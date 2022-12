Tosse: cos’è e questo fenomeno fisiologico e perché si verifica

Fare un colpo di tosse è quanto di più comune ci sia, ma la tosse, ovviamente, non è sempre uguale.

Ci siamo mai chiesto che cos’è la tosse? In quest’articolo faremo il punto su questa questione, evitando di utilizzare termini medici e rendendo assolutamente semplice la comprensione di tale fenomeno che, come vedremo, può essere dovuto da una molteplicità di fattori.

Che cos’è la tosse?

Tutti sapremmo riconoscere la tosse, ma probabilmente in molti avrebbero difficoltà a descriverla.

La tosse è sostanzialmente un getto d’aria ad alta velocità rivolto verso l’esterno dell’organismo, la cui potenza è tale da eseguire una vera e propria pulizia delle vie aeree.

Non è certamente per caso, dunque, se quando ci ritroviamo a respirare dell’aria poco salubre, pensiamo ad esempio ad un ambiente in cui è presente del fumo, oppure a quando passeggiamo in città durante l’ora di punta, o anche quando siamo esposti ad una coltre di polvere, il nostro organismo reagisce tossendo.

Tramite la tosse, appunto, il corpo cerca di tenere pulite le vie aeree evitando che agenti esterni possano rendere difficoltosa la respirazione, o comunque fare dei danni di qualsiasi tipo.

La tosse non è soltanto una reazione ad agenti esterni

La tosse, tuttavia, non è da intendersi soltanto come una reazione all’esposizione ad agenti esterni che possono minare la regolare funzione respiratoria, essa infatti può essere anche un sintomo, un campanello d’allarme del fatto che qualcosa non va per il verso giusto nel nostro organismo.

Gli esempi sono tantissimi, e quello più comune è quello del raffreddore: l’infiammazione a carico della gola e delle vie aeree può indurre l’organismo a fare frequentemente dei colpi di tosse per agevolare una corretta respirazione.

Allo stesso modo, la tosse può essere dovuta anche a problemi a carico dei bronchi, reflusso gastroesofageo e a svariate condizioni e patologie, di conseguenza, laddove si dovesse riscontrare una tosse persistente senza riuscire a comprendere a cosa sia dovuta, è fondamentale rivolgersi a un medico per ottenere una diagnosi.

Non bisogna ovviamente dimenticare che la tosse persistente può essere dovuta anche ad abitudini poco salutari, su tutte quella di fumare.

Il fumo è deleterio per la salute sotto molteplici punti di vista, e lo è in particolar modo per l’apparato respiratorio, non a caso si stima che ben il 20% dei fumatori abituali conviva con la tosse in modo pressoché costante.

L’importante distinzione tra tosse secca e tosse grassa

Un altro punto molto importante per comprendere cosa sia la tosse è inoltre la differenza tra tosse secca e tosse grassa, che andiamo subito a scoprire.

Nella tosse grassa il getto d’aria si accompagna all’espulsione di espettorato: il muco è una sostanza che viene naturalmente prodotta dall’organismo per mantenere sufficientemente umide le vie aeree e per catturare ed espellere agevolmente microrganismi nocivi, tuttavia quando per via di determinate condizioni la secrezione di muco diviene superiore alla media, l’organismo può avere l’esigenza di espellerlo e lo fa, appunto, anche attraverso la tosse.

Nella tosse secca, invece, non avviene alcuna espulsione di espettorato, ma il meccanismo biologico è del tutto analogo.

Distinguere tosse secca e tosse grassa è importante anche per prendere gli accorgimenti più appropriati: i vari farmaci contro la tosse si dividono appunto tra quelli per l'una e per l'altra tipologia di tosse.