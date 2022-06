Quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, mi stavo aprendo la strada verso un nuovo lavoro e nel pieno dell’anno di insegnamento. Ma quella guerra ha rapidamente dirottato la mia vita. Trascorro la maggior parte della mia giornata esaminando più giornali, riviste, blog e feed Twitter di vari esperti militari, alcuni dei quali sono stati catapultati dalla guerra dall’oscurità a un minimo di fama. Poi ci sono tutti quei siti Web da controllare, le loro mappe con codice colore e i riepiloghi giornalieri che catturano i rapidi colpi di scena di quel conflitto.

Tuttavia, non pensare che lo scriva come un lamento. Sono fortunato. Ho una vita buona e sicura e seguo gli eventi lì comodamente dal mio appartamento di New York. Per gli ucraini, la guerra è tutt’altro che un argomento di studio. È una presenza quotidiana e mortale. Le vite di milioni di persone che vivono o sono fuggite dalla zona di guerra sono state distrutte. Come tutti noi sappiamo bene, molte città di quel Paese sono state gravemente danneggiate o giacciono in rovina, comprese le case delle persone e i condomini, gli ospedali su cui un tempo facevano affidamento quando si ammalavano, le scuole in cui mandavano i loro figli e i negozi dove hanno comprato cibo e altri beni di prima necessità. Anche le chiese sono state colpite. Inoltre, quasi 13 milioni di ucraini (di cui quasi due terzi di tutti i figli) sono sfollati nel proprio Paese o rifugiati in varie parti d’Europa, principalmente in Polonia. Milioni di vite, in altre parole, sono state capovolte, mentre un ritorno a qualsiasi cosa somigli alla normalità ora sembra irraggiungibile.

Nessuno sa quanti non combattenti siano stati massacrati da proiettili, bombe, missili o artiglieria. E tutto questo è stato aggravato dai crimini di guerra commessi dai russi. In che modo una società traumatizzata come l’Ucraina torna a integrarsi? E in una situazione così disastrosa, cosa potrebbe riservare il futuro? Chi lo sa?

Per interrompere la mia routine quotidiana di seguire quell’incubo in corso da una tale distanza, ho deciso di guardare oltre il momento e provare a immaginare come potrebbe davvero finire.

LINEE DI BATTAGLIA ATTUALI

È facile dimenticare quanto sia stata audace (o avventata) la decisione del Presidente russo Vladimir Putin di invadere l’Ucraina. Dopo tutto, Russia a parte, l’Ucraina è il Paese più grande d’Europa per superficie e il sesto per popolazione. È vero, Putin aveva agito in modo aggressivo in precedenza,ma su scala molto più modesta e attenta, annettendo la Crimea e favorendo l’ascesa di due enclavi separatiste in alcune parti del Donbass, le province ucraine orientali di Lugansk e Donetsk, che sono aree industriali e ricche di risorse confinante con la Russia. Nemmeno il suo intervento del 2015 in Siria per salvare il governo di Bashar al-Assad è stato un gioco d’azzardo. Non ha schierato truppe di terra lì, basandosi esclusivamente su attacchi aerei e missilistici per evitare un pantano in stile afghano.

L’Ucraina, però, è stato un atto davvero avventato. La Russia ha iniziato la guerra con quello che sembrava essere un enorme vantaggio da ogni misura immaginabile: dal prodotto interno lordo (PIL) al numero di aerei da guerra, carri armati, artiglieria, navi da guerra e missili. Non c’è da stupirsi, forse, che Putin abbia pensato che le sue truppe avrebbero preso la capitale ucraina, Kiev, al massimo in poche settimane. E non era solo. Gli esperti militari occidentali erano convinti che il suo esercito avrebbe fatto rapidamente il lavoro della sua controparte ucraina, anche se l’esercito di quest’ultimo era stato, dal 2015, addestrato e armato da Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada.

Eppure la campagna per conquistare città chiave-Kiev, Chernihiv, Sumy e Kharkiv- è fallito disastrosamente. Il morale degli ucraini è rimasto alto e le loro tattiche militari abili. Entro la fine di marzo, la Russia aveva perso carri armati e aerei per un valore stimato di 5 miliardi di dollari, per non parlare di un quarto delle truppe che aveva inviato in battaglia. Il suo sistema di rifornimenti militari si è rivelato incredibilmente inetto, sia per la riparazione di attrezzature che per la consegna di cibo, acqua e forniture mediche al fronte.

Successivamente, tuttavia, le forze russe hanno ottenuto guadagni significativi nel sud e nel sud-est, occupando parte della costa del Mar Nero, la provincia di Kherson (che si trova a nord della Crimea), la maggior parte del Donbas a est e la provincia di Zaporozhizhia a sud-est. Hanno anche creato un corridoio terrestre irregolare che collega la Crimea alla Russia per la prima volta da quando quell’area è stata occupata nel 2014.

Tuttavia, la fallita campagna del nord e i fallimenti seriali di un esercito che era stato infuso con ingenti somme di denaro e presumibilmente sottoposto a un’ampia modernizzazione e riforma era sbalorditivo. Negli Stati Uniti, l’intrepida resistenza ucraina e i suoi successi sul campo di battaglia hanno presto prodotto una narrativa decisamente ottimista di quel Paese come il giusto David che difende le regole e le norme dell’ordine internazionale contro il Golia russo di Putin.

A maggio, però, le cose hanno cominciato a cambiare. I russi erano ormai concentrati sulla conquista della regione del Donbass. E a poco a poco, i vantaggi della Russia -linee di rifornimento più brevi, terreno più adatto alla guerra corazzata e un vantaggio schiacciante negli armamenti, in particolare nell’artiglieria- hanno iniziato a dare i loro frutti. Più minacciosamente, le sue truppe hanno iniziato ad accerchiare gran parte delle forze ucraine meglio addestrate e collaudate in battaglia nel Donbass, dove città assediate come Sievierdonetsk, Lysychansk, Lyman e Popasna hanno fatto improvvisamente notizia.

Ora, al limite di… beh, chissà cosa, ecco tre possibili scenari per la fine di questa guerra sempre più devastante.

1. PARTIZIONE DI FATTO

Se -e, ovviamente, devo sottolineare qui la condizione, dati i ripetuti sviluppi imprevisti in questa guerra- l’esercito di Putin prende l’intera regione del Donbass, più l’intera costa del Mar Nero,rendendo l’Ucraina più piccola e senza sbocco sul mare, potrebbe dichiarare la sua ‘operazione militare speciale‘ un successo, proclamare un cessate il fuoco, ordinare ai suoi comandanti di fortificare e difendere le nuove aree che occupano e sfidare gli ucraini di espellere le truppe russe o accontentarsi di una spartizione de facto del Paese.

Putin potrebbe rispondere a qualsiasi tentativo ucraino di recuperare le terre perse con attacchi aerei e missilistici. Ciò non farebbe che esacerbare il colossale colpo economico che l’Ucraina ha già subito, inclusi non solo infrastrutture e industrie danneggiate o distrutte, un deficit di budget mensile di 5 miliardi di dollari e un previsto calo del 45% del PIL quest’anno, ma miliardi di dollari di entrate perse perché non può spedire le sue principali esportazioni attraverso il Mar Nero dominato dalla Russia. Una stima di aprile del costo della ricostruzione dell’Ucraina variava da 500 miliardi di dollari a 1 trilione di dollari, ben oltre i mezzi di Kiev.

Supponendo, d’altra parte, che l’Ucraina accetti una spartizione, perderebbe un territorio sostanziale e il Presidente Volodymyr Zelensky potrebbe affrontare un contraccolpo sbalorditivo in patria. Tuttavia, potrebbe avere poca scelta poiché il suo Paese potrebbe trovare insopportabile la tensione economica e militare di combattimenti senza fine.

Anche i sostenitori occidentali dell’Ucraina potrebbero diventare stanchi della guerra.

Hanno appena iniziato a sentire il contraccolpo economico della guerra e le sanzioni imposte alla Russia, un ‘dolore’ che non potrà che aumentare. Sebbene quelle sanzioni abbiano effettivamente danneggiato la Russia, hanno anche contribuito a far salire alle stelle i prezzi dell’energia e dei generi alimentari in Occidente (anche se Putin trae profitto dalla vendita di petrolio, gas e carbone a prezzi più elevati).

Il tasso di inflazione statunitense, all’8,6% il mese scorso, è il più alto degli ultimi 40 anni, mentre il Congressional Budget Office ha rivisto le stime di crescita economica -3,1% quest’anno- al 2,2% per il 2023 e all’1,5% per il 2024. Tutto questo con le elezioni di medio termine che incombono e l’indice di gradimento del Presidente Joe Biden, ora al 39,7%, che continua a scendere.

Anche l’Europa è in difficoltà economiche. L‘inflazione nell’Eurozona è stata dell’8,1% a maggio, la più alta dal 1997, e i prezzi dell’energia sono esplosi. A pochi giorni dall’invasione russa, i prezzi del gas naturale in Europa erano aumentati di quasi il 70%, mentre il petrolio ha raggiunto i 105 dollari al barile, un massimo di otto anni. E lo scricchiolio continua. L’inflazione in Gran Bretagna, all’8,2%, è la peggiore dal 1982. L’8 giugno, i prezzi della benzina hanno raggiunto il massimo da 17 anni. L”Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico anticipa che le economie francese, tedesca e italiana (le tre maggiori in Europa) subiranno una contrazione per il resto dell’anno, con solo la Francia che registrerà una crescita anemica dello 0,2% nel quarto trimestre.

Nessuno può sapere con certezza se l’Europa e gli Stati Uniti sono diretti verso una recessione,ma molti economisti e leader aziendali lo considerano probabile.

Tali venti contrari economici, insieme alla diminuzione della prima euforia creata dagli impressionanti successi sul campo di battaglia dell’Ucraina, potrebbero produrre la ‘stanchezza dell’Ucraina‘ in Occidente. La guerra ha già perso importanza nei titoli dei giornali. Nel frattempo, i maggiori sostenitori dell’Ucraina, inclusa l’Amministrazione Biden, potrebbero presto ritrovarsi preoccupati per le sfide economiche e politiche interne e sempre meno desiderosi di mantenere in circolazione miliardi di dollari in aiuti economici e armamenti.

La combinazione della fatica dell’Ucraina e dei successi militari russi, per quanto dolorosamente e brutalmente ottenuti, potrebbe essere esattamente ciò su cui scommette Vladimir Putin. La coalizione occidentale di più di tre dozzine di Stati è certamente formidabile, ma è abbastanza esperto da sapere che i vantaggi sul campo di battaglia della Russia potrebbero rendere sempre più difficile per gli Stati Uniti e i loro alleati mantenere la loro unità. La possibilità di negoziati con Putin è stata sollevatain Francia, Italia e Germania. L’Ucraina non sarà tagliata fuori economicamente o militarmente dall’Occidente, ma potrebbe trovare il sostegno occidentale sempre più difficile col passare del tempo, nonostante le assicurazioni verbali di solidarietà.

Tutto ciò potrebbe, a sua volta, preparare il terreno per uno scenario di partizione de facto.

2. NEUTRALITÀ CON EDULCORANTI

Prima della guerra, Putin ha spinto per un’Ucraina neutrale che precludesse tutte le alleanze militari. Niente dadi, hanno detto sia l’Ucraina che la NATO. La decisione di quell’alleanza, al vertice di Bucarest del 2008, di aprire le porte a quel Paese (e alla Georgia) era irrevocabile. Un mese dopo l’inizio dell’invasione russa, Zelensky mise sul tavolo la neutralità, ma era troppo tardi. Putin aveva già deciso di raggiungere i suoi obiettivi sul campo di battaglia ed era fiducioso di poterlo fare.

Tuttavia, Russia e Ucraina stanno combattendo da più di tre mesi. Entrambi hanno subito pesanti perdite e ciascuno sa che la guerra potrebbe trascinarsi per anni a un costo sbalorditivo senza nemmeno raggiungere i suoi obiettivi. Il Presidente russo controlla parti aggiuntive del territorio ucraino, ma potrebbe sperare di trovare un modo per allentare le sanzioni occidentali ed anche evitare di essere completamente dipendente dalla Cina.

Queste circostanze potrebbero far rivivere l’opzione della neutralità. La Russia manterrebbe il suo corridoio terrestre verso la Crimea, anche se con alcune concessioni all’Ucraina. Avrebbe ricevuto la garanzia che i canali d’acqua che scorrono verso sud verso quella penisola dalla città di Kherson, che sarebbe tornata al controllo ucraino, non sarebbero mai più stati bloccati. La Russia non annetterebbe le ‘repubbliche’ che ha creato nel Donbas nel 2014 e si ritirerebbe da parte della terra aggiuntiva che lì ha conquistato. L’Ucraina sarebbe libera di ricevere armi e addestramento militare da qualsiasi Paese, ma le truppe e le basi straniere sarebbero bandite dal suo territorio.

Un tale accordo richiederebbe significativi sacrifici ucraini, motivo per cui l’adesione dei candidati all’Unione europea (UE) e, cosa più importante, una corsia preferenziale per la piena adesione -una delle aspirazioni chiave di quel Paese-, nonché un sostanzioso aiuto occidentale a lungo termine per la ricostruzione economica, sarebbe una parte necessaria di qualsiasi accordo. Accelerare la sua adesione sarebbe un duro colpo per l’UE e un tale pacchetto di aiuti sarebbe costoso per europei e americani, quindi dovrebbero decidere quanto sono disposti a offrire per porre fine al più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale.

3. UNA NUOVA RUSSIA

Sin dall’inizio della guerra, commentatori e leader occidentali, incluso il Presidente Biden, hanno insinuato che si dovrebbe produrre, se non un ‘cambio di regime’ in Russia, l’uscita di scena di Putin. E non sono mancate le previsioni secondo cui l’invasione suonerà davvero la campana a morto di Putin. Non ci sono prove, tuttavia, che la guerra abbia messo contro di lui l’élite politica e militare del suo Paese, o qualsiasi segno di disaffezione di massa che potrebbe minacciare lo Stato.

Tuttavia, supponiamo per un momento che Putin se ne vada, volontariamente o meno. Una possibilità è che sarebbe stato sostituito da qualcuno della sua cerchia ristretta che poi avrebbe fatto grandi concessioni per porre fine alla guerra, forse anche un ritorno allo status quo pre-invasione con modifiche. Ma perché dovrebbe (e sarà sicuramente un maschio) farlo se la Russia controlla vaste aree di terra ucraina? Un nuovo leader russo potrebbe eventualmente concludere un accordo, a condizione che le sanzioni vengano revocate, ma presumere che l’uscita di Putin sarebbe una bacchetta magica non è realistico.

Un’altra possibilità: la Russia diventa inaspettatamente una democrazia a seguito di prolungate manifestazioni pubbliche. Faremmo meglio a sperare che ciò avvenga senza disordini e spargimenti di sangue perché ha quasi 6.000 testate nucleari, condivide i confini terrestri con 14 Stati e i confini marittimi con altri tre. È anche il Paese più grande del mondo, con oltre 17 milioni di chilometri quadrati (il 44% in più rispetto al secondo classificato, il Canada).

Quindi, se scommetti presto su una Russia democratica, faresti meglio a sperare che la trasformazione avvenga pacificamente. Lo sconvolgimento in un vasto Paese dotato di armi nucleari sarebbe un disastro.

Anche se il passaggio alla democrazia non fosse caotico e violento, il primo ordine del giorno di un tale governo non sarebbe l’evacuazione di tutti i territori occupati. Eppure sarebbe molto più probabile di quella attuale rinunciare alle sue conquiste territoriali post-invasione, anche se forse non alla Crimea a maggioranza russa, che, nell’era dell’Unione Sovietica, faceva parte della repubblica russa fino a quando, nel 1954, è stato trasferito alla Repubblica ucraina.

QUESTO DEVE FINIRE

La sofferenza e la distruzione in Ucraina e le turbolenze economiche che la guerra ha prodotto in Occidente dovrebbero essere ragioni sufficienti per porvi fine. Idem per la devastazione che continua a creare in alcuni dei Paesi più poveri del mondo come Kenya, Etiopia, Somalia e Yemen. Insieme a devastanti siccità e conflitti locali, ha portato a sbalorditivi aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari di base (con i cereali ucraini e russi, in un modo o nell’altro, bloccati dal mercato). Solo in queste quattro Nazioni, più di 27 milioni di persone stanno già affrontando una grave carenza di cibo o una vera e propria fame, grazie almeno in parte al conflitto in Ucraina.

Sì, quella guerra è la più grande in Europa in una generazione, ma non è solo l’Europa. Il dolore che sta producendo si estende a persone in terre lontane che già sopravvivono a malapena e senza modo di porvi fine. E purtroppo, nessuno che conta sembra pensare a loro. Il semplice fatto è che, nel 2022, con così tante cose che vanno nella direzione sbagliata, una grande guerra è l’ultima cosa di cui questo pianeta ha bisogno.