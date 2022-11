Trasporto turistico in Campania: la risposta può venire dal cielo!

Quanto raccontato in una saletta appartata dello scalo aereo di Capodichino di Napoli sembrava una scena di fantascienza: aerei che arrivano e partono da grandi aeroporti, collegamenti con macchine silenziose simili a taxi che si alzano in cielo per portare i passeggeri nelle mete più ambite. Via traffico, via rumore nelle strade affollate di Napoli!

Eppure presto potrà essere così in una delle regioni più belle del mondo, dove mare, monti e isole danzano tra loro in un eterno gioco di seduzione. Questi progetti sono definiti in un protocollo finalizzato alla ricerca e allo sviluppo dell’industria del trasporto aereo.

E a presentare, Roberto Barbieri, amministratore delegato della Gesac e Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania. È indubbiamente un piano interessante e innovativo che potrebbe cambiare integralmente il modello di mobilità regionale offrendo, proprio in Campania un maggior agio alla domanda turistica e del business che si muove sul territorio. Ma naturalmente esportabile.

«Per mobilità aerea avanzata -ha detto Carrino nella sua conversazione- si intende l’insieme dei servizi di trasporto innovativo effettuati in un’ottica intermodale con sistemi aerei elettrici, prevalentemente a decollo e atterraggio verticale, con o senza pilota a bordo» e oltre che trasporto di persone, prevede anche la movimentazione di merci, in particolar modo le bio medicali. Ma le macchine potranno essere utilizzate anche mappature di territori e assistenza all’agricoltura.

«È una svolta green» ha detto ancora Carrino, ricordando che il Distretto opera in una regione molto generosa di industrie aeronautiche, di università e centri di ricerca che sono all’avanguardia internazionale in campo aerospaziale, che in Campania vale 2,8 miliardi e impiega circa 13.000 persone in 200 imprese. Quindi una culla eccellente per poter sviluppare un prodotto rivoluzionario. Ma c’è anche un altro paradigma da porre: «La Campania ha aeroporti per testare i suoi prodotti aeronautici», ha detto Barbieri, allargando così quella filiera progettuale e produttiva all’indispensabile perimetro di test senza i quali nessun prodotto può essere posto sul mercato.

Gli investitori guardano con crescente interesse al mercato delle tecnologie per la sostenibilità climatica e ambientale e negli ultimi tre anni la spesa è aumentata del +724%, puntando in particolare alla mobilità aerea urbana e avanzata, gli aerei elettrici/a idrogeno e a zero emissioni.

Il velivolo di cui parliamo è stata denominata DIVA (DIstruptive Vertical high density thrust Hdt Autoplane) ed è un apparecchio a propulsione elettrica a decollo e ad atterraggio verticale con tre posti e il pilota. Le sue prestazioni sono abbastanza spinte: velocità massima di 100 km. orari a quota 500 metri. Il progetto nasce da un bando regionale che copre al 70% gli investimenti. Il restante 30% è a carico delle imprese che fanno parte del Distretto diretto da Carrino. Gesac è il partner operativo per quanto riguarda i test e poi le modalità di servizio.

Ad una domanda specifica sui prezzi di esercizio, la risposta è che saranno fortemente contenuti. Il che è appetibile per la clientela e quindi offre importanti opportunità di saturare la domanda.

Ovviamente ogni realtà presenta anche aspetti che possono considerarsi negativi se non affrontati per tempo. La mobilità infatti può presentare problematiche di traffico, per cui gli enti preposti agli spazi aerei, Enac e Enav dovranno pianificare immediatamente tutta la metodologia del traffico da rispettare. Le opere pubbliche poi avranno un forte impegno nel reperimento degli spazi e nella realizzazione delle piattaforme di approdo. Poi ci sarà, come per tutto il traffico propulso da macchile elettriche, la gestione e lo smaltimento delle batterie esauste.

Problemi certamente risolvibili che giustamente non sono di competenza delle industrie ma che è necessario attuare molto rapidamente proprio per evitare la paralisi della progettazione e della realizzazione di segmenti così dirompenti. Un’occasione da non perdere. Il nostro impegno, quello della stampa in particolare ma anche degli esperti, deve essere di presidiare queste attività e vigilare perché la crescita -oltre che essere verticale rispetto a potenziali competitori- sia anche orizzontale in termini tecnologici, ambientali, infrastrutturali, regolatori e di servizi.