abdel Fattah al-Sisi. Erdogan, aderente a vita della Fratellanza, espulse l’ambasciatore d’Egitto e Sisi ricambiò. Egitto e Turchia hanno sostenuto schieramenti opposti nella guerra in Libia, mentre Ankara ha fatto del suo meglio per sovvertire la partnership commerciale e marittima in via di sviluppo dell’Egitto con la Grecia. Le relazioni con l’Arabia Saudita erano state oscurate per anni dall’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul.

Quanto a Israele, era ovvio da tempo che Erdogan coglieva ogni opportunità per denunciare Israele nei termini più stravaganti e per agire contro di essa ogni volta che poteva. Non ultima delle sue mosse ostili è stata quella di sostenere Hamas e di fornire una base a Istanbul per alti funzionari di Hamas, garantendo ad almeno dodici di loro la cittadinanza turca.

In breve, la Turchia aveva urgente bisogno di migliorare le sue relazioni con, tra l’altro, gli Stati Uniti, l’UE, il Regno Unito, l’Egitto, l’Arabia Saudita, l’Iran, la Grecia e Israele.

Questo è stato lo sfondo del cambio di tono di Erdogan sulla scena internazionale. Per raggiungere il suo obiettivo strategico di estendere e stabilizzare la base di potere della Turchia in tutto il Medio Oriente, lui o i suoi consiglieri devono aver capito che era necessaria una rivalutazione delle tattiche. Da quella che doveva essere un’analisi di base e di derivazione, è venuto un piano per affrontare il problema: la Turchia avrebbe intrapreso un programma di ‘riavvio’ delle relazioni con Stati ostili, oppositori o nemici.

Un cambio di tono, che ha portato a mosse concilianti, si è rivelato un notevole successo in diversi casi, non ultimo con Israele, il cui Presidente, Isaac Herzog, ha visitato la Turchia nel marzo 2022. Questa è stata seguita da una visita in Israele del ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, e l’apertura di una rinnovata cooperazione tra i due Paesi.

Le relazioni della Turchia con l’UE in generale, e con la Germania in particolare, sono state messe su una nuova base. Anche le relazioni riparate con l’Egitto sembrano sulla buona strada: diplomatici egiziani e turchi stanno per tenere un terzo round di negoziati, mentre la Turchia ha deciso di nominare un nuovo ambasciatore al Cairo dopo un intervallo di quasi nove anni.

Altrove la storia è meno incoraggiante. La Turchia ha iniziato a corteggiare l’Iran nel novembre 2021, quando il turco Cavusoglu ha incontrato il neoeletto presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Due settimane dopo i due presidenti si sono incontrati per la prima volta e hanno firmato per un completo miglioramento delle relazioni bilaterali. Quell’accordo si è sbloccato. Già in contrasto con l’Iraq e il controllo della regione irachena di Sinjar, a maggio è scoppiata un’importante lite tra Turchia e Iran sulle acque transfrontaliere. La Turchia ha iniziato a costruire dighe sui fiumi Aras e Tigri e sta ignorando le obiezioni dell’Iran.

Per quanto riguarda la Grecia, a quanto pare la riconciliazione si è rivelata un osso troppo duro per la Turchia. Un’interruzione della distensione ha acceso lo status di alcune isole dell’Egeo. Il 31 maggio il turco Cavusoglu ha accusato la Grecia di aver violato gli accordi internazionali che garantiscono la smilitarizzazione delle isole. Ha affermato che la Grecia stava violando l’accordo facendo volare sopra di loro aerei. Ha minacciato di agire se le violazioni non si fossero fermate.

Più di una volta durante il conflitto civile siriano, l’ossessione di Erdogan per la minaccia che percepisce dal partito indipendentista curdo PKK lo ha portato ad azioni in contrasto con la politica della NATO. Ad esempio, la sconfitta dello Stato Islamico in Siria è stata in gran parte dovuta all’eroismo delle forze curde Peshmerga che combattevano per conto della coalizione occidentale, ma Erdogan le considerava potenziali nemici e si impossessava di aree del territorio occupato dai curdi a sud del confine turco.

Ora la Turchia è contraria a un consenso della NATO sul desiderio di Svezia e Finlandia di unirsi all’organizzazione per rafforzare l’Occidente contro le ambizioni imperiali del Presidente della Russia, Vladimir Putin. Erdogan ha usato il veto a disposizione di ogni membro della NATO per opporsi alla loro adesione. Ancora una volta la presunta minaccia del PKK all’integrità della Turchia è alla radice della questione. La Turchia accusa Svezia e Finlandia di ospitare persone legate al PKK e altre che ritiene terroristi.

“Finché Tayyip Erdogan sarà a capo della Repubblica di Turchia”, ha detto Erdogan ai giornalisti il ​​28 maggio, “non possiamo dire ‘sì’ ai Paesi che supportano il terrorismo che aderiscono alla NATO”.

La Svezia e la Finlandia hanno dichiarato di condannare il terrorismo e avrebbero accolto con favore la possibilità di un collegamento con la Turchia. Erdogan rimane irremovibile. Il fascino – almeno per quanto riguarda la Grecia e la Nato – sembra essersi dissipato.