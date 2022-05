Il ministro della salute pubblica tailandese Anutin Charnvirakul ha intenzione di regalare fino a un milione di piante di cannabis quando la coltivazione personale e l’uso della pianta saranno legalizzati a giugno. Il ministro della salute tedesco Karl Lauterbach ha annunciato che inizierà il processo legale per istituire un mercato della cannabis per uso adulto, riferisce Forbes. Il Senato dell’Oklahoma ha approvato la settimana scorsa un disegno di legge per rendere l’Autorità Statale per la Marijuana Medica (OMMA) un’agenzia statale indipendente, spostandola fuori dal Dipartimento della Salute dello Stato. Gli elettori di Austin, Texas, hanno approvato in modo schiacciante un’iniziativa elettorale per depenalizzare il possesso di cannabis di basso livello e vietare i mandati senza preavviso. La settimana scorsa la Camera del Vermont ha approvato diverse leggi che mirano a creare il mercato statale dell’uso per gli adulti, compresa una legge per imporre un limite del 60% di THC sui concentrati.

Thailandia

Il ministro della salute pubblica tailandese prevede di offrire 1 milione di piante di cannabis gratis ai cittadini

Il ministro della salute pubblica tailandese Anutin Charnvirakulha intenzione di regalare fino a un milione di piante di cannabis quando la coltivazione personale e l’uso della pianta saranno legalizzati a giugno, riferisce Nation Thailand. Anutin ha detto, in un post su Facebook, che i cittadini saranno autorizzati a coltivare “tutte le piante di cannabis” che vogliono nelle loro case quando le riforme entreranno in vigore.

«Questo permetterà alle persone e al governo di generare più di 10 miliardi di baht [all’anno] di entrate dalla marijuana e dalla canapa. … Nel frattempo, le persone possono mostrare i loro prodotti legati alla cannabis e alla canapa e la loro saggezza e vendere i loro prodotti a livello nazionale», ha detto Anutin.

La cannabis coltivata deve essere di grado medico e solo per scopi medici, ma non è richiesta alcuna registrazione. Attualmente è legale per le aziende registrate vendere prodotti di cannabis che contengono meno dello 0,2% di THC.

Secondo i regolamenti della nazione, i piccoli venditori di prodotti legati alla cannabis non hanno bisogno di registrarsi presso la Food and Drug Administration, ma gli operatori su larga scala devono chiedere l’approvazione del governo.

Anutin a febbraio ha firmato un documento che rimuove la cannabis dalla lista dei narcotici della nazione dopo che i legislatori hanno legalizzato l’uso medico della cannabis nel 2020 – la prima nazione del sud-est asiatico ad attuare le riforme. Durante la cerimonia della firma, Anutin ha detto che la cannabis «ha molti benefici medici, non diversi da altre erbe» e che i funzionari stanno facendo del loro meglio «per far sì che il popolo thailandese goda di benefici sia medici che economici da essa».

Germania

Il ministro della salute tedesco inizia il processo di legalizzazione della cannabis

Il ministro della salute tedesco Karl Lauterbach ha annunciato che inizierà il processo legale per istituire un mercato della cannabis per uso adulto, riferisce Forbes. Parlando al giornale tedesco Handelsblatt, il ministro ha spiegato di aver cambiato idea sul tema della cannabis legale e di ritenere che i rischi di continuare la proibizione superino quelli della legalizzazione.

«Sono sempre stato contrario alla legalizzazione della cannabis, ma ho rivisto la mia posizione circa un anno fa», ha affermato Karl Lauterbach a Handelsblatt, via Forbes.

“Una domanda che la gente continua a farmi: ‘Quando sarà legale Bubatz?”, ha scritto in un tweet del 6 aprile, «direi: presto».

Il ministro della giustizia Marco Buschmann ha indicato che inizierà i preparativi tecnici per il cambiamento della politica in collaborazione con il ministero della salute e altri dipartimenti. I colloqui tecnici riuniranno i rappresentanti del Ministero della Salute, i governi federali, statali e locali, le associazioni, la comunità scientifica e altri attori sociali. Lauterbach dice che i colloqui inizieranno quest’estate e porteranno a una legge verso la fine del 2022, dice il rapporto.

La coalizione di governo dei socialdemocratici (SPD), il partito verde e i democratici liberi (FDP) hanno annunciato nel novembre 2021 che stavano lavorando su un piano di legalizzazione della cannabis per uso adulto. Sia il Partito Verde che il pro-business FDP hanno chiesto la legalizzazione in passato, mentre simultaneamente chiedevano sufficienti guardrail per proteggere i bambini.

Un’indagine della Hemp Association tedesca ha trovato che la cannabis per uso adulto porterebbe 4,7 miliardi di euro – 3,4 miliardi di dollari – in entrate fiscali ogni anno. Se la Germania dovesse approvare la legalizzazione, si unirebbe a Lussemburgo e Malta in Europa che hanno recentemente liberalizzato le loro leggi sulla cannabis.

Stati Uniti

Il Senato dell’Oklahoma approva il disegno di legge per rendere l’autorità per la marijuana medica un’agenzia autonoma

Il Senato dell’Oklahoma ha approvato la settimana scorsa un disegno di legge per rendere l’Autorità Statale per la Marijuana Medica (OMMA) un’agenzia statale indipendente, spostandola fuori dal Dipartimento della Salute dello Stato, riferisce The Oklahoman. La misura deve ancora essere firmata dal governatore Kevin Stitt (R) prima di diventare legge.

Il senatore pro tempore Greg Treat (R), uno dei coautori del disegno di legge, ha detto a gennaio che la mossa era necessaria in quanto OMMA era “al riparo da una corretta supervisione sul suo bilancio” sotto il controllo del Dipartimento della Salute. Se Stitt firma la legge, il direttore esecutivo della OMMA sarà nominato dal governatore e confermato dal Senato dello Stato.

Treat ha detto che mentre era sotto il Dipartimento della Salute, la OMMA è stata «inibita nella sua capacità di diventare veramente un esecutore delle norme e dei regolamenti che penso che gli Oklahomani si aspettino che sia».

Il passaggio del disegno di legge è l’ultima mossa mirata a tenere sotto controllo l’industria della cannabis nello stato, dato che si sostiene che la coltivazione illegale avviene sotto le sembianze di operazioni di cannabis medica. A marzo, i regolatori hanno annunciato che la tecnologia “seed-to-sale” sarebbe stata implementata nello stato entro 90 giorni in seguito alla risoluzione di una causa che sosteneva che richiedere la tecnologia era una violazione delle leggi antitrust. I legislatori stanno anche considerando un disegno di legge per mettere in pausa tutte le licenze di coltivazione della cannabis nello stato, mentre si risolvono i problemi di conformità.

L’Oklahoma Bureau of Narcotics ha riferito che da aprile 2021 al 9 febbraio 2022, ha sciolto 85 fattorie che operavano senza l’approvazione dello Stato.

Stati Uniti

Austin, Texas, depenalizza la cannabis e mette fine ai mandati senza preavviso

Gli elettori di Austin, Texas, hanno approvato in modo schiacciante un’iniziativa elettorale per depenalizzare il possesso di cannabis di basso livello e vietare i mandati senza preavviso, riferisce l’Austin American-Statesman. La misura è passata con l’85,49% dei voti.

Il consiglio comunale deve ora codificare le regole in legge e una volta finalizzato, la polizia di Austin non potrà emettere citazioni o fare arresti per il possesso di cannabis di basso livello – con limitate eccezioni – e dovrà annunciare la sua presenza e aspettare almeno 15 secondi prima di eseguire un mandato di perquisizione.

L’unica eccezione per la politica sulla cannabis è se l’arresto o la citazione è parte di un’indagine su un caso di narcotici ad alta priorità o un crimine violento, dice il rapporto. La polizia sarà autorizzata a sequestrare la cannabis secondo la politica.

Nessuno dei due è un grande cambiamento rispetto all’attuale politica del dipartimento di polizia. Nel 2020, il consiglio comunale di Austin ha approvato una risoluzione per porre fine agli arresti e alle multe per reati di cannabis, ma il voto sancisce quella risoluzione come legge. I funzionari della polizia cittadina hanno detto che eseguono solo una manciata di mandati senza preavviso ogni anno, ma il voto proibirà del tutto la pratica.

Il sindacato di polizia era neutrale sul linguaggio della cannabis ma si opponeva alla riforma dei mandati senza preavviso. Il presidente dell’associazione di polizia di Austin, Ken Casaday, ha detto allo Statesman che il passaggio dell’iniziativa è «davvero un buon affare per le persone che erano dietro” ma che il gruppo non “crede che influisca davvero su qualcosa».

«Non crediamo che ci influenzerà. La città di Austin non può dire al capo della polizia come gestire il suo dipartimento quando si tratta di sicurezza, e ci aspettiamo pienamente di continuare a fare mandati di perquisizione anche se ne facciamo forse solo due o tre all’anno. Non credo che questo influenzerà nulla. Per quanto riguarda la marijuana, abbiamo praticamente avuto una politica “hands-off” negli ultimi due o tre anni», ha affermato Casaday allo Statesman

Mike Siegel, direttore politico di Ground Game Texas, che ha sostenuto le riforme, ha detto a Bloomberg che il sostegno schiacciante dimostra «che i progressisti in Texas hanno l’opportunità di vincere le elezioni e aumentare l’impegno degli elettori appoggiandosi a questioni progressive». Il gruppo ha indicato i piani per presentare una petizione in più città in tutto il Lonestar State per attuare riforme simili.

Stati Uniti

La Camera del Vermont impone un limite del 60% di THC sui concentrati

La settimana scorsa la Camera del Vermont ha approvato diverse leggi che mirano a creare il mercato statale dell’uso per gli adulti, compresa una legge per imporre un limite del 60% di THC sui concentrati, riferisce VT Digger. L’emendamento, inserito dal rappresentante statale John Gannon (D), ha portato alla frustrazione di alcuni legislatori e ha seguito una decisione del Dipartimento della Salute di eliminare – e poi reimporre – il limite del 60% di THC proposto.

James Pepper, presidente del Cannabis Control Board, ha detto che un limite del 60% di THC sui concentrati darebbe «al mercato illecito il monopolio di fornire la domanda di questi prodotti».

«C’è un consenso molto ampio tra i regolatori sul fatto che i tappi sono una cattiva idea. Un mercato nero riempirà questo vuoto. Lo faranno usando prodotti molto pericolosi», ha affermato Pepe a VT Digger.

Il senatore Dick Sears (D) ha sottolineato che il vicino Massachusetts non ha un limite di THC e che vorrebbe vedere un’indagine del Cannabis Control Board sull’impatto del limite sulle vendite non regolamentate e fuori dallo stato, se fosse incluso nella legge.

Il Dipartimento della Salute dello Stato ha inizialmente cercato un limite al THC, ma il mese scorso David Englander, il consulente legale e politico senior dell’agenzia, ha scritto un messaggio al presidente del Comitato della Camera per i Servizi Umani Rep. Ann Pugh (D) sostenendo l’eliminazione del limite, dicendo che i produttori avrebbero dovuto usare additivi diluenti per rimanere sotto la soglia; tuttavia, un giorno dopo, Englander ha inviato un altro messaggio a Pugh, dicendo che il dipartimento ha invece sostenuto il limite.

«Il rischio per gli utenti di alti livelli di THC sono significativi e non dovremmo rischiare di contribuire ai noti rischi per la salute fisica e mentale dei consumatori», ha detto Englander nella sua seconda e-mail. «La mia comunicazione di ieri a voi era basata su informazioni incomplete. Tutti gli errori sono miei e vi prego di accettare le mie scuse a voi e al comitato».

Il Dipartimento della Salute non ha commentato l’inversione.

Il Senato del Vermont è passato a un comitato di conferenza per riconciliare le differenze tra la versione della Camera e quella del Senato delle leggi. Le vendite di cannabis per uso da parte degli adulti dovrebbero iniziare in ottobre.