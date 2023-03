Tra colpa e innocenza: la metamorfosi politica della guerra

Nel 2012, a Nataruk, una trentina di chilometri dal lago Turkana in Kenia, furono rinvenuti i poveri resti di 21 adulti e 6 bambini trucidati. Ignota la mano come ignoto il motivo della strage. Solo la data venne ricostruita con sufficiente precisione: 10.000 anni fa. Quella di Nataruk rimane dunque la prima testimonianza scientifica di un fenomeno che caratterizza tuttora l’umanità: la volontà, perdurante nel tempo, di porre a rischio la propria stessa vita e sopprimere quella di altri uomini al fine di conseguire un qualsiasi scopo, attraverso la violenza organizzata. Vale a dire la guerra.

Nei lunghi secoli che seguirono la strage di Nataruk, la guerra ha visto apparire e bruciare eroi e vigliacchi, capi sanguinari e truppe assetate di bottino, generali alla ricerca della gloria e soldati che cercavano solo di scamparla. E poi massacri, incendi, devastazioni, eccidi e tutto l’armamentario della crudeltà umana sempre alla ricerca di un ‘vincitore’ e del suo antagonista, il ‘vinto’.

Per secoli, la guerra ha creato queste due categorie simmetriche, mai buoni e cattivi, tantomeno colpevoli o innocenti. Bene lo sapeva il capo barbaro Brenno con il suo ‘Guai ai vinti’ pronunciato nel cuore di una Roma sconfitta. Meglio ancora Eraclito di Efeso che nel VI secolo avanti Cristo già ammoniva: «Polemos è padre di tutte le cose, di tutti i re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini; gli uni fa schiavi gli altri liberi».

Anche Tucidide, lo storico greco vissuto nel 460 a.C., sbatteva in faccia ai poveri abitanti dell’isola di Mélo la palese quanto crudele ‘legge del più forte’: «Questa legge non l’abbiamo istituita noi, non siamo nemmeno stati i primi ad applicarla; così, come l’abbiamo ricevuta e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo, convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto». 2500 anni fa il povero Tucidide ignorava colpevoli e innocenti; a lui bastava poter distinguere tra vincitori e sui vinti.

Non è questa una differenza di poco conto. Al concetto di vittoria è indissolubilmente legato quello di forza prevalente, mentre l’innocenza e la colpevolezza conducono in tutt’altro ambito: quello della morale, nel regno cioè del giusto e dell’ingiusto, dell’equo e dell’iniquo.

La vittoria in guerra se ne infischia della giustezza e della moralità della causa, vuole il trionfo, piegare il nemico. Nient’altro. L’innocenza ha invece bisogno che la guerra sia ‘giusta’, a volte addirittura ‘santa’.

Lo scriveva Sant’Agostino quando rassicurava il povero generale romano Bonifacio, perplesso del fatto che uccidere in guerra gli avrebbe negato l’accesso al paradiso cristiano: «…non credere» – diceva il Santo – «che non possa piacere a Dio chi faccia il soldato tra le armi destinate alla guerra». Da allora, quando ci si batte dalla parte giusta e santa e si vince, non si è semplici vincitori, ma si è anche giusti e innocenti. Allo sconfitto non basta sottostare al vincitore, ma è anche dichiarato colpevole e iniquo. Il concetto era ed è perfettamente chiaro a tutti i terroristi dell’ISIS e devono essere dei fan di Sant’Agostino anche i giudici della Corte Penale Internazionale de L’Aja (CPI) che hanno spiccato un mandato di arresto per Putin Vladimir Vladimirovič, nato a Leningrado il 7 ottobre 1952 da Marija Ivanovna Šelomova e da Vladimir Spiridonovič Putin; di professione Presidente della Federazione Russa. Il capo d’accusa è grave: crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia.

Questa decisione induce più di una riflessione. La prima è questa. A qualcuno forse sta sfuggendo il fatto che, da oltre un anno non Putin, ma la Federazione russa sta conducendo una sanguinosa e durissima guerra di aggressione non contro Volodymir Zelensky, ma contro la Repubblica d’Ucraina. I motivi, ammesso che ne servano, spaziano dalla temuta possibilità che l’Ucraina potrebbe in futuro rappresentare un concreto pericolo per la Russia e passano per la necessità di proteggere la minoranza russa nel Donbas dalle angherie della maggioranza ucraina che li circonda senza tralasciare ragioni di ordine culturale, religioso o valoriale e via così, di ragione in ragione, o di pretesto in pretesto.

La realtà, almeno come appare dai fatti, è che un grande stato, forte di un grande esercito e animato da una sua idea del tutto personale ne ha aggredito un altro, più piccolo e in apparenza più debole perché ha convenuto conveniente farlo. Ricordate Tucidide? «…questa legge non l’abbiamo istituita noi, non siamo nemmeno stati i primi ad applicarla questa è una legge di natura, etc…». Il governo della Federazione russa l’aveva ben chiara e prima di lui tutti coloro che hanno dichiarato o subìto una guerra; sempre così, nei secoli dei secoli, almeno fino a quando, nel 1918, di fronte alle macerie dell’Europa devastata e espulsa dalla storia, allo sconcertante numero di cadaveri insepolti che ancora giacevano sulla cicatrice del fronte, qualcuno decise che essere vincitori o vinti non bastasse più. Ci voleva un colpevole, il malvagio che con il suo scellerato comportamento era stato il responsabile di tanta rovina.

Bisognava trovare un uomo o un gruppo di uomini che si prendessero cioè sulle spalle la croce della sconfitta e l’onta del peccato. Nel 1918 lo trovarono in Guglielmo II von Hohenzollern, Kaiser dell’impero prussiano. Tra gli specchi di Versailles, si decise che l’unico responsabile della tragedia della Prima Guerra Mondiale fosse stata la Germania e il suo militarismo. Il resto d’Europa – quella che aveva vinto – si auto-dichiarò del innocente. Già che c’erano, i vincitori decisero di giudicare colpevole non solo l’imperatore dall’elmo a chiodo, ma con lui anche milioni e milioni di tedeschi. Trovato il colpevole, non restava dunque che stabilire la giusta punizione, come se per i tedeschi aver perso a loro volta milioni di giovani vite, aver annientato la propria economia, essere sull’orlo della rivoluzione non fosse già una punizione sufficiente abbastanza. Ci si voleva vendicare e ci si vendicò.

Qualcuno, ad esempio l’economista John Maynard Keynes, provò a sollevare una voce in dissenso, ma non fu abbastanza. Peccato che aver trattato la Germania, il suo kaiser e il suo governo non da sconfitti, ma da colpevoli, portò ben presto qualche decina di migliaia di uomini a non sentirsi sconfitti, cosa che nei secoli passati sarebbe stata perfettamente compresa, ma innocenti e vittime a loro volta di un’ingiustizia. Tra questi uno in particolare, di nome Adolf, in quel clima avrebbe trovato la sua fortuna. “Se anche voi, come noi, vi foste trovati in possesso della nostra stessa potenza”.

Ed è questo il punto. Decidere di processare venti, trenta, ma anche fossero stati diecimila, individui separava il loro agire da quello dell’intero popolo che li aveva espressi. Era questa una decisione presa in base al principio di giustizia o alla convenienza politica del momento? Era cioè un’applicazione comunque della legge del più forte? Senza il consenso della Germania tutta sarebbe stato possibile avere un Adolf Hitler? Io credo di no.

Nel 1945 a Norimberga si replicò. Si processarono una ventina di gerarchi nazisti, gente ripugnante, responsabile di azioni atroci, ma pur sempre funzionari o ministri di uno stato. Il loro capo, Adolf, che nel frattempo era divenuto più o meno legittimamente Cancelliere, si era suicidato assieme ad altri membri del suo governo. Ecco di nuovo Tucidide e il suo: «… ce ne serviamo (della legge del più forte n.d.r), convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto».

Se invece di uno sconfitto si cerca un colpevole allora la prospettiva cambia. Basta dire che non c’è mai stata la guerra della Repubblica tedesca contro il resto del mondo, ma quella personale di Adolf Hitler e del suo gruppo di razzisti squinternati. Vale lo stesso per l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche innocente di essersi mangiata mezza Polonia, sterminato 15 milioni di propri cittadini colpevoli d’essere così ricchi da possedere addirittura una mucca. L’URSS era innocente di tutto. Quella era la guerra di Stalin, il Tiranno. E via così con i vari Ayatollah che bastonano le ragazze in piazza senza che il popolo iraniano ne sappia nulla; i principi sauditi che bombardano lo Yemen; Saddam Hussein che uccide i curdi di nascosto al proprio popolo fino ad arrivare oggi a Putin che invade l’Ucraina perché è cattivo, anzi colpevole.

E’ bizzarro come un popolo come quello russo, che ha inventato la rivoluzione patendone per decenni gli effetti, si tenga ancora stretto questo capo e la sua cricca di oligarchi psicopatici. Non solo, è ancor più strano che risponda ai suoi appelli, non diserti la sua mobilitazione e difenda in gran numero le ragioni della guerra.

Ai giudici de L’Aja questo poco interessa, perché? Perché il concetto di colpevolezza e di innocenza, attribuibile a un individuo o ad un gruppo di individui, funziona solo se si prescinde dalle enormi masse di altri individui che li mantengono al potere, che ne eseguono gli ordini e che, spesso, ne condividono obiettivi e visioni. In altri termini, funziona solo se non si pensa che la guerra sia un’attività politica con innegabili risvolti criminali. La Corte Penale Internazionale funziona dunque proprio sul binomio ‘colpa-individuo’, ignorando del tutto il contesto socio-politico che ne giustifica e sostiene il potere.

Istituita a Roma il 17 luglio 1998, la Corte è un tribunale per crimini internazionali con sede a L’Aia, La sua competenza è limitata ai crimini che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (cosiddetti crimina iuris gentium), e di recente anche il crimine di aggressione. La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire solo e se gli Stati non possono o non vogliono agire per punire crimini internazionali.

La Corte Penale Internazionale non è un organo dell’ONU anche se spesso la si confonde con la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, anch’essa con sede all’Aia. Ha però alcuni legami con le Nazioni Unite. Oggi la Corte è riconosciuta da 123 Paesi. Molti altri, tra cui Cina, Stati Uniti, Russia e India non ci pensano proprio che ad indagare, investigare, giudicare e condannare un loro cittadino sia una corte internazionale e non un loro legittimo tribunale.

Ecco rispuntare la differenza tra il binomio vincitore/vinto e quello di colpevole/innocente. Un vinto in balia del vincitore potrà essere incarcerato, trascinato in catene dietro il carro del trionfo, appeso dentro una gabbia fuori dalle mura del castello, oppure graziato. Il suo destino è in definitiva l’ultimo atto della guerra. Un colpevole no. Per un colpevole ci vuole un codice di leggi ,una giurisdizione, un giudice naturale e, soprattutto un’Autorità. Il destino del colpevole è il primo atto della pace.

Putin si può dunque processare? Certo, ma dovrebbe essere una decisione della Russia, anzi potrebbe essere il primo atto della nuova Russia post-oligarchica. Se invece ci si ostina a esportare una giustizia a passo variabile, si sottrae il dittatore di turno al giudizio dell’unico giudice naturale: il suo popolo. Per questo la decisione di spiccare un mandato di arresto contro Putin in qualità di Presidente della Federazione russa è un atto di grave arroganza politica che poco ha a che fare con la giustizia.

Ci aveva già pensato nel 1815 il congresso di Vienna quando all’indomani della fuga di Napoleone dall’Elba aveva posto l’ex imperatore dei francesi:«… al di fuori delle relazioni civili e sociali e come nemico e perturbatore del mondo. Egli è additato alla pubblica vendetta». Ora come allora, con questo mandato di arresto internazionale, si chiede agli Stati aderenti all’istituto della Corte Penale Internazionale di arrestare Putin e tradurlo in manette davanti al tribunale de L’Aja.

Anche questa è una scena già vista. Radovan Karadzic, ex Presidente della repubblica serba di Bosnia fu arrestato il 21 luglio 2008 dopo 13 anni di latitanza ma allora la guerra nella ex-Jugoslavia era finita da un pezzo e Karadzic era solo un ex-Presidente. Oggi in Ucraina si combatte ancora e la via di una pace possibile neppure si intravede. In questa condizione viene chiesto che si arresti il presidente di una delle due parti.

E non basta.

Viene infatti anche da chiedersi quale valore avrebbe mai un’eventuale pace sottoscritta da un criminale di guerra, o quale leader occidentale gradirebbe condurre colloqui con un simile delinquente e poi dove? In che località? Magari in un Paese del Sud America che non prevede l’estradizione.

A ben guardare, il provvedimento della Corte Penale Internazionale assume dunque sempre meno una connotazione giuridica e sempre più una politica, per giunta intempestiva. Con un gesto del genere si avvicina la pace? Io non credo. Quello che so per certo è che, come ricordava Bertolt Brecht: «Alla fine dell’ultima c’erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente».