TuorismA: un segnale di rinascita culturale

Ora che è calato il sipario su questa nona edizione di TourismA, il salone dell’archeologia e del turismo culturale, svoltosi al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo, tentiamo di tracciare un primo bilancio con Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, la rivista promotrice di questa iniziativa che negli anni si è conquistata un ruolo di prim’ordine in campo europeo e internazionale. “Innanzitutto è da sottolineare il fatto che il Salone, che ha visto la presenza nei tre giorni di apertura, di oltre 10500 persone, ha segnato una definitiva ripresa dopo il periodo della pandemia, che appare dimenticata, dell’attività culturale registrando un’affluenza tranquilla di persone, grandi e piccini per i quali erano stati predisposti laboratori didattici, che hanno affollate le sale del Palazzo dei Congressi di Firenze, dove si tenevano convegni e incontri. Quanto ai contenuti tutti gli intervenuti – prosegue Pruneti – studiosi di fama internazionale, hanno evidenziato la realtà in cui ci troviamo, quella di vivere in un pianeta interconnesso, nei pregi e nei difetti, in cui il rischio di una rapida diffusione sia di epidemie che di guerre, è altissimo. Sì, ci troviamo in un pianeta che è gravemente in pericolo, del quale bisogna prendere coscienza per cambiare strada, da subito. Compito di TourismA è anche quello di diffondere questa coscienza, favorire l’incontro tra i popoli e la comprensione delle culture “altre”, attraverso il rispetto della vita e delle eredità storiche che compongono il nostro mondo interconnesso. TuorismA si distingue proprio per questo progetto di riflessione sull’Uomo e quindi sulla volontà di tradurre i flussi turistici in una reale e documentata scoperta di quanto esiste all’esterno della porta di casa. Il turismo va ripensato, non più quello mordi e fuggi, ciò cui puntiamo è un turismo slow, sostenibile, intelligente. TourismA è il messaggio di tutto quanto è fuori della nostra persona, è la speranza di un mondo condiviso. L’unico possibile.”

Entrando più nel dettaglio e nel merito delle tematiche proposte da questa edizione, definita di rinascita culturale, uno degli incontri più suggestivi è stato quello dedicato all’apporto che l’archeologia può dare alla medicina, uno dei temi che più hanno attratto l’interesse dei tanti visitatori. L’attrazione era dovuta sia dalla presenza di alcuni tra gli scienziati e i divulgatori di scienza tra i più noti e seguiti nelle trasmissioni televisive dedicate alla diffusione della conoscenza scientifica, come il geologo Mario Tozzi e l’immunologa Antonella Viola, che dall’ attualità delle problematiche trattate, come la lotta o la convivenza con i virus (l’ultimo il Covid), che ha cambiato la nostra vita modificando le nostre abitudini quotidiane e i rapporti interpersonali. Tema carico di suggestioni e d’attualità affrontato nel nome di Ippocrate, considerato il padre della medicina scientifica, colui che nella Grecia di quasi 500 anni prima di Cristo, rivoluzionò il concetto di medicina introducendo i concetti di diagnosi e prognosi e prendendo in considerazione lo stile di vita dei singoli pazienti. No, qui non si è trattato di rinnovare il giuramento d’Ippocrate ma, attraverso un viaggio nella medicina, di affermare un nuovo concetto di medicina del futuro, che coinvolga la scienza, i sanitari e i cittadini, come ha indicato la professoressa Viola quando si è soffermata sulla formula delle 4 P. Ovvero: dar vita ad una medicina Personalizzata, che si prenda cura di ciascun paziente ( quindi, ribaltando il concetto di una terapia applicata indistintamente a tutti gli ammalati di una certa patologia), medicina Preventiva che consenta di evitare di ammalarsi, Predittiva capace di individuare determinati soggetti e categorie a rischio e Partecipativa, che coinvolga medici e singoli cittadini i quali però devono essere adeguatamente informati dalla scienza, onde evitare che siano preda di fake news, di antiche credenze, di campagne pubblicitarie di prodotti che possono sortire gli effetti contrari a quelli desiderati o alle mode del momento ( come è accaduto con gli antiossidanti). Insomma, si tratta di formare dei ‘cittadini consapevoli’.

Certo, questa nuova frontiera della medicina. presuppone un percorso riorganizzativo della stessa, sul territorio, nel sistema ospedaliero e sanitario, nel rapporto medico-paziente. Quanto il Covid (e le fake news) hanno cambiato le nostre vite modificando i nostri rapporti interpersonali e riportando al centro del dibattito pubblico il valore della scienza, della ricerca e della competenza, lo ha dimostrato con estrema lucidità e graffiante ironia il divulgatore scientifico Mario Tozzi il quale ha indossato per l’occasione i panni del virus. Sì, proprio quel virus che ha dato scacco anche alla scienza, alimentando il dramma dell’antiscienza, delle dietrologie e delle paure, delle dicerie che avevano fatto presa anche su organismi di vertice come la Commissione Europea, alcuni membri della quale chiedevano se il virus si potesse trasmettere tramite la diffusione del 5G, la nuova tecnologia di connessione della rete mobile! Roba da non crederci. Ebbene, mettendosi nei panni di un agente patogeno che riesce a sopravvivere da milioni di anni, il noto scienziato, riferendosi ai danni compiuti dall’uomo sul pianeta e a se stesso, tali da metterne in pericolo la sopravvivenza della nostra specie, ironizzava sulla presunzione di superiorità della intelligenza umana: “ la vostra intelligenza è solo pettegolezzo, voi siete solo Sapiens, noi siamo il virus”. Un bell’apologo che induce ad amare riflessioni e a cambiare subito passo, con umiltà e intelligenza dei nostri limiti. Sulla necessità anche per gli scienziati di svolgere al meglio non solo la loro funzione primaria di ricerca ma anche di una comunicazione rivolta a tutti, sono intervenuti un antropologo del livello di Giorgio Manzi, una storica della medicina di grande qualità come Maria Conforti, il direttore del Museo del 900 di Mestre Luca Molinari e Gianluca Ansalone, responsabile delle relazioni istituzionali di Novartis Italia, che ha promosso Mudimed (www.mudimed.it) il primo museo digitale della medicina .

A TourismA non ci si è occupati solo di scienza e medicina, ma ampio risalto è stato dato al rapporto tra archeologia e turismo e ai temi sempre più avvertiti del nostro tempo, come sottolineava Piero Pruneti, secondo il quale TourismA anche quest’anno si è preoccupato da far incontrare ricercatori ed esperti con un pubblico sempre più sensibile alle tematiche riguardanti la salvaguardia del pianeta, l’incontro tra i popoli, la comprensione delle culture “altre”, il rispetto della vita e delle eredità storiche, la conoscenza del passato profondo e recente. E a questo proposito si sono tenute due importanti iniziative: il workshop Buy Cultural Tourism, momento di incontro e scambio tra realtà che offrono itinerari e viaggi culturali e archeologici (come Croazia, Fiandre, Giordania, Israele, Malta, Polonia, Portogallo, Turchia, enti di promozione e DMC italiane, di Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sardegna) e il convegno ‘Fare turismo culturale oggi’. Esperti ed operatori museali hanno sottolineato come la digitalizzazione dei beni contribuisca ad una migliore fruizione del nostro patrimonio: Manuel Gabriele, direttore di Visit Brescia, si è soffermato sulla gestione de patrimonio archeologico di Brescia, capitale italiana della cultura 2023 insieme a Bergamo. Angela Zappulla (Cividale del Friuli) e Marco Marinuzzi sul patrimonio culturale longobardo della città. Paolo Angelo Paravento, su quello di Ercolano. Altri hanno presentato sette proposte di itinerari culturali e archeologici che spaziano dalla Grecia alla Giordania, dall’Egitto all’Arabia Saudita, passando per Smirne/Izmir sulla costa mediterranea della Turchia, mentre il convegno “Turismo culturale sostenibile” ha posto l’accento sul tema della sostenibilità dello sviluppo delle comunità. Nel Salone fiorentino un ruolo significativo è stato assunto, come sempre, dagli etruschi: un video ha illustrato la recente scoperta avvenuta a San Casciano dei Bagni (Siena) dove dalle acque sono emerse ben 20 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, oltre a ex voto, oggetti e monete in oro e argento. Un evento, quello dei “bronzi di San Casciano,” è stato detto dall’etruscologo Jacopo Tabolli, responsabile dello scavo, che riscriverà la storia della statuaria etrusca-romana”. L’etruscologa Maria Angela Turchetti, responsabile del Museo etrusco di Perugia, ha parlato della mostra dedicata alle donne etrusche, dal titolo la Via Lattea, Maternità ed infanzia dall’antichità alla Collezione Bellucci. “ Qui l’attenzione– ci dice – è dedicata sia al mondo antico, agli aspetti della donna e del bambino, nella società del tempo che agli aspetti della tradizione e delle credenze popolari. Tali tematiche sono tra le più dibattute nella letteratura archeologica internazionale contemporanea, in quanto indagano il ruolo femminile nel Mondo Antico e le cure riservate al bambino fin dai primi mesi di vita, nel tentativo di decodificare, anche attraverso le testimonianze materiali provenienti da abitati, santuari e necropoli, il ruolo rivestito nella comunità di appartenenza. Ebbene, nell’attenzione riservata alla maternità e alla prole che viene cresciuta educata e mostrata sono ben evidenti i valori identitari che una società che vuol trasmettere al futuro per la propria memoria e sopravvivenza.” All’interno della mostra spiccano la Collezione di Amuleti Giuseppe Bellucci (1844-1921), una formidabile raccolta contemporanea di oggetti magico terapeutici e portafortuna, e la Grotta Lattaia, grazie ad un recente restauro dei materiali etrusco-romani della stipe votiva. La grotta, sulla montagna di Cetona (Siena) frequentata fin dalla Preistoria deve il suo nome alla credenza popolare delle proprietà galattofore delle acque gocciolanti dalle concrezioni mammelliformi. Essa ha restituito migliaia di reperti, di epoca etrusco-romana soprattutto ex voto, in terracotta, raffiguranti mammelle, figure femminili e maschili, bambini in fasce, bambini seduti con in mano un uccellino, che muovono i primi passi o si apprestano a divenire giovani adulti.

Infìne, non poteva mancare un incontro sul tema dell’identità europea ( “come eravamo, storia della grande storia dell’uomo”) su cui si sono intrattenuti lo storico medievista Franco Cardini e Guido Barbujani genetista di fama. La giornata conclusiva ha visto l’assegnazione del nuovo Premio giornalistico del Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST) dedicato al turismo archeologico e culturale patrocinato da Toscana Promozione Turistica, la proiezione del film di Rai Cultura Regina Viarum, dedicato alla Storia di una delle grandi strade romane, ora candidata a Patrimonio dell’Umanità, che prese il nome dal magistrato che l’aveva costruita. Infine, annunciato per giugno il primo simposio etrusco-ellenico, che sarà ospitato a Stagira, il sito di Aristotele, in Macedonia centrale, regione con la quale Toscana promozione ha da poco siglato un accordo internazionale di cooperazione turistica.