Tunisia: l’accordo con il FMI rischia di far aumentare la povertà e le tensioni sociali

Il 15 ottobre 2022, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha annunciato un accordo con un fondo con la Tunisia per un totale di 1,9 miliardi di dollari. Il governo tunisino spera con questo di sbloccare possibilità per altri prestiti, per aiutarla ad affrontare la crisi economica che sta colpendo il Paese. Le condizioni dell’accordo sono una serie di misure per le quali il governo cercherà di ridurre la spesa pubblica per affrontare il deficit di bilancio, riformare la tassazione, aumentare le entrate e modificare la governance del servizio pubblico e delle imprese statali. Ancora più importante, e ignorando il fatto che il nuovo accordo è in attesa di approvazione da parte del Comitato Esecutivo dell’FMI, i cittadini ignorano ancora i dettagli di questo accordo e come queste misure avranno un impatto sui loro mezzi di sussistenza. È imperativo che tutte le parti a conoscenza di questi negoziati adottino un approccio più trasparente e comunichino le discussioni ai tunisini. Allo stesso tempo,

Un rapido sguardo alla lettera di intenti della Tunisia e all’annuncio del FMI del loro precedente accordo nel 2016 mostra che le riforme concordate all’epoca sono fondamentalmente le stesse delle misure annunciate in ottobre, con lo stesso discorso adottato sui costi finanziari. Il principale avvertimento di questa logica è la fissazione sui costi finanziari nell’affrontare le questioni economiche, ignorando i costi sociali. A peggiorare le cose, settimane dopo l’annuncio, nulla è stato reso noto pubblicamente sulle misure previste, tranne che corrispondono a una panoramica dell’ultimo programma nazionale di riforme della Tunisia rivelato lo scorso giugno dal governo tunisino.

Il 26 ottobre, i rappresentanti del governo hanno incontrato un certo numero di giornalisti per discutere il quadro di queste riforme senza rivelare un solo dettaglio. Il 3 novembre è andata in onda un’intervista con il ministro delle Finanze Sihem Nemsia sull’accordo con il FMI durante la quale ha dichiarato che il documento finale era ancora in fase di messa a punto e che il governo avrebbe dovuto attuare alcune azioni preliminari all’interno della legge di bilancio complementare 2022 e il bilancio 2023. Anche in questo caso, quasi nessun dettaglio concreto sui passi effettivi è stato rivelato, a parte generalità e ipotesi e alcuni suggerimenti su cosa aspettarsi.

Ciò che è stato confermato, tuttavia, è che il governo continuerà il blocco delle assunzioni pubbliche, incoraggerà i prepensionamenti nel settore pubblico e attuerà un meccanismo per sostituire i sussidi diretti per i prodotti alimentari con trasferimenti in denaro . Queste misure sembrano essere al centro dei piani del governo e, data la riluttanza del governo a discuterne, i cittadini sono sempre più preoccupati per il loro potere d’acquisto. Ciò avviene in un momento in cui i tunisini hanno a che fare con la carenza di approvvigionamento di prodotti alimentari da mesi: continuano a fare i conti con gli scaffali vuoti di farina, latticini e altri beni e con crescenti ondate di carenza di carburante, l’ ultima delle quali ha colpito la capitale la stessa settimana dell’accordo a livello di personale. Anche i prezzi del carburante sono stati aumentati cinque volte nel 2022 e permangono timori per un altro aumento prima della fine dell’anno mentre il governo cerca di ridurre anche la spesa per i sussidi energetici.

Il governo tunisino è irremovibile nell’evidenziare che mira ad attuare una sovvenzione mirata piuttosto che tagli completi, al fine di alleviare i costi finanziari per il bilancio. Tale argomento ignora che i sussidi sono legati ai bassi salari della Tunisia che i governi successivi hanno salutato come un vantaggio competitivo per attrarre investimenti stranieri. Inoltre, sembra che il piano di trasferimento di denaro consentirà alle famiglie di autoidentificarsi come bisognose, ma non è stato fornito alcun chiarimento sull’eventuale presenza o meno di un processo di controllo e approvazione, né sui criteri che verranno implementati. Ancora più importante, gli studi suggeriscono che i sussidi diretti sono più distributivi e contribuiscono maggiormente all’eliminazione della povertà rispetto ai trasferimenti di denaro.

Il sindacato generale tunisino (UGTT), il più grande sindacato del Paese, si oppone ai previsti cambiamenti politici e ha ripetutamente invitato il governo a condividere con il pubblico il programma che ha presentato al FMI. Su quale riforma l’UGTT si scontrerebbe per la prima volta con il governo, e soprattutto quando, rimane una domanda, soprattutto perché sia ​​i tagli ai sussidi che le società pubbliche sono una priorità assoluta per il sindacato. Il 3 dicembre 2022, il segretario generale dell’UGTT Noureddine Taboubi ha rivelato in un grande raduno che il sindacato si opporrà a qualsiasi politica che minacci i mezzi di sussistenza dei tunisini, suonando i tamburi della guerra con il governo, mentre circolano voci secondo cui la promulgazione della legge finanziaria del 2023 è imminente.

L’insieme di misure che il governo tunisino intende attuare con la benedizione del FMI minaccia di aumentare i tassi di povertà del Paese. Sebbene possa migliorare la capacità dello Stato di importare prodotti alimentari, contribuirà a diminuire l’accesso dei cittadini agli stessi, il che non risolve il problema della sicurezza alimentare. Ciò avviene in una situazione politica già tesa in cui l’attenzione delle autorità è puntata sulle elezioni parlamentari del 17 dicembre con assenza di dialogo. Nonostante le continue allusioni agli ammortizzatori sociali nei discorsi ufficiali, l’obiettivo dell’attuale governo è quello di diminuire il ruolo dello Stato nell’assistenza sociale. Ciò probabilmente catalizzerà le tensioni sociali date le pratiche sempre più autoritarie dalla presa del potere di Kais Saied nel luglio 2021.