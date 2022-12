Turchia: Ekrem Imamoglu e l’‘ironia’ della poesia

I minareti sono le nostre lance, le cupole i nostri scudi

Le moschee sono le nostre caserme, i soldati credenti

La nostra fede ha aspettato questo esercito spirituale

Dio è grande, Dio è grande – Ziya Gökalp (1876-1924), “La preghiera di un soldato”

L’intellettuale e ideologo turco ottomano Ziya Gökalp ha scritto queste righe di poesia nel corso della guerra balcanica del 1912 combattuta tra ottomani e separatisti in Bulgaria, Grecia, Montenegro e Serbia. Gökalp sarebbe poi diventato senza dubbio l’intellettuale più influente del movimento nazionalista turco, ed è considerato da molti uno dei principali pensatori sociologici del suo tempo, in combutta con artisti del calibro di Max Weber ed Emile Durkheim. Sebbene sia morto solo un anno dopo l’istituzione ufficiale della repubblica, la vita e il lavoro di Gökalp hanno lasciato un segno indelebile nella politica turca e un’eredità che è stata utilizzata in tutto lo spettro politico turco, da nazionalisti, laici e islamisti allo stesso modo.

Nel 1997, la poesia di Gökalp ha causato a Recep Tayyip Erdoğan guai legali quando ha recitato quei versi in un discorso mentre era sindaco di Istanbul. Citando Gökalpin il contesto di una crescente sfida della politica di orientamento islamista nel Paese ha fornito il pretesto ai tribunali politicizzati del Paese per accusare il sindaco di aver insultato il carattere laico della Turchia. La conseguente battaglia legale comporterebbe una condanna a 10 mesi di carcere. Nel lungo periodo, la mossa fallì. L’imprigionamento di Erdoğan ha dato energia ai suoi sostenitori a Istanbul e oltre, lo ha reso una vittima delle istituzioni legali illiberali della Turchia e lo ha spinto a prendere il centro della scena nel neonato Partito per la giustizia e lo sviluppo una volta rilasciato a seguito di una pena ridotta nel 1999.

Due decenni dopo che Erdoğan è salito al potere come primo ministro nel 2002, è circolata un’eco ironica di questa storia. Un tribunale turco ha recentemente condannato a due anni e mezzo di reclusione l’attuale sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, astro nascente del Partito popolare repubblicano turco (Cumhuriyet Halkların Partisi, o CHP), il principale partito in un blocco di opposizione destinato a sfidare Erdoğan alle elezioni del prossimo giugno. İmamoğlu è stato mosso con questa accusa per aver definito ‘stupido’ il Consiglio delle alte elezioni (Yüksek Seçim Kurulu, o YSK) per aver stabilito che la sua vittoria iniziale nelle elezioni del sindaco di Istanbul del 2019 non era abbastanza ampia da sostenere una ripetizione del le elezioni, che alla fine İmamoğlu avrebbe vinto con un margine significativamente maggiore.

Il risultato di quelle elezioni è stata la prima indicazione che İmamoğlu era visto come una minaccia dal campo di Erdoğan. Non solo perché ha sconfitto il candidato scelto da Erdoğan, Binali Yıldırım, che aveva servito come primo ministro fino a quando quella carica non è stata liquidata nelle riforme costituzionali che hanno nascosto la superpresidenza di Erdoğan, ma perché è stato in grado di colmare una coalizione tra membri di destra dell’opposizione nazionalista Good Party (İyi Parti), membri di sinistra del suo stesso partito, e allo stesso tempo ottiene il tacito sostegno del Partito democratico popolare a maggioranza curda (Halk Demokrasi Parti, o HDP). Una tale coalizione proiettata su scala nazionale sarebbe sufficiente, presumendo un voto libero, per superare Erdoğan sulla base dei recenti sondaggi.

L’attuale processo e la condanna sono ampiamente interpretati come un palese tentativo di rimuovere İmamoğlu dalla competizione in corso tra i membri del blocco dell’opposizione che potrebbero essere nominati per candidarsi contro Erdoğan, e un chiaro segnale dal campo di Erdoğan che vedono İmamoğlu come una vera minaccia.

Resta da vedere come si svilupperà il processo legale attorno a questa decisione. İmamoğlu ha l’opportunità di fare appello e potrebbe teoricamente calciare il barattolo oltre la data delle elezioni programmate, rimanendo così valido come candidato presidenziale. Tuttavia, il momento è stato chiarificatore in termini di come verrà risolta la questione dell’avversario di Erdoğan. Il blocco dell’opposizione turca affronta una sfida paradossale in quanto è legato l’uno all’altro dalla promessa di tornare a un sistema di governo parlamentare, ma quella promessa non è affatto ciò che lega ciascuno dei partiti ai propri elettori. In quanto tale, sembrava necessario trovare un candidato che avesse maggiori probabilità sia di battere Erdoğan sia di portare a termine modifiche costituzionali per placare la coalizione di opposizione.

Fino a poco tempo fa, molti sospettavano che il leader del CHP, Kemal Kiliçdaoğlu, sarebbe stato il candidato più probabile. Kiliçdaroğlu è stato l’architetto della coalizione senza precedenti di sei partiti di opposizione, e quindi visto come quello che più probabilmente manterrà la promessa di un ritorno al governo parlamentare. İmamoğlu, d’altra parte, ha suscitato il sospetto che, nonostante la sua abilità e popolarità, sarebbe stato meno propenso a mantenere le promesse del suo partito ai loro partner, e il suo ansioso confronto con il precedente mandato di Erdoğan come sindaco potrebbe aver lasciato un brutto segno gusto in bocca ad alcuni nella sua stessa festa. Subito dopo la condanna, tuttavia, le cose sembrano cambiare.

Anticipando la sentenza, İmamoğlu ha potuto organizzare una manifestazione significativa con migliaia di sostenitori in sua difesa nel quartiere Saraçhane di Istanbul, che si trova in un distretto che İmamoğlu ha vinto con il minimo margine nel 2019. Alla manifestazione, İmamoğlu è stato affiancato da due importanti attori di potere nella politica di opposizione: il leader del partito nazionalista di destra İyi, Meral Akşener, e Canan Kaftancıoğlu, il leader della sezione di Istanbul del CHP che sta attualmente scontando una condanna a quattro anni in libertà vigilata per aver insultato Erdoğan. Akşener è stata particolarmente appassionata nel suo discorso alla folla a sostegno di İmamoğlu, invocando la poetica del momento dicendo, “questa canzone non può finire qui, è vero che quella canzone non è finita (in tribunale), ma oggi, oggi, ti prometto come Meral Akşener che questa canzone non finirà qui.” Questa frase era un chiaro riferimento a un album best-seller di poesie parlate che Erdoğan pubblicò il giorno in cui entrò in prigione, il 26 marzo 1999.

La loro presenza, che ha dimostrato il sostegno dell’ala sinistra e destra del blocco di opposizione a sei partiti per il sindaco in lotta, è stata notevole anche per l’assenza di Kiliçdaroğlu, che era a Berlino per completare una serie di visite che includevano Stati Uniti e Regno Unito per apparentemente incontrare esperti di tecnologia ed economia che consiglieranno i piani per ristrutturare l’industria e l’economia turche se il blocco dell’opposizione avesse successo. In una breve dichiarazione alla stampa mentre lasciava il suo hotel a Berlino, Kiliçdaroğlu ha offerto poco più che bromuri sulla difesa della giustizia a sostegno del suo collega. Tornando a Istanbul per un secondo raduno il 15 dicembre, questa volta insieme a İmamoğlu, la verbosità di Kiliçdaroğlu è stata un po’ più forte ma la sua dichiarazione ufficiale di sostenere “la volontà di 16 milioni” – un riferimento alla campagna di pubbliche relazioni di İmamoğlu per rappresentare l’intera popolazione di Istanbul – piuttosto che un più ampio sostegno nazionale da parte di tutti gli 85 milioni di turchi è apparso di nuovo in sordina rispetto alle dichiarazioni di altre figure chiave .

Da parte sua, İmamoğlu non ha evitato paragoni poetici con il mandato dell’attuale presidente come sindaco. La posizione è stata vista come il miglior trampolino di lancio per la politica nazionale in Turchia: è il comune più grande di un paese le cui strutture di governo offrono sindaci con poteri paragonabili a quelli dei governatori statali negli Stati Uniti, e İmamoğlu ha voluto usare il metodo propagandistico poteri associati all’ufficio per rinominare se stesso e la città con un occhio alle elezioni di quest’anno da quando è entrato in carica nel 2019.

Resta da vedere se l’ironia poetica della sua convinzione si volgerà a suo favore nella contesa contro Erdoğan – anche perché le barriere politiche e strutturali al suo successo sono grandi – ma nel breve periodo ha acuito i contrasti in vista del lotta interna per nominare un candidato. In effetti, i poeti e la poesia hanno avuto un impatto duraturo sulla politica di parte in Turchia: in diversi momenti dell’attuale dramma politico abbiamo visto politici di spicco invocare non solo Gökalp, ma figure come il poeta comunista Nazım Hikmet , l’islamista conservatore Necip Fazıl Kısakürek , o l’ultranazionalista Nihal Atsız. Se İmamoğlu riuscirà a trascendere queste divisioni, come spesso ha fatto l’eredità di Gökalp e in effetti come ha fatto Erdoğan per un certo periodo, non mancherà l’ironia poetica nella prossima competizione per guidare il progetto repubblicano della Turchia in un secondo secolo.