La Tunisia, immersa in una governance casuale, assorbita dalle tensioni politiche, poco attenta ai consigli degli scienziati e alle fonti globali del disastro, vede ora la sua situazione sanitaria critica unita a una crisi istituzionale senza precedenti. Domenica 25 luglio, durante una riunione d’emergenza, il presidente Kaïs Saïed ha deciso di licenziare il capo del governo, Hichem Mechichi, per assumere lui stesso il potere esecutivo. Nello stesso momento, ha congelato le attività dell’Assemblea per 30 giorni e ha revocato l’immunità parlamentare dei parlamentari.

Queste decisioni sono, secondo il Presidente, sancite dalla costituzione (in particolare il suo articolo 80, che consente misure di emergenza in caso di ‘pericolo imminente’) e fanno eco alle manifestazioni antigovernative, particolarmente numerose domenica. Questo colpo di stato apre un’era di potenziali derive politiche per la transizione democratica tunisina, che non ha vissuto una tale configurazione da quando la costituzione è stata varata nel 2014.

Questo evento eccezionale si scontra con diverse crisi. La situazione sanitaria in Tunisia, particolarmente funesta quest’estate (questo mese di luglio 2021, con i suoi 2.987 decessi, registra il peggior tasso di mortalità dall’inizio della pandemia), è una di queste, ma le difficoltà del sistema delle politiche sanitarie tunisine sono solo il riflesso di quelli delle politiche pubbliche nel loro insieme, che durano da diversi anni. Nonostante le speranze suscitate tra la popolazione, la rivoluzione tunisina del 2011 non è bastata per rompere definitivamente con le cattive pratiche ereditate dal precedente regime.

Quando la politica volta le spalle alla società

Ricordiamo che il presidente Zine El Abidine Ben Ali, che ha gestito il Paese dal 1987, è fuggito in Arabia Saudita il 14 gennaio 2011 per morire lì nel settembre 2019. Lo shock di questa partenza spettacolare, che segna il culmine di quattro settimane di mobilitazioni, è considerevole. In tutta la regione del sud del Mediterraneo si avvertono ripercussioni immediate, insieme a una speranza condivisa: abbattere i regimi autoritari in atto e cambiare le condizioni sociali ed economiche dei Paesi colpiti dall’ondata di rivolte.

L’accensione rivoluzionaria tunisina ha poi creato panico nella classe politica, il tempo di mettere sui binari una nuova dinamica costituzionale e di sviluppare un sistema elettorale, il tutto in poche settimane. Questi primi passi benefici non bastarono però a rompere con i misteri della gestione politica ed economica ordinata non dalle esigenze del Paese, ma da sistemi operativi elaborati e applicati dai vertici, senza lasciare margini di miglioramento ai livelli locali. Questa logica è ancora significativa, come ha dimostrato il periodo 2011-2020: gli interessi macroeconomici continuano a modellare le condizioni di vita e i legami all’interno della società tunisina, in nome della corretta integrazione della Tunisia nei mercati mondiali.

L’ondata di cambiamento dal 2011 contiene certamente fattori positivi, come la libertà di espressione. Questo porta ad una vera creatività culturale e artistica, ma senza significative ripercussioni economiche o politiche per la popolazione. Il benessere sperato non arriva quando i privilegi e le ingiustizie generate da decenni di autoritarismo continuano a governare la cosa pubblica. Le classi medie e basse sono le più colpite dall’assenza di politiche sociali.

La salute è una perfetta illustrazione della dinamica discriminante, in particolare nell’accesso all’assistenza sanitaria, che è diseguale tra classi sociali e tra regioni. Negli anni successivi al 2011, l’esperienza dei cittadini mostra degradi materiali e morali che dividono il Paese e l’opinione pubblica.

Economicamente, l’alto costo della vita favorisce i circuiti paralleli. Perdendo due terzi del suo valore dal 2010, il dinaro tunisino sta aumentando lo squilibrio commerciale. Le importazioni fioriscono con le scelte dei consumatori: automobili e beni di lusso continuano a invadere il mercato, mentre i bisogni immediati e necessari (compresi i farmaci) sono difficili da soddisfare.

Sul piano sociale, l’emigrazione assume proporzioni emorragiche per i laureati che faticano a integrarsi: accademici, medici, ingegneri in cerca di collocazione nei Paesi più richiesti. L’emigrazione irregolare sta diventando sempre più massiccia e mortale per un giovane che abbandona gli studi e sogna l’Eldorado europeo. Le coste italiane sono il primo obiettivo delle imbarcazioni noleggiate da intermediari sempre più prosperi, nonostante la sorveglianza e gli accordi con i Paesi limitrofi.

Un barometro indica chiaramente l’entità e la persistenza di questi squilibri. Ogni mese il numero dei movimenti sociali supera il migliaio. I manifestanti attaccano in primo luogo le carenze delle autorità pubbliche (condizioni di reclutamento opache, distribuzione ineguale di opportunità e risorse, ecc.). Sebbene la corruzione sia una delle principali insidie ​​prese di mira, ha assunto gravi proporzioni, contribuendo a indebolire l’autorità dello Stato, nonché il suo status di polo decisionale centrale. Il malcontento è culminato ieri nelle proteste antigovernative che hanno riunito diverse migliaia di persone.

Questi problemi concreti sembrano sfuggire all’attenzione dei politici, preoccupati per il costante calo dei rating internazionali e per le difficoltà nell’estrarre il quarto prestito dal Fondo Monetario Internazionale. Quest’ultimo è particolarmente restio a concederlo, non applicando le sue direttive di riforma.

In questa crisi aggravata della governance pubblica, il Paese sta attraversando una terza ondata di Covid che è particolarmente costosa in vite umane: il numero dei morti resta superiore a 100 al giorno, sfiorando i 18.000 decessi per una popolazione di 12 milioni di persone. Lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato dall’8 luglio 2021, nel mezzo di una disastrosa gestione della sanità pubblica.

Sempre meno salute pubblica

Tra le cause di questa gestione erratica, l’instabilità dei ministri preposti alla sanità. Quindici si sono susseguiti dal 2011 e il valzer ha accelerato dal 2020 con l’arrivo del Covid. Cinque ministri sono stati nominati in sedici mesi; il più recente, Faouzi Mehdi, è stato licenziato il 20 luglio dal Primo Ministro nel bel mezzo della campagna di vaccinazione.

Il ricambio ai vertici del sistema sanitario fa eco ad altri segnali allarmanti: peggiora lo stato degli ospedali (un giovane residente muore in ascensore a dicembre 2020), i pazienti acquistano i propri farmaci perché non ne trovano nelle scorte, decessi inspiegabili sono in aumento, come quelli dei neonati nel marzo 2019, la cura delle popolazioni rurali è insufficiente.

Tuttavia, dagli anni ’90, la liberalizzazione del mercato sanitario e farmaceutico ha ampiamente consentito di collegare l’economia tunisina al mercato globale delle malattie. L’élite istruita si rivolse alle professioni sanitarie e i laboratori farmaceutici si moltiplicarono, grazie a una facoltà creata a Monastir nel 1975.

Questo sviluppo sta avvenendo a scapito dell’ospedale pubblico, che ha iniziato progressivamente a perdere mezzi e risorse umane, nonostante l’ascesa della medicina cittadina (soprattutto nei grandi centri). I medici hanno denunciato questo sviluppo tossico e pericoloso in un paese con leggi sociali imperfette e infrastrutture ospedaliere mal distribuite. Nonostante la proliferazione delle cliniche private, la disoccupazione tra i medici è oggi una delle più alte (circa il 15%), soprattutto tra le donne.

Non è sempre stato così. Ancora oggi, il settore medico tunisino conserva una solida reputazione internazionale, che deriva principalmente dal suo sistema di formazione. Dall’indipendenza ha beneficiato di legami universitari con la Francia; Un Institut Pasteur esiste quindi a Tunisi dal 1893 e la facoltà di medicina creata nel 1964 è un’istituzione allineata agli standard educativi francesi. A Tunisi, Sousse, Sfax e Monastir per l’odontoiatria, il Paese ha ora quattro facoltà!

Il miglioramento delle condizioni di salute nella Tunisia post-indipendenza ha contribuito a costruire l’immagine del medico come attore sociale privilegiato e come membro di una comunità scientifica globalizzata. Questa doppia affiliazione ha reso consapevoli i praticanti tunisini di due o tre decenni felici, grazie al lavoro clinico arricchito dalla ricerca e alle condizioni di lavoro che beneficiano delle attrezzature necessarie. L’arrivo delle restrizioni finanziarie nel settore pubblico, la svalutazione della ricerca, la proliferazione di aziende private che importano attrezzature sanitarie e la fiorente mercificazione internazionale della sanità renderanno più ingrata la professione di medico, soprattutto nel settore pubblico.

La stessa economia della malattia globalizzata sta incoraggiando altre strade: sta stimolando la formazione degli infermieri, così come di vari terapisti, il cui numero è aumentato grazie alla crescente domanda locale. Legata all’Europa, ai Paesi del Golfo e all’Africa, la medicina tunisina cambierà i suoi servizi. Dagli anni 2000 salva sempre più servizi pubblici e uffici comunali in Francia e Germania, rispondendo anche a numerose gare d’appalto dei Paesi del Golfo, nettamente più vantaggiose rispetto alle condizioni ora offerte a livello tunisino.

Grazie alla liberalizzazione della pratica, il settore medico si nutre anche di pazienti dei Paesi vicini che trovano in Tunisia professionisti (spesso francofoni) e centri specializzati in cardiologia, medicina estetica, chirurgia traumatologica, ginecologia (il circuito di procreazione medicalmente assistita , o PMA, è particolarmente prospero).

Si è realizzato un vero e proprio turismo medico, con le sue agenzie e circuiti di cliniche, fornitori e specialisti. Da marzo 2020 il Covid-19 si è impadronito di questa mobilità sanitaria privando le cliniche e gli uffici di questi ‘turisti’ libici, algerini e subsahariani. La popolazione con Covid, in grado di pagarsi le cure, non ha del tutto sostituito questa popolazione di malati, che è diventata un polmone vitale per la pratica della medicina in Tunisia. Tuttavia, ha fornito un interessante coadiuvante in questo momento di crisi: si attendono studi sull’argomento.

Il coronavirus, una crisi fatale

La crisi che sta attraversando la Tunisia è sociale, politica ed economica prima ancora che sanitaria. Gli sforzi sovrumani degli operatori sanitari mobilitati (le donne, come ovunque, hanno un posto in prima fila) negli ultimi quindici mesi non sono riusciti a salvare il Paese da una ripresa particolarmente dura. I decessi non sono stati contenuti al di sotto dei 100 morti al giorno per settimane.

La durata dell’epidemia, l’assenza di misure adeguate per ridurre il contagio (in particolare limitando gli spostamenti), l’indisciplina di una popolazione abbandonata a se stessa (dato che le mascherine non sono fornite ai più svantaggiati e che i test PCR costano il doppio del tunisino salario minimo) è venuto a sottolineare i fallimenti del governo di Hichem Mechichi, sopraffatto, senza coesione né visione. Il susseguirsi delle varianti ha ulteriormente aumentato i danni quest’estate 2021: più di 4.500 nuovi casi al giorno in media nell’ultima settimana di luglio e necessità di rianimazione che superano di gran lunga i posti letto disponibili.

La campagna di vaccinazione finisce per rivelare incongruenze interne in Tunisia, oltre agli squilibri della miope governance internazionale. L’esperienza tunisina pone infatti la questione della disuguaglianza delle cure nel mondo.

Condannata a passare attraverso la piattaforma COVAX, sviluppata dall’OMS e destinata ai Paesi che non possono ottenere dosi attraverso il mercato tradizionale, la Tunisia sta pagando il prezzo della mancata preparazione della sua popolazione per un’elaborazione informatizzata delle registrazioni sulla piattaforma locale EVAX ; i ritardi nelle vaccinazioni sono in parte dovuti alla difficile accessibilità di questo sito per anziani e persone isolate. Il Paese sta anche risentendo degli effetti di una fornitura casuale di attrezzature e vaccini, a causa della concorrenza internazionale.

Oltre a una diplomazia più mobilitata e alla gestione del territorio nell’interesse della popolazione, la crisi avrebbe dovuto essere affrontata attraverso una politica di prossimità basata sulle risorse della medicina locale. La Tunisia ha accumulato esperienza nella medicina preventiva, nella vaccinazione infantile e infettiva, nonché nella produzione di vaccini. Il Paese aveva il diritto di contare anche su autorità focalizzate sulla gestione del Covid-19 e sui vari adeguamenti che richiede a operatori sanitari e politici. Invece, la Tunisia si è vista impegnata in lobby finanziarie e trattative economiche rispondendo ai migliori offerenti e ai clienti solvibili.

Come dopo la Rivoluzione del 2011, la Tunisia deve contare sugli aiuti spontanei, sui rinforzi della medicina militare, sull’energia dei volontari e sulla solidarietà di Paesi, associazioni e cittadini all’estero. Sebbene consentirà alla Tunisia di non sprofondare completamente nella catastrofe sanitaria, questa benevolenza attiva non sarà stata sufficiente per evitare una grande crisi politica, latente da anni ma rivelata e amplificata dalla pandemia.

