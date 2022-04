Le esplosioni avvenute nella settimana del 25 aprile sollevano interrogativi: dovremmo vedere la mano della Russia, desiderosa di mobilitare le sue truppe locali per aprire un nuovo fronte con l’Ucraina? L’Ucraina, al contrario, desidera attaccare preventivamente le truppe transnistriane, che oggi non beneficiano della continuità territoriale con l’esercito russo, incolpando Mosca? Dovremmo seguire le autorità moldave quando ipotizzano un dissenso interno tra gruppi filorussi che vogliono mettersi in gioco (legati ai servizi di sicurezza e intelligence russi) e gruppi più vicini alla comunità imprenditoriale? che desiderano piuttosto la neutralità dell’entità separatista, da vicino legato ai circoli imprenditoriali ucraini e il cui sbocco principale è la città di Odessa?

Queste diverse domande ci riportano alla natura stessa di questo conflitto separatista, che è unico tra i conflitti post-sovietici.

La guerra in Ucraina, infatti, non manca di preoccupare i paesi limitrofi e, in primis, la piccola Moldavia (2,6 milioni di abitanti), che oggi gioca un ruolo fondamentale nell’accoglienza dei profughi del sud dell’Ucraina.

La situazione di questa ex repubblica sovietica, indipendente dal 1991 e neutrale dal 1994, incuneata tra una Romania che è membro della NATO e un’Ucraina in guerra, è tanto più precaria in quanto ha dovuto fare i conti quasi, dalla sua indipendenza, con un territorio separatista filo-russo situato nella sua parte orientale, la Transnistria.

Quest’ultima entità, dove risiedono circa 470.000 persone, ospita circa 1.500 soldati russi, presenti nell’ambito di una missione di mantenimento della pace, oltre a ingenti scorte di armamenti ereditati dall’URSS.

Se gli scontri tra Transnistriani e Moldavi non riprendono dal luglio 1992, e se le due parti convivono in modo relativamente sereno, mantenendo in particolare scambi commerciali piuttosto estesi, la situazione in Ucraina, ed eventuali appetiti russi per la Transnistria potrebbero a breve indebolire questo equilibrio.

Dal conflitto del 1992 ad oggi

Senza entrare troppo in una cronologia troppo dettagliata, ricordiamo brevemente che, dopo la prima guerra mondiale, la Bessarabia, il cui territorio corrisponde più o meno all’attuale Moldova (meno Transnistria), e che per un secolo era appartenuta all’impero della zar, è integrato in Romania. Il territorio dell’attuale Transnistria rimane nelle mani dell’URSS. Nel 1924, quest’ultimo vi stabilì un’entità amministrativa chiamata Repubblica socialista sovietica autonoma moldava (RASSM), che fu incorporata nella Repubblica socialista sovietica ucraina.

Nel 1940, l’URSS occupò e annesse la Bessarabia, che si affrettò a fondersi con il RASSM per creare una “Repubblica socialista sovietica di Moldavia”.

La RSS Moldava resterà per cinquant’anni all’interno dell’URSS, al pari delle altre quattordici Repubbliche (Russia, Ucraina, Bielorussia, le tre repubbliche baltiche, le tre repubbliche caucasiche e le cinque repubbliche dell’Asia centrale) e diventerà quindi indipendente nel 1991 , quando l’URSS crolla.

A quel tempo, l’unione di Transnistria e Bessarabia era già incrinata. Da alcuni anni, sentendo vacillare l’URSS, la Bessarabia ha seriamente considerato l’idea di unirsi alla Romania. La Transnistria, con stretti legami con Mosca, decise di separarsi nel 1990, ma il centro sovietico rifiutò questa opzione. È stato quindi insieme, come Stato della Moldova, che la Bessarabia e la Transnistria hanno ottenuto l’indipendenza nel 1991. La Transnistria ha immediatamente proclamato la sua indipendenza dalla Moldova, che ha portato a un violento conflitto subito dopo. Dal marzo 1992 fino al cessate il fuoco del 21 luglio 1992, il 14° esercito russo, venuto a sostenere i separatisti transistiani, e le forze moldave si sono impegnate in violenti scontri, che hanno provocato più di 2.000 morti.

Da allora il conflitto non ha conosciuto nuovi episodi e si dice “congelato”, espressione che può peraltro essere vantaggiosamente sostituita dall’epiteto “irrisolto”, essendo la Transnistria de facto indipendente, ma riconosciuta da nessuno Stato, nemmeno dalla Russia , che tuttavia lo sostiene ampiamente. È stato per trovare una soluzione diplomatica e politica a questo status quo che la Moldova ha adottato lo status di paese neutrale quando ha adottato la sua Costituzione nel 1994.

Negli ultimi 28 anni, le varie tendenze politiche del Paese che si sono succedute al potere, siano state classificate filo-russe (come Igor Dodon, presidente dal 2016 al 2020) o filo-europee, come l’attuale presidente Maïa Sandu , tutti volevano mantenere questo stato. Implica la non adesione della Moldova a un’alleanza militare come la NATO, ma richiede anche la partenza dalla Transnistria delle truppe russe presenti dal 1992. Questa partenza è regolarmente richiesta dalle autorità moldave nei forum internazionali. Di recente, Maïa Sandu ha ribadito tale esigenza, ricevendo il licenziamento dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Dalla fine delle ostilità nel 1992, ha avuto luogo un formato negoziale, tra cui Russia, Ucraina, OSCE, nonché Moldova e Transnistria, al fine di trovare la strada per una soluzione politica attraverso una qualche forma di autonomia della Transnistria all’interno di una Moldova reintegrata .

Purtroppo, anche la Russia, se non ha mai riconosciuto l’indipendenza della Transnistria, non ha aiutato in modo decisivo a risolvere il conflitto. Aveva proposto una propria soluzione nel 2003 attraverso il memorandum Kozak (dal nome del negoziatore russo Dmitry Kozak, nato in Ucraina e ora vice capo dell’amministrazione presidenziale russa preposta alle relazioni con l’Ucraina), ma questo tentativo non ha avuto successo. Sebbene da allora le discussioni siano proseguite, dall’autunno del 2019 non si è tenuta una riunione ad alto livello.

Resta il fatto che, almeno fino all’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, questo conflitto sembrava probabilmente quello con le migliori possibilità di risoluzione di tutti i conflitti gelate post-sovietiche. Dopo tre decenni senza confronto, tra le due parti è emerso un modus vivendi, con tensioni limitate ed espresse in termini interpersonali, mentre il pragmatismo economico ha spinto a relazioni relativamente strette. Così, la squadra di calcio dello sceriffo Tiraspol (Tiraspol è la “capitale” della Transnistria), che si è distinta durante la sua partecipazione quest’anno alla Champions League, gioca nel campionato moldavo. A dimostrazione che uno spazio di convivenza tra moldavi e transnistriani è possibile, almeno nei campi sportivi!

Come la guerra in Ucraina sta rimescolando le carte

Primo, la Moldova si sta avvicinando al conflitto aperto con la Russia? Per il momento, le autorità di Chisinau sono principalmente concentrate sull’accoglienza dei profughi ucraini e sulla questione energetica, considerando che l’estensione della guerra al loro territorio è improbabile. Diversi osservatori, come il rumeno Mircea Geoana, vicesegretario generale della NATO, o l’ambasciatore americano in Moldova, Kent Logsdon, condividono questa opinione. È vero che per Mosca la Moldova è meno importante dell’Ucraina.

A livello militare, l’evoluzione della regione dipende direttamente dal destino riservato al porto di Odessa, città dell’Ucraina meridionale situata a circa 60 chilometri dalla Moldova. Infatti, se Mariupol permette di chiudere il Mar d’Azov, il porto di Odessa permette alla Russia di controllare l’intera costa ucraina, tagliando il territorio ucraino dall’accesso al mare, in questo caso si può stimare che il numero dei profughi aumenterebbe ancora in Moldova, dove dall’inizio della guerra sono già transitate 360.000 persone.

Questo obiettivo di controllo della costa spiega certamente l’entità degli attacchi contro Mykolaev, cittadina aspramente contesa tra russi e ucraini. È solo dopo l’eventuale caduta di Mykolaev e Odessa che la Russia può permettersi un corridoio per la Transnistria; non è certo, allo stesso tempo, che la Transnistria possa svolgere un ruolo determinante nell’offensiva russa nella regione, visto lo scarso numero di uomini a disposizione.

La guerra in Ucraina ha anche spinto diversi paesi a muoversi verso l’Unione Europea. Così, come l’Ucraina prima, e contemporaneamente alla Georgia, la Moldova ha chiesto l’adesione all’Unione Europea. Se nella pratica non esiste la “corsia preferenziale” richiesta da questi tre paesi, queste richieste hanno almeno avuto il merito di attirare l’attenzione delle capitali europee sulla sorte di questi paesi, oltre che sulla loro richiesta di adesione.

Mentre Georgia e Moldova hanno preso posizione a favore del rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina, questi due paesi non hanno, d’altro canto, avallato la politica sanzionatoria adottata dall’UE. Il ministro degli Esteri moldavo Nicu Popescu ha ammesso che sarebbe stato difficile approvare le sanzioni senza subire rappresaglie insormontabili. Va notato che nel 2014 la Moldova non ha sostenuto le sanzioni imposte alla Russia dopo l’annessione della Crimea.

Tensioni ulteriormente riaccese da una risoluzione del Consiglio d’Europa

Infine, a livello diplomatico, l’uscita della Russia dal Consiglio d’Europa ha avuto un impatto diretto sulla Moldova. In effetti, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) ha approvato una risoluzione in cui la Transnistria è stata descritta come una zona di occupazione russa.

Questa interpretazione ha naturalmente suscitato controversie a Tiraspol. Le autorità in Transnistria hanno definito il documento “distaccato dalla realtà” ed “estremamente pericoloso”, così come a Mosca, dove la risoluzione è vista come un’ignoranza della realtà sul campo. Il ministro degli Esteri moldavo, Nicu Popescu, si è accontentato di ricordare che questa risoluzione rifletteva “l’opinione politica dei parlamentari dei paesi membri del Consiglio d’Europa”. Allo stesso tempo, Popescu ha sottolineato che Chisinau continuerà a cercare soluzioni per il reinserimento del Paese e insisterà sul ritiro delle truppe russe dal territorio della Moldova.

In conclusione, mentre le preoccupazioni per una ripresa del conflitto sono ai massimi degli ultimi tre decenni, la Moldova fa attualmente affidamento sul suo status di stato neutrale per evitare di essere a sua volta coinvolta nella guerra. Ma la cautela delle autorità di Chisinau probabilmente non peserà molto se Vladimir Putin riuscirà a impadronirsi di Odessa e deciderà che la Transnistria sarà la fase successiva della sua guerra…