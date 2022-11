Il vertice dell’Unione europea (UE) e degli Stati dei Balcani occidentali sarà organizzato il 6 dicembre 2022 a Tirana. Il vertice è organizzato nel quadro della cooperazione strategica dell’UE con i Balcani occidentali e sarà il primo dall’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, il 6 ottobre 2022 sono stati organizzati a Praga il primo vertice informale dell’UE a 27 e incontri nell’ambito della Comunità politica europea. La Comunità politica europea riunisce tutti i paesi del continente europeo che condividono valori democratici comuni. Al vertice hanno partecipato 44 leader di paesi europei, ad eccezione di Russia e Bielorussia.

Nella regione dei Balcani occidentali sono in corso oltre 30 iniziative che coinvolgono i Paesi della regione. L’impegno strategico di tutti i paesi è l’adesione all’UE e alla NATO, mentre la Serbia insiste sulla neutralità militare. Le principali iniziative regionali sono il processo di Berlino e Open Balkan[2].

I Balcani Occidentali tra Processo di Berlino e Balcani Aperti

Ancora una volta l’Europa si è concentrata sull’importanza della pace, a lungo oscurata da altre questioni e data per scontata. L’aggressione russa all’Ucraina è considerata la prima guerra europea dopo la seconda guerra mondiale, perché le guerre nei Balcani occidentali erano considerate guerre locali. La Comunità politica europea è un tentativo di preservare la pace e riunire capi di stato che coltivano gli stessi valori democratici. A giudicare da tutto, un raduno del genere non avrebbe avuto successo né sarebbe stato imponente se non ci fosse stata l’invasione russa dell’Ucraina.

Allo stesso tempo, la regione dei Balcani occidentali sta affrontando le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. L’attuale combattimento e la resistenza ucraina a Kiev e in altri luoghi dell’Ucraina è anche una lotta per la pace e la stabilità dei Balcani occidentali, perché c’erano piani operativi in ​​atto e se la Russia avesse avuto successo nell’aggressione e nella sconfitta dell’Ucraina, la situazione nei paesi occidentali La regione dei Balcani sarebbe destabilizzata.

Nei Balcani occidentali una svolta si è verificata nel 2014, quando due paesi europei, Germania e Regno Unito, hanno lanciato un’iniziativa che ha cambiato l’approccio all’attuazione del processo di integrazione. Sulla base dell’iniziativa Regno Unito-Germania, nel 2015 è stata adottata l’Agenda di riforma per la Bosnia-Erzegovina. Le riforme politiche, come l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sejdić-Finci e altre sentenze, sono state rinviate per in un altro momento futuro e non sono ancora stati implementati. Questa iniziativa ha consentito l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e adesione (ASA) tra l’UE e la Bosnia-Erzegovina.

Il Processo di Berlino è un’iniziativa che è stata lanciata nel 2014, cioè nel momento del picco dell’euroscetticismo all’interno dell’UE, che era legato al futuro allargamento dell’UE. L’obiettivo era rivitalizzare le connessioni multilaterali tra i paesi della regione dei Balcani occidentali e l’UE, nonché migliorare la cooperazione regionale tra i paesi dei Balcani occidentali nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo economico.

All’inizio di novembre di quest’anno i leader dei sei paesi dei Balcani occidentali si sono incontrati in un vertice organizzato nell’ambito del processo di Berlino e hanno firmato accordi sul riconoscimento reciproco di carte d’identità, diplomi universitari e qualifiche professionali tra i paesi. Ciò significa che il regime dei visti tra il Kosovo e la Bosnia-Erzegovina sarà abolito, il che rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni regionali. La ratifica dei tre accordi dimostrerebbe che il processo di Berlino ha ricevuto un nuovo slancio.

Open Balkan è un’iniziativa regionale autoctona, inizialmente denominata “ mini-Schengen ”. È stato lanciato in un incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vučić , i primi ministri dell’Albania e della Macedonia del Nord, Edi Rama e Zoran Zaev , rispettivamente, nell’ottobre 2019 a Novi Sad. Oltre ai paesi fondatori elencati, ad alcuni vertici partecipano anche Bosnia ed Erzegovina e Montenegro, ma non sono ancora diventati membri a pieno titolo dell’iniziativa. Inoltre, sebbene l’Accordo di Washington tra Serbia e Kosovo del settembre 2020 preveda che anche il Kosovo aderisca all’iniziativa, ciò non è ancora avvenuto. Gli Stati Uniti sostengono fortemente l’iniziativa Open Balkan.

Open Balkan non è un’alternativa all’adesione all’UE, ma è un modo accelerato per i paesi di ricostruire più rapidamente la fiducia e prepararsi all’adesione all’UE, nonché utilizzare le opportunità non sfruttate di sinergia e cooperazione. L’economia di scala è un elemento importante della cooperazione regionale. Open Balkan sta diventando un embrione di nuovi cluster economici che verranno creati nella regione e costituiranno il vantaggio competitivo dei paesi e della regione. È necessario porre fine alla retorica politica dannosa e incendiaria e affrontare con franchezza la recente tragica storia della regione. I paesi dei Balcani occidentali devono rafforzare la cooperazione politica, economica, scientifica, culturale, sportiva e ogni altra forma di cooperazione e avvicinarsi all’UE insieme, come un gruppo di paesi con obiettivi, richieste e interessi chiaramente definiti.

Gli analisti ritengono che il Processo di Berlino e l’iniziativa Open Balkan non siano incompatibili, perché entrambi sono orientati all’adesione all’UE. Il Processo di Berlino è principalmente in funzione del raggiungimento degli interessi tedeschi nella regione, mentre l’iniziativa Balcani aperti è un’idea genuina dei leader della regione, che devono ricostruire la fiducia compromessa, ideare nuove forme di cooperazione futura e attingere al risorse disponibili, guidati principalmente dai loro interessi nazionali.

Normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo: il mantenimento della pace è un imperativo

G li attuali sviluppi nel nord del Kosovo ricordano gli eventi degli anni Novanta del secolo scorso. La situazione è la peggiore degli ultimi 10 anni, il che non giova a nessuno. Il presidente serbo Aleksandar Vučić e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, assistiti da Bruxelles ufficiale, non sono riusciti a raggiungere un accordo su come superare la situazione esistente. Di conseguenza, il Dipartimento di Stato ha esortato tutte le parti a lavorare su un compromesso equo e fare concessioni per garantire che decenni di pace conquistata a fatica in una regione già fragile non vengano messi a repentaglio. Il Dipartimento di Stato si è inoltre unito all’UE nel chiedere al Kosovo di sospendere immediatamente qualsiasi misura pianificata che possa intensificare le tensioni, inclusa l’imposizione di multe per i veicoli. Il presidente serbo Vučić era pronto ad accettare soluzioni di compromesso e nei colloqui con i serbi del Kosovo li ha implorati di cercare di preservare la pace, di fare tutto ciò che è in loro potere, in termini di condotta e posizioni, di non essere il partito che vorrebbe essere incolpato. L’imperativo è preservare la pace. Josep Borrell , UE L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo tra Belgrado e Pristina sulle targhe e che i mediatori europei hanno avanzato a Vučić e Kurti una proposta che avrebbe potuto evitare la rischiosa situazione nel nord del Kosovo, che Vučić ha accettato, ma Kurti no. Christopher Hill , ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia, ha affermato che il presidente serbo Aleksandar Vučić ha avuto un “impegno costruttivo” nel tentativo di trovare una soluzione al problema delle targhe in Kosovo.

I rapporti delle istituzioni dell’UE sottolineano che la Serbia è il motore della normalizzazione dei Balcani occidentali, nonché il motore dell’integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali. Il processo di progressione della Serbia verso l’adesione all’UE è stato particolarmente intensificato negli ultimi due anni. Il fatto che l’UE rinvii l’apertura di nuovi capitoli negoziali (cluster) con la Serbia mette in discussione gli intenti ei piani dell’UE riguardo al suo allargamento. I colloqui di Bruxelles hanno dimostrato che la Serbia non è un fattore retrogrado, ma il motore regionale dell’integrazione europea di tutti e sei i paesi dei Balcani occidentali e l’epicentro degli sviluppi nella regione.

Gli analisti ritengono che la Serbia abbia le risorse umane e l’infrastruttura logistica più forti e sviluppate con le quali in un periodo di tempo relativamente breve può rispondere alle sfide e alle esigenze del processo negoziale, e quindi giustificare l’attributo di essere il motore dell’integrazione europea in i Balcani occidentali. La firma simultanea di un accordo globale e legalmente vincolante sulla normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo dovrebbe in realtà significare anche un accordo sull’adesione di Serbia e Kosovo all’UE. Sarebbe la strada giusta verso la normalizzazione dei rapporti. Di recente sono state rese pubbliche informazioni sull’esistenza della cosiddetta proposta franco-tedesca, che dovrebbe aprire la strada alla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. La proposta si basa su un accordo del 1972 tra le due Germanie, che dovrebbe essere preso seriamente in considerazione e modificato in base alle circostanze esistenti. La domanda chiave è se l’UE e la NATO vogliono vedere la Serbia in un’alleanza con Russia e Cina, che stanno introducendo la Serbia nei loro interessi geopolitici, militari ed economici al di fuori dell’UE e della NATO, o l’UE desidera aiutare la Serbia a diventare un paese a pieno titolo membro a pieno titolo dell’Unione Europea. In questo caso la decisione spetta all’Ue, che dovrebbe assistere la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Stato balcanico. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. che dovrebbero essere seriamente considerati e adattati alle circostanze esistenti. La domanda chiave è se l’UE e la NATO vogliono vedere la Serbia in un’alleanza con Russia e Cina, che stanno introducendo la Serbia nei loro interessi geopolitici, militari ed economici al di fuori dell’UE e della NATO, o l’UE desidera aiutare la Serbia a diventare un paese a pieno titolo membro a pieno titolo dell’Unione Europea. In questo caso la decisione spetta all’Ue, che dovrebbe assistere la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Stato balcanico. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. che dovrebbero essere seriamente considerati e adattati alle circostanze esistenti. La domanda chiave è se l’UE e la NATO vogliono vedere la Serbia in un’alleanza con Russia e Cina, che stanno introducendo la Serbia nei loro interessi geopolitici, militari ed economici al di fuori dell’UE e della NATO, o l’UE desidera aiutare la Serbia a diventare un paese a pieno titolo membro a pieno titolo dell’Unione Europea. In questo caso la decisione spetta all’Ue, che dovrebbe assistere la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Stato balcanico. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. interessi militari ed economici al di fuori dell’UE e della NATO, o l’UE desidera aiutare la Serbia a diventare un membro a pieno titolo dell’Unione Europea. In questo caso la decisione spetta all’Ue, che dovrebbe assistere la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Stato balcanico. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. interessi militari ed economici al di fuori dell’UE e della NATO, o l’UE desidera aiutare la Serbia a diventare un membro a pieno titolo dell’Unione Europea. In questo caso la decisione spetta all’Ue, che dovrebbe assistere la Serbia e smetterla con i continui condizionamenti di questo Stato balcanico. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee. Numerose mosse dell’UE hanno incoraggiato e rafforzato le forze antieuropee in Serbia e hanno giocato bene per i rivali dell’UE. Occorre porre fine a questa pratica a vantaggio delle forze filoeuropee.

Status di candidato per la Bosnia-Erzegovina

Nella sua recente relazione sulla Bosnia-Erzegovina, la Commissione europea ha valutato e raccomandato che al vertice di dicembre il Consiglio dell’UE conferisca alla Bosnia-Erzegovina lo status di candidato all’adesione all’UE.

Se l’UE concederà lo status di candidato alla Bosnia-Erzegovina, rimarrà comunque indietro rispetto ad altri paesi dei Balcani occidentali (Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania) nel processo di integrazione rispetto ai tempi previsti.

La dichiarazione del neoeletto membro della Presidenza della Bosnia-Erzegovina, Denis Bećirović , all’inaugurazione è stata incoraggiante. “La mia visione della BiH è una BiH europea e lo sviluppo di un’identità comune. Rafforziamo la sicurezza della BiH, perché sappiamo in prima persona che la pace e lo sviluppo economico richiedono tutti noi, mentre un conflitto no. I politici in BiH non devono essere egoisti e lavorare nel proprio interesse. Lavoriamo nell’interesse delle persone indigenti. Non dobbiamo seminare odio allo scopo di essere popolari… Aumentiamo la cooperazione con le contee amiche. Anche la cooperazione regionale con i paesi vicini è importante per la pace, la stabilità, l’instaurazione di relazioni commerciali e la cooperazione culturale”.

Gli analisti ritengono che per il bene della stabilità e della pace nei Balcani occidentali, ma anche in Europa, alla luce della crisi ucraina sia di importanza storica concedere lo status di candidato alla Bosnia-Erzegovina, perché all’ultimo vertice UE lo status era assegnato a Ucraina e Moldavia per lo stesso motivo.

Soluzione: adesione imminente all’UE di tutti i paesi dei Balcani occidentali

Finché l’UE avrà nel suo vicinato una regione instabile e turbolenta dei Balcani occidentali, non sarà in grado di affrontare e risolvere questioni e sfide fondamentali né di stabilire la propria posizione strategica a lungo termine nelle relazioni internazionali e di rispondere alle sfide della globalizzazione regionale .

I membri dell’UE devono dimostrare lungimiranza rispetto al processo di allargamento, perché se non ci fosse stato alcun allargamento dell’UE in passato, non si sarebbe mai evoluto in un’integrazione regionale così rispettabile. Poiché l’UE ha 27 membri, c’è sempre la possibilità di vari condizionamenti e blocchi, sebbene i paesi membri dovrebbero astenersi da tali opzioni e trovare soluzioni istituzionali a tali problemi. Ciò è particolarmente importante nella situazione in cui Russia, Cina, Turchia e altri paesi stanno cercando di aumentare la loro influenza nei Balcani. L’indecisione dell’UE può avere conseguenze strategiche nei Balcani occidentali, poiché vi sono minacce reali che, a causa dell’incertezza del processo di allargamento dell’UE e della pressione dell’opinione pubblica locale, alcuni Paesi potrebbero cambiare il proprio orientamento geopolitico.

Gli analisti avvertono che mentre l’UE stabilisce nuove condizioni e criteri per l’adesione, ci sono paesi membri dell’UE che non hanno potuto soddisfare pienamente le condizioni di adesione stabilite per i Balcani occidentali. Nella storia recente, l’UE “ha chiuso un occhio” nel caso della Bulgaria e della Romania, nonché della Croazia, quando ha concesso loro l’adesione a pieno titolo. Un’altra testimonianza della mancanza di principi dell’UE è il fatto che nel 2004 non meno di 9,5 paesi sono stati cooptati nell’UE, poiché solo la metà di Cipro ne è diventata membro. Si fa spesso riferimento agli esempi della provincia francese della Corsica e della provincia italiana della Sicilia, dove la legislazione dell’UE non funziona affatto in linea con gli standard, i regolamenti e le direttive dell’UE. Circa 19 milioni di residenti dei Balcani occidentali sicuramente non metteranno e non possono mettere in pericolo un’integrazione che includa 450 milioni di residenti. È necessario definire se ci sarà l’allargamento dell’UE e quando, poiché l’allargamento dell’UE non può essere rinviato indefinitamente.