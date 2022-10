Transazioni online sicure: consigli pratici per gli utenti

I pagamenti online sono ormai all’ordine del giorno, in tutti gli ambiti della vita quotidiana, dalle utenze ai servizi di intrattenimento, dall’acquisto di beni essenziali allo shopping. Le modalità di transazione ormai sono quasi del tutto libere dal contante e stanno diventando sempre più dematerializzate, con l’introduzione di sistemi di pagamento come gli e-wallet, le app, i QR CODE, che affiancano le tradizionali carte di debito e credito fisiche in modo sempre più consistente e massiccio.

La praticità, la velocità, i costi di commissione inferiori, se non del tutto azzerati, sono i punti di forza del nuovo approccio digitale cashless, mentre dall’altro lato questo nuovo sistema genera ancora diffidenza rispetto alla sicurezza dei dati personali, e, soprattutto, rispetto alla salvaguardia del proprio conto.

Dalle istituzioni, nazionali e internazionali, alle banche, dalle aziende alle piattaforme di e-commerce, tutti gli attori della rivoluzione commerciale digitale sono attivi per garantire la massima sicurezza ai consumatori, ma anche per la tutela generale del sistema e per il contenimento di fenomeni come frodi, phishing, furti di identità, hackeraggio.

I consumatori, e gli utenti in generale, hanno però la possibilità di agire in prima persona per tutelarsi, alla fonte, dal rischio di incappare in siti poco sicuri o in azioni di furto e frode da parte dei malintenzionati del web, spesso attivi anche in forma organizzata. Basta seguire alcune semplici regole base, che vanno dalla protezione del dispositivo ai parametri di riconoscimento di una piattaforma sicura.

Riconoscere un sito sicuro: protocollo Https e sistemi di pagamento

Prima di tutto, per accedere a un sito o a una piattaforma di e-commerce sicura è meglio effettuare la ricerca manualmente, e digitare l’indirizzo. In ogni caso è meglio evitare di cliccare su banner e link inviati via mail oppure sul telefono. La stringa di codice https, affiancata da un lucchetto, è di per sé garanzia della presenza del relativo protocollo di comunicazione dei dati sensibili. Visto che si parla di transazioni commerciali, una piattaforma sicura deve anche supportare dei metodi di pagamento ufficiali e riconosciuti.

Molte volte i siti più strutturati attuano delle partnership strategiche con gli istituiti di credito o con gli operatori che gestiscono le transazioni. In alcuni casi la protezione richiesta, per la natura del servizio, è più elevata: ad esempio, il sistema PagoPA per i pagamenti di utenze e bollette verso la Pubblica Amministrazione supporta la carta ricaricabile Postepay, così come, dal lato del gioco legale a distanza, i siti scommesse PayPal puntano sulla sicurezza delle transazioni offrendo tra i metodi di deposito e prelievo il noto e-wallet. Quest’ultimo, per l’accesso, richiede infatti soltanto l’indirizzo e-mail e la password connessi al conto. Alcune carte, come Hype, sono consigliate per altre attività in Rete come il trading online, mentre Crypto.com, appartenente al circuito Visa, è specifica per lo scambio di criptovalute.

La specializzazione del settore dei pagamenti è dunque in aumento, e l’utente deve solo avere l’accortezza di scegliere il metodo giusto, magari basandosi su pareri e recensioni degli altri naviganti.

Alla base della sicurezza: un dispositivo protetto

La sicurezza e il rispetto della privacy nelle transazioni online è di norma garantito dalle più moderne tecnologie di crittografia avanzata, che si fondano essenzialmente sul noto protocollo di sicurezza SSL, Secure Sockets Layer, incentrato a sua volta sulla codifica e decodifica di chiavi crittografiche tra più dispositivi e supportato dai principali browser. Il sistema SET o Secure Electronic Transaction è invece basato sulla codifica crittografica delle carte di credito dei circuiti Visa e Mastercard, e specificatamente pensato per le transazioni commerciali.

L’utente, tuttavia, poiché ogni acquisto avviene da un dispositivo, fisso o mobile che sia, ha il compito di proteggere il proprio hardware, come operazione preliminare di base. La protezione avviene attraverso l’aggiornamento del web browser o delle app, ma anche tramite l’installazione di antispyware e sistemi antivirus, mantenendo comunque attivi anche i firewall. Anche Il router di connessione va protetto da password che, se possibile, andrebbero aggiornate e cambiate nel tempo, e contenere stringhe alfanumeriche complesse.

Codici pin, password e chiavi di accesso non vanno mai comunicati, neanche tramite sms o app di messaggistica, ed il consiglio è quello di utilizzarne più di una, non sempre la stessa. In generale, dunque, è necessario un po’ di buon senso e dedicare qualche minuto in più a queste operazioni, che, se effettuate con costanza, mettono al riparo da tutte le eventuali minacce della Rete e garantiscono scambi sicuri e protetti in modo ottimale.