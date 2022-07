Totti - Conte: pipsqueak allo sbaraglio

Se vi immaginate che ora mi metta a parlarvi della separazione Totti-Blasi, vi sbagliate. I giornali ne sono pieni all’inverosimile, e naturalmente le ‘finezze’ abbondano, a base di sorrisetti, bacetti, Noemi, Tirana, Montecarlo, le scenate. Un amico me lo ha anche proposto, ma ho rifiutato coraggiosamente.

Ciò che colpisce, e colpisce a sangue, è che in questa fase storica del nostro Paese, non solo di oggi o ieri, ma della situazione complessiva di un Paese in piena decadenza, che esce a stento da due anni devastanti di epidemia e sta entrando in un’altra; di un Paese in cui la sedicente ‘classe’ politica (ma come si permettono: classe, ma sono matti? Il termine esatto per definirli è ‘consorteria’, e per di più ‘oscura’) litiga a tutto spiano sul nulla, o meglio sul fatto che Conte-pochette vorrebbe alcune cose, in gran parte già decise e in altra parte demenziali, Giggino si ‘stupisce’ della oscurità degli … stellini, dei quali fino ad un minuto fa era parte integrante e concorrente, subdolo, del ‘capo’ Conte, e che ha fondato qualcosa di incomprensibile (nemmeno un nome gli ha dato: ‘insieme per il futuro’ … mentre gli insieme per il futuro Totti e Blasi si prendono a calci in faccia) solo per portare voti a Draghi, che -e qui siamo veramente al disastro- … li accetta senza rendersi conto che, così facendo, umilia sé stesso -… farsi ‘sostenere’ da Giggino!-, in piena guerra militare e economica nientepopòdimeno che con la Russia, le prime, ma anche le seconde e le terze pagine dei giornali, ci raccontano fin nei dettagli più intimi (suppongo, perché, ripeto, non li leggo quegli ‘articoli’) il perché e il percome della ‘tragica‘ (?) separazione di due pisquani, (pardon: pipsqueak, per Giggino che se non è inglese non capisce), e in particolare poi della ‘addolorata’ comunicazione del Totti e della ‘arrabbiata’ comunicazione della Blasi.

Mentre l’altro pipsqueak, Conte-pochette, ieri sera, in piena Superluna, ha fatto sapere che oggi in Senato, quel che resta di M5S la fiducia al governo non la darà, che è come dire omicidio/suicidio.

L’ho detto e lo ribadisco, anche alla luce della conferenza stampa di Mario Draghi di martedì: alcuni dei temi posti da Conte-pochette tra i piedi del Governo, erano e sono già allo studio del Governo.

Tanto per fare un esempio banalissimo (forse non così banale per Conte, non so) la questione del salario minimo, è oggetto di una direttiva comunitaria, cioè di una norma che, nel bene o nel male, prima o dopo, dovrà essere attuata anche dall’Italia.

Tra l’altro, non è da ieri che il Ministro Andrea Orlando sta discutendo del modo per giungere al risultato, in un Paese come il nostro dove la contrattazione collettiva è molto importante, tanto che provvedimenti extra, fatti con legge, potrebbero finire per influire negativamente sulla contrattazione stessa e fare più danni che benefici.

La proposta, emersa durante la conferenza stampa di Mario Draghi del 12 luglio, da parte del Ministro Andrea Orlando è, apparentemente, un po’ astrusa, ma potrebbe essere alla fine l’uovo di Colombo. Solo per dire che suggerirei di avere quel tanto di pazienza, che è tipica degli scienziati ma non dei politici, specie se politicanti, che consiste nell’aspettare e vedere come si equilibra la proposta concreta.

Resta il fatto che Draghi è stato chiarissimo e nettissimo nel dire che vi sono alcuni provvedimenti urgenti che vanno assunti subito per aiutare proprio i ceti più poveri o meglio più mal pagati, mentre altri e più duraturi potranno essere adottati nella legge finanziaria, che è il luogo in cui i provvedimenti strutturali di lungo periodo si possono adottare.

Inoltra, sempre nella conferenza stampa, dopo l’incontro con i sindacati, programmato da tempo, Draghi non ha mancato di sottolineare che è da tempo allo studio, e in discussione con gli interessati, cioè le parti sociali, l’intervento sul cosiddetto cuneo fiscale. Cosa che, anch’essa non può essere fatta dalla sera alla mattina.

Non tocca a me, né voglio assolutamente, pormi ora il problema di capire se nella conferenza stampa di cui sto parlando, Draghi abbia voluto dare una ‘risposta’ a pochette-Conte: lo ha negato lui e non saprei non essere d’accordo, francamente. Anche perché, come ho già ripetutamente scritto, il ‘gioco‘ degli stellini era nonché chiaro, elementare: pretendere urlando cose più o meno già decise (vedi il reddito di cittadinanza, che, ahimè e ahivoi, resta in piedi) o sulle quali la discussione (i ‘tavoli’, nel linguaggio da falegnami dei nostri politici) era già in atto, quando addirittura non era superflua in presenza di norme di provenienza comunitaria che, per essere in una direttiva, richiedono, obbligatoriamente, una legge da parte dell’Italia e non possono essere direttamente applicate.

A me è piaciuta molto una frase iniziale della conferenza stampa di Draghi, non per nulla non rilevata dai giornalisti presenti interessati principalmente alle discussioni con gli stellini (e magari dei Totti: il livello è quello) in cui Draghi ha detto chiaramente che occorre stipulare un nuovo patto sociale, parole, se non sbaglio, testuali. E molto importanti e di prospettiva, certo non illustrabili in una conferenza stampa, ma di certo importante e urgente.

Non siamo cioè a discutere di provvedimenti da fare a caso, ma di progetti precisi e a vasto raggio, forse tanto più possibili oggi perché, nonostante tutto, l’Italia è ancora in crescita e quindi un margine in più c’è per discutere e adottare provvedimenti di vasto respiro. Per abolire la povertà, non basta un ballatoio.

Infine, permettetemi una piccola ironia o forse cattiveria. In conferenza era presente il Ministro Giancarlo Giorgetti, che non ha detto una parola, impassibile tutto il tempo: impassibile anche quando alla domanda a Draghi di un giornalista circa le minacce di strafasci di Matteo Salvini a Settembre (dopo i bagni, insomma), ha risposto serafico che, certo, se uno minaccia di fare strafasci non è che al Governo faccia piacere …

Ma poi, tanto per mettere chiari i puntini sulle ‘i’, alla, prevedibile, domanda sul comportamento oggi degli stellini, ha detto netto, chiaro e compitando le parole, che per lui il Governo è questo, ed è con gli stellini … sarà un caso, anzi, certamente lo è, non ha detto che è anche con la Lega … lo so, uno cerca di sognare come può.