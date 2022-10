Turchia – Venezuela: un’alleanza esotica dell’era multipolare

Le relazioni internazionali dinamiche e spesso volubili degli ultimi dieci anni hanno talvolta portato a esiti inaspettati come la conclusione di molte alleanze interessanti. Una delle alleanze più esotiche, almeno a prima vista, è la crescente partnership tra Venezuela e Turchia. Le relazioni turco-venezuelane hanno conosciuto un drammatico aumento e fioritura negli ultimi cinque o sei anni, il che non è solo diplomatico ma abbastanza tangibile a livello commerciale e finanziario.

Uno sguardo alla storia mostra che turchi e venezuelani si conoscono da decenni, anche se non hanno collaborato in modo più concreto fino a tempi recenti. Ad esempio, il Venezuela è uno dei primi paesi della regione dell’America Latina e dei Caraibi con cui la Turchia ha stabilito relazioni diplomatiche. Le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Turchia e il Venezuela (dal 1999 la Repubblica Bolivariana) sono state stabilite nel 1950. A causa della distanza geografica e del fatto che i due paesi si sono concentrati maggiormente sull’ambiente circostante, le relazioni sono rimaste limitate fino al 2016.

Dopo la morte di Hugo Chávez nel marzo 2013, il vice primo ministro turco Besir Atalay ha partecipato al funerale e ha affermato che la morte del presidente venezuelano ha scosso l’intera America Latina. Quella visita ha segnato una nuova era in cui l’alleanza turco-venezuelana comincerà lentamente a forgiarsi. Gli anni successivi hanno visto il rafforzamento della cooperazione commerciale tra i due paesi. Le relazioni bilaterali hanno iniziato a svilupparsi principalmente grazie a visite reciproche ad alto livello dal 2016 in poi. La prima visita ufficiale a livello presidenziale ha avuto luogo nell’ottobre 2017, quando il Presidente venezuelano Nicolás Maduro ha visitato la Turchia. Maduro, in qualità di presidente del Movimento dei Non Allineati, ha partecipato alla 6a Sessione Straordinaria (conferenza) dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica a Istanbul nel dicembre dello stesso anno. Inoltre, nel luglio 2018, il Presidente del Venezuela ha partecipato alla riinaugurazione del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Il 21 e 22 settembre 2018 il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha visitato il Venezuela. Tre mesi dopo, a dicembre, Erdogan ha visitato il Venezuela. È stata la prima visita di un Presidente turco in Venezuela. In quell’occasione è stato organizzato un forum d’affari turco-venezuelano. Un mese dopo, il patto Maduro-Erdogan è stato considerato forte poiché il leader turco non ha riconosciuto l’autoproclamato nuovo Presidente venezuelano, Juan Guaido. Poi, nel gennaio 2019, Erdogan ha condannato inequivocabilmente le azioni di Guaido su Twitter: “Coloro che cercano di nominare un governatore coloniale postmoderno in Venezuela, dove il presidente è eletto e il popolo governa, dovrebbero sapere che solo le elezioni democratiche possono determinare come sarà governato il Paese .” Questo atteggiamento di Erdogan non sorprende poiché ritiene che dietro il fallito colpo di stato contro di lui nel 2016 ci siano gli americani e lo studioso islamico turco Fethullah Gulen, che vive negli Stati Uniti.

Invece di sostenere il nuovo leader filo-occidentale Guaido, i turchi hanno sostenuto Maduro, quindi il vicepresidente turco Fuat Oktay ha partecipato alla sua inaugurazione. Il Ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza ha visitato la Turchia nell’aprile 2019, seguita dall’arrivo del Vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez nel gennaio 2020. Nel novembre 2021, Ankara ha elogiato il Venezuela per aver tenuto elezioni regionali, che molti ritengono irregolari e truccate dai chavisti. Ad esempio, il Dipartimento di Stato ha definito le elezioni “imperfette”. Nell’aprile 2022, i due paesi hanno firmato otto accordi durante la visita di Cavusoglu in Venezuela.

Tutte le citate visite interstatali ad alto livello mostrano che le relazioni turco-venezuelane si rafforzano ogni anno. Il volume ufficiale degli scambi tra i due Paesi alla fine del 2019 era di circa 150 milioni di dollari (quota turca: 129,7 milioni di dollari, quota venezuelana: 20,3 milioni di dollari). Durante la sua ultima visita, Cavusoglu ha affermato di sperare che il commercio tra i due Paesi raggiunga presto 1,5 miliardi di dollari l’anno, il doppio degli 850 milioni ufficiali di fine 2021.

L’ultimo incontro “spettacolare” tra i due presidenti è avvenuto nel giugno di quest’anno quando Maduro ha visitato Erdogan ad Ankara. Maduro ha definito Erdogan suo “fratello” in un tweet, mentre il presidente turco ha condannato le sanzioni “unilaterali” al Venezuela in un post su Twitter scritto in spagnolo. In una conferenza stampa congiunta dopo colloqui privati, Erdogan ha affermato che la Turchia “ha sempre sostenuto il Venezuela e continuerà a farlo in futuro”. Ha affermato che la Turchia si oppone alle sanzioni unilaterali contro il Venezuela e la considera uno dei “partner più importanti” nella regione dell’America Latina. Ha confermato che lui e Maduro hanno opinioni simili su molte questioni geopolitiche e vogliono portare le relazioni bilaterali al “livello successivo”. Erdogan ha sottolineato che ci sono molte aree in cui Turchia e Venezuela possono aumentare la cooperazione, tra cui energia, estrazione mineraria, edilizia, salute e turismo. Il suo obiettivo è uno scambio commerciale per un importo di ben 3 miliardi di dollari. Poco prima della stampa, i due presidenti hanno assistito alla firma di tre accordi di cooperazione nei settori dell’economia, del turismo e dell’agricoltura.

Maduro ha poi elogiato la crescente influenza globale della Turchia, dicendo che il paese svolge un ruolo geopolitico “molto importante” come una delle potenze in un mondo multipolare. Ha ringraziato Ankara per il suo aiuto durante la pandemia di coronavirus. Ha sottolineato che Venezuela e Turchia stanno “aprendo” nuove modalità di cooperazione e ha invitato gli investitori turchi a sfruttare le varie opportunità che si stanno aprendo mentre il suo Paese si avvia verso la ripresa economica. In un’intervista all’agenzia di stampa turca Anadolu, Maduro ha elogiato la “bella patria turca”, che ha visitato più volte, e ha evidenziato la “grande amicizia” tra i due Paesi. Ha affermato che Ankara e Caracas hanno già accordi in vari campi, come il commercio, la finanza, la scienza, la tecnologia, l’agricoltura, l’estrazione mineraria e l’energia. L’obiettivo è raggiungere 1,5 miliardi di dollari di scambi tra l’anno in corso e il prossimo anno. Secondo Maduro, il Venezuela potrebbe diventare un grande porto che riceverebbe prodotti industriali e agricoli turchi e li trasporterebbe ulteriormente nei paesi delle regioni sudamericane e caraibiche.

“Non abbiamo mai avuto un rapporto così stretto con la Turchia o con questa regione del mondo come oggi. Per questo vi dico che il mondo è molto più degli Stati Uniti e dell’Occidente”, ha affermato Maduro, aggiungendo che la Turchia è “una delle regioni più importanti”. Al terzo incontro della Commissione mista per la cooperazione tra Turchia e Venezuela, Maduro ha dichiarato che è stato elaborato un piano per migliorare le relazioni commerciali, agricole, energetiche e finanziarie per i prossimi 10-15 anni. Quanto siano buoni i rapporti lo dimostra il fatto che attualmente Caracas è una delle poche città dell’America Latina ad avere un collegamento aereo regolare con Istanbul con sette voli settimanali. Già a dicembre 2016, Turkish Airlines ha introdotto voli diretti tra Caracas e Istanbul (via L’Avana) nel tentativo di “collegare ed espandere i contatti”.

Il Venezuela è stato in una grave crisi politica ed economica per quasi tutto l’ultimo decennio. Gli abitanti di quel paese ricco di petrolio nel mondo hanno sperimentato iperinflazione, proteste violente, disordini politici, grave carenza di beni di consumo, medicine e carburante, che hanno costretto milioni di venezuelani a lasciare il paese. L’alleanza con la Turchia ha contribuito a stabilizzare la situazione nel Paese ea migliorare la posizione del Paese all’estero. Dal 2018, la Turchia ha aumentato drasticamente le sue esportazioni in Venezuela, compresi prodotti alimentari e per l’igiene personale. Il paese sudamericano a sua volta ha venduto oro alla Turchia, sebbene l’importo non sia pubblico. Reuters ha riferito che nel 2018 23 tonnellate di oro venezuelano sono state trasportate per via aerea in Turchia.

Il principale fattore che ha portato al riavvicinamento di Turchia e Venezuela è la resistenza dei regimi di Erdogan e Maduro all’Occidente, in particolare la resistenza alla politica estera degli Stati Uniti. Sia la Turchia che il Venezuela resistono all’ordine globale unipolare degli Stati Uniti e cercano di rafforzare l’ordine multipolare attraverso la loro alleanza. Gli Stati Uniti sono in “guerra” diplomatica con la Turchia a causa del governo autoritario e antidemocratico di Erdogan, della persecuzione dell’opposizione, dell’intervento turco in Siria e della maggiore cooperazione con la Russia. D’altra parte, l’America ha cattive relazioni con il Venezuela anche a causa del carattere autoritario del governo e della persecuzione dell’opposizione, della mancanza di democrazia, delle politiche economiche socialiste, del presunto coinvolgimento dello Stato nel traffico di droga, ecc.

Nonostante le loro differenze ideologiche (Maduro è di sinistra, socialista e cattolico, mentre Erdogan è di destra, conservatore e islamista), entrambi i leader autoritari perseguono politiche nazionaliste e antiamericane, quindi non sorprende che abbiano costruito forti legami personali. L’amicizia tra i presidenti turco e venezuelano potrebbe essere vividamente spiegata dal detto: “Il nemico del mio nemico è mio amico”. Il nemico comune, Washington, ha creato un’amicizia tra Ankara e Caracas. L’amicizia ha cominciato a svilupparsi rapidamente proprio dopo il fallito tentativo di colpo di stato contro Erdogan nell’estate del 2016. Naturalmente l’interesse era reciproco. Tuttavia, Maduro sembra essere il principale artefice dell’alleanza. L’alleanza con la Turchia è opera delle sue mani e uno dei rari successi creativi della sua politica estera. Voleva farsi un forte amico personale nel mondo e ci è riuscito. La relazione tra Maduro ed Erdogan ricorda molto la relazione tra Chávez e Mahmoud Ahmadinejad.

Nonostante le differenze nelle politiche interne e tutte le carenze che esistono nella Turchia di Erdogan e nel Venezuela di Maduro, si dovrebbe essere obiettivi e ammettere che entrambi i paesi nell’arena internazionale guidano politiche indipendenti e sovrane, il che è una spina nel fianco dei politici americani, a prescindere se Obama, Trump o Biden sono seduti alla Casa Bianca. La Washington ufficiale vorrebbe vedere la Turchia come un membro pacifico della NATO che accetta obbedientemente il consiglio dei diplomatici americani ed entra in conflitto con la Russia, la Cina o il Pakistan per loro volere. Forse come trampolino di lancio per il coinvolgimento della NATO nei conflitti nel vicinato turco. Per quanto riguarda il Venezuela, la maggior parte dei politici americani vorrebbe che il Venezuela fosse, da un lato, una stazione di pompaggio del petrolio a buon mercato per le compagnie petrolifere americane e occidentali e, dall’altro, un paese politicamente dipendente dagli Stati Uniti.

Sarebbe certamente positivo per la Turchia e il Venezuela coltivare buone relazioni con gli Stati Uniti e l’Occidente nel suo insieme, ma queste relazioni devono essere regolate a livello di Stati sovrani uguali, non a livello di tutore-mentore. Nel frattempo, fino a quando i politici occidentali non lo capiranno, paesi come la Turchia e il Venezuela cercheranno altri modi per progredire. E non è affatto una cattiva notizia. Tali alleanze contribuiscono fortemente alla multipolarità e ad un mondo più equo.