Toscana instagrammabile: alla scoperta dell’enogastronomia della regione

La Toscana è una delle 5 regioni più belle d’Italia, ma conquista la prima posizione se si parla delle fotografie scattate da chi la visita. Le dolci colline toscane, i vigneti e gli uliveti sanno come attirare decine di migliaia di turisti ogni anno, e sono davvero in pochi coloro che resistono alla tentazione della fotocamera. Per non parlare poi di altri aspetti che rendono la Toscana una vera e propria perla, dai monumenti fino ad arrivare alle tradizioni culturali, passando ovviamente per il food e l’enogastronomia, grandi protagonisti. Oggi, dunque, intraprenderemo un viaggio alla scoperta dei vini e del cibo di questa regione ‘instagrammabile’.

La Toscana è una delle regioni italiane più famose e visitate al mondo, e lo si nota anche dalla quantità industriale di foto che vengono diffuse sui social, come nel caso di Instagram. Ma la fama della Toscana va ben oltre gli scatti fotografici delle sue bellezze naturali e architettoniche, conquistando non solo gli occhi, ma anche i palati dei suoi avventori.

Si parla ovviamente del settore enogastronomico, che da solo conquista una larga fetta del turismo toscano. Soprattutto la zona del Chianti è rinomata per i suoi vini. Naturalmente, per chi volesse provare qualche vino tipico di quei luoghi, il consiglio è quello di affidarsi a piattaforme specializzate. A tal proposito si segnala che è possibile trovare una vasta selezione di Chianti Castello di Monsanto su Tannico, dove si ha l’opportunità di scegliere l’annata che si preferisce.

Inoltre, sono tantissimi gli itinerari toscani dedicati al vino. Basti, ad esempio, citare la Strada Medicea di Carmignano, la Strada del Chianti Classico o le cantine di San Gimignano.

L’itinerario in Val d’Orcia

La Val d’Orcia, situata in provincia di Siena, è uno di quei luoghi che dovrebbero essere visitati almeno una volta nella vita. Si tratta di un itinerario che può facilmente lasciare a bocca aperta, e infatti è uno dei più fotografati e ‘instagrammati’ della Toscana. Ovviamente questo percorso piace per la sua varietà e per la sua versatilità: può infatti andare incontro a mille desideri e gusti diversi, dai paesaggi naturali come le campagne e le colline, fino adarrivare ad opere architettoniche come la cappella della Madonna di Vitaleta. Ma la Val d’Orcia tiene alta la bandiera della Toscana anche per quel che riguarda il cibo.

Basti, ad esempio, pensare alla possibilità di gustarsi il buonissimo pecorino di Pienza, insieme ad altre prelibatezze come la ricotta. Inoltre, una menzione speciale per il vino: qui, in Val d’Orcia, il grande protagonista è senza ombra di dubbio il Sangiovese, anima delle tradizioni toscane. In sintesi, l’itinerario in Val d’Orcia sa come lasciare di stucco ogni turista, grazie alle sue meraviglie.