Pechino vorrà pure sembrare defilato, ma defilato,nella crisi tra Russia e Stati Uniti/Europa sulla testa dell’Ucraina, non lo è.

Certo fa di tutto per cercare di tenere i piedi in due scarpe, consapevole che comunque si muova, un costo, economico ma più ancora politico, lo pagherà.

Con Mosca, Pechino ha una parthership che appena lo scorso 4 febbraio ha inteso rafforzare e blindare, con una Dichiarazione congiunta Xi Jinping – Vladimir Putin, che ha tutta la forza di un trattato di ferro. Con Washington, Pechino ha una commerciale e tecnologica sempre più politica e che pare irrisolvibile a breve. Uno scontro che si è ampliato all’Europa, sulla quale Pechino aveva investito nel tentativo di andare ben oltre all’economia. E infine c’è pure l’Ucraina, con la quale Pechino non può nascondere di aver tentato uno sforzo geopolitico ingente per renderla porta d’ingresso verso l’Europa e partner importante della Belt and Road Initiative, oltre a rappresentare circa 15 miliardi di dollari in flussi commerciali bilaterali, secondo gli ultimi dati 2020.

Per Pechino si tratta di ridurre al minimo i danni.Con Ross Feingold, avvocato d’affari e analista politico tra i più attenti della politica e dell’economia della Cina, con decenni di esperienza asiatica sulle spalle, abbiamo provato a capire umori e azioni di Pechino in questo frangente.



La Cina come sta vivendo la crisi ucraina? e come si sta comportando con Mosca?

Molti commentatori sono pronti a ritenere che la Cina abbia una sfida, o addirittura una contraddizione, nel modo in cui risponde alla crisi ucraina. Da un lato, la Cina generalmente afferma di aderire a una politica di non interferenza negli affari interni di altri Paesi, invita gli altri Paesi a seguire questa politica, e critica i Paesi che non lo fanno. Quindi, da questo punto di vista, la Cina dovrebbe criticare la Russia per aver interferito negli affari interni dell’Ucraina. D’altra parte, la Cina vuole mantenere le sue relazioni commerciali e di sicurezza con la Russia e non vuole schierarsi dalla parte dei Paesi occidentali contro la Russia.

I commentatori stanno anche richiamando l’attenzione sulla reazione della Cina alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, che la Cina non riconosce. La Cina finora ha sostenuto la posizione della Serbia. Da questo punto di vista, la Cina dovrebbe anche opporsi alle dichiarazioni unilaterali di indipendenza e riconoscimento della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk da parte di altri Paesi.

In definitiva, la reazione della Cina a tutte queste situazioni è complicata anche dalla sua affermazione che Taiwan fa parte della Repubblica popolare cinese. Ciò che i commentatori devono tenere a mente è che sia la Russia che la Cina affermano di non essere intervenute negli affari interni di un altro Paese. La Russia afferma di non essere intervenuta in un movimento per l’indipendenza di persone locali nella Repubblica popolare di Donetsk e nella Repubblica popolare di Luhansk che hanno cercato l’indipendenza dall’Ucraina (e la Russia afferma di non aver inviato truppe a combattere in queste regioni nel 2014), e la Cina afferma che Taiwan è una questione interna che riguarda un territorio che secondo la Cina fa parte della Repubblica popolare cinese.

Pechino è davvero disponibile a mettere in gioco la reputazione che cerca faticosamente di costruirsi per sostenere la Russia?

È molto probabile che la Cina segua il suo approccio alle altre regioni di ‘conflitto congelato’ nell’ex Unione Sovietica, come Transnistria, Nagorno-Karabakh, Ossezia meridionale e Abkhazia, che sono tutte autonome con il sostegno della Russia. La Cina in genere invita le parti a risolvere pacificamente i conflitti e si impegna in scambi commerciali limitati o incontri da governo a governo con queste regioni, ma non le riconosce diplomaticamente. La parte fondamentale della politica cinese nei confronti di queste regioni autonome è che la Cina non critica il sostegno della Russia per l’autonomia di queste regioni.

Pertanto, mentre la Cina potrebbe adottare un approccio diverso rispetto ad altre regioni autonome/contese in tutto il mondo, e i commentatori possono identificare incongruenze nell’approccio della Cina a ciascuna di queste regioni, c’è una coerenza per quanto riguarda le regioni che fanno parte del ‘vicino estero’ della Russia.

L’unitarietà di intenti politici espressa nella Dichiarazione congiunta rilasciata dopo il vertice tra Xi e Putin il 4 febraio scorso, quanto effettivamente è ‘sostanza’ e si può davvero ritenere che si tratti di un ‘asse’ per una leadership globale alternativa? E quanto questa partnership aiuterà la Russia a superare le criticità derivanti dalla crisi ucraina?



C’è una sostanza significativa nel rapporto commerciale e di sicurezza e non dovremmo sottovalutare quanto sia importante, e probabilmente continuerà a crescere nel breve e medio termine. Russia e Cina non si fideranno mai l’una dell’altra, ma continueranno a fare affari l’una con l’altra. Politicamente, Cina e Russia beneficiano del sostegno reciproco per confutare le critiche dei Paesi occidentali su altre questioni come la mancanza di democrazia, i diritti umani e la libertà religiosa, o i loro precedenti in materia di protezione ambientale. Inoltre, negli ultimi anni, Cina e Russia hanno un interesse comune a garantire che governi amici a Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Venezuela, tra gli altri, rimangano al potere; spesso in questi Paesi gli obiettivi (commerciali o politici) di Cina e Russia sono complementari e non sono in conflitto. Ad esempio, la Cina esporta in questi Paesi manufatti, prodotti tecnologici e cerca di costruire infrastrutture, mentre la Russia esporta armi e risorse.

Quindi, questo è un rapporto con la sostanza. Gli appelli periodici negli Stati Uniti per persuadere la Russia a unirsi agli Stati Uniti per opporsi alla crescente potenza economica e militare della Cina sono stati, finora, un’illusione, e sembra improbabile che qualcosa cambi in assenza di un evento scatenante significativo che danneggi le relazioni Russia-Cina.

Nel corso di quel 4 febbraio è stato definito un accordo per la fornitura di gas da parte di Mosca a Pechino. Questo accordo quanto coprirà le perdite derivanti dal blocco del Nord Stream 2?

Con i recenti accordi aggiuntivi, la Russia prevede di esportare in Cina 48 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno di gas naturale. Tuttavia, nel 2021 la Russia ha esportato in Cina solo 16,5 miliardi di metri cubi (circa il 5% della domanda cinese), quindi c’è ancora molta strada da fare prima che la Russia raggiunga il nuovo obiettivo.

Il gasdotto Nord Stream 2 dovrebbe trasportare 55 miliardi di metri cubi all’anno di gas naturale in Germania, il che raddoppia la capacità esistente del Nord Stream 1 di inviare gas in Germania dalla Russia.

Quali altri mercati asiatici sono pronti a acquistare il gas russo?

Secondo i resoconti dei media sulle esportazioni di gas dalla Russia, nel 2021 la Russia era il quinto fornitore di gas naturale del Giappone e il sesto fornitore della Corea del Sud. La Russia esporta anche carbone e petrolio in altri Paesi asiatici. In generale, tuttavia, il Giappone e la Corea del Sud rispetteranno le sanzioni dei Paesi occidentali contro le esportazioni di energia della Russia.

L’India appare defilata, è così? Come si comporterà? Verrà incontro alla Russia?

Secondo i media, l’India acquista solo lo 0,2% delle esportazioni russe di gas naturale e gli acquisti indiani di carbone e petrolio dalla Russia sono simili. Nonostante le forti relazioni tra India e Unione Sovietica, e più recentemente, India e Russia, ovviamente gli Stati Uniti eserciteranno enormi pressioni sull’India affinché rispetti le sanzioni dei Paesi occidentali nei confronti della Russia. Questa sarà una sfida per il primo ministro Narendra Modi, che preferisce mantenere la neutralità della politica estera dell’India, diversamente di quando si tratta di problemi con la Cina.

Tra le sanzioni annunciate, vi è il blocco (da parte USA, UE e altri) della capacità della Russia di finanziarsi sui mercati dei Paesi che hanno emesso le sanzioni. La Cina che farà? Riuscirà la Cina a finanziare il debito della Russia?

Le banche cinesi hanno un’enorme capacità (nonostante i problemi interni della Cina) di offrire finanziamenti a basso costo alla Russia. Non lo farebbero solo sulla base di considerazioni commerciali; se le considerazioni commerciali fossero il fattore decisivo, il rischio sanzionatorio, il rischio di credito (cioè il rischio di inadempimento) e il rischio politico sarebbero tutti troppo elevati. Pertanto, il finanziamento dalla Cina sarà una decisione politica della leadership cinese. Lo scenario più probabile è che la Cina fornirà di fatto finanziamenti se la Russia ne avrà bisogno, magari in cambio di ancora più esportazioni di energia a prezzi favorevoli.

Quali sono gli interessi della Cina nel sostenere politicamente ed economicamente la Russia?

Politicamente, l’interesse della Cina è che una grande potenza globale si schieri dalla parte della Cina sul numero sempre più ampio di questioni con cui la Cina e i Paesi occidentali non sono d’accordo. Ciò include lo Xinjiang, il Tibet, Taiwan, Hong Kong, il Mar Cinese Meridionale, la disputa con il Giappone sulle isole Senkaku/Diaoyutai, le questioni relative ai diritti umani in generale, la politica commerciale, la lista nera delle aziende cinesi come Huawei, gli accordi internazionali sui cambiamenti climatici e controllo delle armi, e molti altri. Sia alle Nazioni Unite che in altri forum, o semplicemente dalle dichiarazioni che il governo russo potrebbe fare, la Cina trae vantaggio quando ci sono due Paesi piuttosto che uno che si oppone agli Stati Uniti e agli alleati degli Stati Uniti.

Economicamente, per ora, la Cina ha bisogno delle risorse energetiche (carbone, gas e petrolio) che la Russia può fornire e la Cina le vuole a basso costo. Ciò è diventato ancora più importante quando la Cina ha deciso di limitare gli acquisti dall’Australia per motivi politici o altre esportazioni come l’Indonesia hanno implementato un divieto di esportazione a causa della carenza interna.

Questa crisi accrescerà la tensione della Cina con gli Stati Uniti?

La crisi ucraina e la decisione della Cina di schierarsi con la Russia (o almeno di evitare di criticare la Russia) e di non unirsi ai éaesi occidentali e agli Stati Uniti nelle critiche o nelle sanzioni, diventa ora un altro tema all’ordine del giorno tra Stati Uniti e Cina. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che anche senza l’Ucraina, l’agenda bilaterale tra Stati Uniti e Cina era già piena di questioni che per la maggior parte non hanno soluzioni facili (anche se l’Amministrazione Biden spera di lavorare con la Cina su Iran e questioni relative al cambiamento climatico). Poiché l’agenda è piena di questioni controverse, aggiungerne un’altra non rende la relazione più controversa di quanto non lo sia già. Tuttavia, una cosa da tenere d’occhio è quanto diventano ‘personali’ le dichiarazioni degli Stati Uniti o della Cina riguardo all’Ucraina. Ad esempio, se Biden dovesse menzionare il nome di Xi Jinping in modo specifico quando critica la risposta della Cina alla crisi ucraina, o se i media statali cinesi incolpano Biden per la crisi, la questione ucraina potrebbe diventare un problema ancora più grande nelle relazioni USA-Cina.

Come possono gli Stati Uniti «gestire contemporaneamente due grandi potenze revisioniste, autocratiche e dotate di armi nucleari (Russia e Cina)?», si stanno chiedendo alcuni analisti americani. Giro a te questa domanda.

Domande come: “possono gli Stati Uniti gestire due potenze armate nucleari autocratiche’”, o “possono gli Stati Uniti combattere due guerre contemporaneamente, una in Asia e una in Europa?” vengono continuamente poste durante e dopo la Guerra Fredda e durante la Guerra al Terrore iniziata nel 2001. Gli Stati Uniti conservano ancora un enorme potere economico e militare. Anche se gli Stati Uniti potrebbero non vincere sempre le loro battaglie economiche, militari o politiche in tutto il mondo, sarebbe sciocco sottovalutare la loro capacità di combattere queste battaglie in modo competitivo.

Naturalmente, nel 2022 gli Stati Uniti devono affrontare problemi interni, quali il COVID-19, l’inflazione, la disunione politica, così le sue forze armate potrebbero non essere così ben preparate per combattere la Russia o la Cina, soprattutto se la lotta è lontana dagli Stati Uniti. Una tra le tante preoccupazioni è che la Marina degli Stati Uniti potrebbe non avere risorse sufficienti per combattere contro la marina cinese in rapida crescita, e la riduzione delle truppe statunitensi in Europa iniziata nel 2011 (nonostante gli sforzi dopo il 2014 per ripristinare alcuni di quei livelli di truppe) rende difficile, secondo i giochi di guerra, per gli Stati Uniti o la NATO sconfiggere la Russia in una guerra convenzionale in Europa.

Sono in grado davvero gli Stati Uniti di concentrasi contemporaneamente su Cina e Russia?

Oltre essere una questione di capacità militari, questa è anche una questione di volontà politica e di competenza del governo. C’è molto da non amare nella burocrazia della politica estera del governo degli Stati Uniti, sia che si tratti del Dipartimento di Stato, del Dipartimento della Difesa o di altre agenzie governative statunitensi. Gli esempi negli ultimi 20 anni delle loro carenze sono numerosi. I progressisti incolpano l’unilateralismo di George W. Bush e Donald J. Trump, e i conservatori incolpano i burocrati del ‘Deep State’ o il multilateralismo di Barack Obama e Joe Biden.

Negli anni successivi al 2014, quando i separatisti filo-russi hanno separato la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk dall’Ucraina, la Russia ha mantenuto con successo Assad al potere mentre allo stesso tempo la Cina ha ampliato la sua influenza militare ed economica in tutto il mondo (sebbene negli ultimi anni la Cina abbia perso parte di ciò che ha ottenuto, come la crescente resistenza all’acquisto di prodotti Huawei; per questo l’Amministrazione Trump merita un po’ di credito). Pertanto, il recente record degli Stati Uniti di gestire simultaneamente le sfide di Russia e Cina non è l’ideale.

Ipotizziamo che Putin invada l’Ucraina e ne esca vincitore. Una vittoria, come stanno ipotizzando alcuni analisti americani, sul modello del successo in Siria. A quel punto con la partnership strategica Cina-Russia più stretta definita nel corso del vertice del 4 ottobre, come cambieranno gli equilibri mondiali?



Un’invasione su vasta scala dell’Ucraina, che comporti l’occupazione delle città e la rimozione del governo dell’Ucraina, sarebbe un’impresa enorme per l’esercito russo, nonostante i suoi vantaggi rispetto all’esercito ucraino. Se la Russia lo facesse e avesse successo, si troverebbe ad affrontare sanzioni economiche paralizzanti. Supponendo, a scopo di discussione, che la Russia abbia successo in un’invasione su vasta scala, o nell’espansione del territorio occupato dalla Repubblica popolare di Donetsk e dalla Repubblica popolare di Luhansk, o nella creazione di una ‘zona cuscinetto di sicurezza’ nelle aree di confine, è ancora troppo presto per determinare qual è l’impatto sull’equilibrio mondiale. L’Ucraina non è un membro dell’Unione Europea o della NATO, né (come ci dice il suo PIL) è una grande economia. Gli europei sono abituati a conflitti alla loro periferia (ad esempio, l’ex Jugoslavia, Transnistria, Armenia-Azerbaigian) o eventi di sicurezza come il terrorismo o l’afflusso di rifugiati. Pertanto, non è chiaro se l’occupazione russa di una parte o dell’intera Ucraina cambierà in modo significativo il modo in cui i Paesi dell’UE vedono il mondo, anche se la Polonia e i Paesi baltici saranno certamente rumorosi nelle loro preoccupazioni per la Russia. L’effetto più immediato della guerra in Ucraina sarà sui prezzi dell’energia e ciò potrebbe causare notevoli problemi economici in Europa.

Per quanto riguarda la Cina, date le percezioni sempre più negative sulla Cina in Europa e altrove, se la Cina sostiene le posizioni della Russia o l’invasione dell’Ucraina, ancora una volta, non è chiaro come ciò renda più negativa una percezione già negativa. Tuttavia, un altro modo di guardare a questo è che la mancanza di critiche da parte della Cina nei confronti della Russia rende meno probabile che le relazioni tra Cina ed Europa migliorino presto.