Turchia: 2023, 100 anni di Repubblica ed elezioni anticipate?

I funzionari turchi, guidati dal Presidente Recep Tayyip Erdoğan, assicurano al pubblico che non ci saranno elezioni anticipate e che le elezioni saranno organizzate come previsto nel giugno 2023. Inoltre, il 19 agosto 2022 il Ministro della Giustizia turco Bekir Bozdağ ha dichiarato che il presidente e le elezioni parlamentari si terranno come previsto dalla Costituzione turca, cioè il 18 giugno 2023. In Turchia si sospetta che Erdoğan possa sorprendere l’opposizione e indire elezioni generali e presidenziali anticipate.

In Turchia, il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) al governo ei partiti di opposizione si impegnano sempre più spesso in dibattiti politici e legali sulla possibile candidatura di Erdoğan alle prossime elezioni presidenziali. L’opposizione sostiene che il presidente Erdoğan non può candidarsi per un altro mandato, in quanto sarebbe il suo terzo mandato consecutivo, perché aveva già servito due mandati come presidente. Il primo da agosto 2014 a giugno 2018, e il suo secondo e attuale mandato è iniziato a giugno 2018 e dovrebbe terminare a giugno 2023. La costituzione turca non consente alla stessa persona di servire più di due mandati consecutivi come presidente, mentre uno mandato dura cinque anni. L’opposizione afferma che la possibilità di Erdoğan di candidarsi per il terzo mandato presidenziale dipende dall’organizzazione di elezioni anticipate.

Dall’altro lato, il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) sostiene che Erdoğan è idoneo a candidarsi per un nuovo mandato presidenziale sulla base del fatto che il referendum sugli emendamenti costituzionali, che prevedeva il passaggio al sistema presidenziale, è stato tenutosi il 16 aprile 2017. Vale a dire, secondo il nuovo sistema Erdoğan ha vinto il suo primo mandato presidenziale il 24 giugno 2018 e può candidarsi per un nuovo e secondo mandato presidenziale alle prossime elezioni del giugno 2023.

Al fine di aggirare questa controversia legale, Ali İhsan Yavuz, vicepresidente dell’AKP per gli affari elettorali, ha proposto l’attivazione dell’articolo 116 della Costituzione[2] che regola “Se la Grande Assemblea della Repubblica di Türkiye (Parlamento) adotta una decisione sulle elezioni anticipate durante il secondo mandato del Presidente della Repubblica, Erdoğan potrebbe essere ancora una volta un candidato presidenziale”, il che significa che se verranno organizzate elezioni presidenziali anticipate, Erdoğan potrà candidarsi per il suo terzo mandato presidenziale consecutivo.

Come avviare le elezioni anticipate

Secondo gli emendamenti adottati al referendum del 2017, sia il presidente che il parlamento possono indire elezioni anticipate. La legislazione include una clausola di ” doppio blocco ” secondo la quale il presidente e tutti i 600 rappresentanti della Grande Assemblea Nazionale di Turchia devono essere eletti lo stesso giorno. Le elezioni presidenziali e generali devono svolgersi contemporaneamente, cioè non possono essere tenute separatamente. Inoltre, secondo la Costituzione, il Presidente può indire le elezioni con decreto presidenziale.

Il parlamento turco, composto da 600 deputati, può decidere di indire elezioni anticipate a maggioranza dei tre quinti del numero totale dei suoi membri. In particolare, 360 membri. Attualmente, né il governo né l’opposizione hanno un numero sufficiente di membri per adottare una tale decisione.

Il piano di Erdoğan per sorprendere l’opposizione

Ci sono profondi disaccordi tra i partiti di opposizione riguardo al candidato che affronterà Erdoğan alle prossime elezioni presidenziali. Il blocco di opposizione denominato ” Tavola dei sei” – ” Altili Masa“, è composto dal Partito popolare repubblicano (CHP), dal partito nazionalista İYİ /The Good Party/ , dal partito islamista Saadet /The Felicity/ , (Erdoğan era un membro di il partito), il Partito Democratico (DP) e due partiti fondati da ex veterani dell’AKP. Nello specifico, Gelecek – ( The Future), istituito dall’ex Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Ahmet Davutoğlu e dalla DEVA Partito /Remedy/, istituito dall’ex Ministro delle Finanze e Ministro degli Affari Esteri Ali Babacan. Mentre il leader del CHP Kemal Kılıçdaroğlu aspira a essere il candidato presidenziale a nome della coalizione “Tabella dei sei”, alcuni partiti della coalizione rifiutano tale opzione. Vale a dire, credono che a causa del suo orientamento laico e delle sue affiliazioni con la comunità alevita, la sua nomina significherebbe la perdita di voti di un gran numero di elettori islamici conservatori, che non voterebbero per lui. A Kılıçdaroğlu mancano carisma e risultati politici, che sono alcuni dei vantaggi più importanti di Erdoğan. In qualità di leader dell’opposizione dal 2010, non ha mai vinto contro Erdoğan e l’AKP in nessuna delle elezioni tenutesi finora, a partire dalle elezioni del 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

All’inizio di settembre 2022, Ali Babacan, un leader dell’opposizione del Partito della Democrazia e del Progresso, ha dichiarato che se i partiti del “Tavolo dei sei” non sono d’accordo su un candidato presidenziale congiunto, allora ogni partito nominerà il proprio leader come candidato presidenziale. In altre parole, l’opposizione avrebbe sei candidati presidenziali, che ancora una volta farebbero il gioco di Erdoğan.

Mentre ci sono molti fattori che possono indurre il presidente Erdoğan a decidere di indire elezioni anticipate, ci sono anche ostacoli che possono impedire che ciò accada. Tra i più importanti il ​​fatto che le modifiche alla legge elettorale approvate dal Parlamento nel marzo 2022 non sono ancora entrate in vigore. Gli emendamenti sono stati proposti dal partito AKP e dal suo partito di coalizione MHP per aumentare le possibilità dell’MHP alle prossime elezioni parlamentari. Vale a dire, l’MHP ha attualmente 48 dei 600 mandati in parlamento e mentre l’abbassamento della soglia elettorale dal 10% al 7% aumenterebbe le possibilità dell’MHP di essere di nuovo un partito parlamentare, creerebbe contemporaneamente un’opportunità per altri partiti di opposizione diventare partiti parlamentari. Questa era la principale richiesta del partito del movimento nazionale MHP. Nello specifico,

Un altro ostacolo è il calo di popolarità del partito di governo AKP. Vale a dire, mentre la maggioranza dei sondaggi dell’opinione pubblica indica che il Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) vincerà alle prossime elezioni parlamentari e avrà la maggioranza in parlamento, i sondaggi indicano anche che vincerà dal 33% al 35% dei voti . Tuttavia, tali percentuali indicano un calo del sostegno del partito al potere AKP, poiché alle ultime elezioni parlamentari, che si sono svolte nel giugno 2018, il partito aveva ottenuto il 42,6% dei voti.

Secondo turno per l’elezione del presidente

Nella maggior parte dei sondaggi di opinione il presidente Erdoğan è ancora in testa con il 40%. È seguito da Mansur Yavaş, sindaco di Ankara e membro del partito di opposizione CHP, Meral Akşener, leader di İYİ – The Good Party ed Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul e membro del partito CHP. Tuttavia, la maggioranza dei sondaggi indica anche che Erdoğan non riuscirà a vincere al primo turno delle elezioni e non avrà la maggioranza assoluta dei voti, come avvenuto alle elezioni del 2014 (51,79% dei voti) e del 2018 (52,59 % di voti), il che significa che dovrebbe superare il secondo turno elettorale contro un candidato dell’opposizione.

Infine, la data delle elezioni anticipate in Turchia dipenderà dalla valutazione della situazione politica ed economica interna da parte del presidente Erdoğan e del partito al governo AKP, nonché dalle aspettative del governo in merito a miglioramenti nell’area dell’economia entro la fine di questo anno.

Gli analisti ritengono piuttosto improbabile che i partiti di opposizione riescano a mediare, in modo tempestivo, un accordo su un candidato presidenziale congiunto dell’opposizione che si candiderebbe alle elezioni presidenziali contro Erdoğan. Quindi, è probabile che Erdoğan possa sorprendere i partiti di opposizione e indire elezioni anticipate.

Gli intellettuali turchi sono consapevoli della portata delle divisioni politiche, culturali e storiche nella società turca. Questa realtà è una grande sfida per il futuro della Turchia, perché la vittoria di qualsiasi opzione significherebbe non solo un cambio di governo, ma anche un movimento del paese verso un futuro più incerto. In altre parole, il processo democratico apre la porta all’ignoto, non a un futuro migliore.

Di fronte alla grave situazione economica e alle elezioni, eccezionalmente importanti per il suo futuro politico, il presidente turco Erdoğan è consapevole di questa realtà e della crescente forza dell’opposizione dovuta alla crisi economica, che ha prosciugato tutti gli strati della società turca e in particolare la classe media.

L’opposizione si trova di fronte a una grande sfida per quanto riguarda la nomina del suo candidato, che sembra una missione impossibile a causa dei loro disaccordi interni. All’interno dell’opposizione non c’è unità sulle scottanti questioni economiche e politiche. Il loro unico obiettivo è rimuovere Erdoğan dal potere. Poiché non hanno un programma o una formula chiara su come affrontare la crisi economica, gli elettori voteranno prevalentemente a favore della continuità, piuttosto che per un’ampia coalizione. La Turchia ha una pessima esperienza con le ampie coalizioni, che in passato avevano portato lo stato sull’orlo della bancarotta diverse volte.

Il problema dell’opposizione è che è composta da quattro elementi. Nello specifico, l’islamista, il laico, il nazionalista e il curdo, che hanno naturalmente orientamenti politici contraddittori e difficilmente si uniranno su un’unica piattaforma. Infatti, anche se si uniscono, non saranno in grado di sviluppare un programma comune che affronti i problemi esistenti nella società, salvi l’economia o si occupi di politica estera in relazioni internazionali molto complesse.

I leader dei partiti islamisti derivati ​​dall’AKP, guidati da Ahmet Davutoğlu, ex primo ministro, e Ali Babacan, ex ministro delle finanze, nonché la leadership del partito Saadat, che coltiva e promuove la politica del pensatore e politico islamista Necmettin Erbakan, capiscono che il loro elettorato non sosterrebbe nessuno dei candidati nominati dai liberali, nazionalisti o laici, né darebbe la preferenza a nessun candidato dell’opposizione che non sia islamista come Erdoğan. Hanno già annunciato che al secondo turno elettorale voteranno per il presidente Erdoğan. Sulla base di questi fatti, né il Partito popolare repubblicano CHP né altri partiti di opposizione sono in grado di sconfiggere individualmente Erdoğan,

Un punto di preoccupazione per l’opposizione è che Erdoğan non solo controlla l’apparato statale, ma può produrre singole crisi politiche, come l’escalation dei rapporti con la Grecia, trasformare la disputa sulle isole e sul Mediterraneo orientale in una questione nazionale legata al sicurezza della Turchia, iniziare una nuova guerra contro l’organizzazione terroristica del PKK nel nord della Siria o intensificare la disputa con la NATO sull’adesione di Svezia e Finlandia allo scopo di ottenere concessioni, che userebbe nella campagna elettorale. L’opposizione è anche preoccupata per il possibile utilizzo di tali crisi, in quanto sarebbero di natura populista in cui l’entusiasmo e il patriottismo tra i cittadini sarebbero elevati, mentre l’opposizione dovrebbe sostenere e non essere contro il governo su tali questioni,

Elettori curdi

Un aspetto analizzato in tutte le discussioni sulle prossime elezioni in Turchia è l’influenza degli elettori curdi. Si stima che in Turchia i curdi costituiscano circa il 15% degli 84 milioni di abitanti. Secondo l’equazione elettorale, i voti curdi determineranno l’esito finale delle elezioni, in particolare le elezioni presidenziali.

Gli elettori di origine curda, proprio come gli elettori di origine turca, sono divisi in diverse opzioni intellettuali e politiche. Alcuni di loro sono nazionalisti e di sinistra, mentre altri sono liberali, democratici, conservatori o islamisti. Sebbene il Partito democratico popolare (HDP) sia stato il partito leader alle elezioni nella maggior parte delle province a predominanza curda, la quota di voti ottenuti da altri partiti tra elettori di discendenza curda non è trascurabile. Vale a dire, gli elettori di discendenza curda hanno anche dato il loro voto , tra l’altro, a rappresentanti e politici curdi che sono membri del Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) e del Partito popolare repubblicano (CHP).

I nazionalisti curdi non votano per il partito del movimento nazionalista (MHP), proprio come i nazionalisti turchi non votano per il Partito democratico popolare (HDP). Tuttavia, non si può dire che tutti i curdi non votino per MHP o che tutti i turchi non votino per HDP. Nello specifico, ci sono elettori curdi che votano per l’MHP, proprio come tra gli elettori turchi alcuni votano per l’HDP, a dire il vero in piccole percentuali.

Il Partito Democratico del Popolo (HDP) è il risultato dell’alleanza tra partiti turchi di estrema sinistra e nazionalisti curdi. Tuttavia, ci sono preoccupazioni da parte degli elettori curdi, tradizionalmente conservatori, che i turchi di estrema sinistra avrebbero il controllo del partito (HDP). Alcuni di loro credono che i curdi siano stati usati dall’HDP e che il partito abbia perso la sua “identità curda”.

I cittadini di origine curda, così come i cittadini di origine turca, non votano solo sulla base delle loro affiliazioni politiche o ideologiche. Alle prossime elezioni, gli elettori curdi, proprio come gli altri cittadini turchi, voteranno per la continuazione degli investimenti, dei progetti di sviluppo, della sicurezza e della stabilità, lontano dalle divisioni etniche e partigiane dell’opposizione.

La questione curda è la questione più controversa che la Turchia ha dovuto affrontare dall’istituzione della Repubblica nel 1923. L’obiettivo dei padri fondatori della moderna Turchia era la creazione di uno stato nazionale simile a quelli europei. Hanno tentato di creare una nazione basata su cittadini uguali e identità comune sui principi di laicità e sovranità. Tuttavia, tutti i cittadini che vivevano all’interno dei confini turchi erano identificati come turchi e ci si aspettava che le minoranze etniche abbracciassero l’identità “turca” come identità comune. Tuttavia, le cose non si sono sviluppate completamente come previsto, il che ha creato numerose complicazioni negli anni successivi.

Sin dal suo inizio e fino al 2002, i problemi di Turchia sono stati strettamente legati al ruolo dei militari nella vita politica. Prima che l’AKP salisse al potere, la democrazia turca era sotto il controllo degli organi militari e giudiziari. Si sono dati il ​​diritto di limitare gli standard democratici e le libertà civili, tutto in nome della stabilità politica e della trasformazione sociale. I militari credevano che la democrazia potesse portare a un regime (islamista) instabile e regressivo. In Turchia, attraverso il Consiglio di sicurezza nazionale, i militari avevano il monopolio sull’identificazione delle questioni di sicurezza nazionale e dettavano le decisioni politiche, economiche e sociali a ogni governo.

Alle ultime elezioni, quasi la metà degli elettori curdi ha votato a favore del partito al governo AKP, perché dal 2002 Erdoğan è stato l’unico leader della Turchia moderna che si è impegnato a risolvere i problemi delle minoranze etniche e a investire grandi sforzi e risorse nello sviluppo della parte sud-orientale del paese, nonostante il ruolo distruttivo degli elementi filo-curdi (HDP) e dei nazionalisti turchi (MHP e CHP).

La Turchia passa dall’essere il ‘malato’ ad essere una forza regionale nel 2023

Dalla metà del diciannovesimo secolo fino alla sua dissoluzione nel 1922[3], l’Occidente definì l’Impero Ottomano il “ malato /d’Europa/ ” a causa di una serie di sconfitte, perdite di vaste parti del suo territorio che si estendevano su tre continenti e in definitiva la sconfitta nella prima guerra mondiale. Tale riferimento è un riflesso della percezione che è rimasta per un bel po’ di tempo e si è applicata anche al suo successore, la Repubblica di Turchia, che è stata fondata il 29 ottobre 1923. Questo è stato il risultato di una serie di colpi di stato militari del 1960, 1962, 1980 e 2016, nonché i quattro memorandum militari con cui i militari hanno minacciato le autorità civili nel 1971, 1979, 1997 e 2007.

L’arrivo al potere di Recep Tayyip Erdoğan come primo ministro turco il 13 marzo 2003 ha segnato l’inizio della normalizzazione delle relazioni civili-militari. L’influenza dei militari sulla vita politica diminuì e la Turchia iniziò il suo progresso politico ed economico, così come la sua strada verso una democrazia moderna che aspira a diventare un membro dell’Unione Europea (UE).

La moderna Turchia si è allontanata molto da tale percezione ed è diventata uno stato forte e una potenza regionale, nonché un attore importante sulla mappa geopolitica del mondo. Nello specifico, nella regione del Mediterraneo, del Caucaso, del Medio Oriente, dell’Africa ma anche attraverso relazioni equilibrate con le grandi potenze come Stati Uniti, Russia e Cina.

La Turchia è diventato un centro di ricerca nei centri di ricerca statunitensi, europei, cinesi, russi o asiatici. L’interesse per il suo importante ruolo si basa su due fattori principali:

● Principalmente perché dopo la prima e la seconda guerra mondiale, la Repubblica di Turchia ha smesso di essere chiamata “ il malato ” e poi “ l’indesiderato ”. L’Occidente se l’è cavata attraverso l’emarginazione, che a volte si è ridotta al disprezzo a causa delle sue origini non occidentali. Di conseguenza, la sua ammissione all’UE è stata rallentata. Vale a dire, la Turchia sta aspettando di diventare un membro a pieno titolo dal 1959. Dall’istituzione della Repubblica moderna nel 1923, Ankara ha cercato di unirsi all’Occidente. Fin dalla metà del Novecento gli intellettuali turchi hanno lavorato alla formulazione di proposte intellettuali e politiche nel tentativo di delineare le connessioni tra il loro paese e l’Occidente. Hanno sottolineato , tra l’altro, che Omero, percepito come uno dei pionieri della cultura occidentale, era di origine turca, che l’Anatolia non è meno importante della Grecia e che la Turchia è un grande paese che fornisce sicurezza e protezione all’Occidente attraverso la sua adesione al Trattato del Nord Atlantico Organizzazione (NATO).

Alla fine del ventesimo secolo la Turchia si rese conto che le sue aspirazioni di essere uno stato forte non potevano essere realizzate attraverso il “corteggiamento dell’Occidente” e che avrebbe dovuto usare la sua posizione geostrategica come ponte tra tre continenti. Questa percezione è diventata molto importante dopo l’arrivo al potere dell’AKP nel 20o2.

● In secondo luogo, la Turchia ha delineato un piano ambizioso per le sue attività nelle relazioni internazionali, che si manifesta principalmente attraverso l’indipendenza delle sue decisioni politiche dall’Occidente nonostante la sua appartenenza all’Alleanza NATO. Ankara ha anche utilizzato i meccanismi basati sulla sua crescita economica e sull’industria della difesa, che si era sviluppata in modo significativo negli ultimi due decenni. In pratica, la crescita economica ha creato opportunità di sviluppo e grandi investimenti, nonché assistenza ai paesi del Terzo Mondo, grazie ai quali la Turchia ha acquisito una notevole influenza e popolarità nei Balcani, in Medio Oriente e in Africa. L’industria della difesa turca ha aumentato la sua impronta attraverso la vendita di armi senza alcun ricatto politico specifico, a differenza degli Stati Uniti e di alcuni paesi occidentali.

Negli ultimi anni Ankara ha contribuito al disegno di mappe geopolitiche in diverse regioni, prevalentemente del Mediterraneo. L’intervento turco nella seconda guerra civile libica nel gennaio 2020 e lo “sblocco” di Tripoli come sua capitale, dove ha sede il governo libico internazionalmente riconosciuto[4], hanno ostacolato lo scenario Egitto-Franco-Emirati che era stato concepito per la Libia alla misura che ha costretto Parigi a ritirarsi in gran parte dalla guerra libica. Vale a dire, la Francia ha utilizzato la primavera araba per cercare di monopolizzare il petrolio libico e ha persino preso in considerazione la possibilità di dividere la Libia in due parti: la Libia orientale e quella occidentale.

Grazie agli investimenti effettuati, l’influenza turca si è estesa anche ad altri paesi. Vale a dire, la Turchia ha notevolmente rafforzato la sua influenza nell’area del Mediterraneo e in alcuni paesi africani. È diventato il terzo paese, subito dopo Stati Uniti e Cina, che ha limitato l’influenza della Francia in Africa negli ultimi tre decenni. Durante la sua visita in Algeria[5] nell’agosto 2022, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo obiettivo era rafforzare la presenza della Francia in Africa in risposta alla maggiore influenza di Russia e Turchia. Inoltre, la Turchia è diventata un fattore chiave anche nel Caucaso, dopo il forte sostegno militare fornito all’Azerbaigian nella riconquista della regione del Nagorno-Karabakh nella guerra con l’Armenia nel 2020.

Un punto di svolta per la posizione geopolitica della Turchia nel mondo moderno è il suo ruolo chiave nei negoziati tra Russia e Ucraina dopo lo scoppio della guerra, poiché ha facilitato l’accordo sull’esportazione di grano verso i paesi del Terzo Mondo nel 2022. Gli analisti ritengono che un accordo di pace tra Russia e Ucraina è inconcepibile senza un ruolo attivo turco. La Turchia non è più un “uomo malato”, né è più ” indesiderato” per l’Occidente, infatti, negli ultimi due decenni è diventato una forza regionale e uno dei favoriti sia dell’Oriente che dell’Occidente.