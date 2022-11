Trattato del Quirinale: stupidità contro visione

Ho parlato più volte su questo giornale di un importante trattato internazionale tra l’Italia e la Francia, noto comunemente come trattato del Quirinale. Torno sull’argomento al termine di una settimana che ha visto i rapporti Italia – Francia al centro di una crisi gravissima -minimizzazioni e smentite da parte del governo Meloni a parte, non ultima quella del ‘duro’ Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di ieri.

L’importanza dell’accordo sta in tre fatti estremamente significativi: pone termine ad un periodo di grande difficoltà di rapporti tra Italia e Francia; determina una coesione e un integrazione tra i due unica, fatta solo eccezione per il trattato diciamo così gemello, il trattato dell’Eliseo tra Francia e Germania, pone temi e questioni di interesse prospettico comune tra i tre Paesi in ambito Europeo: non per nulla si propone di creare quella che nel diritto europeo si chiama una ‘cooperazione rafforzata‘, una cooperazione, cioè, che si propone di rafforzare i legami tra alcuni Stati allo scopo di renderli coesi e unitari in una politica di sviluppo politico economico e sociale dei tre Stati e dell’Europa. Insomma, pone le basi per la costruzione di una Europa a due velocità nella quale l’Italia è uno dei ‘fondatori‘.

Pardon: avrei dovuto dire ‘era’, perché ora, come ben vedrete, ci siamo acutamente autoesclusi dal progetto ad opera della linea dura e rigorosa della Signor Presidente del Consiglio signora Giorgia Meloni e del suo ‘uomo forte’ Matteo Salvini, cui si è aggiunta in fine la ridicola comunanza di ‘proteste’ fra Italia, Malta Cipro e Grecia … pensate che paura hanno avuto a Bruxelles!

Il perché degli alti e bassi nelle nostre relazioni con Parigi è, in gran parte psicologico: noi italiani ci sentiamo sempre un po’ inferiori ai francesi, invero per lo più non privi di ‘puzza sotto al naso’. Nel concreto, siamo concorrenti durissimi in settori importantissimi dell’economia nostra e francese: pensate solo ai formaggi (e quindi al latte!), ai vini, alla cantieristica navale, ecc. All’interno di uno Stato, se in un territorio si determinano situazioni del genere, per lo più si risponde creando cooperazione, divisioni e razionalizzazione delle produzioni, eccetera. Basterebbe solo questo a spiegare a cosa serve il trattato del Quirinale.

Da cui, poi, scaturiva la possibilità di una cooperazione rafforzata che avrebbe messo finalmente un po’ da parte i tremendi Paesi dell’est europeo, palla al piede dell’Europa.

Questa situazione, avrebbe visto l’Italia, finalmente, sì, al primo posto, e, finalmente, sì, in grado di guardare gli altri dall’alto in basso e anche, finalmente, sì, di essere alla testa di una Europa in via di diventare una federazione. Il sogno di molti italiani pensanti (e quindi non altri, avete ben capito chi) e, incredibilmente, l’obiettivo accettato, anzi, perseguito dalla Francia.

Insomma, un trattato fondamentale per l’Italia. Un trattato redatto e firmato nonostante le continue polemiche degli anni scorsi, gli sbeffeggiamenti della mirabile coppia ora scissa (Giggino e Dibba), le alleanze con i gilet gialli, eccetera.

Si tratta di un accordo di una importanza immensa, perché, come dicevo, crea una sorta di collegamento biunivoco, cioè in entrambe le direzioni, tra i due Stati e tra le relative amministrazioni pubbliche, non in alcuni settori giudicati strategici, ma in tutti i settori, strategici e non, di entrambi i Paesi.

Uno dei punti salienti di quell’accordo è la parte che attiene ad una politica comune di difesa, che mira, nella sostanza, a mettere in comune risorse, addestramento e armi, in vista (questo è il punto saliente dell’accordo) della creazione in pratica di quella struttura di sicurezza europea, che sarebbe, avrebbe dovuto essere lo strumento cardine per dare all’Europa -di cui Italia, Francia e Germania sono tutto, cioè l’Europa vera- uno strumento capace di darle autonomia.

Quella autonomia dalle scelte altrui e dagli interessi ‘imperiali‘, che hanno finora tarpato e tarperanno ancora a lungo l’Europa nel suo sviluppo. Specie in una Comunità internazionale sempre più complessa, sempre più alla ricerca di energia, sempre più affollata e sempre meno coordinata.

È evidente a tutti, penso, che i prossimi decenni, forse il prossimo secolo, saranno decenni di lotta feroce (sì, feroce, lo si vede ogni giorno di più) per il potere economico. Vi sarà, inevitabilmente, lo scontro tra le grandi ‘potenze povere’, diciamo così anche se non è sempre propriamente così, ma sono i Paesi che finora sono stati in seconda fila nella politica internazionale dominata dai ‘grandi’, ricchi e sfruttatori, contro i quali sarà guerra. Negarlo è solo stupido. Anche se -e provo a fare delle previsioni forse azzardate- diversamente dalle potenze ricche, stanno cercando e stanno per trovare tra di loro forme di alleanza e di cooperazione non solo di facciata. È ciò, credo, che ci insegneranno tra un po’ quei Paesi che noi finora abbiamo disprezzato come Paesi di seconda linea.

Altri ambiti del trattato del Quirinale riguardavano la ricerca, lo spazio, l’agricoltura (fondamentale, ormai vitale), ecc… Ma specialmente contenevano i germi sviluppati di una coesione sempre più stretta, attraverso la soluzione dei problemi dei lavoratori transfrontalieri e la creazione di una miriade di comitati comuni, che si riuniscono a periodicità prefissata: cioè debbono riunirsi per forza, debbono parlarsi per forza. Un a sorta di coesione obbligata (per le burocrazie), ma fondamentale per creare compressione reciproca.

L’idea era, però, molto più vasta, perché in quel trattato si parlava, quasi di nascosto ma chiaramente, di Europa come nuovo soggetto sovrano, come nuovo ‘Stato‘ nel senso del diritto internazionale, destinato ad ‘assorbire‘ gli altri: una federazione, insomma. E si profilava l’ipotesi di farlo, mediante una cooperazione rafforzata, in particolare tra gli Stati più ‘antichi’ dell’UE. Cooperazione rafforzata, significa creare quella Europa a due velocità di cui tanto si parlava per isolare l’Italia, ma stavolta con l’Italia.

Le parole di Mario Draghi alla firma del trattato furono chiarissime: “noi vogliamo un’Europa dove decidiamo quello che vogliamo noi, facciamo quello che decidiamo noi”. In termini giuridici, uno Stato. In termini politici l’autodeterminazione, di una parte almeno dell’Europa, finalmente, dalla logica ossessiva dei blocchi.

Idea grande, visionaria in parte, entusiasmante perché possibile.

Fino a ieri.

Fino a quando due o tre buzzurri di quartiere, hanno mandato tutto all’aria, creando nella Francia un nemico giurato. Colpendo, per di più, la Francia nell’onore, con l’affermazione stupidamente infantile di “averla fatta vedere alla Francia e all’Europa”, per la serie “è finita la pacchia”.

Geniale.

Un disastro che ricadrà tutto intero sui nostri figli. La nostra Italietta resterà quello che ha sempre voluto essere; un Paese di opportunisti, di poche pretese e di molta inaffidabilità. Un Paese incapace di pensare in grande, ignaro della politica internazionale vera (la geopolitica così spesso ridotta a burletta), un Paese autarchico.

In poche ore, con pochi atti e meno parole, un progetto studiato per anni, voluto per anni nonostante i mille ostacoli, un progetto legato all’analogo progetto del Trattato dell’Eliseo, che tante critiche di volontà di potenza di Germania e Francia aveva suscitato, ma che era il terzo lato del triangolo di punta di una nuova Europa moderna e progressista, viene bruciato, temo per sempre, dalla stupidità, dallo ‘sfizio’ di dire che la Francia è stata costretta a qualcosa, o dalla volontà sciocca di affermare, con la violenza, la propria identità di Stato sovrano, autarchico, chiuso in sé stesso, nella piccolezza dei suoi governanti.

Governanti la cui stupidità, impreparazione, incapacità di rendersi conto della propria pochezza e ridicolaggine, oppongono alla crisi da loro determinata: verso l’interna la solita politica rumorosa e infantilmente guistificazionista, e verso l’esterno la buffonata dell’accordo, del ‘fronte’ dei Paesi di prima accoglienza, cioè Italia, Malta Grecia e Cipro, la Spagna ha fatto marameo!

Pensate al terrore nelle cancellerie di Europa … e se non ci mandano più l’Halloumi!