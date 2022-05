Dopo l’inizio della re-invasione militare su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, nel febbraio 2022, sono emerse preoccupazioni sul ruolo che la Transnistria, regione della Moldavia, potrebbe svolgere nei piani di guerra del Cremlino.

Il territorio è sotto l’occupazione militare russa dal 1992, con i funzionari militari, di sicurezza e civili di Mosca che dirigono, assistono e finanziano la sua amministrazione. Di fatto la regione è stata gestita come un’altra provincia russa, pur mantenendo la facciata di un’entità separatista.

La scorsa settimana, una serie di incidenti in Transnistria ha rinnovato queste ansie.

Più di recente, un’edizione speciale del quotidiano‘ufficiale‘ dell’amministrazione separatista, ‘Pridnestrovje‘, datata 2 maggio ma diffusa online il 30 aprile, riportava anacronisticamente «sanguinosi attacchi terroristici contro la regione durante le vacanze di maggio». Il resoconto affermava «dozzine di morti e centinaia di feriti» epresentava le richieste del «popolo transnistriano» al Presidente russo Vladimir Putin di portare l’esercito russo nella regione. Quell’articolo di giornale ha attribuito la colpa dei presunti (futuri) attacchi alle forze armate ucraine «che avevano il supporto della NATO [Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico]», mentre le autorità moldave avrebbero fornito le coordinate degli obiettivi, anche per le infrastrutture civili.

Il caporedattore di ‘Pridnestrovje‘ ha negato di aver pubblicato questa edizione e l’ha definita un falso.

Pochi giorni prima dell’incidente, diversi attacchi particolari hanno colpito la regione.

In primo luogo, la sera del 25 aprile, tre individui mascherati hanno assaltato il quartier generale del Ministero della Sicurezza di Stato (MSS) della Transnistria, a Tiraspol, sparando tre volte contro l’edificio da lanciagranate portatili anticarro, prima di fuggire dalla scena. Trattandosi di un giorno festivo, non ci sono state vittime.

Poi, la mattina del 26 aprile, le esplosioniavrebbero danneggiato due grandi torri radionel villaggio di Mayak, gestite dalla compagnia televisiva e radiofonica russa e utilizzate per trasmettere programmi radiofonici russi. Le antenne (rispettivamente un megawatt e mezzo megawatt di potenza) erano state costruite negli anni ’60 dall’Unione Sovietica; erano in grado di trasmettere trasmissioni a onde corte fino alle Americhe e al Medio Oriente. Anche se non erano stati danneggiati, avrebbero dovuto essere sostituiti prima o poi dal governo russo. Pertanto, l’obiettivo sembrava ancora una volta scelto deliberatamente per ridurre al minimo le conseguenze.

Infine, il 27 aprile, le autorità separatiste in Transnistria hanno fatto circolare la notizia di un incidente intorno al deposito di munizioni di Cobasna, sorvegliato dall’esercito russo, che ha comportato colpi di arma da fuoco. Più tardi, tuttavia, il rappresentante moldavo presso la Commissione di controllo congiunta una struttura di comando trilaterale del formato di mantenimento della pace composta da rappresentanti di Moldova, Russia e autorità separatiste di Tiraspol- ha respintole affermazioni, indicando che gli spari sono stati effettivamente sentiti in Ucraina, circa 2 a chilometri di distanza dal deposito.

Il fatto che questo episodio sia stato gonfiato dalle autorità separatiste, anche sostenendo che droni ucraini stavano sorvolando il deposito, suggerisce un tentativo di creare artificialmente uno scontro.

Le autorità separatiste di Tiraspol hanno accusato «individui ucraini non identificati» dell’attacco MSS, un’accusa poi ampiamente diffusadai mass media e dai funzionari russi. La giustificazione era che «l’Ucraina sta cercando di diffondere il conflitto in Transnistria». Le autorità moldave hanno valutato la serie di eventi come uno scontro tra gruppi in competizione nella regione separatista, perpetrato da un «partito di guerra» per «destabilizzare la situazione nella regione».

Sono state proposte anche molte altre spiegazioni, ma gli alti funzionari moldavi hanno generalmente liquidato gli incidenti come ‘provocazioni’. Hanno insistito sul fatto che è improbabile che i cittadini sulla sponda destra, controllata dal governo moldavo, siano colpiti e che non vi fosse alcun rischio imminente creato dagli incidenti. Esperti sia nazionali che stranieri hanno ribadito questa idea, indicando che le forze russe in Transnistria sono piccole e non rappresentano una minaccia per la Moldova o per l’Ucraina.

Tuttavia, la serie di episodi violenti di fine aprile rappresenta un enorme valore anomalo, considerando la situazione generalmente calma nella regione, stabilita dopo la fine delle ostilità attive nel 1992. Inoltre, il loro contesto è preoccupante, in particolare si è verificato durante la guerra attiva della Russia contro l’Ucraina e in breve tempo dopo che Mosca ha dichiarato la sua intenzione di acquisire il controllo sui territori meridionali dell’Ucraina,incluso il vicino porto di Odessa sul Mar Nero, come parte della fase due delle sue operazioni.

Mettere insieme le persone e le risorse per orchestrare questi incidenti in Transnistria avrà richiesto uno sforzo significativo; e formano una chiara escalation, preparando opportunamente il terreno per invitare un intervento armato russo per «proteggere il popolo della Transnistria».

La logica di questi eventi, compresa la falsa edizione del giornale, crea due condizioni. In primo luogo, tenta di generare artificialmente un’atmosfera di pericolo e creare sentimenti di insicurezza. Data la precedente strumentalizzazione dell’aggressione da parte del Cremlino in Georgia e Ucraina, questa minaccia artificiale può essere sfruttata per portare più truppe o semplicemente per utilizzare l’amministrazione e le strutture militari russe già in Transnistria per mobilitare una forza armata che attinge alla popolazione locale e alle forze armate di Tiraspol.

In secondo luogo, gli incidenti hanno suscitato molta attenzione e azioni di risposta, inclusa la mobilitazione dei servizi di sicurezza locali e l’istituzione di posti di blocco. Questo rumore è conveniente per camuffare qualsiasi movimento militare non correlato e mobilitazione all’interno della Transnistria.

Nonostante l’abituale minimizzazione da parte di molti osservatori esterni, quando combinati, il raggruppamento militare russo in Transnistria insieme alle forze militari e di sicurezza locali non dovrebbe essere ignorato: possono raggiungere una forza di 7.000-10.000 uomini. Date le enormi perdite di personale militare russo da febbraio, e la lotta di Mosca per reclutare più soldati per completare le sue unità decimate, la Transnistria sembra attraente. Inoltre, ci sono segnali credibili che l’esercito russo vuole intensificare ulteriormente e sta facendo pressioni affinché le restanti limitazioni politiche interne all’uso della forza siano revocate.

Pertanto, la regione della Transnistria potrebbe diventare un serbatoio di mobilitazione, con le forze sollevate utilizzate per sottomettere la Moldavia, assistere uno sbarco anfibio nella regione di Odessa o entrambi.

Gli scettici che si riferiscono a precedenti tentativi falliti da parte dell’esercito russo di attaccare Odessa ignorano il fatto che il fallimento più discusso, sin dai primi giorni di guerra, era dovuto al rifiuto di un segmento della fanteria marina russa di attaccare. Le autorità separatiste della Transnistria, però, non sarebbero in grado di bloccare i piani dell’esercito russo, anche se tentassero di rischiare.