Thailandia

L’approvazione della cannabis medica accelera

Un paio di recenti annunci del governo thailandese sulla cannabis terapeutica hanno riportato il Paese sotto i riflettori.

Il più recente è stato l’annuncio, alla fine della scorsa settimana, che il Ministero della Salute Pubblica thailandese ha aggiunto tre categorie di olio di cannabis alla Lista Nazionale dei Farmaci Essenziali del Paese. Ciò significa che gli ospedali pubblici possono fornire prodotti a base di THC, CBD e CBD: THC 1:1 senza alcun costo per i pazienti.

Il ministro thailandese della Sanità pubblica AnutinCharnvirakul ha dichiarato che la mossa non solo fornirà ai pazienti più opzioni di assistenza sanitaria, ma ridurrà anche il costo dell’importazione di farmaci ad alto prezzo.

Ma a fare più scalpore è stato un annuncio precedente in cui si dichiarava che il governo thailandese avrebbe regalato un milione di piante di cannabis alle famiglie.

Il regalo di Anutin Charnvirakul – annunciato su Facebook dal Ministro la scorsa settimana – entrerà in vigore dal 9 giugno, data in cui i thailandesi saranno legalmente autorizzati a coltivare una quantità illimitata di piante di cannabis nelle proprie case senza bisogno di permessi speciali.

Tuttavia, sembra che questa nuova libertà comporti non pochi inconvenienti. Per cominciare, si potrà coltivare solo la cannabis usata per scopi terapeutici e gli estratti di cannabis contenenti più dello 0,2% del cannabinoide inebriante THC rimarranno nella lista dei narcotici. Quindi, sembra che i thailandesi potranno coltivare solo la canapa, che però può essere molto utile a livello medico, in quanto può contenere alti livelli di cannabidiolo (CBD).

La Thailandia è un Paese grande, con una popolazione significativa; molti di loro vivono in villaggi. Sarà molto difficile per il governo tenere sotto controllo ciò che accade e far rispettare le regole in modo equo. I thailandesi potrebbero essere colti in fallo, semplicemente perché non hanno capito bene le norme o non hanno le risorse per assicurarsi che la cannabis prodotta in casa sia in regola con la legge.

Tuttavia, nonostante tutti i potenziali problemi, la Thailandia ha fatto molti passi avanti in un periodo di tempo relativamente breve in materia di cannabis terapeutica, soprattutto se si tiene conto della sua precedente posizione rigida che ha visto molti finire in prigione, e anche peggio.

Solo nel dicembre dello scorso anno la cannabis a basso contenuto di THC è stata rimossa dal codice degli stupefacenti della Thailandia, a seguito dell’annuncio di un accordo tra il Ministero della Salute Pubblica del Paese e RxLeaf World Medica per la creazione di un centro internazionale di ricerca sulla cannabis medica.

Stati Uniti

Risultati dello studio: Impatto del CBD sulla funzione epatica

Le conclusioni iniziali della prima e della seconda coorte di uno studio sulla sicurezza epatica del cannabidiolo sponsorizzato dall’industria statunitense hanno indicato un buon profilo di sicurezza per il CBD.

La seconda coorte di studio, combinata con la prima, ha coinvolto l’uso di 17 marche disponibili in commercio e 39 prodotti a base di CBD di canapa, per un totale di 1.061 partecipanti. I risultati preliminari hanno indicato:

nessuna evidenza di funzionalità epatica elevata

nessuna malattia epatica clinica

nessun evento avverso legato al prodotto

nessuna sonnolenza diurna

nessuna carenza di testosterone

I partecipanti allo studio erano adulti di età compresa tra i 18 e i 75 anni in tutti gli Stati Uniti che hanno consumato CBD per via orale per un minimo di 30 giorni (seconda coorte – 60 giorni). Tutti i prodotti erano accompagnati da un certificato di analisi (COA) confermato da una terza parte neutrale e il disegno finale dello studio ha avuto la benedizione della FDA.

Lo studio, di cui abbiamo parlato per la prima volta nel 2020, rispondeva all’invito della FDA a “CBD” (raccogliere dati migliori) sul cannabidiolo, in particolare in relazione al potenziale di danno epatico.

«L’esecuzione di queste due coorti è la prova che l’industria del CBD da canapa lavora in modo cooperativo per sostenere una ricerca scientifica rigorosa per informare le autorità di regolamentazione, la FDA e il Congresso degli Stati Uniti», ha dichiarato Tim Orr di Charlotte’s Web.

Charlotte’s Web era una delle aziende coinvolte nello studio, sponsorizzato da ValidCare.

Il cannabidiolo è un cannabinoide non inebriante che viene utilizzato per trattare o gestire diverse patologie. Come accade ancora per molti farmaci a base di cannabis, ci sono sempre più richieste di prove in termini di efficacia e sicurezza del CBD. Ma la disponibilità di queste nuove prove significa una scusa in meno per la FDA per continuare a tergiversare sulle normative relative al cannabidiolo; una situazione che lascia i consumatori confusi sul CBD e l’industria in un limbo.

«È giunto il momento che la FDA regolamenti il CBD e gli altri derivati della canapa», ha dichiarato Jonathan Miller della U.S. Hemp Roundtable. «Se la FDA non agisce, chiediamo al Congresso di approvare leggi come la HR 841, la HR 6134 e la S. 1698 che impongano alla FDA di sviluppare percorsi normativi per la vendita di estratti di canapa come il CBD in forma ingeribile».

Stati Uniti

Cannabis medica in Iowa: crescita costante

Mentre alcuni Stati hanno fatto il botto in termini di registrazioni di pazienti con cannabis terapeutica, in Iowa le cose si stanno muovendo a un ritmo più lento, ma comunque significativo.

Nel 2017, l’allora governatore Terry Branstad firmò la legge House File 524, che espandeva il programma di cannabidiolomedico dello Stato, molto ristretto, ma ancora piuttosto restrittivo. Poi, nel 2019, è stata firmata la legge HF 2589, che ha ulteriormente ampliato l’elenco delle condizioni qualificanti, tra cui il dolore cronico e il PTSD. Ma lo Stato continua ad avere una delle iniziative più restrittive tra le giurisdizioni statunitensi con programmi di cannabis terapeutica.

Attualmente, le forme di cannabidiolo terapeutico consentite in Iowa sono:

Orale: compresse, capsule, liquidi, tinture e forme sublinguali.

topiche – gel, unguenti, creme, lozioni e cerotti transdermici

Per via inalatoria – nebulizzatore e vaping

Supposte

Un rapporto recentemente pubblicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Iowa fornisce un’istantanea della situazione del programma nello Stato.

In termini di numero di pazienti registrati, il conteggio dei titolari di carta (totale attivo) ha raggiunto 9.662 nell’aprile 2022. Sebbene i dati relativi all’aprile 2021 non fossero presenti nel rapporto, esso riporta 6.286 persone nel maggio 2021, quindi l’attività è stata piuttosto intensa nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda la condizione medica primaria dei titolari di carta, il dolore cronico è al primo posto con il 69,55%, seguito da PTSD (16,25%) e cancro (4,98%). La ripartizione per sesso dei pazienti è stata rilevata come 50,4% di donne e 49,3% di uomini.

Anche il numero di tessere di assistenza rilasciate è cresciuto in modo significativo, con un totale cumulativo che è passato da 1.929 nel maggio dello scorso anno a 2.593 nell’aprile 2022. Il numero cumulativo di operatori sanitari che hanno certificato almeno un paziente è cresciuto da 1.415 nel maggio dello scorso anno a 1.737 nell’aprile di quest’anno.

Nello Stato ci sono solo cinque dispensari autorizzati e un solo produttore. Tuttavia, nello Stato sono in vendita diversi preparati da banco derivati dalla canapa.

Il programma statale è supervisionato dall’Office of MedicalCannabidiol (OMC) del Dipartimento della Salute. Ulteriori informazioni sul programma di cannabis terapeutica dell’Iowa sono disponibili qui.

Stati Uniti

Associazioni del Nebraska per la marijuana medica intentano causa

I Nebraskans for Medical Marijuana (NMM) e l’ACLU si sono uniti per presentare una causa che, secondo le organizzazioni, porrebbe fine a un requisito che viola i diritti degli elettori del Nebraska.

La NMM è nel mezzo di una raccolta di petizioni per ottenere l’accesso alla cannabis medica nel voto del Nebraska del 2022, dopo che il tentativo del 2020 era stato annullato per un cavillo. Le petizioni sono molto costose e l’NMM ha scelto di adottare un approccio di base dopo che il suo principale donatore è improvvisamente scomparso.

La legge dello Stato del Nebraska richiede che i firmatari ottengano firme valide da almeno il 5% degli elettori registrati in 38 contee per inserire la questione nella scheda elettorale di novembre. Raggiungere tutte queste potenziali firme è un compito enorme, da cui la necessità di un finanziamento significativo. Sebbene l’NMM abbia fatto buoni progressi, raccogliendo finora 50.000 firme delle 87.000 necessarie per qualificarsi, ha raggiunto la soglia del 5% solo in quattro delle 38 contee richieste. E il tempo sta per scadere.

La questione va oltre l’accesso alla marijuana medica e va al cuore delle petizioni nello Stato.

«I milionari non dovrebbero essere le uniche persone nel nostro Stato a poter presentare petizioni al proprio governo», ha dichiarato NMM. «Stiamo facendo causa per rimuovere un ostacolo incostituzionale alla capacità dei cittadini del Nebraskadi presentare petizioni al governo. Ogni cittadino del Nebraskamerita di avere la stessa voce in capitolo nel processo di qualificazione delle schede elettorali del nostro Stato».

L’ACLU (American Civil Liberties Union) e l’NMM chiedono anche un’ordinanza del tribunale per sospendere in via preliminare il requisito della petizione prima del 7 luglio, termine ultimo per la presentazione delle firme raccolte da parte dei firmatari.

«I cittadini del Nebraska hanno diritto a un processo di petizione libero», ha dichiarato Daniel Gutman, avvocato a contratto dell’ACLU del Nebraska. «Questo caso non riguarda solo i nostri clienti, ma tutti i cittadini del Nebraska che rimangono la seconda Camera legislativa del Nebraska».

Il Segretario di Stato Bob Evnen è stato nominato imputato nella causa, che è stata affidata alla difesa del Procuratore generale del Nebraska. Un comunicato stampa dell’ufficio del Segretario di Stato Evnen fa notare che l’iniziativa sulla marijuana medica del NMM ha soddisfatto con successo il requisito delle firme nel 2020 e, pur essendo stata approvata per il voto dal Segretario Evnen, la sua decisione è stata annullata dalla Corte Suprema del Nebraska.

Se l’NMM riuscirà a portare la sua iniziativa al voto nel novembre 2022, avrà ottime possibilità di successo, dato il forte sostegno degli elettori nello Stato.

Stati Uniti

I legislatori dell’Oklahoma chiudono la scappatoia della marijuana medica

Una misura per affrontare la diversione della marijuana medica in Oklahoma è stata firmata dal governatore Kevin Stitt.

L’Oklahoma ha implementato un programma di marijuana medica facilmente accessibile dopo che gli elettori hanno approvato la State Question 788 nel giugno 2018, legalizzando l’uso, la vendita e la coltivazione di marijuana per scopi medici. Attualmente ci sono più di 382.000 pazienti registrati per il programma, oltre 8.000 coltivatori, circa 2.300 dispensari e 1.529 trasformatori in tutto lo Stato.

Come ogni programma, ha i suoi difetti e le sue debolezze che alcuni cercano di sfruttare. Uno di questi è una scappatoia che permette a un paziente titolare di una tessera di acquistare legalmente prodotti a base di marijuana medica, ma poi rivenderla a qualcuno che non ha la tessera – e se viene scoperto, deve affrontare solo una multa amministrativa.

«In definitiva, si tratta di spaccio di droga, ma solo con l’equivalente di una multa», ha dichiarato il senatore Lonnie Paxton, autore dell’SB 1367 che affronta questa scappatoia e rende questa pratica un reato penale.

Le multe per le persone che intenzionalmente o impropriamente deviano la marijuana medica sono state raddoppiate per la prima e la seconda infrazione, e una terza infrazione potrebbe comportare la revoca della carta di marijuana medica. Anche le multe per la vendita o il trasferimento di marijuana medica a persone non autorizzate sono state innalzate: a 5.000 dollari per la prima violazione e a 15.000 dollari per le violazioni successive.

«Voglio essere molto chiaro sul fatto che con questa legge stiamo perseguendo l’industria del mercato nero della marijuana medica e gli spacciatori di droga, non gli amici del college che si scambiano prodotti a base di marijuana senza alcuno scambio di denaro», ha dichiarato il senatore Paxton.

L’SB 1367 è stato inviato al governatore Stitt il 9 maggio, che lo ha firmato in legge l’11 maggio.

In altre notizie sulla cannabis in Oklahoma, il governatore Stitt ha anche firmato il Senate Bill 1543, che vedrà l’Oklahoma MedicalMarijuana Authority (OMMA) diventare un’agenzia statale indipendente a partire dal 1° novembre di quest’anno.

«Rendere l’OMMA un’agenzia indipendente è necessario per affrontare la complessità della regolamentazione e della conformità dell’industria della marijuana medica in espansione», ha dichiarato il co-autore della legge, il leader della maggioranza della Camera Jon Echols. «Questo ci aiuterà a ridurre il mercato nero che minaccia il benessere degli abitanti dell’Oklahoma e a regolamentare adeguatamente le attività legali approvate dagli elettori».

Ulteriori informazioni sul programma di marijuana medica dell’Oklahoma sono disponibili qui.