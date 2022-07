Papa Francesco è in Canada per scusarsi per i cristiani che hanno collaborato con i funzionari del governo canadese nell’assimilazione degli indigeni nella società. L’accusa più grave a loro carico, come delineata a p. 1 dell’Introduzione al Rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione del Canada, è quella di ‘genocidio culturale‘.

Il ‘genocidio culturale’ è definito come la distruzione delle ‘strutture e pratiche’ di una determinata popolazione; cercare di sradicare le loro ‘istituzioni politiche e sociali’.

Su questo punto, il Primo Ministro canadese Justin Trudeau sta compiendo un ‘genocidio culturale‘ contro il suo stesso popolo. Invece di propagandare il Rapporto, dovrebbe dedicare il suo tempo ad applicare la stessa analisi alle proprie politiche. Se lo avesse fatto, si sarebbe dimesso immediatamente.

Trudeau sovrintende a una società fondata sull’ethos giudaico-cristiano, che accetta come verità gli insegnamenti dei Dieci Comandamenti e i principi del cristianesimo. Invece di rispettare l’eredità del suo Paese, è impegnato a sradicarla, trasformando il Canada in una società militante laica che premia i diritti dell’individuo rispetto al bene comune. In quanto tale è colpevole di‘genocidio culturale‘.

Ecco di seguito alcuni esempi.

La Chiesa cattolica è stata costantemente contraria all’aborto e anche la maggior parte dei protestanti praticanti si è opposta, in particolare i cristiani evangelici.

Per gli ebrei, è un po’ più sfumato. Nachama Soloveichik è un avvocato che ha recentemente scritto un articolo sul ‘Washington Examiner‘ in cui contestava il liberale Women’s Rabbinic Network per aver affermato che «l’accesso all’aborto è un valore ebraico». È fortemente in disaccordo. «L’aborto non è un valore ebraico. Il giudaismo crede che anche una vita potenziale sia degna di rispetto e protezione». Aggiunge che «Come minimo, anche per coloro che credono che l’aborto sia consentito in determinate circostanze, non è mai motivo di festa ed è consentito solo nelle difficoltà».

Ora confronta queste credenze giudaico-cristiane con quelle di Trudeau. Non solo è favorevole all’aborto su richiesta, ma ha agito in modo tirannico imponendo che ogni membro del suo partito liberale accettasse la sua posizione. «Ho chiarito che i futuri candidati devono comprendere completamente che ci si aspetta che votino a favore della scelta su qualsiasi progetto di legge».

I cristiani accettano l’insegnamento giudaico che l’omosessualità è peccaminosa e che il matrimonio è appannaggio di un uomo e di una donna. Non Trudeau. Nel 2016 è diventato il primo Primo Ministro a marciare alla Toronto Gay Pride Parade. Ha alzato la bandiera arcobaleno a Parliament Hill, vantandosi di «difendere i diritti LGBTQ». La sua passione per costringere le persone a rispettare la sua posizione è stata ulteriormente dimostrata quando ha sostenuto un emendamento al codice penale che vieta la terapia di conversione.

L’eredità giudaico-cristiana riconosce l’unicità e la complementarità dei sessi. Trudeau no. Promuove le leggi e le politiche transgender più radicali che si possano immaginare, quelle che dichiarano guerra alla concezione tradizionale di maschio e femmina.

Ad esempio, non si è opposto l’anno scorso quando un giudice ha emesso un mandato di arresto di un padre dopo aver chiamato sua figlia ‘figlia’ e per averla chiamata ‘lei’. Sua figlia si considerava un ragazzo. È proprio così che è diventata folle e tirannica la sinistra canadese guidata da Trudeau.

I diritti umani sono stati stabiliti per la prima volta nella civiltà occidentale, seguendo gli insegnamenti di cristiani ed ebrei. Ma avendo accettato le proposte razziste inerenti alla teoria critica della razza -tutti i bianchi sono razzisti- l’uguaglianza davanti alla legge viene sviscerata in Canada. Trudeau sta aprendo la strada. È arrivato persino a dire che coloro che non si vaccinano contro il Covid-19 «sono spesso misogini e razzisti». Non ha offerto alcuna prova.

Tutte queste politiche avanzate da Trudeau lacerano il cuore dell’etica giudaico-cristiana del Canada, rendendolo così uno sponsor del‘genocidio culturale‘. Peggio ancora, spingendo l’agenda della teoria critica della razza, che condanna il ‘privilegio bianco’, si fa sembrare un ipocrita di rango.

Come molti ragazzi ‘bianchi privilegiati’, Trudeau ereditò una fortuna ed è stato cresciuto come un principe; ha trascorso le sue estati crescendo in tournée in Europa e in Asia. Oggi il suo patrimonio netto è di 85 milioni di dollari. Possiede un vasto palazzo di 13.300 piedi quadrati con 5 camini, un campo da tennis, una cantina, una sala da pranzo da 16 posti, 3 piscine, 8 camere da letto, 10 bagni e una pista da bowling.

È un bel palazzo, ma non è lì che trascorre la maggior parte del suo tempo. Vive senza affitto in un palazzo revival georgiano con 22 camere da letto gestito con fondi pubblici. Non sono sicuro se ha un campo da golf o anche una pista da bowling.

I teorici critici della razza sosterrebbero che chiunque si adatti a quel profilo si qualifichi come un ‘suprematista bianco‘.

Il Primo Ministro canadese è nato per privilegiare, si è evoluto in un suprematista bianco ed è colpevole di aver commesso un genocidio culturale contro il suo stesso Paese. Cosa non va?