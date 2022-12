Thailandia: Palang Pracharat nella bufera

Per la Thailandia il 2022 è stato segnato da due trend critici: il rilancio dell’economia e, paradossalmente, il declino del partito politico di governo, Palang Pracharat (PPRP). Anche le rivelazioni riguardanti i gangster cinesi transnazionali collusi con burocrati e politici thailandesi, l’orribile massacro di scolari nel nord-est della Thailandia e l’ascesa di un nuovo leader politico con potenziale primo ministro sono state notizie significative.

Nel 2022, la Thailandia ha riaperto al turismo senza condizioni per i viaggiatori vaccinati e ha visto un significativo rimbalzo della crescita economica. Si prevede che il numero di turisti superi i 10 milioni nel corso dell’anno, dopo meno di mezzo milione nel 2021. Ciò rappresenta un significativo colpo al braccio per l’economia dipendente dal turismo, che è stata decimata dalla pandemia nel 2020 e nel 2021.

La crescita economica dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia di circa il 3 per cento . Questo è ancora inferiore a quello di altri paesi del sud-est asiatico come il Vietnam e l’Indonesia, riflettendo problemi strutturali nell’istruzione, nell’agricoltura e nella politica della concorrenza. La decisione di ottobre di consentire alla società di telefonia mobile True Corporation, in parte di proprietà del potente conglomerato CP Group, di fondersi con l’ex rivale Total Access Communication (DTAC), ne è un esempio. Spiega anche perché molti osservatori vedono l’oligarchia nella politica e nell’economia della Thailandia.

La ripresa dell’economia thailandese è stata accompagnata dal declino della popolarità e dall’apparente disintegrazione del PPRP, il tutto in vista delle elezioni nazionali che si terranno entro maggio 2023. La performance del PPRP nel sondaggio governativo di Bangkok a maggio ha suggerito una chiara perdita di attrattiva: il partito ha guadagnato solo due seggi nel consiglio di Bangkok composto da 50 seggi.

L’allora candidato primo ministro del PPRP, il generale Prayuth Cha-ocha, ha subito un duro colpo quando la Corte costituzionale thailandese lo ha sospeso dalle funzioni in quanto lo considerava una causa legale in cui sosteneva che avesse raggiunto il limite di otto anni previsto dalla costituzione del 2017, dato che aveva preso il potere nel il colpo di stato del maggio 2014. Mentre la decisione della Corte secondo cui il mandato di Prayuth è iniziato con la promulgazione della costituzione del 2017 ha consentito la sua reintegrazione , è stato ferito politicamente, forse fatalmente. Il verdetto significa che anche una vittoria nelle elezioni del 2023 gli consentirebbe solo di scontare altri due anni.

Ma il segno più grave del marciume del PPRP è l’apparente spaccatura tra Prayuth e il vice primo ministro Pravit Wongsuwan. In qualità di ambiziosi membri del 21° reggimento di fanteria dell’esercito thailandese, noto come “Guardie tigre della regina”, Pravit aiutò l’ascesa di Prayuth. Ma i loro rapporti sembrano essersi irrimediabilmente inaspriti per il trattamento riservato a un protetto di Pravit, Thammanat Prompao. Prayuth ha ora ufficialmente agganciato la sua stella sbiadita a una nuova festa. Se il PPRP svanisce come forza, si adatterà al modello storico dei partiti per procura della giunta, che generalmente mancano dell’istituzionalizzazione e della disciplina di partito per resistere.

Sul fronte della corruzione, il 2022 si è concluso con preoccupanti suggerimenti secondo cui politici e burocrati thailandesi hanno offerto protezione agli uomini d’affari cinesi transnazionali coinvolti in una serie di imprese illecite sul suolo thailandese. Questi comprendono l’acquisizione di falsi cittadini thailandesi e documenti di identità, nonché il riciclaggio dei proventi di reato, compreso il traffico di droga , attraverso investimenti in proprietà e altre attività.

I segnali di allarme lampeggiano dal 2020, quando il servizio di radiodiffusione pubblica thailandese ha riferito della scoperta da parte del Dipartimento di investigazioni speciali della cosiddetta “capitale grigia cinese” che si è riversata nel paese attraverso una serie di reti di società, molte registrate utilizzando falsi documenti di identità thailandesi . I rapporti nominavano individui ben collegati e uomini d’affari cinesi espatriati che sono comunque rimasti attivi, nonostante la gravità delle accuse, suggerendo che hanno legami di influenza. Questa vicenda si è già aggiunta ai guai di PPRP. Il PPRP ha accettato una donazione di 3 milioni di baht thailandesi (86.243 dollari USA) da un uomo d’affari cinese che gestisce una discoteca illegale a Pattaya. Lo scandalo potrebbe danneggiare ulteriormente il partito se l’ex ministro del PPRP Thammanat Prompao deve affrontare un’indagine per i suoi legami con il “denaro grigio” cinese.

Al di fuori della politica, la Thailandia è stata scossa a ottobre quando l’ex agente di polizia Panya Khamrab ha ucciso a colpi di machete 24 bambini in un massacro in un centro per l’infanzia a Nong Bua Lam Phu, nel nord-est della Thailandia. Panya, la cui dipendenza da metilanfetamine ha portato al suo licenziamento dalla polizia, è stata la seconda persona con un passato nelle forze di sicurezza thailandesi ad andare su tutte le furie in altrettanti anni, dopo che Jakrapanth Thomma , un sottufficiale dell’esercito, ha continuato una follia omicida simile a Nakhon Ratchasima nel 2020. Sebbene i casi presentino differenze importanti, entrambi i casi hanno evidenziato problemi oltre la droga, tra cui la corruzione nelle forze armate e la carenza di supporto per la salute mentale.

Se c’è stato un punto positivo oltre alla ripresa economica della Thailandia, potrebbe essere stata l’ascesa di un politico pulito e capace, Chadchart Sittipunt. Ex ministro del governo tailandese di Yingluck Shinawatra Pheu, ora è un formidabile politico a pieno titolo, dopo aver vinto in modo convincente la carica di governatore di Bangkok a maggio e aver stabilito nuovi standard di trasparenza e responsabilità. Sebbene la sua popolarità sia ormai scesa dal suo apice, in parte a causa delle critiche durante le recenti inondazioni, conserva un forte sostegno ed è visto come un potenziale futuro candidato alla carica di primo ministro.